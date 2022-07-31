Красноярцы пошли в агрессивный прессинг на левом фланге атаки, но отобрать мяч у соперников они смогли только с нарушением правил.

Марков не лучшим образом сейчас сбрасывал мяч на Антипина, едва не подарив сопернику угловой, но вратарь в броске всё-таки успел остановить мяч на лицевой линии.

В случае итоговой ничьей, "Алания" и "Енисей" будут иметь по 5 очков в розыгрыше этого первенства. Пока что они не знали ещё горечи поражения в нынешнем сезоне.

Продолжают болельщики на трибунах изо всех сил поддерживать "Аланию". Штрафной удар заработали в глубине поля сейчас осетинцы на правом краю.

Подача со стандарта последовала в штрафную площадку, но уже по традиции этого матча защитники в своих владениях смотрятся куда лучше вражеских нападающих.

С правого фланга следовала прострельная передача вдоль ворот гостей, но её в подкате успел прервать Кичин, который в итоге сбил дыхание.

Угловой с правого фланга у хозяев подал Галоян, направив мяч в район 11-метровой отметки, но и там всё под контролем обороняющихся гостей.

С левого фланга передача у "Алании" следовала вдоль линии штрафной площади, но два игрока "красно-жёлтых" в итоге были пойманы на противоходе.

Засеев с правого фланга выполнял навес в штрафную площадку, но всё там под контролем защитников "Енисея", которые бесхитростно просто вынесли мяч подальше.

Слишком сильный заброс на Окладникова следовал по центральной оси, что позволило Солдатенко забрать мяч в руки на линии штрафной площади.

Антипин и Феррейра едва не начудили в своей штрафной площади, идя на мяч до конца, но вратарю всё-таки удалось намертво забрать игровой снаряд в руки.

Штрафной удар гости заработали на правом фланге в глубине поля. Со стандарта следовала подача в штрафную площадку, но там борьбу в воздухе выиграли защитники "Алании".

А теперь уже в центре Засеев грубовато сыграл против соперника. Арбитр принял решение, что этот фол тянет на жёлтую карточку.

Темп игры падает по ходу первого тайма. Такая же картина наблюдалась и в первом тайме. Очень жарко и душно в Грозном, что создаёт футболистам серьёзные проблемы.

ОПАСНО! Вертикальный пас прошёл в штрафную площадь хозяев на Канаплина, но тот не сумел пробить бросившегося навстречу Солдатенко. На добивании мог сыграть Окладников, но промахнулся по мячу.

Получил повреждение Солдатенко в прошлом эпизоде, столкнувшись с Канаплиным. Медикам пришлось выйти на поле, чтобы "починить" вратаря "Алании".

Два угловых подряд с правого фланга подали футболисты "Енисея", но подачи были не лучшим образом, из-за чего острого момента у ворот владикавказцев мы не увидели.

Судья объявил минутную паузу в игре, чтобы футболисты могли попить водички и перевести дыхание.

Оба главных тренера воспользовались ситуацией, активно донося какие-то тактические коррективы для своих подопечных. Посмотрим, поменяется ли рисунок матча в ближайшее время...

На правом фланге атаки "Енисея" грубо в подкате соперника срезал Канаплин, за что получил предупреждение в свой пассив.

Пока что не пахнет тем, что одной из команд удастся вырвать победу в этом матче. Но в футболе бывает всякое - шальной мяч может влететь в ворота в любую минуту.

Двойная замена в составе "Алании" произошла в перерыве: вместо Аллона Бутаева и Тимура Мелекесцева на поле вышли Алан Хабалов и Абу-Саид Эльдарушев.

Также двойная замена в составе "Енисея" произошла в перерыве: вместо Расула Гыстарова и Егора Апушникова на поле вышли Артур Арустамян и Абу-Андрей Окладников.

Штрафной удар гости заработали в 25 метрах от чужих ворот, левее центральной оси. Кичин мощно пробивал со стандарта, но попал в "стенку" из игроков команды соперника.

Активней на старте второго тайма действуют красноярцы, из-за чего игрокам "Алании" проблематично выходить даже за центральную линию.

Хабалов в контратаке хозяев с левого фланга выполнял прострельную передачу низом, но защитники "Енисея" сумели разрядить обстановку выносом.

С правого края атаки удар по воротам гостей наносил Эльдарушев, но выстрел на себя принял один из защитников, от которого мяч срикошетил на угловой.

Накоротке был разыгран мяч владикавказцами, после чего шла подача на ближнюю штангу, но там защитники гостей сумели выбить мяч на еще один угловой.

После повторного розыгрыша стандартного положения подача следовала уже на дальнюю штангу, но защитники "Енисея" снова были на высоте, на этот раз сумев выбить мяч далеко в поле.

После навеса с левого фланга с линии штрафной площади с лёту пробивал Засеев, но мяч не лёг ему на ногу как следует, из-за чего выстрел получился несильным и неточным.

Активно продолжают поддерживать "Аланию" немногочисленные болельщики на трибунах. Но по-настоящему голевых моментов мы у ворот Антипина, по-прежнему, не видим.

Галоян с правого фланга выполнял диагональную подачу в штрафную площадку, но красноярцы отбились. С подбора с ходу пробивал Хосонов, но мяч полетел намного выше ворот.

Огрызнулись гости контратакой: следовал длинный заброс к штрафной площади на Окладникова, но у нападающего было зафиксировано положение "вне игры".

Вряд ли ничья в этой встрече устроит какую-либо из команд. Всем хочется выйти в Премьер-лигу, но для этого надо играть на победу, доказывая своё право на повышение в классе.

Дзахов получил мышечное повреждение в середине поля, из-за чего арбитру пришлось приглашать на поле медицинскую бригаду.

Первый тайм

— Первый тайм окончен! Ничья 1:1 пока что в матче "Алании" с "Енисеем".

45' Правым флангом в атаку шли хозяева поля, но Галоян поторопился со своим рывком, из-за чего передача в его адрес застала Артура в положении "вне игры".

45' 1 минута компенсирована.

44' Очень много плотной силовой борьбы в средней зоне мы с Вами наблюдаем во второй половине первого тайма. Увы, по такой игре острые моменты у каких-либо ворот в дефиците.

43' Аут на правом фланге атаки заработали красноярцы. Последовал далёкий вброс мяча в штрафную площадку, но защитники "Алании" сумели выбить мяч к центральному кругу.

42' По игре пока что нельзя сказать, что "Алания" является фаворитом матча. "Енисей" в полном порядке, как минимум не уступая сопернику в большинстве основных статистических показателей.

41' Бутаев в районе центральной линии грубо срезал соперника в подкате, явно не добираясь до мяча, за что получил жёлтую карточку.

40' "Алания, Алания!" - дружно скандируют болельщики на трибунах, но сейчас попытка атаки хозяев поля закончилась фиксацией нарушения правил со стороны осетинцев.

39' Солдатенко едва не ошибся при передаче в направлении Багаева, но защитник в последний момент в полуподкате успел выбить мяч подальше, опередив нападающего "Енисея".

38' В центральном круге теперь фол на себе заработал Мелекесцев, но последующая атака "Алании" ничем интересным не увенчалась.

37' Мягкий навес со стандартного положения следовал в штрафную площадку, но опять-таки на высоте там были защитники в красно-жёлтой форме.

36' Новый штрафной удар в глубине поля заработали подопечные Артёма Горлова. Не успевают игроки "Алании" за своими оппонентами.

35' Левым флангом снова обостряли игру красноярцы, откуда следовала прострельная передача на средней высоте, но защитники "Алании" снова надёжно сыграли на своих позициях в центре.

34' Штрафной удар на левом фланге в глубине поля заработали гости. Подача последовала в центр штрафной площади, но там всё оказалось под контролем владикавказских защитников. Атака вторым темпом "Енисея" также не получилась острой.

33' Активизировались на трибунах болельщики "Алании", которые зазывают своих любимцев вперёд, но хозяевам поля непросто выходить из-под плотного прессинга "Енисея".

32' Повреждение в середине поля получил Дзахов, которому потребовалась медицинская помощь, но после её получения игрок готов вернуться в игру.

31' Заур Тедеев явно не всем доволен, что происходит в этом матче. Будет ему о чём поговорить с подопечными в перерыве.

30' Мелекесцев в середине поля грубовато сыграл против соперника, за что мог получать жёлтую карточку, но арбитр всё же решил ограничиться устным внушением.

27' Мелекесцев попытался пробить по воротам соперника с линии штрафной - мяч пошел чуть выше перекладины. Спокойно провожает вратарь сферу за пределы поля.

26' "Алании" нужно пытаться играть активнее сейчас. До перерыва совсем немного, а хозяева явно хотят уйти на 15-минутную паузу, имея преимущество.

25' 25 минут соперники отыграли в первом тайме. Попытался все тот же Гыстаров сейчас заработать угловой у ворот соперника, но мяч упустил он за пределы поля. От ворот.

23' Гыстаров вышел с левого края на ударную позицию. Попытался он пробить вместо передачи в центр, но защита команды хозяев справляется, играя на вынос.

22' Вернулись на поле команды. Снова "Алания" в атаке. Следует перевод от Мазурина с левого фланга - прямо в руки киперу сфера прилетает.

21' Небольшая пауза в нашей встрече. Отправились соперники на водопой. Жара пришла на юг России, а потому и паузы по ходу матча являются заранее распланированным действом.

19' Фолит сейчас в атаке Галоян. Явно размахивал он руками тут. У рефери не оставалось другого мнения, кроме как зафиксировать в этом момент нарушение правил.

18' Практически середина тайма у нас идет. "Алания" снова прижала соперника к его ворота. Из последних сил, такое ощущение, отбиваются красноярцы.

17' Воронин сыграл из центра в сторону штрафной, но никого из партнеров в той зоне не оказывается. На ровном месте снаряд теряет атакующий коллектив.

15' "Алания" желает как можно скорее восстановить статус-кво на табло. Именно сейчас южане прессингуют соперника, заставляя его ошибаться при короткой перепасовке.

14' "Алания" пытается в центре штрафной соперника снова провести удачную атаку, но Мазурин выстреливает намного левее цели.

12' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1! АПУШНИКОВ!

Несколько неуклюже, но все же забивает "Енисей"! Снова равный счет на табло! Подключается он на прострел своего партнера с правого края, и в касание переправляет мяч в сетку.

11' Снова Галоян в центре остался один. Выполнял он удар по воротам "Енисей". Мяч в сторону левого угла летел, однако в сетке не оказался.

9' Получает Галоян удар по ногам неподалеку от центральной оси. Рефери останавливает игру. Отдает судья футбольный снаряд коллективу хозяев.

8' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ГАЛОЯН! 1:0!

Открывает счет владикавказский коллектив. Получает он передачу от партнера, после чего ловит удачный момент и переправляет сферу в сетку. Шикарный дебют в стане команды хозяев!

7' "Алания, Алания", - доносится с трибун. Гонят фанаты вперед свой коллектив, призывая его играть активнее. Но куда еще активнее, я лично не понимаю.

5' Пока не может выйти со своей половины поля красноярский коллектив, которого активно прессингует "Алания". Очень спокойны владикавказцы.

4' Багаев нанес сейчас удар по воротам соперника, но мяч прилетел прямо по позиции голкипера "Енисея", сыгравшего на выходе и забравшего сферу в перчатки.

3' На первых минутах встречи "Алания" контролирует мяч на половине поля соперника. Пока обходится без обострений у ворот красноярского коллектива.