Позже
История личных встреч
СКА-Хабаровск
Краснодар-2
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
7 матчей
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
СКА-Хабаровск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алейников Василий
|3
|1.5
|Алиев Саид
|1
|0.5
Краснодар-2
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кокоев Давид
|1
|0.5
|Ознобихин Олег
|1
|0.5
Карточки
СКА-Хабаровск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петров Илья
|1
|1
|Мусалов Магомед
|1
|0
|Рукас Томас
|1
|0
|Фомин Денис
|1
|0
|Сосранов Рустам
|1
|0
|Сугробов Владимир
|1
|0
|Климов Кирилл
|1
|0
Краснодар-2
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Халназаров Рустам
|1
|1
|Ознобихин Олег
|1
|0
|Кратков Дмитрий
|1
|0
|Ндука Ифеани Давид
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
6
3
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
1
17%
2
67%
76-90
Забито
4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
25%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90
Пропущено
6
3
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
1
17%
2
67%
76-90
Результаты последних матчей
СКА-Хабаровск
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
КАМАЗ - СКА-Хабаровск 3:2 Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 3:2 Алания - СКА-Хабаровск 2:1 СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 1:3
СКА-Хабаровск - Шинник 3:0 Химки - СКА-Хабаровск 3:0 СКА-Хабаровск - Химки 1:0 СКА-Хабаровск - Акрон 0:3 СКА-Хабаровск - Оренбург 1:0 СКА-Хабаровск - Томь 2:0 СКА-Хабаровск - Факел 2:1 Балтика - СКА-Хабаровск 2:0 СКА-Хабаровск - Металлург Липецк 1:0 Волгарь - СКА-Хабаровск 1:1 Велес Москва - СКА-Хабаровск 1:2 СКА-Хабаровск - Олимп-Долгопрудный 3:3 СКА-Хабаровск - Текстильщик 4:0 СКА-Хабаровск - Алания 2:0 Спартак-2 - СКА-Хабаровск 1:1 ФК Кубань - СКА-Хабаровск 1:0
Краснодар-2
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Краснодар-2 - Арсенал Тула 0:3 Шинник - Краснодар-2 0:2 Краснодар-2 - ФК Кубань 1:1 Краснодар-2 - Черноморец Нв 2:0
Краснодар-2 - Биолог-Новокубанск 2:0 Чайка - Краснодар-2 2:2 Краснодар-2 - Чайка 2:0 Краснодар-2 - Спартак-2 1:3 ФК Кубань - Краснодар-2 0:0 Краснодар-2 - Енисей 4:0 Торпедо Москва - Краснодар-2 2:0 Краснодар-2 - Велес Москва 0:0 Краснодар-2 - КАМАЗ 4:1 Ротор - Краснодар-2 1:2 Краснодар-2 - Нефтехимик 2:0 Акрон - Краснодар-2 1:0 Краснодар-2 - Оренбург 5:2 Томь - Краснодар-2 1:2 Краснодар-2 - Факел 1:2 Краснодар-2 - Балтика 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал Тула
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|КАМАЗ
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Алания
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|ФК Кубань
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|5.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|Енисей
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|7.
|Рубин
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|8.
|Велес Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Балтика
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|10.
|Уфа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|11.
|Шинник
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|12.
|Волгарь
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|13.
|Краснодар-2
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|14.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Нефтехимик
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|16.
|Акрон
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|17.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 6
|0
|18.
|Родина Москва
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФК Кубань
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Уфа
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Енисей
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Рубин
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Велес Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Балтика
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|8.
|КАМАЗ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|9.
|Арсенал Тула
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|10.
|Волгарь
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Алания
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Нефтехимик
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|14.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Краснодар-2
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|16.
|Шинник
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Акрон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|18.
|Родина Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал Тула
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Алания
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Краснодар-2
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Шинник
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|КАМАЗ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|ФК Кубань
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Енисей
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Нефтехимик
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Акрон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Велес Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Балтика
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Рубин
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|14.
|Уфа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Волгарь
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Родина Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 6
|0
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
Прогнозы на матч СКА-Хабаровск - Краснодар-2
Исход игры
СКА-Хабаровск
89.6% (43)
Ничья
4.2% (2)
Краснодар-2
6.3% (3)
Тотал 2.5
Больше
41.67% (20)
Меньше
58.33% (28)
Обе команды забьют
Да
45.83% (22)
Нет
54.17% (26)
Популярный счёт
2:1 СКА-Хабаровск
37.5% (18)
2:0 СКА-Хабаровск
27.1% (13)
1:0 СКА-Хабаровск
25% (12)
1:1 Ничья
4.2% (2)
1:2 Краснодар-2
4.2% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!