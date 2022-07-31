Замена: Георгия Махатадзе покидает поле и вместо него выходит Илья Мосейчук.

Сложный футбол показывают футболисты у нас очередное повреждение - Свежов получил небольшую травму и у нас остановка в игре по случаю работы медицинской бригады.

Диктор объявил что 2590 зрителей присутствует на трибунах стадиона "Кубань". Болельщиков изредка слышно, есть поддержка у команды хозяев.

"Автозаводцы" пытаются прорываются по левому флангу, но остановив атаку решили перевести игру на противоположный фланг, где Гаглоев заработал угловой удар.

Гаглоев выполнил подачу с углового стандарта в центр штрафной площади, но в верховой борьбе выиграл защитник, выбив мяч и разрядив обстановку у своих ворот.

Голосов получает жёлтую карточку за срыв атаки. Главный судья фиксирует фол за задержку соперника за футболку в центре поля.

Замена: Голосов Илья покидает поле и вместо него выходит Гудков Ян.

Абрамов получает жёлтую карточку за жёлтый стык против своего оппонента в момент борьбы за нейтральный мяч. Главный судья назначает штрафной и фиксирует фол с карточкой.

Замена: Виктор Свежов выходит на поле вместо Юрия Кириллова и Сергей Серченков вместо Илью Голятова.

Сидоров грубо сыграл в подкате, в надежде предотвратить атаку у чужий ворот на правом фланге поля, но арбитр остановил игру и зафиксировал фол с жёлтой карточкой.

Пауза в игре команды отправились попить водички, чтобы восполнить водный баланс. Напомню что в Краснодаре сегодня отметка жары достигла +37 градусов, но сейчас конечно жара упала примерно до +26 градусов.

Спал темп игры в матче и команды нам показывают усыпляющий футбол, надеемся что ситуация исправиться, как раз для этого тренеры готовят замены.

Замена: Андреа Чуканов покинул поле и вместо него выходит Даниил Горовых.

Аюкин получает жёлтую карточку за срыв атаки. Главный судья фиксирует фол на правой стороне поля за подножку соперника.

Абдоков на левом фланге попытался обыграть двух защитников но наткнулся на "тиски" соперника и потерял мяч.

Абдоков теперь уже на правом фланге выполнил прострел, но мяч был перехвачен на ранней стадии полёта и отбит на угловой стандарт.

Хозяева выполнили подачу в центр штрафной площади с углового стандарта на правой стороне поля. Мяч достался игроку "Кубани" и был выполнен удар точно в руки голкипера.

Мяч достался Нестеренко лёгкой добычей после подачи в штрафную с левого фланга поля. Юрий поймав мяч быстро ввёл его в игру.

Хозяева начали второй период достаточно резво, но без ударов по воротам. Пока они больше держат мяч и не позволяют "автозаводцам" им завладеть.

МОМЕНТ! Чуканов заряжает по центру точно в руки голкипера после передачи с правого фланга поля. Вратарь отбивает в правый фланг поля и начилсь контратака гостей.

Голглоев выполнил подачу после штрафного стандарта на левой стороне поля. Мяч направился на дальнюю штангу, но игрок обороняющей команды достаточно легко выбил мяч из-за пределов штрафной.

Мамин! Лаук нанёс удар низом по воротам из-за пределов штрафной. Мяч хитрым образом пролетел мимо защитников, а голкипер прочитал его траекторию и надёжно поймал в руки.

Шамкин получает повреждение и лежит на газоне. Футболисту попали головой по лицу и на поле появляется медицинская бригада.

Готовится замена и будет она вынужденной. Шамкин по-прежнему лежит на газоне и через какое-то время, его уносят на носилках с поля.

Второй тайм начинается! Возможно сказывается жаркая погода и футболисты не могут нам показать более атакующую игру с забитыми мячами.

Команды продолжают играть в тех же составах что были в первом тайме. Тренеры посчитали, что замены сделают позже не в перерыве.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв. Пока у нас скучные нули, ждём во втором тайме изменения и забитые мячи!

45' Темп игры стих команды доигрывают до перерыва, чтобы получит наставления от своего тренера и продолжить в новом ключе игру.

45' Три минуты добавил главный судья к первому тайму. Из-за паузы на водопой, а так же была замена.



44' МОМЕНТ!

Махатадзе выполнил прострел с правой стороны поля и Безденежных в касание нанёс мощный удар, но мяч полетел выше ворот.

44' Штрафной заработали хозяева поля. Подачу выполнил Чуканов на ближнюю штангу ворот, но защитник надёжно отбил мяч головой на угловой стандарт.

43' Гаглоев выполнил передачу в центр штрафной после подачи углового стандарта и мяч выбивают защитники разряжая обстановку у своих ворот.

42' Чуканов протолкнул мяч в сетку ворот Алексея Мамина после передачи от Лаук, но главный судья отменяет гол. Линейный арбитр поднял флажок и зафиксировал офсайд.

41' В объективы камер нам показали Нечаева Олега и Владимира Колцак. Главные тренеры ведут себя максимально спокойно, наблюдая как движется их план на игру.

39' Гаглоев нанёс удар по воротам, но мяч застрял в гуще защитников и был заблокирован. Пока у лучшего бомбардира дальние удары не идут.

38' Байрыева нарушает правила против Пальцева у своей штрафной площади. Главный судья фиксирует фол и назначает опасный штрафной удар. К мячу подходит бомбардир Гаглоев.

36' Вынужденная замена: Даниил Родин сменил получившего травму Гурфова. Азамата унесли с поля на носилках.

35' Гурфов держится за колено и лежит на газоне. Требуется медицинская помощь. Остановка в игре. Гурфов отобрал мяч у Гоглоева ценой травмы, мяч отобрать получилось, но получил повреждение.

33' Жаркий момент у ворот Мамина!

Голкипер выбил мяч кулаками после прострела с правого фланга. Вратарь разряжает обстановку в непростой ситуации. Мяч могли забить хозяева, но голкипер спас свою команду.

32' Угловой стандарт выполнили футболисты команды хозяев и передача пошла в центр штрафной, где надёжно отыгрались защитники на втором ярусе и отбили мяч от своих ворот.

30' Гурфов нанёс удар с лёту в одно касание из-за пределов штрафной площади, после борьбы за верховой мяч, но блокирует удар защитник и мяч уходит а угловой удар.

29' Георгий Махатадзе нарушил правила против Дамира Таликина в момент борьбы за верховой мяч. Главный судья считает что данный фол тянет на жёлтую карточку, спорить с ним никто не стал.

27' Дмитрий Стрельцов отправляет команды на водопой. Очень важно в жару футболистом попить воды, чтобы продуктивно и с полными силами продолжить игру.

26' Сидоров в сольном проходе ворвался в чужую штрафную, но мяч у нег из-под ног выбили, а на подборе оказался Лаук, но и его защитники съели и атака захлебнулась.

24' Болельщики хозяев гонят команду вперёд и просят забить мяч в ворота, но мы пока наблюдаем умеренный темп, команды не форсируют события, ожидая ошибок соперника.

23' Хозяева выполнили подачу со штрафного стандарта, но на верхнем этаже лучше сыграл игрок обороняющей команды, выбив мяч и разрядив обстановку в своей штрафной.

21' Лежит футболист "Кубани" - это Махатадзе, ему досталось по лицу от Кириллов. Главный судья показывает жёлтую карточку и назначает штрафной удар.

20' Гаглоев зацепился за мяч на левом фланге у чужой штрафной площади, но против него надёжно сыграли защитники, сумев отобрать мяч и разрядит обстановку.

18' Наклёвывалась атака хозяев, но Гурфов отдал передачу в ноги сопернику и мяч был потерян. Защитник отдал длинную диагональ на Гаглоева.

17' Нестеренко вступил в игру, поймав мяч лёгкой добычей после попытки ударить Гоглоева с острого угла на левой половине поля.

15' Гаглоев выполнил подачу в центр штрафной площади, но ударить по мячу партнёру по команде не удалось, да и соперник с большим трудом выбил мяч от своих ворот.

14' "Камаз" организовывают атаку через левый фланг, где находится Гаглоев и удаётся им заработать угловой стандарт на левой стороне.

12' Абдоков снова нарушает правила уже третий раз подряд. Главный судья почти показал жёлтую, но решил воздержаться до следующего раза.

11' В первые десять минут гости смотрятся лучше, уже заработали опасный штрафной и выполнили угловой стандарт при этом нанесли минимум два удара по воротам.

9' Угловой зарабатывают футболисты гостевой команды. Корнер подаёт Гаглоев с правой стороны поля. Мяч полетел в центр штрафной и Голятов нанёс удар в касание, но мяч летит сильно неточно.

8' "Автозаводцы" совершили перехват на своей половине поля и устремились в атак, но игрок гостевой команды отпустил мяч вперёд от себя и потерял мяч.

6' МОМЕНТ!

Голглоев выполнил штрафной стандарт прямым ударом из-за пределов штрафной площади. Получилось обвести мячом стенку, но мяч пролетел рядом со штангой.

5' Абдоков нарушает правила и арбитр назначает опасный штрафной у ворот "Кубани". Главный судья зафиксировал фол за подножку соперника у штрафной площади.

3' Гаглоев получил небольшое повреждение после столкновения со своим оппонентом. Главный судья фиксирует нарушение правил в центре поля. Александр возвращается в игру.

2' Хозяева играют в жёлтых цветах, а гостям выдан комплект белой формы. "Камаз" тут же помчались в атаку, но у штрафной потеряли мяч.