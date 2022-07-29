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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига

2022-2023
СКА-Хабаровск
 
Позже
Краснодар-2
Прогнозы 48
СКА-Хабаровск 89.6% (43)
X 4.2% (2)
Краснодар-2 6.3% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
СКА-Хабаровск
Ничья
Краснодар-2
4.90
3.74
5.20
Все Коэффициенты

История личных встреч

СКА-Хабаровск
Краснодар-2

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

7 матчей

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
4:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

СКА-Хабаровск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алейников Василий 3 1.5
Алиев Саид 1 0.5
Краснодар-2
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кокоев Давид 1 0.5
Ознобихин Олег 1 0.5

Карточки

СКА-Хабаровск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петров Илья 1 1
Мусалов Магомед 1 0
Рукас Томас 1 0
Фомин Денис 1 0
Сосранов Рустам 1 0
Сугробов Владимир 1 0
Климов Кирилл 1 0
Краснодар-2
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Халназаров Рустам 1 1
Ознобихин Олег 1 0
Кратков Дмитрий 1 0
Ндука Ифеани Давид 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

6
3
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
1
17%
2
67%
76-90

Забито

4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
25%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Пропущено

6
3
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
1
17%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

СКА-Хабаровск
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
КАМАЗ - СКА-Хабаровск 3:2 Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 3:2 Алания - СКА-Хабаровск 2:1 СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 1:3
СКА-Хабаровск - Шинник 3:0 Химки - СКА-Хабаровск 3:0 СКА-Хабаровск - Химки 1:0 СКА-Хабаровск - Акрон 0:3 СКА-Хабаровск - Оренбург 1:0 СКА-Хабаровск - Томь 2:0 СКА-Хабаровск - Факел 2:1 Балтика - СКА-Хабаровск 2:0 СКА-Хабаровск - Металлург Липецк 1:0 Волгарь - СКА-Хабаровск 1:1 Велес Москва - СКА-Хабаровск 1:2 СКА-Хабаровск - Олимп-Долгопрудный 3:3 СКА-Хабаровск - Текстильщик 4:0 СКА-Хабаровск - Алания 2:0 Спартак-2 - СКА-Хабаровск 1:1 ФК Кубань - СКА-Хабаровск 1:0
Краснодар-2
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Краснодар-2 - Арсенал Тула 0:3 Шинник - Краснодар-2 0:2 Краснодар-2 - ФК Кубань 1:1 Краснодар-2 - Черноморец Нв 2:0
Краснодар-2 - Биолог-Новокубанск 2:0 Чайка - Краснодар-2 2:2 Краснодар-2 - Чайка 2:0 Краснодар-2 - Спартак-2 1:3 ФК Кубань - Краснодар-2 0:0 Краснодар-2 - Енисей 4:0 Торпедо Москва - Краснодар-2 2:0 Краснодар-2 - Велес Москва 0:0 Краснодар-2 - КАМАЗ 4:1 Ротор - Краснодар-2 1:2 Краснодар-2 - Нефтехимик 2:0 Акрон - Краснодар-2 1:0 Краснодар-2 - Оренбург 5:2 Томь - Краснодар-2 1:2 Краснодар-2 - Факел 1:2 Краснодар-2 - Балтика 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Тула Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
2. КАМАЗ Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
3. Алания Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
4. ФК Кубань Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
5. Динамо Махачкала Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
6. Енисей Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
7. Рубин Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
8. Велес Москва Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Балтика Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
10. Уфа Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
11. Шинник Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
12. Волгарь Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
13. Краснодар-2 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
14. Волга Ульяновск Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Нефтехимик Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
16. Акрон Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
17. СКА-Хабаровск Заявка 2 0 0 2 4 - 6 0
18. Родина Москва Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ФК Кубань Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Уфа Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Динамо Махачкала Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Енисей Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Рубин Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Велес Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Балтика Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
8. КАМАЗ Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
9. Арсенал Тула Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
10. Волгарь Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Волга Ульяновск Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Алания Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Нефтехимик Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
14. СКА-Хабаровск Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Краснодар-2 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
16. Шинник Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Акрон Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Родина Москва Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Тула Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Алания Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Краснодар-2 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Шинник Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
5. КАМАЗ Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. ФК Кубань Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Динамо Махачкала Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Енисей Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Нефтехимик Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Акрон Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Велес Москва Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Балтика Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Рубин Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
14. Уфа Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Волга Ульяновск Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Волгарь Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Родина Москва Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. СКА-Хабаровск Заявка 2 0 0 2 4 - 6 0
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча СКА-Хабаровск - Краснодар-2 от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 июля 2022, осталось 2 дня 7 часов 22 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 48
    СКА-Хабаровск 89.6% (43)
    X 4.2% (2)
    Краснодар-2 6.3% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    СКА-Хабаровск
    Ничья
    Краснодар-2
    4.90
    3.74
    5.20
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч СКА-Хабаровск - Краснодар-2 онлайн

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    Прогнозы на матч СКА-Хабаровск - Краснодар-2

    Исход игры
    СКА-Хабаровск
    89.6% (43)
    Ничья
    4.2% (2)
    Краснодар-2
    6.3% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.67% (20)
    Меньше
    58.33% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    45.83% (22)
    Нет
    54.17% (26)
    Популярный счёт
    2:1 СКА-Хабаровск
    37.5% (18)
    2:0 СКА-Хабаровск
    27.1% (13)
    1:0 СКА-Хабаровск
    25% (12)
    1:1 Ничья
    4.2% (2)
    1:2 Краснодар-2
    4.2% (2)
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    СКА-Хабаровск
    Краснодар-2
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