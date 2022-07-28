  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига

2022-2023
Волга Ульяновск
 
Позже
Нефтехимик
Прогнозы 44
Волга Ульяновск 50% (22)
X 38.6% (17)
Нефтехимик 11.4% (5)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Волга Ульяновск
Ничья
Нефтехимик
3.10
3.65
2.22
Все Коэффициенты

История личных встреч

Волга Ульяновск
Нефтехимик

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
140%
1 победа 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

18 матчей

11.1%
38.9%
50%
2 победы 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

5.6%
83.3%
11.1%
1 победа 15 ничьих 2 победы

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
3 победы 6 ничьих 9 побед

История матчей

ВДЗУПГА
1:3
ВДЗУП
1:0
ВДЗУП
2:1
ВДЗУП
0:2
ВДЗУП
0:0
ВДЗУП
3:0
ВДЗУП
0:1
ВДЗУП
2:0
ТМС
0:0
ВДЗУП
0:0
ВДЗУП
1:1
ВДЗУП
1:1
ВДЗУП
0:3
ВДЗУП
1:0
ВДЗУП
2:1
ВДЗУП
1:1
ВДЗУП
3:1
ВДЗУП
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Волга Ульяновск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Герюгов Азнаур 1 0.5
Нефтехимик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Волга Ульяновск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Махмутов Руслан 1 0
Хабибуллин Айдар 1 0
Нефтехимик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бердников Алексей 1 1
Терехов Антон 2 0
Котик Артём 0 1
Хубаев Давид 1 0
Денисов Роман 1 0
Янушковский Роман 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
100%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Волга Ульяновск
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Уфа - Волга Ульяновск 2:1 Волга Ульяновск - Енисей 1:1 Урал-2 - Волга Ульяновск 0:3 Волга Ульяновск - Лада-Тольятти 2:1
Волга Ульяновск - Торпедо Миасс 1:1 Амкар - Волга Ульяновск 1:1 Носта - Волга Ульяновск 0:3 Оренбург-2 - Волга Ульяновск 2:3 Волга Ульяновск - Новосибирск 1:1 Звезда Пермь - Волга Ульяновск 0:0 Волга Ульяновск - Челябинск 1:0 Иртыш Омск - Волга Ульяновск 3:3 Волга Ульяновск - Зенит-Ижевск 0:1 Волга Ульяновск - Тюмень 3:2 Спартак-Туймазы - Волга Ульяновск 0:5 Волга Ульяновск - Спартак-Туймазы 1:0 Тюмень - Волга Ульяновск 1:3 Зенит-Ижевск - Волга Ульяновск 1:1 Волга Ульяновск - Иртыш Омск 6:1 Волга Ульяновск - Динамо Барнаул 2:0
Нефтехимик
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Нефтехимик - ФК Кубань 0:0 Нефтехимик - КАМАЗ 0:1 Нефтехимик - Чертаново 5:1 Нефтехимик - Шинник 2:2
Нефтехимик - Торпедо Москва 1:2 Олимп-Долгопрудный - Нефтехимик 2:4 Текстильщик - Нефтехимик 1:0 Нефтехимик - Алания 5:2 Спартак-2 - Нефтехимик 0:4 Нефтехимик - ФК Кубань 0:3 Енисей - Нефтехимик 2:0 Нефтехимик - Торпедо Москва 0:1 Краснодар-2 - Нефтехимик 2:0 Нефтехимик - КАМАЗ 1:1 Ротор - Нефтехимик 2:1 Нефтехимик - Велес Москва 2:1 Нефтехимик - Акрон 0:0 Нефтехимик - Оренбург 2:1 Спартак Москва - Нефтехимик 3:0 Томь - Нефтехимик 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Тула Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
2. КАМАЗ Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
3. Алания Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
4. ФК Кубань Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
5. Динамо Махачкала Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
6. Енисей Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
7. Рубин Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
8. Велес Москва Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Балтика Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
10. Уфа Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
11. Шинник Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
12. Волгарь Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
13. Краснодар-2 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
14. Волга Ульяновск Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Нефтехимик Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
16. Акрон Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
17. СКА-Хабаровск Заявка 2 0 0 2 4 - 6 0
18. Родина Москва Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ФК Кубань Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Уфа Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Динамо Махачкала Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Енисей Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Рубин Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Велес Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Балтика Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
8. КАМАЗ Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
9. Арсенал Тула Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
10. Волгарь Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Волга Ульяновск Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Алания Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Нефтехимик Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
14. СКА-Хабаровск Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Краснодар-2 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
16. Шинник Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Акрон Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Родина Москва Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Тула Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Алания Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Краснодар-2 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Шинник Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
5. КАМАЗ Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. ФК Кубань Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Динамо Махачкала Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Енисей Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Нефтехимик Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Акрон Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Велес Москва Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Балтика Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Рубин Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
14. Уфа Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Волга Ульяновск Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Волгарь Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Родина Москва Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. СКА-Хабаровск Заявка 2 0 0 2 4 - 6 0
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Волга Ульяновск - Нефтехимик от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 июля 2022, осталось 2 дня 5 часов 26 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 44
    Волга Ульяновск 50% (22)
    X 38.6% (17)
    Нефтехимик 11.4% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Волга Ульяновск
    Ничья
    Нефтехимик
    3.10
    3.65
    2.22
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Волга Ульяновск - Нефтехимик онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Волга Ульяновск - Нефтехимик

    Исход игры
    Волга Ульяновск
    50% (22)
    Ничья
    38.6% (17)
    Нефтехимик
    11.4% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.56% (14)
    Меньше
    67.44% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    69.77% (30)
    Нет
    30.23% (13)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    36.4% (16)
    2:1 Волга Ульяновск
    25% (11)
    1:0 Волга Ульяновск
    18.2% (8)
    2:0 Волга Ульяновск
    6.8% (3)
    1:2 Нефтехимик
    6.8% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Волга Ульяновск
    Нефтехимик
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     