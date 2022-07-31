0'
18' Желтая карточкаКириллов Юрий
23' Желтая карточкаМахатадзе Георгий
65' Желтая карточкаАбрамов Артём
66' Желтая карточкаСидоров Максим
72' Желтая карточкаАюкин Руслан
Ход матча
18'
65'
66'
72'
82'
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Хомуха ИванЗащитник
- Защитник
-
28 Байрыев АзатЗащитник
-
17 Голосов ИльяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Абдоков НуриПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Лаук МаксимНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
66 Гудков ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Oleg Nechaev
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Голятов ИльяНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Клонцак Владимир
История личных встреч
ФК Кубань
КАМАЗ
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ФК Кубань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Махатадзе Георгий
|1
|0.33
|Архипов Артём
|1
|0.33
КАМАЗ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шамкин Даниил
|2
|0.67
|Полюткин Антон
|1
|0.33
|Таликин Дамир
|1
|0.33
Карточки
ФК Кубань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Байрыев Азат
|1
|0
|Безденежных Игорь
|1
|0
|Махатадзе Георгий
|1
|0
|Архипов Артём
|1
|0
КАМАЗ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кирсанов Никита
|2
|0
|Кириллов Юрий
|1
|0
|Серченков Сергей
|1
|0
|Шамкин Даниил
|1
|0
|Толстопятов Николай
|1
|0
|Пальцев Валентин
|1
|0
|Таликин Дамир
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
ФК Кубань
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Нефтехимик - ФК Кубань 0:0 ФК Кубань - Уфа 2:0 Краснодар-2 - ФК Кубань 1:1 ФК Кубань - СКА-Ростов 2:0
Ростов - ФК Кубань 2:0 ФК Кубань - Дружба 1:0 Торпедо Москва - ФК Кубань 2:2 ФК Кубань - Краснодар-2 0:0 КАМАЗ - ФК Кубань 0:0 ФК Кубань - Ротор 2:1 Нефтехимик - ФК Кубань 0:3 ФК Кубань - Акрон 2:0 Оренбург - ФК Кубань 1:3 ФК Кубань - Томь 2:2 Факел - ФК Кубань 0:0 ФК Кубань - Балтика 1:1 Металлург Липецк - ФК Кубань 0:2 ФК Кубань - Волгарь 1:3 ФК Кубань - СКА-Хабаровск 1:0 Спартак Москва - ФК Кубань 6:1
КАМАЗ
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
КАМАЗ - СКА-Хабаровск 3:2 Нефтехимик - КАМАЗ 0:1 Рубин - КАМАЗ 5:0 Алания - КАМАЗ 3:2
Спартак-2 - КАМАЗ 3:0 Факел - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - ФК Кубань 0:0 Енисей - КАМАЗ 0:0 КАМАЗ - Торпедо Москва 0:0 Краснодар-2 - КАМАЗ 4:1 КАМАЗ - Велес Москва 1:3 КАМАЗ - Ротор 0:2 Нефтехимик - КАМАЗ 1:1 КАМАЗ - Акрон 1:2 Оренбург - КАМАЗ 2:0 Томь - КАМАЗ 1:0 Зенит - КАМАЗ 6:0 КАМАЗ - Сочи 1:2 Балтика - КАМАЗ 0:0 Металлург Липецк - КАМАЗ 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал Тула
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|2.
|КАМАЗ
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Краснодар-2
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|4.
|Волгарь
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|5.
|Алания
|1:1 Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|6.
|ФК Кубань
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 0
|5
|7.
|Енисей
|1:1 Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|8.
|Балтика
|1:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|9.
|Нефтехимик
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|10.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|11.
|Шинник
|1:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|12.
|Рубин
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|13.
|Уфа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|14.
|Родина Москва
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|15.
|Велес Москва
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|16.
|Акрон
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|17.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|18.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|4 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волгарь
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|ФК Кубань
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|Арсенал Тула
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|4.
|Балтика
|1:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Енисей
|1:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Рубин
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|КАМАЗ
|0:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|8.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Уфа
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Велес Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|11.
|Алания
|1:1 Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Нефтехимик
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|13.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Шинник
|1:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Акрон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Краснодар-2
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Родина Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краснодар-2
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|КАМАЗ
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|Арсенал Тула
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Алания
|1:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Нефтехимик
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Шинник
|1:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Родина Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Енисей
|1:1 Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|9.
|ФК Кубань
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Балтика
|1:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Акрон
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Велес Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Уфа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Рубин
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Волгарь
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 6
|0
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
Прогнозы на матч ФК Кубань 0:0 КАМАЗ
Исход игры
ФК Кубань
75.6% (96)
Ничья
18.1% (23)
КАМАЗ
6.3% (8)
Тотал 2.5
Больше
36.52% (42)
Меньше
63.48% (73)
Обе команды забьют
Да
55.65% (64)
Нет
44.35% (51)
Популярный счёт
1:0 ФК Кубань
32.3% (41)
2:1 ФК Кубань
28.3% (36)
1:1 Ничья
17.3% (22)
2:0 ФК Кубань
6.3% (8)
1:2 КАМАЗ
2.4% (3)
2:3 КАМАЗ
1.6% (2)
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