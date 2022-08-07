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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига

2022-2023
Уфа
0:1
Перерыв
Алания
0'
12' Желтая карточка
Цараев Алан
38' Желтая карточка
Фищенко Руслан
0:1
40' Гол
Багаев Алан
Уфа
Алания

История личных встреч

Уфа
Алания

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

К
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Уфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ботака-Иобома Эрвинг 1 0.25
Касинтура Эгаш 1 0.25
Алания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галоян Артур 2 0.5
Засеев Азамат 1 0.25
Машуков Ислам 1 0.25

Карточки

Уфа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Плиев Константин 2 0
Сухов Александр 1 0
Камилов Владислав 1 0
Голубев Артём 1 0
Емельянов Данила 1 0
Ботака-Иобома Эрвинг 1 0
Фищенко Руслан 1 0
Ортис Дилан 1 0
Алания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Татаев Алексей 0 1
Засеев Азамат 1 0
Дзахов Давид 1 0
Хосонов Хетаг 1 0
Цараев Алан 1 0
Мазурин Андрей 1 0
Бутаев Аллон 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
4
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
33%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Уфа
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Рубин - Уфа 0:0 Уфа - Волга Ульяновск 2:1 ФК Кубань - Уфа 2:0 Рубин - Уфа 1:4
Урал - Уфа 1:1 Уфа - Оренбург 1:2 Оренбург - Уфа 2:2 Рубин - Уфа 1:2 Уфа - Арсенал Тула 2:1 Уфа - Ростов 0:0 Химки - Уфа 1:1 Урал - Уфа 2:1 Уфа - ЦСКА Москва 1:1 Уфа - Сочи 1:2 Крылья Советов - Уфа 1:2 Уфа - Краснодар 1:1 Уфа - Пари НН 0:0 Зенит - Уфа 2:0 Ахмат - Уфа 2:1 Уфа - Балтика 2:1
Алания
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Алания - Енисей 1:1 Родина Москва - Алания 1:3 Алания - Динамо Махачкала 0:0 Алания - СКА-Хабаровск 2:1
Балтика - Алания 0:1 Спартак Москва - Алания 2:2 Алания - КАМАЗ 3:2 Алания - Ротор 0:1 Динамо Москва - Алания 3:0 Нефтехимик - Алания 5:2 Алания - Акрон 2:2 Оренбург - Алания 0:0 Алания - Зенит 2:2 Алания - Томь 3:0 Факел - Алания 2:1 Алания - Балтика 0:3 Металлург Липецк - Алания 0:3 Алания - Волгарь 0:1 СКА-Хабаровск - Алания 2:0 Алания - Олимп-Долгопрудный 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КАМАЗ Заявка 3 3 0 0 5 - 2 9
2. Енисей Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
3. Алания 1:0 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
4. Арсенал Тула Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
5. Волгарь 0:0 Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
6. Краснодар-2 Заявка 3 2 0 1 3 - 3 6
7. ФК Кубань Заявка 3 1 1 1 2 - 1 4
8. Рубин Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
9. Балтика Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
10. Нефтехимик Заявка 3 1 1 1 2 - 1 4
11. Динамо Махачкала Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
12. Шинник Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
13. Уфа 0:1 Заявка 4 1 1 2 2 - 4 4
14. Родина Москва 0:0 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
15. СКА-Хабаровск Заявка 4 1 0 3 7 - 7 3
16. Велес Москва Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
17. Волга Ульяновск Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
18. Акрон Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волгарь 0:0 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Енисей Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
3. Рубин Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
4. Арсенал Тула Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
5. КАМАЗ Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Велес Москва Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
7. Балтика Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
8. Динамо Махачкала Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. СКА-Хабаровск Заявка 2 1 0 1 3 - 1 3
10. ФК Кубань Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
11. Уфа 0:1 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12. Алания 1:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13. Нефтехимик Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
14. Шинник Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Родина Москва 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Волга Ульяновск Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17. Акрон Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Краснодар-2 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Алания 1:0 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Краснодар-2 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
3. КАМАЗ Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
4. Арсенал Тула Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Нефтехимик Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Шинник Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Родина Москва 0:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Енисей Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
9. ФК Кубань Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Балтика Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
11. Волгарь 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
12. Динамо Махачкала Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Уфа 0:1 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
14. Акрон Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
15. Рубин Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Волга Ульяновск Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. СКА-Хабаровск Заявка 2 0 0 2 4 - 6 0
18. Велес Москва Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв!
  • Травма, повреждение
    45'
    Кукушкин не лучшим образом выбивает мяч от ворот, Ортис, выпрыгивая уже за пределами поля, неудачно приземляется на беговые дорожки. Помощь врачей требуется колумбийцу.
  • 45'
    Два игрока "Алании" пробегают мимо мяча, а Галоян пробивает низом во вратарский угол, однако в створ ворот Артуру попасть не удается.
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты добавляет Артур Фёдоров к основному времени первого тайма.
  • Угловой
    44'
    Снова разыгрывают гости угловой, в итоге Хосонов получает по ногам отЕмельянова. До ворот порядка 22 метров, мяч установлен правее центра.
  • Опасный момент
    43'
    Касинтура, спасая команду от углового, вынес мяч к линии штрафной, Засеев грудью подработал снаряд и пальнул в ближний угол - Кукушкин парирует угрозу!
  • 42'
    Цараев снова находит возможность для удара из-за пределов штрафной, однако мяч проходит левее створа ворот Кукушкина.
  • 41'
    Поддавили владикавказцы в последние минуты и забили довольно закономерный гол, "Уфа" сегодня выглядит крайне блекло.
  • Описание гола
    40'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! АЛАН БАГАЕВ!
    Цараев с углового исполнил короткий пас на Галояна, тот исполнил подачу к линии вратарской, Эльдарушев опередил ошибшегося на выходе Кукушкина, а Багаев головой внёс мяч в пустые ворота!
  • 39'
    Багаев остался в передней линии и нанес неприятный удар с отскоком от газона с 16 метров - Кукушкин отбил мяч перед собой, а Масалов выбил на угловой.
  • 39'
    После навеса Галояна со штрафного мяч пришел к Багаеву, который мощно пробил вторым касанием, но под мяч бросился Камилов.
  • Желтая карточка
    38'
    Фищенко получает желтую карточку за фол против Галояна на фланге, не успел Руслан сыграть в мяч в подкате.
  • Угловой
    37'
    Разыграли уфимцы угловой, после чего Касинтура направил мяч в штрафную, но защитники "Алании" обстановку разряжают.
  • 36'
    Касинтура идет в дриблинг в борьбе с Бутаевым и зарабатывает угловой, хотя защитник гостей уверен, что против него были нарушены правила.
  • Фол, нарушение
    35'
    Теперь уже Ортис оказывается на газоне, Бутаев не дал выпрыгнуть колумбийцу на фланге.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Фол, нарушение
      34'
      После навеса с правого фланга Жамалетдинов скидывает мяч в направлении Ортиса, который фолит в единоборстве с Багаевым.
    • 33'
      Не получается у "Алании" развить свой атакующий кураж, снова "Уфа" входит в клинч, сильно замедляя темп.
    • Опасный момент
      31'
      Первый острый момент в нашем матче! Мазурин на правом фланге убежал от Касинтуры, проскочил мимо Фищенко и с острого угла пробивает в дальний угол - мяч попадает в штангу, а на добивании Эльдарушеву подстроиться под отскок не удается!
    • Фол, нарушение
      30'
      Эльдарушеву достается по затылку в верховой борьбе с Масаловым, но медицинской помощи форварду "Алании" не потребовалось.
    • 28'
      Масалов с левого фланга бесхитростно забросил мяч в чужую штрафную, размяв Солдатенко.
    • 27'
      По-прежнему в Уфе довольно вязкий футбол, голевых моментов и попаданий в створ ворот мы до сих пор не видели.
    • 25'
      Касинтура вошел в штрафную с левого угла, однако два защитника "Уфы" отобрали мяч у ангольца.
    • Судья
      24'
      Паузу на водопой организует Артур Фёдоров, жарковато в столице Башкортостана в седьмом часу вечера.
    • Фол, нарушение
      23'
      Ортис и Кочиев снова сошлись в единоборстве, в этот раз форвард "Уфы" локотком попал по голове защитнику "Алании".
    • 22'
      Комбинирует "Алания" на подступах к штрафной соперника, однако проникающий пас Засеева получился неожиданным для партнера на правом фланге.
    • 20'
      Бутаев после диагонали от партнера переиграл в воздухе Ортиса и головой скинул мяч в центр, но оборона "Уфы" не допустила удара по своим воротам.
    • 19'
      Длинный аут с левого фланга исполняет Масалов, однако доставить мяч от Ортиса таким способом уфимцу не удалось.
    • Судья
      18'
      Кочиев общается с Артуром Фёдоровым, недоволен защитник "Алании" тем, как ведет борьбу за позицию Ортис.
    • 16'
      Солдатенко уже не в первый раз на старте матча играет ногами в своей штрафной площади, пока не допуская ошибок, которых так ждут болельщики "Уфы".
    • 15'
      Хабалов добрался до штрафной по левому краю и откатил чуть назад на Галояна, который в створ ворот не попадает.
    • Офсайд
      14'
      Ортис вывалился один на один с Солдатенко, но переиграть Ростислава не сумел, плюс у легионера "Уфы" был зафиксирован офсайд.
    • 13'
      Камилов исполняет заброс в чужую штрафную в расчёте на Жамалетдинова, однако Солдатенко спокойно забирает мяч на выходе.
    • Желтая карточка
      12'
      Цараев получает желтую карточку за жесткий фол против Камилова в центре поля.
    • Фол, нарушение
      10'
      Камилов на фланге сфолил против Мазурина, Андрей при этом остался на ногах с мячом, но свисток арбитра зачем-то прозвучал.
    • Фол, нарушение
      8'
      Кукушкин сильно выбил мяч на чужую половину в направлении Ортиса, однако нападающий "Уфы" нарушил правила в единоборстве с Кочиевым.
    • Угловой
      7'
      Емельянов с углового с правого фланга отправляет мяч на дальний край штрафной, Камилов не глядя возвращает снаряд в гущу игроков, но до удара уфимцы этот момент не довели.
    • 6'
      Голубев получил мяч на входе в штрафную, но покатил чуть левее на Жамалетдинова, удар которого оказался заблокирован.
    • 5'
      В первые минуты "Алания" мячом владеет побольше, новая позиционная атака гостей завершается дальним ударом в исполнении Хосонова - мяч снова летит чересчур высоко.
    • 3'
      Первый удар в этой встрече в активе владикавказцев - Цараев получил мяч перед штрафной и пробил без сопротивления, но снаряд прошел выше перекладины.
    • 2'
      Напомним, что "Уфа" в трех стартовых турах набрала 4 очка - 0:2 с "Кубанью", 2:1 с "Волгой" и 0:0 с "Рубином". У "Алании" 5 баллов в активе - 0:0 с "Динамо", 3:1 с "Родиной" и 1:1 с "Енисеем".
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 4-го тура Первой лиги "Уфа" принимает "Аланию". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. 
    Прогнозы 128
    Уфа 50.8% (65)
    X 34.4% (44)
    Алания 14.8% (19)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Уфа
    Ничья
    Алания
    3.20
    3.45
    3.40
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    Прогнозы на матч Уфа 0:1 Алания

    Исход игры
    Уфа
    50.8% (65)
    Ничья
    34.4% (44)
    Алания
    14.8% (19)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.62% (39)
    Меньше
    66.38% (77)
    Обе команды забьют
    Да
    68.97% (80)
    Нет
    31.03% (36)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32% (41)
    1:0 Уфа
    24.2% (31)
    2:1 Уфа
    20.3% (26)
    1:2 Алания
    7% (9)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
    2:0 Уфа
    1.6% (2)
    0:1 Алания
    1.6% (2)
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    Алания
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