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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига

2022-2023
Шинник
1:1
Второй тайм: 86'
Балтика
0'
0:1
29' Гол
Остойич Иван
46' Желтая карточка
Батютин Андрей
1:1
53' Гол
Гонгапшев Альбек
72' Желтая карточка

Ход матча

29'
0:1
Остойич Иван
46'
Батютин Андрей
 
46'
Савинов Андрей
Соколов Игорь
 
53'
Гонгапшев Альбек
1:1
72'
 
Прогнозы 123
Шинник 32.5% (40)
X 39% (48)
Балтика 28.5% (35)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шинник
Ничья
Балтика
9.72
3.40
4.50
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Балтика

История личных встреч

Шинник
Балтика

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед

24 матча

33.3%
29.2%
37.5%
8 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

25%
41.7%
33.3%
6 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

16.7%
54.2%
29.1%
4 победы 13 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:3
К
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Шинник
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грузнов Илья 2 0.67
Семёнов Андрей Игоревич 1 0.33
Гонгапшев Альбек 1 0.33
Балтика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Клёнкин Данил 1 0.33
Остойич Иван 1 0.33
Маляров Кирилл 1 0.33
Гузина Гедеон 1 0.33
Борисенко Григорий 1 0.33

Карточки

Шинник
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грузнов Илья 1 1
Осипов Евгений 2 0
Батютин Андрей 2 0
Леонтьев Игорь 1 0
Соколов Игорь 1 0
Балтика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лазарев Владислав 1 1
Тишкин Максим 1 0
Казаев Ян 1 0
Осипов Александр 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Забито

3
3
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
75%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
3
75%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Шинник
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Акрон - Шинник 2:3 Шинник - Краснодар-2 0:2 Нефтехимик - Шинник 2:2 СКА-Хабаровск - Шинник 3:0
Шинник - Звезда Санкт-Петербург 1:1 Кайрат Москва - Шинник 2:2 Шинник - Ленинградец 2:0 Красава - Шинник 0:1 Шинник - Динамо СПб 1:1 Тверь - Шинник 1:2 Шинник - Кайрат Москва 2:0 Ленинградец - Шинник 0:1 Шинник - Красава 3:2 Динамо СПб - Шинник 0:1 Шинник - Тверь 2:2 Звезда Санкт-Петербург - Шинник 0:3 Шинник - Олимп Долгопрудный-2 2:1 Химик Дзержинск - Шинник 2:2 Шинник - Чертаново 3:0 Енисей-2 - Шинник 1:0
Балтика
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Балтика - Волгарь 3:1 Велес Москва - Балтика 2:1 Балтика - Алания 0:1 Спартак Москва - Балтика 3:2
Балтика - Енисей 2:0 Балтика - Факел 0:1 Велес Москва - Балтика 1:1 Балтика - Металлург Липецк 0:0 Волгарь - Балтика 2:2 Балтика - СКА-Хабаровск 2:0 Балтика - Динамо Москва 1:1 Олимп-Долгопрудный - Балтика 0:2 Балтика - Текстильщик 3:0 Алания - Балтика 0:3 Балтика - Спартак-2 0:1 ФК Кубань - Балтика 1:1 Балтика - Енисей 1:2 Торпедо Москва - Балтика 2:2 Краснодар-2 - Балтика 0:3 Балтика - Чайка 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Тула Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
2. КАМАЗ 0:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Краснодар-2 Заявка 3 2 0 1 3 - 3 6
4. Волгарь Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
5. Алания 1:1 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
6. ФК Кубань 0:0 Заявка 3 1 2 0 2 - 0 5
7. Енисей 1:1 Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
8. Балтика 1:1 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
9. Нефтехимик Заявка 3 1 1 1 2 - 1 4
10. Динамо Махачкала Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
11. Шинник 1:1 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
12. Рубин Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
13. Уфа Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
14. Родина Москва Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
15. Велес Москва Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
16. Акрон Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
17. Волга Ульяновск Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
18. СКА-Хабаровск Заявка 3 0 0 3 4 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волгарь Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2. ФК Кубань 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
3. Арсенал Тула Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
4. Балтика 1:1 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Енисей 1:1 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Рубин Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7. КАМАЗ 0:0 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
8. Динамо Махачкала Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Уфа Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Велес Москва Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
11. Алания 1:1 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Нефтехимик Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
13. Волга Ульяновск Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14. Шинник 1:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Акрон Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Краснодар-2 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
17. СКА-Хабаровск Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Родина Москва Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар-2 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2. КАМАЗ 0:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
3. Арсенал Тула Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Алания 1:1 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Нефтехимик Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Шинник 1:1 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Родина Москва Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Енисей 1:1 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
9. ФК Кубань 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Балтика 1:1 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
11. Динамо Махачкала Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Акрон Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Велес Москва Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Уфа Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Волга Ульяновск Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Рубин Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Волгарь Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
18. СКА-Хабаровск Заявка 2 0 0 2 4 - 6 0
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу
  • Второй тайм
  • 87'
    Приближается концовка поединка. "Шинник" последние несколько минут больше работает с мячом, но довести дело до удара не получается. 
  • 85'
    Хозяева проиграли борьбу на втором этаже после исполнения стандарта с левого фланга, но оставили за собой подбор. 
  • Фол, нарушение
    84'
    "Шинник" не сумел существенно продвинуться на левому флангу, но зато заработал штрафной удар. 
  • Замена
    83'
    Перестановка в составе "Балтики". Вместо Валиахметова вышел Дудиев. 
  • 82'
    В район ближней штанги был доставлен игровой снаряд, откуда его очень быстро вынесли защитники "Шинника". Гости продолжат атаку после вбрасывания из-за боковой. 
  • Угловой
    81'
    Третий корнер во втором тайме зарабатывает "Балтика" и шестой в матче. 
  • 79'
    Две подряд атаки удалось провести "Балтике", но ни одна из них не привела к удару по воротам. Сначала Казаев затянул с выстрелом, а потом и Кузьмин долго готовился. 
  • Желтая карточка
    78'
    Андрей Савинов потерял мяч на чужой половине поля, а потом совершил тактический фол, который арбитр оценил жёлтой карточкой. 
  • Фол, нарушение
    77'
    Максим Кузьмин не успел за свежим Эльдаром Низамутдиновым, поэтому вынужден был останавливать соперника при помощи фола. 
  • 76'
    Гедеон Гузина открылся под передачу с правого фланга и уже заносил ногу для удара, но вовремя вмешался Андрей Хитяев, выбив мяч. 
  • Фол, нарушение
    75'
    Едва до жёлтой карточки не доигрался Валиахметов, сорвав атаку на правом фланге, но судья решил обойтись устным замечанием. 
  • 73'
    Дмитрий Самойлов подобрал мяч перед штрафной площадкой и сразу же нанёс удар, который точным не получился. 
  • Фол, нарушение
    72'
    Кулишев толком не успел войти в игру, а уже отметился полезным действием, остановив атаку соперника на левом фланге и заработав штрафной. 
  • Замена
    70'
    В составе "Шинника" произошла двойная перестановка. Ушли Батютин и Гонгапшев, вышли Кулишев и Низамутдинов. 
  • 69'
    Данил Клёнкин исполнил штрафной с правого фланга, отправив мяч в направлении Борисенко, которого успели накрыть защитники "Шинника". 
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    • Фол, нарушение
      68'
      Мало что получается с игры у "Балтики". Может стандарт поможет создать угрозу воротам Филиппова. 
    • 67'
      Валиахметов прорвался по правому флангу и навесил, но партнёров не нашёл. Мало креатива в действиях гостей. 
    • 66'
      Вячеслав Зинков перехватил мяч в центре поля, но разогнать атаку не сумел, так как оказался перед двумя оппонентами. 
    • 65'
      Андрей Батютин сбил Максима Кузьмина на левом фланге, но свисток арбитра не прозвучал, так как мяч остался у "Балтики". 
    • Угловой
      63'
      Уже пятый корнер в сегодняшнем матче выполнили футболисты "Балтики", но количество пока не переходит в качество. 
    • 62'
      Тем временем гости провели атаку, которая захлебнулась перед штрафной площадкой. "Шинник" начинает прижиматься к своим воротам, что выводит из себя Вадима Евсеева. 
    • 61'
      Активно разминаются запасные "Балтики". Вероятно, кто-то из них появится на поле в ближайшее время, так как нужно освежить группу атаки. 
    • 60'
      Качельная у нас игра. То "Шинник" контролировал ход поединка, то теперь "Балтика" берёт мяч под контроль и пробует вернуть лидерство. 
    • 58'
      Последовал кросс от углового флага, Михаил Филиппов добрался до линии вратарской и выбил мяч кулаками. 
    • Угловой
      57'
      Данил Клёнкин решается на удар с дальней дистанции, попадает в ногу Евгения Стешина и зарабатывает угловой. 
    • 56'
      И всё-таки добиваются своего подопечные Вадима Евсеева. Постепенно они усиливали давление, с которым "Балтика" не справилась. 
    • Описание гола
      55'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-1!!! ГОНГАПШЕВ!!! А следом и второй точный выстрел в исполнении "Шинника", который на сей раз стал результативным. Альбек Гонгапшев выиграл позицию в штрафной площадке и переправил мяч в сетку. 
    • 54'
      Первый удар в створ во втором тайме состоялся. Его автором стал Андрей Савинов, пробив из-за штрафной, но Максим Бориско справился. 
    • 53'
      И сразу же хозяева отвечают своим выпадом, который тоже завершается удачными действиями голкипера на выходе. 
    • 52'
      Валиахметов ушёл от Стешина на правом фланге и вырезал передачу на линию вратарской, где уверенно сыграл Филиппов. 
    • Замена
      50'
      В составе "Шинника" произошла замена. Вместо Игоря Соколова в игру вступил Андрей Савинов. 
    • Желтая карточка
      49'
      Андрей Батютин срывает контратаку "Балтики", после чего получает от Анатолия Жабченко жёлтую карточку. 
    • 48'
      Стремительную атаку правым флангом проводят хозяева, которую неточным ударом завершает Альбек Гонгапшев. 
    • 47'
      После пропущенного гола "Шинник" много атаковал. Посмотрим, удастся ли ему и дальше действовать первым номером. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Поединок продолжается. 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Ничего не добавил арбитр к первому тайму, отправив команды на перерыв. "Шинник" - "Балтика" 0-1. 
    • Опасный момент
      45'
      Угловой завершился точным ударом Данила Клёнкина, но мяч был отправлен прямо в руки Михаилу Филиппову. 
    • Угловой
      44'
      А вот сейчас верховая передача в исполнении гостей сработала, позволив дойти до штрафной, выполнить прострел и заработать корнер. 
    • 43'
      Быстро разыграли штрафной Валиахметов и Остойич, после чего подключили к игре в пас Радмановаца. В атаку пока не торопятся. 
    • Фол, нарушение
      42'
      Александр Осипов успешно сыграл в отборе перед своей штрафной, а потом заставил Самойлова нарушить правила. Важная пауза для "Балтики". 
    • 41'
      При помощи длинной передачи гости решили выйти из обороны в атаку, но даже это не получилось. Всё перекусывают хозяева. 
    • 40'
      Старается "Шинник" сравнять счёт до перерыва, но "Балтика" надёжно держит оборону, располагаясь всем составом на своей части поля. 
    • 39'
      Постепенно усиливает давление "Шинник", в связи с чем Сергей Игнашевич просит своих подопечных активнее действовать в отборе ещё в центральном круге. 
    • 37'
      Евгений Стешин поддержал атаку, дойдя до штрафной площадки, а потом выполнил безадресный заброс. 
    • 36'
      Максим Бориско ввёл мяч в игру ударом от ворот, не сумев найти партнёров на чужой половине поля. 
    • Опасный момент
      35'
      Альбек Гонгапшев опередил Кирилла Малярова в центре штрафной площадки и пробил головой после кросса с левого фланга, но в створ не попал. 
    • 33'
      "Шинник" сразу же реагирует на пропущенный гол, отправляясь большими силами в атаку. Главное не заиграться и не пропустить второй. 
    • 32'
      И всё-таки удаётся гостям найти пути к воротам Филиппова. Важный гол они забивают, получая возможность и дальше действовать на контратаках. 
    • Описание гола
      30'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-1!!! ОСТОЙИЧ!!! Фланговая атака "Балтики" приводит к прострелу в центр штрафной, где расторопнее всех оказывается Иван Остойич, точно пробивая в касание. 
    • 29'
      Андрей Семёнов поддерживает атаку левым флангом и мяч получает, а вот с прострелом не получается - Кирилл Маляров оказывается на пути игрового снаряда. 
    • 28'
      Затяжную атаку удалось провести гостям, в ходе которой мяч дважды был доставлен в штрафную площадь, но удар по воротам так и не случился. 
    • Фол, нарушение
      27'
      Лишь при помощи фола Андрей Батютин сумел остановить наступление "Балтики", уронив на газон Данила Клёнкина. 
    • 25'
      Кирилл Маляров выиграл позицию в центре штрафной площадки и нанёс удар, отправив мяч чуть выше перекладины. 
    • Угловой
      24'
      Контратаку удалось провести гостям, но в завершающей фазе они замедлили, сумев добиться лишь углового удара. 
    • 23'
      "Шиннику" постепенно удаётся перехватывать инициативу. Уже не так легко "Балтика" переходит на чужую половину поля, начиная больше времени проводить около своей штрафной. 
    • Фол, нарушение
      22'
      А теперь и хозяева переусердствовали в единоборстве на чужой половине поля. Леонтьев срезал Осипова перед штрафной площадкой. 
    • Фол, нарушение
      21'
      Свисток арбитра останавливает атаку "Балтики". Клёнкин активно использовал руки, ведя борьбу с Батютиным. 
    • 19'
      Бориско мог сейчас вступить в игру, но мяч после дальнего выстрела Зинкова разминулся со створом ворот. 
    • 18'
      Максим Бориско уверенно сыграл на выходе, выбив мяч кулаками из штрафной площадки после исполнения соперником стандартного положения. 
    • Фол, нарушение
      17'
      Индивидуальными усилиями Хитяев прорвался по левому флангу, дойдя до штрафной площади, а потом заработал стандарт. 
    • 16'
      Периодически удаётся "Шиннику" отодвигать игру от собственных владений, но создать что-либо у вражеских ворот по-прежнему не получается. 
    • 14'
      Гедеон Гузина выигрывает воздух перед чужой штрафной, а потом наносит неточный удар с разворота - выше цели. 
    • 13'
      Игорь Соколов перешёл на чужую половину поля, а потом был остановлен Александром Осиповым, чисто выполнившим подкат. 
    • 12'
      Эдуард Валиахметов поддерживает атаку правым флангом и выполняет подачу в район ближней штанги, где первым на мяче оказывается Михаил Филиппов. 
    • Фол, нарушение
      11'
      Казалось, что Григорий Борисенко потерял мяч на правом фланге, но нет. Форвард "Балтики" вступил в отбор, причём успешно, да ещё и штрафной заработал. 
    • 10'
      Ошибками в передачах обменялись "Шинник" и "Балтика" недалеко от центрального круга, а потом точный пас всё-таки состоялся. Андрей Батютин сыграл назад на Михаила Филиппова. 
    • 9'
      Игорь Леонтьев отправил мяч верхом в штрафную площадку, но никого из партнёров не нашёл. 
    • Фол, нарушение
      7'
      Вячеслав Зинков ушёл от Данила Клёнкина в центральном круге, а вот справиться ещё и с Яном Казаевым не получилось, штрафной заработан. 
    • 6'
      На правах фаворита "Балтика" постепенно перехватывает инициативу, начиная всё больше работать с игровым снарядом. 
    • 5'
      Атакой на атаку стараются отвечать команды, но опасные моменты пока отсутствуют. Однако это дело времени, так как центр поля проходится легко. 
    • Угловой
      4'
      Первый угловой в матче был легко отражён "Шинником". Стешин опередил Радмановаца и выбил игровой снаряд. 
    • 3'
      Валиахметов прорывается по правому флангу, доходит до лицевой линии и простреливает - мяч от ноги Семёнова уходит за лицевую. 
    • 2'
      Хозяева нанесли первый удар в матче, а потом отправились и в первое наступление, которое ничем интересным не отметилось. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начинается! 
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола и приглашаем на прямую текстовую трансляцию матча "Шинник" - "Балтика", которую проведу я - Кирилл Дудник. 
    Прогнозы 123
    Шинник 32.5% (40)
    X 39% (48)
    Балтика 28.5% (35)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Шинник
    Ничья
    Балтика
    9.72
    3.40
    4.50
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Шинник 1:1 Балтика

    Исход игры
    Шинник
    32.5% (40)
    Ничья
    39% (48)
    Балтика
    28.5% (35)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.3% (36)
    Меньше
    68.7% (79)
    Обе команды забьют
    Да
    70.43% (81)
    Нет
    29.57% (34)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    36.6% (45)
    1:2 Балтика
    13.8% (17)
    2:1 Шинник
    13.8% (17)
    1:0 Шинник
    12.2% (15)
    0:1 Балтика
    11.4% (14)
    2:0 Шинник
    2.4% (3)
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    Балтика
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