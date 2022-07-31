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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига

2022-2023
Алания
1:1
Второй тайм: 85'
Енисей
0'
1:0
9' Гол
Галоян Артур
1:1
15' Гол
Апушников Егор
40' Желтая карточка
Бутаев Аллон
60' Желтая карточка
Засеев Азамат
70' Желтая карточка
Канаплин Александр
Алания
Енисей

История личных встреч

Алания
Енисей

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

8 матчей

50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
0:3
ПЛ
3:0
ПЛ
3:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Алания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галоян Артур 2 0.67
Засеев Азамат 1 0.33
Машуков Ислам 1 0.33
Енисей
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бардыбахин Вячеслав 1 0.33
Глушков Никита Андреевич 1 0.33
Апушников Егор 1 0.33
Окладников Андрей 1 0.33

Карточки

Алания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Татаев Алексей 0 1
Засеев Азамат 1 0
Дзахов Давид 1 0
Хосонов Хетаг 1 0
Мазурин Андрей 1 0
Бутаев Аллон 1 0
Енисей
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бардыбахин Вячеслав 1 1
Ланин Олег 1 0
Воронин Евгений 1 0
Самойлов Денис 1 0
Канаплин Александр 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Алания
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Родина Москва - Алания 1:3 Алания - Динамо Махачкала 0:0 Алания - СКА-Хабаровск 2:1 Балтика - Алания 0:1
Спартак Москва - Алания 2:2 Алания - КАМАЗ 3:2 Алания - Ротор 0:1 Динамо Москва - Алания 3:0 Нефтехимик - Алания 5:2 Алания - Акрон 2:2 Оренбург - Алания 0:0 Алания - Зенит 2:2 Алания - Томь 3:0 Факел - Алания 2:1 Алания - Балтика 0:3 Металлург Липецк - Алания 0:3 Алания - Волгарь 0:1 СКА-Хабаровск - Алания 2:0 Алания - Олимп-Долгопрудный 2:0 Текстильщик - Алания 0:4
Енисей
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Енисей - Рубин 3:2 Волга Ульяновск - Енисей 1:1 Химки - Енисей 4:2 Текстильщик - Енисей 1:1
Волгарь - Енисей 1:2 Спартак Москва - Енисей 3:0 Балтика - Енисей 2:0 Торпедо Москва - Енисей 2:1 Енисей - Велес Москва 3:2 Енисей - Торпедо Москва 0:1 Спартак Москва - Енисей 3:0 Краснодар-2 - Енисей 4:0 Енисей - КАМАЗ 0:0 Ротор - Енисей 2:3 Енисей - Рубин 3:1 Енисей - Нефтехимик 2:0 Енисей - Акрон 3:2 Енисей - Оренбург 1:2 Томь - Енисей 0:1 Енисей - Факел 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Тула Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
2. КАМАЗ 0:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Краснодар-2 Заявка 3 2 0 1 3 - 3 6
4. Волгарь Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
5. Алания 1:1 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
6. ФК Кубань 0:0 Заявка 3 1 2 0 2 - 0 5
7. Енисей 1:1 Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
8. Балтика 1:1 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
9. Нефтехимик Заявка 3 1 1 1 2 - 1 4
10. Динамо Махачкала Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
11. Шинник 1:1 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
12. Рубин Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
13. Уфа Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
14. Родина Москва Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
15. Велес Москва Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
16. Акрон Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
17. Волга Ульяновск Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
18. СКА-Хабаровск Заявка 3 0 0 3 4 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волгарь Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2. ФК Кубань 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
3. Арсенал Тула Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
4. Балтика 1:1 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Енисей 1:1 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Рубин Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7. КАМАЗ 0:0 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
8. Динамо Махачкала Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Уфа Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Велес Москва Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
11. Алания 1:1 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Нефтехимик Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
13. Волга Ульяновск Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14. Шинник 1:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Акрон Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Краснодар-2 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
17. СКА-Хабаровск Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Родина Москва Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар-2 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2. КАМАЗ 0:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
3. Арсенал Тула Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Алания 1:1 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Нефтехимик Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Шинник 1:1 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Родина Москва Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Енисей 1:1 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
9. ФК Кубань 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Балтика 1:1 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
11. Динамо Махачкала Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Акрон Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Велес Москва Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Уфа Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Волга Ульяновск Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Рубин Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Волгарь Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
18. СКА-Хабаровск Заявка 2 0 0 2 4 - 6 0
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу
  • Второй тайм
  • Угловой
    86'
    Угловой с правого фланга у хозяев подал Галоян, направив мяч в район 11-метровой отметки, но и там всё под контролем обороняющихся гостей.
  • Травма, повреждение
    85'
    С правого фланга следовала прострельная передача вдоль ворот гостей, но её в подкате успел прервать Кичин, который в итоге сбил дыхание.
  • 84'
    Подача со стандарта последовала в штрафную площадку, но уже по традиции этого матча защитники в своих владениях смотрятся куда лучше вражеских нападающих.
  • 83'
    Продолжают болельщики на трибунах изо всех сил поддерживать "Аланию". Штрафной удар заработали в глубине поля сейчас осетинцы на правом краю.
  • 82'
    В случае итоговой ничьей, "Алания" и "Енисей" будут иметь по 5 очков в розыгрыше этого первенства. Пока что они не знали ещё горечи поражения в нынешнем сезоне.
  • 81'
    Марков не лучшим образом сейчас сбрасывал мяч на Антипина, едва не подарив сопернику угловой, но вратарь в броске всё-таки успел остановить мяч на лицевой линии.
  • 80'
    Красноярцы пошли в агрессивный прессинг на левом фланге атаки, но отобрать мяч у соперников они смогли только с нарушением правил.
  • Замена
    79'
    Последняя замена в составе "Енисея": вместо Никиты Глушкова на поле вышел Александр Ломакин.
  • Замена
    78'
    Четвёртая замена в составе "Енисея": вместо Андрея Окладникова на поле вышел Илья Молтенинов.
  • Фол, нарушение
    77'
    Штрафной удар гости заработали на правом фланге в глубине поля. Со стандарта следовала подача в штрафную площадку, но там борьбу в воздухе выиграли защитники "Алании".
  • Замена
    76'
    Четвёртая замена в составе "Алании": вместо Андрея Мазурина на поле вышел Алан Чочиев.
  • 75'
    Антипин и Феррейра едва не начудили в своей штрафной площади, идя на мяч до конца, но вратарю всё-таки удалось намертво забрать игровой снаряд в руки.
  • 74'
    Слишком сильный заброс на Окладникова следовал по центральной оси, что позволило Солдатенко забрать мяч в руки на линии штрафной площади.
  • 73'
    Засеев с правого фланга выполнял навес в штрафную площадку, но всё там под контролем защитников "Енисея", которые бесхитростно просто вынесли мяч подальше.
  • 72'
    С левого фланга передача у "Алании" следовала вдоль линии штрафной площади, но два игрока "красно-жёлтых" в итоге были пойманы на противоходе.
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    • 71'
      Пока что не пахнет тем, что одной из команд удастся вырвать победу в этом матче. Но в футболе бывает всякое - шальной мяч может влететь в ворота в любую минуту.
    • Желтая карточка
      70'
      На правом фланге атаки "Енисея" грубо в подкате соперника срезал Канаплин, за что получил предупреждение в свой пассив.
    • 69'
      Оба главных тренера воспользовались ситуацией, активно донося какие-то тактические коррективы для своих подопечных. Посмотрим, поменяется ли рисунок матча в ближайшее время...
    • Судья
      68'
      Судья объявил минутную паузу в игре, чтобы футболисты могли попить водички и перевести дыхание.
    • Угловой
      67'
      Два угловых подряд с правого фланга подали футболисты "Енисея", но подачи были не лучшим образом, из-за чего острого момента у ворот владикавказцев мы не увидели.
    • Травма, повреждение
      66'
      Получил повреждение Солдатенко в прошлом эпизоде, столкнувшись с Канаплиным. Медикам пришлось выйти на поле, чтобы "починить" вратаря "Алании".
    • Опасный момент
      65'
      ОПАСНО! Вертикальный пас прошёл в штрафную площадь хозяев на Канаплина, но тот не сумел пробить бросившегося навстречу Солдатенко. На добивании мог сыграть Окладников, но промахнулся по мячу.
    • 64'
      Темп игры падает по ходу первого тайма. Такая же картина наблюдалась и в первом тайме. Очень жарко и душно в Грозном, что создаёт футболистам серьёзные проблемы.
    • Замена
      63'
      Третья замена в составе "Алании": вместо имеющего повреждение Давида Дзахова на поле вышел новичок осетинцев Александр Ташаев.
    • Желтая карточка
      62'
      А теперь уже в центре Засеев грубовато сыграл против соперника. Арбитр принял решение, что этот фол тянет на жёлтую карточку.
    • Травма, повреждение
      61'
      Дзахов получил мышечное повреждение в середине поля, из-за чего арбитру пришлось приглашать на поле медицинскую бригаду.
    • 60'
      Вряд ли ничья в этой встрече устроит какую-либо из команд. Всем хочется выйти в Премьер-лигу, но для этого надо играть на победу, доказывая своё право на повышение в классе.
    • Офсайд
      59'
      Огрызнулись гости контратакой: следовал длинный заброс к штрафной площади на Окладникова, но у нападающего было зафиксировано положение "вне игры".
    • 58'
      Галоян с правого фланга выполнял диагональную подачу в штрафную площадку, но красноярцы отбились. С подбора с ходу пробивал Хосонов, но мяч полетел намного выше ворот.
    • Замена
      57'
      Третья замена в составе "Енисея": вместо Евгения Воронина на поле вышел Александр Канаплин.
    • 56'
      Активно продолжают поддерживать "Аланию" немногочисленные болельщики на трибунах. Но по-настоящему голевых моментов мы у ворот Антипина, по-прежнему, не видим.
    • 55'
      После навеса с левого фланга с линии штрафной площади с лёту пробивал Засеев, но мяч не лёг ему на ногу как следует, из-за чего выстрел получился несильным и неточным.
    • 54'
      После повторного розыгрыша стандартного положения подача следовала уже на дальнюю штангу, но защитники "Енисея" снова были на высоте, на этот раз сумев выбить мяч далеко в поле.
    • Угловой
      53'
      Накоротке был разыгран мяч владикавказцами, после чего шла подача на ближнюю штангу, но там защитники гостей сумели выбить мяч на еще один угловой.
    • Угловой
      52'
      С правого края атаки удар по воротам гостей наносил Эльдарушев, но выстрел на себя принял один из защитников, от которого мяч срикошетил на угловой.
    • 51'
      Хабалов в контратаке хозяев с левого фланга выполнял прострельную передачу низом, но защитники "Енисея" сумели разрядить обстановку выносом.
    • 50'
      Активней на старте второго тайма действуют красноярцы, из-за чего игрокам "Алании" проблематично выходить даже за центральную линию.
    • Фол, нарушение
      49'
      Штрафной удар гости заработали в 25 метрах от чужих ворот, левее центральной оси. Кичин мощно пробивал со стандарта, но попал в "стенку" из игроков команды соперника.
    • Замена
      48'
      Также двойная замена в составе "Енисея" произошла в перерыве: вместо Расула Гыстарова и Егора Апушникова на поле вышли Артур Арустамян и Абу-Андрей Окладников.
    • 47'
      Двойная замена в составе "Алании" произошла в перерыве: вместо Аллона Бутаева и Тимура Мелекесцева на поле вышли Алан Хабалов и Абу-Саид Эльдарушев.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Первый тайм окончен! Ничья 1:1 пока что в матче "Алании" с "Енисеем".
    • Офсайд
      45'
      Правым флангом в атаку шли хозяева поля, но Галоян поторопился со своим рывком, из-за чего передача в его адрес застала Артура в положении "вне игры".
    • Дополнительное время
      45'
      1 минута компенсирована.
    • 44'
      Очень много плотной силовой борьбы в средней зоне мы с Вами наблюдаем во второй половине первого тайма. Увы, по такой игре острые моменты у каких-либо ворот в дефиците.
    • 43'
      Аут на правом фланге атаки заработали красноярцы. Последовал далёкий вброс мяча в штрафную площадку, но защитники "Алании" сумели выбить мяч к центральному кругу.
    • 42'
      По игре пока что нельзя сказать, что "Алания" является фаворитом матча. "Енисей" в полном порядке, как минимум не уступая сопернику в большинстве основных статистических показателей.
    • Желтая карточка
      41'
      Бутаев в районе центральной линии грубо срезал соперника в подкате, явно не добираясь до мяча, за что получил жёлтую карточку.
    • Фол, нарушение
      40'
      "Алания, Алания!" - дружно скандируют болельщики на трибунах, но сейчас попытка атаки хозяев поля закончилась фиксацией нарушения правил со стороны осетинцев.
    • Опасный момент
      39'
      Солдатенко едва не ошибся при передаче в направлении Багаева, но защитник в последний момент в полуподкате успел выбить мяч подальше, опередив нападающего "Енисея".
    • 38'
      В центральном круге теперь фол на себе заработал Мелекесцев, но последующая атака "Алании" ничем интересным не увенчалась.
    • 37'
      Мягкий навес со стандартного положения следовал в штрафную площадку, но опять-таки на высоте там были защитники в красно-жёлтой форме.
    • Фол, нарушение
      36'
      Новый штрафной удар в глубине поля заработали подопечные Артёма Горлова. Не успевают игроки "Алании" за своими оппонентами.
    • 35'
      Левым флангом снова обостряли игру красноярцы, откуда следовала прострельная передача на средней высоте, но защитники "Алании" снова надёжно сыграли на своих позициях в центре.
    • Фол, нарушение
      34'
      Штрафной удар на левом фланге в глубине поля заработали гости. Подача последовала в центр штрафной площади, но там всё оказалось под контролем владикавказских защитников. Атака вторым темпом "Енисея" также не получилась острой.
    • 33'
      Активизировались на трибунах болельщики "Алании", которые зазывают своих любимцев вперёд, но хозяевам поля непросто выходить из-под плотного прессинга "Енисея".
    • Травма, повреждение
      32'
      Повреждение в середине поля получил Дзахов, которому потребовалась медицинская помощь, но после её получения игрок готов вернуться в игру.
    • 31'
      Заур Тедеев явно не всем доволен, что происходит в этом матче. Будет ему о чём поговорить с подопечными в перерыве.
    • Фол, нарушение
      30'
      Мелекесцев  в середине поля грубовато сыграл против соперника, за что мог получать жёлтую карточку, но арбитр всё же решил ограничиться устным внушением.
    • 27'
      Мелекесцев попытался пробить по воротам соперника с линии штрафной - мяч пошел чуть выше перекладины. Спокойно провожает вратарь сферу за пределы поля.
    • 26'
      "Алании" нужно пытаться играть активнее сейчас. До перерыва совсем немного, а хозяева явно хотят уйти на 15-минутную паузу, имея преимущество.
    • 25'
      25 минут соперники отыграли в первом тайме. Попытался все тот же Гыстаров сейчас заработать угловой у ворот соперника, но мяч упустил он за пределы поля. От ворот.
    • 23'
      Гыстаров вышел с левого края на ударную позицию. Попытался он пробить вместо передачи в центр, но защита команды хозяев справляется, играя на вынос.
    • 22'
      Вернулись на поле команды. Снова "Алания" в атаке. Следует перевод от Мазурина с левого фланга - прямо в руки киперу сфера прилетает.
    • 21'
      Небольшая пауза в нашей встрече. Отправились соперники на водопой. Жара пришла на юг России, а потому и паузы по ходу матча являются заранее распланированным действом. 
    • 19'
      Фолит сейчас в атаке Галоян. Явно размахивал он руками тут. У рефери не оставалось другого мнения, кроме как зафиксировать в этом момент нарушение правил.
    • 18'
      Практически середина тайма у нас идет. "Алания" снова прижала соперника к его ворота. Из последних сил, такое ощущение, отбиваются красноярцы.
    • 17'
      Воронин сыграл из центра в сторону штрафной, но никого из партнеров в той зоне не оказывается. На ровном месте снаряд теряет атакующий коллектив.
    • 15'
      "Алания" желает как можно скорее восстановить статус-кво на табло. Именно сейчас южане прессингуют соперника, заставляя его ошибаться при короткой перепасовке.
    • 14'
      "Алания" пытается в центре штрафной соперника снова провести удачную атаку, но Мазурин выстреливает намного левее цели.
    • Описание гола
      12'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1! АПУШНИКОВ!
      Несколько неуклюже, но все же забивает "Енисей"! Снова равный счет на табло! Подключается он на прострел своего партнера с правого края, и в касание переправляет мяч в сетку.
    • Опасный момент
      11'
      Снова Галоян в центре остался один. Выполнял он удар по воротам "Енисей". Мяч в сторону левого угла летел, однако в сетке не оказался.
    • 9'
      Получает Галоян удар по ногам неподалеку от центральной оси. Рефери останавливает игру. Отдает судья футбольный снаряд коллективу хозяев.
    • Описание гола
      8'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ГАЛОЯН! 1:0!
      Открывает счет владикавказский коллектив. Получает он передачу от партнера, после чего ловит удачный момент и переправляет сферу в сетку. Шикарный дебют в стане команды хозяев!
    • 7'
      "Алания, Алания", - доносится с трибун. Гонят фанаты вперед свой коллектив, призывая его играть активнее. Но куда еще активнее, я лично не понимаю.
    • 5'
      Пока не может выйти со своей половины поля красноярский коллектив, которого активно прессингует "Алания". Очень спокойны владикавказцы.
    • 4'
      Багаев нанес сейчас удар по воротам соперника, но мяч прилетел прямо по позиции голкипера "Енисея", сыгравшего на выходе и забравшего сферу в перчатки.
    • 3'
      На первых минутах встречи "Алания" контролирует мяч на половине поля соперника. Пока обходится без обострений у ворот красноярского коллектива.
    • Первый тайм начался
      1'
      Итак, дамы и господа, наша встреча стартовала! Удачи командам, поехали!
    • До матча
    • Приветствую всех футбольных болельщиков и посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча 3-го тура Первой лиги России, в котором владикавказская "Алания" сыграет дома с красноярским "Енисеем".
      Трансляцию для Вас проведёт Михаил Белобородов. Добро пожаловать!
    Прогнозы 124
    Алания 74.2% (92)
    X 14.5% (18)
    Енисей 11.3% (14)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Алания
    Ничья
    Енисей
    4.00
    3.76
    7.46
    Все Коэффициенты
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    Где смотреть матч Алания 1:1 Енисей онлайн

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    Прогнозы на матч Алания 1:1 Енисей

    Исход игры
    Алания
    74.2% (92)
    Ничья
    14.5% (18)
    Енисей
    11.3% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.39% (66)
    Меньше
    42.61% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    67.83% (78)
    Нет
    32.17% (37)
    Популярный счёт
    2:1 Алания
    37.9% (47)
    1:0 Алания
    16.1% (20)
    1:1 Ничья
    10.5% (13)
    2:0 Алания
    10.5% (13)
    1:2 Енисей
    6.5% (8)
    2:2 Ничья
    3.2% (4)
    3:1 Алания
    2.4% (3)
    0:1 Енисей
    1.6% (2)
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