0'
1:0
9' ГолГалоян Артур
1:1
15' ГолАпушников Егор
40' Желтая карточкаБутаев Аллон
60' Желтая карточкаЗасеев Азамат
70' Желтая карточкаКанаплин Александр
Ход матча
9'
1:0
15'
1:1
40'
60'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Кочиев ХетагЗащитник
- Защитник
-
19 Бутаев АллонЗащитник
- Полузащитник
-
20 Галоян АртурПолузащитник
-
22 Цараев АланПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Дзахов ДавидПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Хабалов АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Чочиев АланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Тедеев Заур
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Иванов ЕгорПолузащитник
-
64 Ланин ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Горлов Артём
История личных встреч
Алания
Енисей
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
8 матчей
50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Алания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Галоян Артур
|2
|0.67
|Засеев Азамат
|1
|0.33
|Машуков Ислам
|1
|0.33
Енисей
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бардыбахин Вячеслав
|1
|0.33
|Глушков Никита Андреевич
|1
|0.33
|Апушников Егор
|1
|0.33
|Окладников Андрей
|1
|0.33
Карточки
Алания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Татаев Алексей
|0
|1
|Засеев Азамат
|1
|0
|Дзахов Давид
|1
|0
|Хосонов Хетаг
|1
|0
|Мазурин Андрей
|1
|0
|Бутаев Аллон
|1
|0
Енисей
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бардыбахин Вячеслав
|1
|1
|Ланин Олег
|1
|0
|Воронин Евгений
|1
|0
|Самойлов Денис
|1
|0
|Канаплин Александр
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Алания
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Родина Москва - Алания 1:3 Алания - Динамо Махачкала 0:0 Алания - СКА-Хабаровск 2:1 Балтика - Алания 0:1
Спартак Москва - Алания 2:2 Алания - КАМАЗ 3:2 Алания - Ротор 0:1 Динамо Москва - Алания 3:0 Нефтехимик - Алания 5:2 Алания - Акрон 2:2 Оренбург - Алания 0:0 Алания - Зенит 2:2 Алания - Томь 3:0 Факел - Алания 2:1 Алания - Балтика 0:3 Металлург Липецк - Алания 0:3 Алания - Волгарь 0:1 СКА-Хабаровск - Алания 2:0 Алания - Олимп-Долгопрудный 2:0 Текстильщик - Алания 0:4
Енисей
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Енисей - Рубин 3:2 Волга Ульяновск - Енисей 1:1 Химки - Енисей 4:2 Текстильщик - Енисей 1:1
Волгарь - Енисей 1:2 Спартак Москва - Енисей 3:0 Балтика - Енисей 2:0 Торпедо Москва - Енисей 2:1 Енисей - Велес Москва 3:2 Енисей - Торпедо Москва 0:1 Спартак Москва - Енисей 3:0 Краснодар-2 - Енисей 4:0 Енисей - КАМАЗ 0:0 Ротор - Енисей 2:3 Енисей - Рубин 3:1 Енисей - Нефтехимик 2:0 Енисей - Акрон 3:2 Енисей - Оренбург 1:2 Томь - Енисей 0:1 Енисей - Факел 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал Тула
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|2.
|КАМАЗ
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Краснодар-2
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|4.
|Волгарь
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|5.
|Алания
|1:1 Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|6.
|ФК Кубань
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 0
|5
|7.
|Енисей
|1:1 Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|8.
|Балтика
|1:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|9.
|Нефтехимик
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|10.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|11.
|Шинник
|1:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|12.
|Рубин
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|13.
|Уфа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|14.
|Родина Москва
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|15.
|Велес Москва
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|16.
|Акрон
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|17.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|18.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|4 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волгарь
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|ФК Кубань
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|Арсенал Тула
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|4.
|Балтика
|1:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Енисей
|1:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Рубин
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|КАМАЗ
|0:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|8.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Уфа
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Велес Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|11.
|Алания
|1:1 Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Нефтехимик
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|13.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Шинник
|1:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Акрон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Краснодар-2
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Родина Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краснодар-2
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|КАМАЗ
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|Арсенал Тула
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Алания
|1:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Нефтехимик
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Шинник
|1:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Родина Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Енисей
|1:1 Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|9.
|ФК Кубань
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Балтика
|1:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Акрон
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Велес Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Уфа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Рубин
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Волгарь
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 6
|0
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Прогнозы на матч Алания 1:1 Енисей
Исход игры
Алания
74.2% (92)
Ничья
14.5% (18)
Енисей
11.3% (14)
Тотал 2.5
Больше
57.39% (66)
Меньше
42.61% (49)
Обе команды забьют
Да
67.83% (78)
Нет
32.17% (37)
Популярный счёт
2:1 Алания
37.9% (47)
1:0 Алания
16.1% (20)
1:1 Ничья
10.5% (13)
2:0 Алания
10.5% (13)
1:2 Енисей
6.5% (8)
2:2 Ничья
3.2% (4)
3:1 Алания
2.4% (3)
0:1 Енисей
1.6% (2)
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