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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига

2022-2023
ФК Кубань
0:0
Второй тайм: 85'
КАМАЗ
0'
18' Желтая карточка
Кириллов Юрий
23' Желтая карточка
Махатадзе Георгий
65' Желтая карточка
Абрамов Артём
66' Желтая карточка
Сидоров Максим
72' Желтая карточка
Аюкин Руслан
82' Желтая карточка
ФК Кубань
КАМАЗ

История личных встреч

ФК Кубань
КАМАЗ

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
3:4
ПЛ
3:0

Бомбардиры внутри турнира

ФК Кубань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Махатадзе Георгий 1 0.33
Архипов Артём 1 0.33
КАМАЗ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шамкин Даниил 2 0.67
Полюткин Антон 1 0.33
Таликин Дамир 1 0.33

Карточки

ФК Кубань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Байрыев Азат 1 0
Безденежных Игорь 1 0
Махатадзе Георгий 1 0
Архипов Артём 1 0
КАМАЗ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кирсанов Никита 2 0
Кириллов Юрий 1 0
Серченков Сергей 1 0
Шамкин Даниил 1 0
Толстопятов Николай 1 0
Пальцев Валентин 1 0
Таликин Дамир 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Кубань
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Нефтехимик - ФК Кубань 0:0 ФК Кубань - Уфа 2:0 Краснодар-2 - ФК Кубань 1:1 ФК Кубань - СКА-Ростов 2:0
Ростов - ФК Кубань 2:0 ФК Кубань - Дружба 1:0 Торпедо Москва - ФК Кубань 2:2 ФК Кубань - Краснодар-2 0:0 КАМАЗ - ФК Кубань 0:0 ФК Кубань - Ротор 2:1 Нефтехимик - ФК Кубань 0:3 ФК Кубань - Акрон 2:0 Оренбург - ФК Кубань 1:3 ФК Кубань - Томь 2:2 Факел - ФК Кубань 0:0 ФК Кубань - Балтика 1:1 Металлург Липецк - ФК Кубань 0:2 ФК Кубань - Волгарь 1:3 ФК Кубань - СКА-Хабаровск 1:0 Спартак Москва - ФК Кубань 6:1
КАМАЗ
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
КАМАЗ - СКА-Хабаровск 3:2 Нефтехимик - КАМАЗ 0:1 Рубин - КАМАЗ 5:0 Алания - КАМАЗ 3:2
Спартак-2 - КАМАЗ 3:0 Факел - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - ФК Кубань 0:0 Енисей - КАМАЗ 0:0 КАМАЗ - Торпедо Москва 0:0 Краснодар-2 - КАМАЗ 4:1 КАМАЗ - Велес Москва 1:3 КАМАЗ - Ротор 0:2 Нефтехимик - КАМАЗ 1:1 КАМАЗ - Акрон 1:2 Оренбург - КАМАЗ 2:0 Томь - КАМАЗ 1:0 Зенит - КАМАЗ 6:0 КАМАЗ - Сочи 1:2 Балтика - КАМАЗ 0:0 Металлург Липецк - КАМАЗ 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Тула Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
2. КАМАЗ 0:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Краснодар-2 Заявка 3 2 0 1 3 - 3 6
4. Волгарь Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
5. Алания 1:1 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
6. ФК Кубань 0:0 Заявка 3 1 2 0 2 - 0 5
7. Енисей 1:1 Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
8. Балтика 1:1 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
9. Нефтехимик Заявка 3 1 1 1 2 - 1 4
10. Динамо Махачкала Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
11. Шинник 1:1 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
12. Рубин Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
13. Уфа Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
14. Родина Москва Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
15. Велес Москва Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
16. Акрон Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
17. Волга Ульяновск Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
18. СКА-Хабаровск Заявка 3 0 0 3 4 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волгарь Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2. ФК Кубань 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
3. Арсенал Тула Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
4. Балтика 1:1 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Енисей 1:1 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Рубин Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7. КАМАЗ 0:0 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
8. Динамо Махачкала Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Уфа Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Велес Москва Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
11. Алания 1:1 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Нефтехимик Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
13. Волга Ульяновск Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14. Шинник 1:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Акрон Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Краснодар-2 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
17. СКА-Хабаровск Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Родина Москва Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар-2 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2. КАМАЗ 0:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
3. Арсенал Тула Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Алания 1:1 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Нефтехимик Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Шинник 1:1 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Родина Москва Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Енисей 1:1 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
9. ФК Кубань 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Балтика 1:1 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
11. Динамо Махачкала Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Акрон Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Велес Москва Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Уфа Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Волга Ульяновск Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Рубин Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Волгарь Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
18. СКА-Хабаровск Заявка 2 0 0 2 4 - 6 0
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу
  • Второй тайм
  • Замена
    85'
    Замена: Голосов Илья покидает поле и вместо него выходит Гудков Ян.
  • Желтая карточка
    83'
    Голосов получает жёлтую карточку за срыв атаки. Главный судья фиксирует фол за задержку соперника за футболку в центре поля.
  • Угловой
    82'
    Гаглоев выполнил подачу с углового стандарта в центр штрафной площади, но в верховой борьбе выиграл защитник, выбив мяч и разрядив обстановку у своих ворот.
  • 80'
    "Автозаводцы" пытаются прорываются по левому флангу, но остановив атаку решили перевести игру на противоположный фланг, где Гаглоев заработал угловой удар.
  • 79'
    Диктор объявил что 2590 зрителей присутствует на трибунах стадиона "Кубань". Болельщиков изредка слышно, есть поддержка у команды хозяев.
  • Травма, повреждение
    77'
    Сложный футбол показывают футболисты у нас очередное повреждение - Свежов получил небольшую травму и у нас остановка в игре по случаю работы медицинской бригады.
  • Замена
    76'
    Замена: Георгия Махатадзе покидает поле и вместо него выходит Илья Мосейчук.
  • Желтая карточка
    74'
    Аюкин получает жёлтую карточку за срыв атаки. Главный судья фиксирует фол на правой стороне поля за подножку соперника.
  • Замена
    73'
    Замена: Андреа Чуканов покинул поле и вместо него выходит Даниил Горовых.
  • 71'
    Спал темп игры в матче и команды нам показывают усыпляющий футбол, надеемся что ситуация исправиться, как раз для этого тренеры готовят замены.
  • Судья
    70'
    Пауза в игре команды отправились попить водички, чтобы восполнить водный баланс. Напомню что в Краснодаре сегодня отметка жары достигла +37 градусов, но сейчас конечно жара упала примерно до +26 градусов.
  • Желтая карточка
    68'
    Сидоров грубо сыграл в подкате, в надежде предотвратить атаку у чужий ворот на правом фланге поля, но арбитр остановил игру и зафиксировал фол с жёлтой карточкой.
  • Замена
    67'
    Замена: Виктор Свежов выходит на поле вместо Юрия Кириллова и Сергей Серченков вместо Илью Голятова.
  • Желтая карточка
    65'
    Абрамов получает жёлтую карточку за жёлтый стык против своего оппонента в момент борьбы за нейтральный мяч. Главный судья назначает штрафной и фиксирует фол с карточкой.
  • Замена
    64'
     Замена: Шамкин Даниил покидает поле вместо него выходит Бабаев Владлен.
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    • Травма, повреждение
      62'
      Готовится замена и будет она вынужденной. Шамкин по-прежнему лежит на газоне и через какое-то время, его уносят на носилках с поля.
    • Травма, повреждение
      61'
      Шамкин получает повреждение и лежит на газоне. Футболисту попали головой по лицу и на поле появляется медицинская бригада.
    • Опасный момент
      59'
      Мамин!
      Лаук нанёс удар низом по воротам из-за пределов штрафной. Мяч хитрым образом пролетел мимо защитников, а голкипер прочитал его траекторию и надёжно поймал в руки.
    • 58'
      Голглоев выполнил подачу после штрафного стандарта на левой стороне поля. Мяч направился на дальнюю штангу, но игрок обороняющей команды достаточно легко выбил мяч из-за пределов штрафной.
    • Опасный момент
      56'
      МОМЕНТ!
      Чуканов заряжает по центру точно в руки голкипера после передачи с правого фланга поля. Вратарь отбивает в правый фланг поля и начилсь контратака гостей.
    • 55'
      Хозяева начали второй период достаточно резво, но без ударов по воротам. Пока они больше держат мяч и не позволяют "автозаводцам" им завладеть.
    • 53'
      Мяч достался Нестеренко лёгкой добычей после подачи в штрафную с левого фланга поля. Юрий поймав мяч быстро ввёл его в игру.
    • 52'
      Хозяева выполнили подачу в центр штрафной площади с углового стандарта на правой стороне поля. Мяч достался игроку "Кубани" и был выполнен удар точно в руки голкипера.
    • 50'
      Абдоков теперь уже на правом фланге выполнил прострел, но мяч был перехвачен на ранней стадии полёта и отбит на угловой стандарт.
    • 49'
      Абдоков на левом фланге попытался обыграть двух защитников но наткнулся на "тиски" соперника и потерял мяч.
    • 47'
      Команды продолжают играть  в тех же составах что были в первом тайме. Тренеры посчитали, что замены сделают позже не в перерыве.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начинается! Возможно сказывается жаркая погода и футболисты не могут нам показать более атакующую игру с забитыми мячами.
    • Первый тайм
    • Свисток
      Звучит свисток на перерыв. Пока у нас скучные нули, ждём во втором тайме изменения и забитые мячи!
    • 45'
      Темп игры стих команды доигрывают до перерыва, чтобы получит наставления от своего тренера и продолжить в новом ключе игру.
    • Дополнительное время
      45'
      Три минуты добавил главный судья к первому тайму. Из-за паузы на водопой, а так же была замена.
       
    • Опасный момент
      44'
      МОМЕНТ!
      Махатадзе выполнил прострел с правой стороны поля и Безденежных в касание нанёс мощный удар, но мяч полетел выше ворот.
    • 44'
      Штрафной заработали хозяева поля. Подачу выполнил Чуканов на ближнюю штангу ворот, но защитник надёжно отбил мяч головой на угловой стандарт.
    • Угловой
      43'
      Гаглоев выполнил передачу в центр штрафной после подачи углового стандарта и мяч выбивают защитники разряжая обстановку у своих ворот.
    • Офсайд
      42'
      Чуканов протолкнул мяч в сетку ворот Алексея Мамина после передачи от Лаук, но главный судья отменяет гол. Линейный арбитр поднял флажок и зафиксировал офсайд.
    • 41'
      В объективы камер нам показали Нечаева Олега и Владимира Колцак. Главные тренеры ведут себя максимально спокойно, наблюдая как движется их план на игру.
    • 39'
      Гаглоев нанёс удар по воротам, но мяч застрял в гуще защитников и был заблокирован. Пока у лучшего бомбардира дальние удары не идут.
    • Фол, нарушение
      38'
      Байрыева нарушает правила против Пальцева у своей штрафной площади. Главный судья фиксирует фол и назначает опасный штрафной удар. К мячу подходит бомбардир Гаглоев.
    • Замена
      36'
      Вынужденная замена: Даниил Родин сменил получившего травму Гурфова. Азамата унесли с поля на носилках.
    • Травма, повреждение
      35'
      Гурфов держится за колено и лежит на газоне. Требуется медицинская помощь. Остановка в игре. Гурфов отобрал мяч у Гоглоева ценой травмы, мяч отобрать получилось, но получил повреждение.
    • Опасный момент
      33'
      Жаркий момент у ворот Мамина!
      Голкипер выбил мяч кулаками после прострела с правого фланга. Вратарь разряжает обстановку в непростой ситуации. Мяч могли забить хозяева, но голкипер спас свою команду.
    • Угловой
      32'
      Угловой стандарт выполнили футболисты команды хозяев и передача пошла в центр штрафной, где надёжно отыгрались защитники на втором ярусе и отбили мяч от своих ворот.
    • 30'
      Гурфов нанёс удар с лёту в одно касание из-за пределов штрафной площади, после борьбы за верховой мяч, но блокирует удар защитник и мяч уходит а угловой удар.
    • Желтая карточка
      29'
      Георгий Махатадзе нарушил правила против Дамира Таликина в момент борьбы за верховой мяч. Главный судья считает что данный фол тянет на жёлтую карточку, спорить с ним никто не стал.
    • Судья
      27'
      Дмитрий Стрельцов отправляет команды на водопой. Очень важно в жару футболистом попить воды, чтобы продуктивно и с полными силами продолжить игру.
    • 26'
      Сидоров в сольном проходе ворвался в чужую штрафную, но мяч у нег из-под ног выбили, а на подборе оказался Лаук, но и его защитники съели и атака захлебнулась.
    • 24'
      Болельщики хозяев гонят команду вперёд и просят забить мяч в ворота, но мы пока наблюдаем умеренный темп, команды не форсируют события, ожидая ошибок соперника.
    • 23'
      Хозяева выполнили подачу со штрафного стандарта, но на верхнем этаже лучше сыграл игрок обороняющей команды, выбив мяч и разрядив обстановку в своей штрафной.
    • Желтая карточка
      21'
      Лежит футболист "Кубани" - это Махатадзе, ему досталось по лицу от  Кириллов. Главный судья показывает жёлтую карточку и назначает штрафной удар.
    • 20'
      Гаглоев зацепился за мяч на левом фланге у чужой штрафной площади, но против него надёжно сыграли защитники, сумев отобрать мяч и разрядит обстановку.
    • 18'
      Наклёвывалась атака хозяев, но Гурфов отдал передачу в ноги сопернику и мяч был потерян. Защитник отдал длинную диагональ на Гаглоева.
    • 17'
      Нестеренко вступил в игру, поймав мяч лёгкой добычей после попытки ударить Гоглоева с острого угла на левой половине поля.
    • Угловой
      15'
      Гаглоев выполнил подачу в центр штрафной площади, но ударить по мячу партнёру по команде не удалось, да и соперник с большим трудом выбил мяч от своих ворот.
    • 14'
      "Камаз" организовывают атаку через левый фланг, где находится Гаглоев и удаётся им заработать угловой стандарт на левой стороне.
    • Фол, нарушение
      12'
      Абдоков снова нарушает правила уже третий раз подряд. Главный судья почти показал жёлтую, но решил воздержаться до следующего раза.
    • 11'
      В первые десять минут гости смотрятся лучше, уже заработали опасный штрафной и выполнили угловой стандарт при этом нанесли минимум два удара по воротам.
    • Угловой
      9'
      Угловой зарабатывают футболисты гостевой команды. Корнер подаёт Гаглоев с правой стороны поля. Мяч полетел в центр штрафной и Голятов нанёс удар в касание, но мяч летит сильно неточно.
    • 8'
      "Автозаводцы" совершили перехват на своей половине поля и устремились в атак, но игрок гостевой команды отпустил мяч вперёд от себя и потерял мяч.
    • Опасный момент
      6'
      МОМЕНТ!
      Голглоев выполнил штрафной стандарт прямым ударом из-за пределов штрафной площади. Получилось обвести мячом стенку, но мяч пролетел рядом со штангой.
    • 5'
      Абдоков нарушает правила и арбитр назначает опасный штрафной у ворот "Кубани". Главный судья зафиксировал фол за подножку соперника у штрафной площади.
    • Фол, нарушение
      3'
      Гаглоев получил небольшое повреждение после столкновения со своим оппонентом. Главный судья фиксирует нарушение правил в центре поля. Александр возвращается в игру.
    • 2'
      Хозяева играют в жёлтых цветах, а гостям выдан комплект белой формы. "Камаз" тут же помчались в атаку, но у штрафной потеряли мяч.
    • Первый тайм начался
      1'
      Дмитрий Стрельцов раздаёт свисток и игра началась! Надеемся на красивый футбол третьего тура лучшей лиги мира!
    • До матча
    • Судья
      Главный судья: Дмитрий Стрельцов (Ростов-на-Дону, Россия);
      Ассистент: Юрий Ярушкин (Вологда, Россия);
      Ассистент: Алексей Линкин (Воронеж, Россия);
      Резервный: Владислав Шипков (Белореченск, Россия).
    • Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Сегодня в Краснодаре на стадионе "Кубань" одноимённая команда примет КАМАЗ в матче третьего тура МЕЛБЕТ-Первой Лиги. Текстовую трансляцию проведёт - Матюшенцев Дмитрий. Надеемся на отличный футбол, совсем скоро прозвучит стартовый свисток!
    Прогнозы 127
    ФК Кубань 75.6% (96)
    X 18.1% (23)
    КАМАЗ 6.3% (8)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    ФК Кубань
    Ничья
    КАМАЗ
    4.24
    3.40
    8.17
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    Где смотреть матч ФК Кубань 0:0 КАМАЗ онлайн

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    Прогнозы на матч ФК Кубань 0:0 КАМАЗ

    Исход игры
    ФК Кубань
    75.6% (96)
    Ничья
    18.1% (23)
    КАМАЗ
    6.3% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.52% (42)
    Меньше
    63.48% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    55.65% (64)
    Нет
    44.35% (51)
    Популярный счёт
    1:0 ФК Кубань
    32.3% (41)
    2:1 ФК Кубань
    28.3% (36)
    1:1 Ничья
    17.3% (22)
    2:0 ФК Кубань
    6.3% (8)
    1:2 КАМАЗ
    2.4% (3)
    2:3 КАМАЗ
    1.6% (2)
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    КАМАЗ
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