Две подряд атаки удалось провести "Балтике", но ни одна из них не привела к удару по воротам. Сначала Казаев затянул с выстрелом, а потом и Кузьмин долго готовился.

Третий корнер во втором тайме зарабатывает "Балтика" и шестой в матче.

В район ближней штанги был доставлен игровой снаряд, откуда его очень быстро вынесли защитники "Шинника". Гости продолжат атаку после вбрасывания из-за боковой.

"Шинник" не сумел существенно продвинуться на левому флангу, но зато заработал штрафной удар.

Хозяева проиграли борьбу на втором этаже после исполнения стандарта с левого фланга, но оставили за собой подбор.

Приближается концовка поединка. "Шинник" последние несколько минут больше работает с мячом, но довести дело до удара не получается.

Данил Клёнкин исполнил штрафной с правого фланга, отправив мяч в направлении Борисенко, которого успели накрыть защитники "Шинника".

В составе "Шинника" произошла двойная перестановка. Ушли Батютин и Гонгапшев, вышли Кулишев и Низамутдинов.

Кулишев толком не успел войти в игру, а уже отметился полезным действием, остановив атаку соперника на левом фланге и заработав штрафной.

Дмитрий Самойлов подобрал мяч перед штрафной площадкой и сразу же нанёс удар, который точным не получился.

Едва до жёлтой карточки не доигрался Валиахметов, сорвав атаку на правом фланге, но судья решил обойтись устным замечанием.

Гедеон Гузина открылся под передачу с правого фланга и уже заносил ногу для удара, но вовремя вмешался Андрей Хитяев, выбив мяч.

Максим Кузьмин не успел за свежим Эльдаром Низамутдиновым, поэтому вынужден был останавливать соперника при помощи фола.

Андрей Савинов потерял мяч на чужой половине поля, а потом совершил тактический фол, который арбитр оценил жёлтой карточкой.

Данил Клёнкин решается на удар с дальней дистанции, попадает в ногу Евгения Стешина и зарабатывает угловой.

Последовал кросс от углового флага, Михаил Филиппов добрался до линии вратарской и выбил мяч кулаками.

Качельная у нас игра. То "Шинник" контролировал ход поединка, то теперь "Балтика" берёт мяч под контроль и пробует вернуть лидерство.

Активно разминаются запасные "Балтики". Вероятно, кто-то из них появится на поле в ближайшее время, так как нужно освежить группу атаки.

Тем временем гости провели атаку, которая захлебнулась перед штрафной площадкой. "Шинник" начинает прижиматься к своим воротам, что выводит из себя Вадима Евсеева.

Уже пятый корнер в сегодняшнем матче выполнили футболисты "Балтики", но количество пока не переходит в качество.

Андрей Батютин сбил Максима Кузьмина на левом фланге, но свисток арбитра не прозвучал, так как мяч остался у "Балтики".

Вячеслав Зинков перехватил мяч в центре поля, но разогнать атаку не сумел, так как оказался перед двумя оппонентами.

Валиахметов прорвался по правому флангу и навесил, но партнёров не нашёл. Мало креатива в действиях гостей.

Мало что получается с игры у "Балтики". Может стандарт поможет создать угрозу воротам Филиппова.

После пропущенного гола "Шинник" много атаковал. Посмотрим, удастся ли ему и дальше действовать первым номером.

Андрей Батютин срывает контратаку "Балтики", после чего получает от Анатолия Жабченко жёлтую карточку.

В составе "Шинника" произошла замена. Вместо Игоря Соколова в игру вступил Андрей Савинов.

Валиахметов ушёл от Стешина на правом фланге и вырезал передачу на линию вратарской, где уверенно сыграл Филиппов.

И сразу же хозяева отвечают своим выпадом, который тоже завершается удачными действиями голкипера на выходе.

Первый удар в створ во втором тайме состоялся. Его автором стал Андрей Савинов, пробив из-за штрафной, но Максим Бориско справился.

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-1!!! ГОНГАПШЕВ!!! А следом и второй точный выстрел в исполнении "Шинника", который на сей раз стал результативным. Альбек Гонгапшев выиграл позицию в штрафной площадке и переправил мяч в сетку.

И всё-таки добиваются своего подопечные Вадима Евсеева. Постепенно они усиливали давление, с которым "Балтика" не справилась.

Первый тайм

— Ничего не добавил арбитр к первому тайму, отправив команды на перерыв. "Шинник" - "Балтика" 0-1.

45' Угловой завершился точным ударом Данила Клёнкина, но мяч был отправлен прямо в руки Михаилу Филиппову.

44' А вот сейчас верховая передача в исполнении гостей сработала, позволив дойти до штрафной, выполнить прострел и заработать корнер.

43' Быстро разыграли штрафной Валиахметов и Остойич, после чего подключили к игре в пас Радмановаца. В атаку пока не торопятся.

42' Александр Осипов успешно сыграл в отборе перед своей штрафной, а потом заставил Самойлова нарушить правила. Важная пауза для "Балтики".

41' При помощи длинной передачи гости решили выйти из обороны в атаку, но даже это не получилось. Всё перекусывают хозяева.

40' Старается "Шинник" сравнять счёт до перерыва, но "Балтика" надёжно держит оборону, располагаясь всем составом на своей части поля.

39' Постепенно усиливает давление "Шинник", в связи с чем Сергей Игнашевич просит своих подопечных активнее действовать в отборе ещё в центральном круге.

37' Евгений Стешин поддержал атаку, дойдя до штрафной площадки, а потом выполнил безадресный заброс.

36' Максим Бориско ввёл мяч в игру ударом от ворот, не сумев найти партнёров на чужой половине поля.

35' Альбек Гонгапшев опередил Кирилла Малярова в центре штрафной площадки и пробил головой после кросса с левого фланга, но в створ не попал.

33' "Шинник" сразу же реагирует на пропущенный гол, отправляясь большими силами в атаку. Главное не заиграться и не пропустить второй.

32' И всё-таки удаётся гостям найти пути к воротам Филиппова. Важный гол они забивают, получая возможность и дальше действовать на контратаках.

30' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-1!!! ОСТОЙИЧ!!! Фланговая атака "Балтики" приводит к прострелу в центр штрафной, где расторопнее всех оказывается Иван Остойич, точно пробивая в касание.

29' Андрей Семёнов поддерживает атаку левым флангом и мяч получает, а вот с прострелом не получается - Кирилл Маляров оказывается на пути игрового снаряда.

28' Затяжную атаку удалось провести гостям, в ходе которой мяч дважды был доставлен в штрафную площадь, но удар по воротам так и не случился.

27' Лишь при помощи фола Андрей Батютин сумел остановить наступление "Балтики", уронив на газон Данила Клёнкина.

25' Кирилл Маляров выиграл позицию в центре штрафной площадки и нанёс удар, отправив мяч чуть выше перекладины.

24' Контратаку удалось провести гостям, но в завершающей фазе они замедлили, сумев добиться лишь углового удара.

23' "Шиннику" постепенно удаётся перехватывать инициативу. Уже не так легко "Балтика" переходит на чужую половину поля, начиная больше времени проводить около своей штрафной.

22' А теперь и хозяева переусердствовали в единоборстве на чужой половине поля. Леонтьев срезал Осипова перед штрафной площадкой.

21' Свисток арбитра останавливает атаку "Балтики". Клёнкин активно использовал руки, ведя борьбу с Батютиным.

19' Бориско мог сейчас вступить в игру, но мяч после дальнего выстрела Зинкова разминулся со створом ворот.

18' Максим Бориско уверенно сыграл на выходе, выбив мяч кулаками из штрафной площадки после исполнения соперником стандартного положения.

17' Индивидуальными усилиями Хитяев прорвался по левому флангу, дойдя до штрафной площади, а потом заработал стандарт.

16' Периодически удаётся "Шиннику" отодвигать игру от собственных владений, но создать что-либо у вражеских ворот по-прежнему не получается.

14' Гедеон Гузина выигрывает воздух перед чужой штрафной, а потом наносит неточный удар с разворота - выше цели.

13' Игорь Соколов перешёл на чужую половину поля, а потом был остановлен Александром Осиповым, чисто выполнившим подкат.

12' Эдуард Валиахметов поддерживает атаку правым флангом и выполняет подачу в район ближней штанги, где первым на мяче оказывается Михаил Филиппов.

11' Казалось, что Григорий Борисенко потерял мяч на правом фланге, но нет. Форвард "Балтики" вступил в отбор, причём успешно, да ещё и штрафной заработал.

10' Ошибками в передачах обменялись "Шинник" и "Балтика" недалеко от центрального круга, а потом точный пас всё-таки состоялся. Андрей Батютин сыграл назад на Михаила Филиппова.

9' Игорь Леонтьев отправил мяч верхом в штрафную площадку, но никого из партнёров не нашёл.

7' Вячеслав Зинков ушёл от Данила Клёнкина в центральном круге, а вот справиться ещё и с Яном Казаевым не получилось, штрафной заработан.

6' На правах фаворита "Балтика" постепенно перехватывает инициативу, начиная всё больше работать с игровым снарядом.

5' Атакой на атаку стараются отвечать команды, но опасные моменты пока отсутствуют. Однако это дело времени, так как центр поля проходится легко.

4' Первый угловой в матче был легко отражён "Шинником". Стешин опередил Радмановаца и выбил игровой снаряд.

3' Валиахметов прорывается по правому флангу, доходит до лицевой линии и простреливает - мяч от ноги Семёнова уходит за лицевую.

2' Хозяева нанесли первый удар в матче, а потом отправились и в первое наступление, которое ничем интересным не отметилось.