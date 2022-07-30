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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига

2022-2023
Арсенал Тула
1:1
Второй тайм: 80'
Акрон
0'
0:1
27' Гол
Рогач Иван
36' Желтая карточка
Сериков Илья
37' Желтая карточка
Рогач Иван
1:1
58' Гол
Ткачёв Сергей
77' Вторая желтая карточка
Сериков Илья
Арсенал Тула
Акрон

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал Тула
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Луценко Евгений 2 0.67
Панченко Кирилл 2 0.67
Ткачёв Сергей 2 0.67
Алиев Камран 1 0.33
Акрон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Килин Антон 1 0.33
Рогач Иван 1 0.33
Гираев Карим 1 0.33

Карточки

Арсенал Тула
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сериков Илья 2 0
Ставпец Александр 1 0
Луценко Евгений 1 0
Панченко Кирилл 1 0
Акрон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рогач Иван 2 0
Полубояринов Данил 2 0

Голы по времени матча

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

6
2
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
2
100%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал Тула
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Краснодар-2 - Арсенал Тула 0:3 Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 3:2 Волгарь - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Рязань 1:0
Арсенал Тула - Урал 1:2 Уфа - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Краснодар 1:1 Арсенал Тула - Пари НН 2:2 Рубин - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Ростов 1:2 Спартак Москва - Арсенал Тула 3:0 Арсенал Тула - Ахмат 0:0 Зенит - Арсенал Тула 3:0 Арсенал Тула - Динамо Москва 1:4 Крылья Советов - Арсенал Тула 2:2 Алания - Арсенал Тула 1:0 Сочи - Арсенал Тула 2:0 Арсенал Тула - Оренбург 2:0 Раннерс - Арсенал Тула 2:3 Арсенал Тула - Борац Баня-Лука 0:0
Акрон
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Акрон - Шинник 2:3 Волгарь - Акрон 1:0 Пари НН - Акрон 1:0 Крылья Советов - Акрон 0:3
Урал - Акрон 2:2 СКА-Хабаровск - Акрон 0:3 Олимп-Долгопрудный - Акрон 0:2 Акрон - Текстильщик 4:1 Алания - Акрон 2:2 Акрон - Спартак-2 0:1 ФК Кубань - Акрон 2:0 Енисей - Акрон 3:2 Торпедо Москва - Акрон 0:0 Акрон - Краснодар-2 1:0 КАМАЗ - Акрон 1:2 Акрон - Ротор 1:0 Нефтехимик - Акрон 0:0 Акрон - Велес Москва 1:1 Акрон - Оренбург 0:3 Акрон - Томь 3:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Тула 1:1 Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
2. КАМАЗ Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
3. Алания Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
4. ФК Кубань Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
5. Динамо Махачкала Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
6. Енисей Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
7. Нефтехимик Заявка 3 1 1 1 2 - 1 4
8. Рубин Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
9. Балтика Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
10. Уфа Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
11. Шинник Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
12. Волгарь Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
13. Краснодар-2 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
14. Родина Москва Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
15. Велес Москва Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
16. Акрон 1:1 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
17. Волга Ульяновск Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
18. СКА-Хабаровск Заявка 2 0 0 2 4 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Тула 1:1 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
2. ФК Кубань Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Динамо Махачкала Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Енисей Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Рубин Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Балтика Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
7. КАМАЗ Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
8. Уфа Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Волгарь Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Велес Москва Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
11. Алания Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Нефтехимик Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
13. Волга Ульяновск Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14. СКА-Хабаровск Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Шинник Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Акрон 1:1 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Родина Москва Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
18. Краснодар-2 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Тула 1:1 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Алания Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Краснодар-2 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Шинник Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
5. КАМАЗ Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Нефтехимик Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Родина Москва Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
8. ФК Кубань Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Енисей Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Динамо Махачкала Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Акрон 1:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Велес Москва Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Балтика Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Рубин Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
15. Уфа Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Волга Ульяновск Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Волгарь Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
18. СКА-Хабаровск Заявка 2 0 0 2 4 - 6 0
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу
  • Второй тайм
  • 81'
    Последние десять минут у нас пошли. Страсти накаляются до предела! С мячом на своей половине поля "Акрон". 
  • Желтая карточка
    79'
    Чудин уронил Панченко, за что и получил жёлтую карточку. 
  • 78'
    Верховая борьба, Марухин нарушил правила, но рефери не стал показывать карточку. Стадион взорвался!
  • Замена
    76'
    Замена у "Акрона". Ушёл с поля Полубояринов. Вступил в игру Килин. 
  • Угловой
    75'
    Угловой удар исполнили игроки "Акрона" и снова ничего опасного. 
  • Не забитый пенальти
    74'
    Не забил! Песегов пробил достаточно плохо, Левашов угадал направленпие удара, коснулся мяча, который от штанги ушёл за пределы поля! 
  • Пенальти!
    73'
    Пенальти будут бить игроки "Акрона"! Смотрим повтор, мяч угодил в руку Серикову осле удара тольятинского футболиста! 
  • Жёлтая и сразу красная
    72'
    Пенальти!  Сериков получил жёлтую карточку и это вторая для него! 
  • 71'
    Передача на Гираева, тот пытался передачу в штрафную площадь выполнить, но не прошло. 
  • 70'
    Последние 20 минут в матче. Завершим вничью?
  • 68'
    Перерыв на водопой. 
  • 67'
    Равная игра пошла. И это пока что неожиданно. На чужой половине поля пытаются разогнаться игроки "Акрона", но пока что не удаётся им это. 
  • Угловой
    66'
    Угловой удар заработали игроки "Акрона". Подача на ближнюю штангу, вышел из ворот Левашов и выбил мяч подальше. 
  • 65'
    Без центра поля играют команды, быстрый ответ "Акрона", прострел, мяч забрал "Волкова". 
  • 64'
    В центре поля перехватили мяч игроки "Арсенала", передача назад на Григалаву. Тот сыграл на правый край на Ткачёва, подача... Удара нет. 
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    • Замена
      62'
      Замена у "Арсенала". Базелюк уступил место Гираеву. 
    • Замена
      61'
      Марухин вступил в игру. Замена у "Арсенала". Матвеев ушёл с поля. 
    • Описание гола
      60'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!!! 1:1!!! Ткачёв!!! Панченко скинул на Ткачёва, который в касание с 12-ти метров пробил по воротам и попал точно в нижний угол! 
    • 58'
      Ткачёв разогныл атаку, передача на угол штрафной площади...
    • 57'
      В центре поля с мячом игроки "Акрона", перевод на левый край, прострел в центр, там никого. 
    • Опасный момент
      56'
      И ещё один момент у нас! Волков! Спасает голкипер "Акрона" свою команду! Подача к 11-метровой отметке, удар в падении Луценко, но... И даже не углового нет! 
    • Угловой
      54'
      И ещё один корнер для "Арсенала", отбились без особых проблем "канониры". 
    • Угловой
      52'
      Палиенко исполнил угловой удар, удар по воротам Левашова, отразил его голкипер. 
    • 51'
      Заброс очередной в штрафную площадь "Акрона", вышел из ворот Волков, мяч забрал. 
    • 50'
      Панченко исполнил угловой удар, удара не произошло. 
    • 49'
      Заброс во владения Волкова, вышел из ворот голкипер, мяч забрал. 
    • Замена
      48'
      Замена у "Акрона". Чудин вступил в игру. Рогач ушёл. 
    • Замена
      47'
      Замена у "Арсенала". Ушёл с поля Ставпец. Вступил в игру Алиев. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался. 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Перерыв. 
    • 44'
      Аут на левом фланге бросили игроки "Акрона", но тут же перехват. С мячом Насыров, удачно он сыграл в центр. 
    • 43'
      Насыров с мячом на левом фланге, развернулся, сыграл на партнёра. Новая позиционная атака "Арсенала". 
    • 42'
      Прострел с правого угла в район 11-метровой отметки, но удар не получился у Песегова, а какой шанс упрочить преимущество!
    • 41'
      "Арсеналу" не везёт. Но тут же ответ "Акрона".
    • 40'
       Сериков с мячом, передача в штрафную площадь на Стапец, который решился на удар, но точно в Волкова. 
    • 39'
      Насыров бросил аут, перевод к Григалаве, быстро он сыграл на партнёра, но мяч потерян. 
    • 37'
      Подача Насырова, удар Серикова головой, но совершенно ничего опасного. 
    • 36'
      Штрафной удар заработали игроки "Арсенала". Ждём подачу.
    • Желтая карточка
      34'
       Сериков пошёл в отбор, очень грубо сыграл. Жёлтая карточка. Заслуженно. 
    • 33'
      "Арсенал" на чужой половине поля расположился, но ничего опасного не создаёт. 
    • 31'
      Григалава прокинул мяч вперёд на Панченко, тот рна Яковлева сыграл, дальше на Григалаву, передача в штрафную площадь на Стапец, который оказался в газоне в чужой штрфной площади. Всё чисто. 
    • 29'
      Штрафной удар на левом фланге заработали "канониры", исполнили подачу, по итогам которой даже угловой не смогли заработать. 
    • 28'
      Не в первой первым пропускать "Арсеналу". Всё может измениться в этой игре. Тем более, что "Акрон" особой инициативой не владел. 
    • Описание гола
      27'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!!!! 0:1!!!! Рогач!!! Подача с угла поля на линию вратарской, принял мяч Савичев и пробил по воротам, ногу удачно подставил Рогач, изменивший траекторию мяч, отправив его в угол ворот Левашова! Хоккейный гол в исполнении "Акрона".
    • 26'
      Палиенко сыграл с партнёром, получил назад, исполнил подачу, Савичев встал на пути мяча, не позволив ему пройти в ворота. Угловой для "Акрона".
    • 24'
      Жарко в Туле. Перерыв на водопой. 
    • 23'
      Сагуткин с мячом, сыграл на ближнего, дальше наброс во владения Левашова, но мяч достался игрокам "канониров". 
    • 22'
      Левашов и ближний защитник играют с мячом, дальше на Серикова, тот чуть не упустил мяч. И не боятся хозяева отдавать назад, Левашов сегодня не очень уверенно играет назад. 
    • 21'
      "Арсенал" ввёл мяч в игру из-за боковой, передача назад пошла на Суханова, тот на Григалаву сыграл. 
    • 20'
      В центре поля с мячом игроки "Арсенала", попытка развить атаку не увенчалась успехом. Потеря игрового снаряда. 
    • 19'
      Заброс во владения "Акрона", Волков вышел из ворот, забрал мяч. 
    • 18'
       Сагуткин в верховой борьбе получил по голове. Небольшая пауза. Врачи на поле, оказывают помощь защитнику "Акрона".
    • 17'
      Панченко разогнал контаратаку "Арсенала", потеряли мяч тульские футболисты, но в итоге заработали угловой. 
    • 16'
      Савичев пошёл бросать аут. Ввод мяча в игру почти от углового фланга, к линии штрафной площади доставлен мяч, но быстрый перехват и контатака. 
    • 15'
      Четверть часа сыграли команды. На табло нули, но "Арсенал" регулярно пытается найти варианты развития атаки впереди. 
    • 13'
      Волков разыграл от ворот, пока что "Акрон" только и успевает, что поджиматься к воротам. 
    • 12'
      Ставпец получил передачу на ход, качнул одного защитника, но мяч ушёл чуть дальше. 
    • Опасный момент
      11'
      Есть первый опасный момент! Подача с правого фланга и удар головой Панченко, но на месте Сергей Волков, восстановившийся после долгой травмы!
    • 10'
      Григалава получил по ногам, но быстро поднялся. Насыров будет разыгрывать стандарт, но Григалава его направил в атаку, сам разыграв стандарт. 
    • 8'
      В обороне с мячом "Акрон",  Рогач на Зуева сыграл, тот дальше на Сагуткина, который заброс к 11-метровой отметке выполнил. 
    • 7'
      Небольшой "пожар" в обороне тульского "Арсенала", но быстро погасили. Левашова вовремя подстраховали игроки обороны. 
    • 6'
      Подача во владения "Арсенала", мяч катился к Левашову в итоге, но тот "рсзал" игровой снаряд и чуть не привез гол в свои ворота!
    • Угловой
      5'
      Подача от Насырова после короткого розыгрыша с Панченко, в район 11-метровой отметки пришёл мяч, но там зацепиться за него игрокам "Арсенала" не удалось 
    • 4'
      Насыров бросил аут. Напомню, что "Арсенал" не проигрывает в текущем сезоне Первой лиги. И уже новая атака "канониров", прострел Ставпец, но мяч ушёл за лицевую. 
    • 3'
      В центре поля с мячом игроки "Арсенала", передача на левый край, Насыров поборолся за мяч, пытался пройти по краю, но подачу не исполнил. 
    • 2'
      В центре поля с мячом игроки "Акрона", передача назад пошла. И следом на левый край. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Первый тайм начался. Базлюк разыграл с центра поля. 
    • До матча
    • Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Через несколько минут старт поединка третьего тура между тульским "Арсеналом" и тольяттинским "Акроном". Комментировать встречу для Вас буду я, Константин Лицин. 
    Прогнозы 127
    Арсенал Тула 94.5% (120)
    X 4.7% (6)
    Акрон 0.8% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал Тула
    Ничья
    Акрон
    3.40
    4.20
    5.77
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    Где смотреть матч Арсенал Тула 1:1 Акрон онлайн

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    Прогнозы на матч Арсенал Тула 1:1 Акрон

    Исход игры
    Арсенал Тула
    94.5% (120)
    Ничья
    4.7% (6)
    Акрон
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.93% (38)
    Меньше
    66.07% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    32.14% (36)
    Нет
    67.86% (76)
    Популярный счёт
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    2:1 Арсенал Тула
    17.3% (22)
    3:1 Арсенал Тула
    7.9% (10)
    3:0 Арсенал Тула
    2.4% (3)
    3:2 Арсенал Тула
    1.6% (2)
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