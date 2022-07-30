1:1
Второй тайм: 80'
0'
0:1
27' ГолРогач Иван
36' Желтая карточкаСериков Илья
37' Желтая карточкаРогач Иван
1:1
58' ГолТкачёв Сергей
77' Вторая желтая карточкаСериков Илья
Ход матча
27'
0:1
36'
37'
47'
58'
1:1
77'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Сериков ИльяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
50 Шамов ЕгорВратарь
-
19 Кулешин ИльяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Янов ДанилаПолузащитник
- Полузащитник
-
75 Хромов ДанилПолузащитник
-
28 Козлов ИванПолузащитник
-
23 Алиев КамранНападающий
-
17 Аджоев ГурамНападающий
-
Главный тренер: Кононов Олег
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
58 Зуев ИльяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
69 Шакуро ПавелЗащитник
-
27 Чудин ИванПолузащитник
-
18 Килин АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Панов Виталий
Бомбардиры внутри турнира
Арсенал Тула
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Луценко Евгений
|2
|0.67
|Панченко Кирилл
|2
|0.67
|Ткачёв Сергей
|2
|0.67
|Алиев Камран
|1
|0.33
Акрон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Килин Антон
|1
|0.33
|Рогач Иван
|1
|0.33
|Гираев Карим
|1
|0.33
Карточки
Арсенал Тула
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сериков Илья
|2
|0
|Ставпец Александр
|1
|0
|Луценко Евгений
|1
|0
|Панченко Кирилл
|1
|0
Акрон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рогач Иван
|2
|0
|Полубояринов Данил
|2
|0
Голы по времени матча
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
6
2
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
2
100%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Арсенал Тула
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Краснодар-2 - Арсенал Тула 0:3 Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 3:2 Волгарь - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Рязань 1:0
Арсенал Тула - Урал 1:2 Уфа - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Краснодар 1:1 Арсенал Тула - Пари НН 2:2 Рубин - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Ростов 1:2 Спартак Москва - Арсенал Тула 3:0 Арсенал Тула - Ахмат 0:0 Зенит - Арсенал Тула 3:0 Арсенал Тула - Динамо Москва 1:4 Крылья Советов - Арсенал Тула 2:2 Алания - Арсенал Тула 1:0 Сочи - Арсенал Тула 2:0 Арсенал Тула - Оренбург 2:0 Раннерс - Арсенал Тула 2:3 Арсенал Тула - Борац Баня-Лука 0:0
Акрон
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Акрон - Шинник 2:3 Волгарь - Акрон 1:0 Пари НН - Акрон 1:0 Крылья Советов - Акрон 0:3
Урал - Акрон 2:2 СКА-Хабаровск - Акрон 0:3 Олимп-Долгопрудный - Акрон 0:2 Акрон - Текстильщик 4:1 Алания - Акрон 2:2 Акрон - Спартак-2 0:1 ФК Кубань - Акрон 2:0 Енисей - Акрон 3:2 Торпедо Москва - Акрон 0:0 Акрон - Краснодар-2 1:0 КАМАЗ - Акрон 1:2 Акрон - Ротор 1:0 Нефтехимик - Акрон 0:0 Акрон - Велес Москва 1:1 Акрон - Оренбург 0:3 Акрон - Томь 3:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал Тула
|1:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|2.
|КАМАЗ
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Алания
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|ФК Кубань
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|5.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|Енисей
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|8.
|Рубин
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|Балтика
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|10.
|Уфа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|11.
|Шинник
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|12.
|Волгарь
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|13.
|Краснодар-2
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|14.
|Родина Москва
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|15.
|Велес Москва
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|16.
|Акрон
|1:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|17.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|18.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал Тула
|1:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|2.
|ФК Кубань
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Енисей
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Рубин
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Балтика
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|КАМАЗ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|8.
|Уфа
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Волгарь
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Велес Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|11.
|Алания
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Нефтехимик
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|13.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Шинник
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Акрон
|1:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Родина Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|Краснодар-2
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал Тула
|1:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Алания
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Краснодар-2
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Шинник
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|КАМАЗ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Нефтехимик
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Родина Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|ФК Кубань
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Енисей
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Акрон
|1:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Велес Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Балтика
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Рубин
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|Уфа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Волгарь
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 6
|0
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
Прогнозы на матч Арсенал Тула 1:1 Акрон
Исход игры
Арсенал Тула
94.5% (120)
Ничья
4.7% (6)
Акрон
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
33.93% (38)
Меньше
66.07% (74)
Обе команды забьют
Да
32.14% (36)
Нет
67.86% (76)
Популярный счёт
2:0 Арсенал Тула
32.3% (41)
1:0 Арсенал Тула
24.4% (31)
2:1 Арсенал Тула
17.3% (22)
3:1 Арсенал Тула
7.9% (10)
3:0 Арсенал Тула
2.4% (3)
3:2 Арсенал Тула
1.6% (2)
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