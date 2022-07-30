Пенальти будут бить игроки "Акрона"! Смотрим повтор, мяч угодил в руку Серикову осле удара тольятинского футболиста!

Не забил! Песегов пробил достаточно плохо, Левашов угадал направленпие удара, коснулся мяча, который от штанги ушёл за пределы поля!

Угловой удар исполнили игроки "Акрона" и снова ничего опасного.

Замена у "Акрона". Ушёл с поля Полубояринов. Вступил в игру Килин.

Верховая борьба, Марухин нарушил правила, но рефери не стал показывать карточку. Стадион взорвался!

Чудин уронил Панченко, за что и получил жёлтую карточку.

Последние десять минут у нас пошли. Страсти накаляются до предела! С мячом на своей половине поля "Акрон".

В центре поля перехватили мяч игроки "Арсенала", передача назад на Григалаву. Тот сыграл на правый край на Ткачёва, подача... Удара нет.

Угловой удар заработали игроки "Акрона". Подача на ближнюю штангу, вышел из ворот Левашов и выбил мяч подальше.

Равная игра пошла. И это пока что неожиданно. На чужой половине поля пытаются разогнаться игроки "Акрона", но пока что не удаётся им это.

Передача на Гираева, тот пытался передачу в штрафную площадь выполнить, но не прошло.

Пенальти! Сериков получил жёлтую карточку и это вторая для него!

Заброс очередной в штрафную площадь "Акрона", вышел из ворот Волков, мяч забрал.

Палиенко исполнил угловой удар, удар по воротам Левашова, отразил его голкипер.

И ещё один корнер для "Арсенала", отбились без особых проблем "канониры".

И ещё один момент у нас! Волков! Спасает голкипер "Акрона" свою команду! Подача к 11-метровой отметке, удар в падении Луценко, но... И даже не углового нет!

В центре поля с мячом игроки "Акрона", перевод на левый край, прострел в центр, там никого.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!!! 1:1!!! Ткачёв!!! Панченко скинул на Ткачёва, который в касание с 12-ти метров пробил по воротам и попал точно в нижний угол!

Марухин вступил в игру. Замена у "Арсенала". Матвеев ушёл с поля.

Замена у "Арсенала". Ушёл с поля Ставпец. Вступил в игру Алиев.

Замена у "Акрона". Чудин вступил в игру. Рогач ушёл.

Заброс во владения Волкова, вышел из ворот голкипер, мяч забрал.

Первый тайм

— Перерыв.

44' Аут на левом фланге бросили игроки "Акрона", но тут же перехват. С мячом Насыров, удачно он сыграл в центр.

43' Насыров с мячом на левом фланге, развернулся, сыграл на партнёра. Новая позиционная атака "Арсенала".

42' Прострел с правого угла в район 11-метровой отметки, но удар не получился у Песегова, а какой шанс упрочить преимущество!

41' "Арсеналу" не везёт. Но тут же ответ "Акрона".

40' Сериков с мячом, передача в штрафную площадь на Стапец, который решился на удар, но точно в Волкова.

39' Насыров бросил аут, перевод к Григалаве, быстро он сыграл на партнёра, но мяч потерян.

37' Подача Насырова, удар Серикова головой, но совершенно ничего опасного.

36' Штрафной удар заработали игроки "Арсенала". Ждём подачу.

34' Сериков пошёл в отбор, очень грубо сыграл. Жёлтая карточка. Заслуженно.

33' "Арсенал" на чужой половине поля расположился, но ничего опасного не создаёт.

31' Григалава прокинул мяч вперёд на Панченко, тот рна Яковлева сыграл, дальше на Григалаву, передача в штрафную площадь на Стапец, который оказался в газоне в чужой штрфной площади. Всё чисто.

29' Штрафной удар на левом фланге заработали "канониры", исполнили подачу, по итогам которой даже угловой не смогли заработать.

28' Не в первой первым пропускать "Арсеналу". Всё может измениться в этой игре. Тем более, что "Акрон" особой инициативой не владел.

27' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!!!! 0:1!!!! Рогач!!! Подача с угла поля на линию вратарской, принял мяч Савичев и пробил по воротам, ногу удачно подставил Рогач, изменивший траекторию мяч, отправив его в угол ворот Левашова! Хоккейный гол в исполнении "Акрона".

26' Палиенко сыграл с партнёром, получил назад, исполнил подачу, Савичев встал на пути мяча, не позволив ему пройти в ворота. Угловой для "Акрона".

24' Жарко в Туле. Перерыв на водопой.

23' Сагуткин с мячом, сыграл на ближнего, дальше наброс во владения Левашова, но мяч достался игрокам "канониров".

22' Левашов и ближний защитник играют с мячом, дальше на Серикова, тот чуть не упустил мяч. И не боятся хозяева отдавать назад, Левашов сегодня не очень уверенно играет назад.

21' "Арсенал" ввёл мяч в игру из-за боковой, передача назад пошла на Суханова, тот на Григалаву сыграл.

20' В центре поля с мячом игроки "Арсенала", попытка развить атаку не увенчалась успехом. Потеря игрового снаряда.

19' Заброс во владения "Акрона", Волков вышел из ворот, забрал мяч.

18' Сагуткин в верховой борьбе получил по голове. Небольшая пауза. Врачи на поле, оказывают помощь защитнику "Акрона".

17' Панченко разогнал контаратаку "Арсенала", потеряли мяч тульские футболисты, но в итоге заработали угловой.

16' Савичев пошёл бросать аут. Ввод мяча в игру почти от углового фланга, к линии штрафной площади доставлен мяч, но быстрый перехват и контатака.

15' Четверть часа сыграли команды. На табло нули, но "Арсенал" регулярно пытается найти варианты развития атаки впереди.

13' Волков разыграл от ворот, пока что "Акрон" только и успевает, что поджиматься к воротам.

12' Ставпец получил передачу на ход, качнул одного защитника, но мяч ушёл чуть дальше.

11' Есть первый опасный момент! Подача с правого фланга и удар головой Панченко, но на месте Сергей Волков, восстановившийся после долгой травмы!

10' Григалава получил по ногам, но быстро поднялся. Насыров будет разыгрывать стандарт, но Григалава его направил в атаку, сам разыграв стандарт.

8' В обороне с мячом "Акрон", Рогач на Зуева сыграл, тот дальше на Сагуткина, который заброс к 11-метровой отметке выполнил.

7' Небольшой "пожар" в обороне тульского "Арсенала", но быстро погасили. Левашова вовремя подстраховали игроки обороны.

6' Подача во владения "Арсенала", мяч катился к Левашову в итоге, но тот "рсзал" игровой снаряд и чуть не привез гол в свои ворота!

5' Подача от Насырова после короткого розыгрыша с Панченко, в район 11-метровой отметки пришёл мяч, но там зацепиться за него игрокам "Арсенала" не удалось

4' Насыров бросил аут. Напомню, что "Арсенал" не проигрывает в текущем сезоне Первой лиги. И уже новая атака "канониров", прострел Ставпец, но мяч ушёл за лицевую.

3' В центре поля с мячом игроки "Арсенала", передача на левый край, Насыров поборолся за мяч, пытался пройти по краю, но подачу не исполнил.

2' В центре поля с мячом игроки "Акрона", передача назад пошла. И следом на левый край.