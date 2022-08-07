Цараев снова находит возможность для удара из-за пределов штрафной, однако мяч проходит левее створа ворот Кукушкина.

Касинтура, спасая команду от углового, вынес мяч к линии штрафной, Засеев грудью подработал снаряд и пальнул в ближний угол - Кукушкин парирует угрозу!

Снова разыгрывают гости угловой, в итоге Хосонов получает по ногам отЕмельянова. До ворот порядка 22 метров, мяч установлен правее центра.

2 минуты добавляет Артур Фёдоров к основному времени первого тайма.

Два игрока "Алании" пробегают мимо мяча, а Галоян пробивает низом во вратарский угол, однако в створ ворот Артуру попасть не удается.

Кукушкин не лучшим образом выбивает мяч от ворот, Ортис, выпрыгивая уже за пределами поля, неудачно приземляется на беговые дорожки. Помощь врачей требуется колумбийцу.

Теперь уже Ортис оказывается на газоне, Бутаев не дал выпрыгнуть колумбийцу на фланге.

Касинтура идет в дриблинг в борьбе с Бутаевым и зарабатывает угловой, хотя защитник гостей уверен, что против него были нарушены правила.

Разыграли уфимцы угловой, после чего Касинтура направил мяч в штрафную, но защитники "Алании" обстановку разряжают.

Фищенко получает желтую карточку за фол против Галояна на фланге, не успел Руслан сыграть в мяч в подкате.

После навеса Галояна со штрафного мяч пришел к Багаеву, который мощно пробил вторым касанием, но под мяч бросился Камилов.

Багаев остался в передней линии и нанес неприятный удар с отскоком от газона с 16 метров - Кукушкин отбил мяч перед собой, а Масалов выбил на угловой.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! АЛАН БАГАЕВ! Цараев с углового исполнил короткий пас на Галояна, тот исполнил подачу к линии вратарской, Эльдарушев опередил ошибшегося на выходе Кукушкина, а Багаев головой внёс мяч в пустые ворота!

Поддавили владикавказцы в последние минуты и забили довольно закономерный гол, "Уфа" сегодня выглядит крайне блекло.

34' После навеса с правого фланга Жамалетдинов скидывает мяч в направлении Ортиса, который фолит в единоборстве с Багаевым.

33' Не получается у "Алании" развить свой атакующий кураж, снова "Уфа" входит в клинч, сильно замедляя темп.

31' Первый острый момент в нашем матче! Мазурин на правом фланге убежал от Касинтуры, проскочил мимо Фищенко и с острого угла пробивает в дальний угол - мяч попадает в штангу, а на добивании Эльдарушеву подстроиться под отскок не удается!

30' Эльдарушеву достается по затылку в верховой борьбе с Масаловым, но медицинской помощи форварду "Алании" не потребовалось.

28' Масалов с левого фланга бесхитростно забросил мяч в чужую штрафную, размяв Солдатенко.

27' По-прежнему в Уфе довольно вязкий футбол, голевых моментов и попаданий в створ ворот мы до сих пор не видели.

25' Касинтура вошел в штрафную с левого угла, однако два защитника "Уфы" отобрали мяч у ангольца.

24' Паузу на водопой организует Артур Фёдоров, жарковато в столице Башкортостана в седьмом часу вечера.

23' Ортис и Кочиев снова сошлись в единоборстве, в этот раз форвард "Уфы" локотком попал по голове защитнику "Алании".