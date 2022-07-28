Позже
История личных встреч
Волга Ульяновск
Нефтехимик
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
140%
1 победа 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
18 матчей
11.1%
38.9%
50%
2 победы 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
5.6%
83.3%
11.1%
1 победа 15 ничьих 2 победы
Второй тайм
16.7%
33.3%
50%
3 победы 6 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Волга Ульяновск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Герюгов Азнаур
|1
|0.5
Нефтехимик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Волга Ульяновск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Махмутов Руслан
|1
|0
|Хабибуллин Айдар
|1
|0
Нефтехимик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бердников Алексей
|1
|1
|Терехов Антон
|2
|0
|Котик Артём
|0
|1
|Хубаев Давид
|1
|0
|Денисов Роман
|1
|0
|Янушковский Роман
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
100%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Волга Ульяновск
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Уфа - Волга Ульяновск 2:1 Волга Ульяновск - Енисей 1:1 Урал-2 - Волга Ульяновск 0:3 Волга Ульяновск - Лада-Тольятти 2:1
Волга Ульяновск - Торпедо Миасс 1:1 Амкар - Волга Ульяновск 1:1 Носта - Волга Ульяновск 0:3 Оренбург-2 - Волга Ульяновск 2:3 Волга Ульяновск - Новосибирск 1:1 Звезда Пермь - Волга Ульяновск 0:0 Волга Ульяновск - Челябинск 1:0 Иртыш Омск - Волга Ульяновск 3:3 Волга Ульяновск - Зенит-Ижевск 0:1 Волга Ульяновск - Тюмень 3:2 Спартак-Туймазы - Волга Ульяновск 0:5 Волга Ульяновск - Спартак-Туймазы 1:0 Тюмень - Волга Ульяновск 1:3 Зенит-Ижевск - Волга Ульяновск 1:1 Волга Ульяновск - Иртыш Омск 6:1 Волга Ульяновск - Динамо Барнаул 2:0
Нефтехимик
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Нефтехимик - ФК Кубань 0:0 Нефтехимик - КАМАЗ 0:1 Нефтехимик - Чертаново 5:1 Нефтехимик - Шинник 2:2
Нефтехимик - Торпедо Москва 1:2 Олимп-Долгопрудный - Нефтехимик 2:4 Текстильщик - Нефтехимик 1:0 Нефтехимик - Алания 5:2 Спартак-2 - Нефтехимик 0:4 Нефтехимик - ФК Кубань 0:3 Енисей - Нефтехимик 2:0 Нефтехимик - Торпедо Москва 0:1 Краснодар-2 - Нефтехимик 2:0 Нефтехимик - КАМАЗ 1:1 Ротор - Нефтехимик 2:1 Нефтехимик - Велес Москва 2:1 Нефтехимик - Акрон 0:0 Нефтехимик - Оренбург 2:1 Спартак Москва - Нефтехимик 3:0 Томь - Нефтехимик 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал Тула
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|КАМАЗ
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Алания
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|ФК Кубань
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|5.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|Енисей
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|7.
|Рубин
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|8.
|Велес Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Балтика
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|10.
|Уфа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|11.
|Шинник
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|12.
|Волгарь
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|13.
|Краснодар-2
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|14.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Нефтехимик
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|16.
|Акрон
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|17.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 6
|0
|18.
|Родина Москва
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФК Кубань
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Уфа
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Енисей
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Рубин
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Велес Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Балтика
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|8.
|КАМАЗ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|9.
|Арсенал Тула
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|10.
|Волгарь
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Алания
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Нефтехимик
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|14.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Краснодар-2
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|16.
|Шинник
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Акрон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|18.
|Родина Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал Тула
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Алания
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Краснодар-2
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Шинник
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|КАМАЗ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|ФК Кубань
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Енисей
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Нефтехимик
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Акрон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Велес Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Балтика
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Рубин
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|14.
|Уфа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Волгарь
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Родина Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 6
|0
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Прогнозы на матч Волга Ульяновск - Нефтехимик
Исход игры
Волга Ульяновск
50% (22)
Ничья
38.6% (17)
Нефтехимик
11.4% (5)
Тотал 2.5
Больше
32.56% (14)
Меньше
67.44% (29)
Обе команды забьют
Да
69.77% (30)
Нет
30.23% (13)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.4% (16)
2:1 Волга Ульяновск
25% (11)
1:0 Волга Ульяновск
18.2% (8)
2:0 Волга Ульяновск
6.8% (3)
1:2 Нефтехимик
6.8% (3)
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