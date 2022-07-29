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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига

2022-2023
Алания
 
Позже
Енисей
Прогнозы 51
Алания 70.6% (36)
X 17.6% (9)
Енисей 11.8% (6)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Алания
Ничья
Енисей
3.90
4.20
4.60
Все Коэффициенты

История личных встреч

Алания
Енисей

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

8 матчей

50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
0:3
ПЛ
3:0
ПЛ
3:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Алания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Засеев Азамат 1 0.5
Машуков Ислам 1 0.5
Галоян Артур 1 0.5
Енисей
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бардыбахин Вячеслав 1 0.5
Глушков Никита Андреевич 1 0.5
Окладников Андрей 1 0.5

Карточки

Алания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Татаев Алексей 0 1
Дзахов Давид 1 0
Хосонов Хетаг 1 0
Мазурин Андрей 1 0
Енисей
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бардыбахин Вячеслав 1 1
Ланин Олег 1 0
Воронин Евгений 1 0
Самойлов Денис 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Алания
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Родина Москва - Алания 1:3 Алания - Динамо Махачкала 0:0 Алания - СКА-Хабаровск 2:1 Балтика - Алания 0:1
Спартак Москва - Алания 2:2 Алания - КАМАЗ 3:2 Алания - Ротор 0:1 Динамо Москва - Алания 3:0 Нефтехимик - Алания 5:2 Алания - Акрон 2:2 Оренбург - Алания 0:0 Алания - Зенит 2:2 Алания - Томь 3:0 Факел - Алания 2:1 Алания - Балтика 0:3 Металлург Липецк - Алания 0:3 Алания - Волгарь 0:1 СКА-Хабаровск - Алания 2:0 Алания - Олимп-Долгопрудный 2:0 Текстильщик - Алания 0:4
Енисей
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Енисей - Рубин 3:2 Волга Ульяновск - Енисей 1:1 Химки - Енисей 4:2 Текстильщик - Енисей 1:1
Волгарь - Енисей 1:2 Спартак Москва - Енисей 3:0 Балтика - Енисей 2:0 Торпедо Москва - Енисей 2:1 Енисей - Велес Москва 3:2 Енисей - Торпедо Москва 0:1 Спартак Москва - Енисей 3:0 Краснодар-2 - Енисей 4:0 Енисей - КАМАЗ 0:0 Ротор - Енисей 2:3 Енисей - Рубин 3:1 Енисей - Нефтехимик 2:0 Енисей - Акрон 3:2 Енисей - Оренбург 1:2 Томь - Енисей 0:1 Енисей - Факел 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Тула Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
2. КАМАЗ Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
3. Алания Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
4. ФК Кубань Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
5. Динамо Махачкала Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
6. Енисей Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
7. Рубин Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
8. Велес Москва Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Балтика Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
10. Уфа Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
11. Шинник Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
12. Волгарь Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
13. Краснодар-2 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
14. Волга Ульяновск Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Нефтехимик Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
16. Акрон Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
17. СКА-Хабаровск Заявка 2 0 0 2 4 - 6 0
18. Родина Москва Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ФК Кубань Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Уфа Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Динамо Махачкала Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Енисей Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Рубин Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Велес Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Балтика Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
8. КАМАЗ Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
9. Арсенал Тула Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
10. Волгарь Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Волга Ульяновск Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Алания Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Нефтехимик Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
14. СКА-Хабаровск Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Краснодар-2 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
16. Шинник Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Акрон Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Родина Москва Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Тула Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Алания Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Краснодар-2 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Шинник Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
5. КАМАЗ Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. ФК Кубань Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Динамо Махачкала Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Енисей Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Нефтехимик Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Акрон Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Велес Москва Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Балтика Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Рубин Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
14. Уфа Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Волга Ульяновск Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Волгарь Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Родина Москва Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. СКА-Хабаровск Заявка 2 0 0 2 4 - 6 0
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Алания - Енисей от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 июля 2022, осталось 2 дня 9 часов 23 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 51
    Алания 70.6% (36)
    X 17.6% (9)
    Енисей 11.8% (6)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Алания
    Ничья
    Енисей
    3.90
    4.20
    4.60
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Алания - Енисей онлайн

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    Прогнозы на матч Алания - Енисей

    Исход игры
    Алания
    70.6% (36)
    Ничья
    17.6% (9)
    Енисей
    11.8% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.17% (24)
    Меньше
    47.83% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    67.39% (31)
    Нет
    32.61% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Алания
    31.4% (16)
    2:0 Алания
    13.7% (7)
    1:1 Ничья
    13.7% (7)
    1:0 Алания
    13.7% (7)
    1:2 Енисей
    5.9% (3)
    2:2 Ничья
    3.9% (2)
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    Алания
    Енисей
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