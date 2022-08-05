История личных встреч
Уфа
Алания
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Уфа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ботака-Иобома Эрвинг
|1
|0.33
|Касинтура Эгаш
|1
|0.33
Алания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Галоян Артур
|2
|0.67
|Засеев Азамат
|1
|0.33
|Машуков Ислам
|1
|0.33
Карточки
Уфа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Плиев Константин
|2
|0
|Сухов Александр
|1
|0
|Камилов Владислав
|1
|0
|Голубев Артём
|1
|0
|Емельянов Данила
|1
|0
|Ботака-Иобома Эрвинг
|1
|0
|Фищенко Руслан
|1
|0
|Ортис Дилан
|1
|0
Алания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Татаев Алексей
|0
|1
|Засеев Азамат
|1
|0
|Дзахов Давид
|1
|0
|Хосонов Хетаг
|1
|0
|Мазурин Андрей
|1
|0
|Бутаев Аллон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
2
4
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
33%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Уфа
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Рубин - Уфа 0:0 Уфа - Волга Ульяновск 2:1 ФК Кубань - Уфа 2:0 Рубин - Уфа 1:4
Урал - Уфа 1:1 Уфа - Оренбург 1:2 Оренбург - Уфа 2:2 Рубин - Уфа 1:2 Уфа - Арсенал Тула 2:1 Уфа - Ростов 0:0 Химки - Уфа 1:1 Урал - Уфа 2:1 Уфа - ЦСКА Москва 1:1 Уфа - Сочи 1:2 Крылья Советов - Уфа 1:2 Уфа - Краснодар 1:1 Уфа - Пари НН 0:0 Зенит - Уфа 2:0 Ахмат - Уфа 2:1 Уфа - Балтика 2:1
Алания
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Алания - Енисей 1:1 Родина Москва - Алания 1:3 Алания - Динамо Махачкала 0:0 Алания - СКА-Хабаровск 2:1
Балтика - Алания 0:1 Спартак Москва - Алания 2:2 Алания - КАМАЗ 3:2 Алания - Ротор 0:1 Динамо Москва - Алания 3:0 Нефтехимик - Алания 5:2 Алания - Акрон 2:2 Оренбург - Алания 0:0 Алания - Зенит 2:2 Алания - Томь 3:0 Факел - Алания 2:1 Алания - Балтика 0:3 Металлург Липецк - Алания 0:3 Алания - Волгарь 0:1 СКА-Хабаровск - Алания 2:0 Алания - Олимп-Долгопрудный 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КАМАЗ
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|2.
|Арсенал Тула
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|Краснодар-2
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|4.
|Волгарь
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|5.
|Енисей
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|6.
|Алания
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|7.
|ФК Кубань
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|8.
|Рубин
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|9.
|Балтика
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|10.
|Нефтехимик
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|11.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|12.
|Уфа
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|13.
|Шинник
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|14.
|Родина Москва
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|15.
|Велес Москва
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|16.
|Акрон
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|17.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|18.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|4 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волгарь
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Рубин
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|Арсенал Тула
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|4.
|КАМАЗ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Енисей
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Велес Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|7.
|Балтика
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|8.
|ФК Кубань
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|9.
|Уфа
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Алания
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Нефтехимик
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|13.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Шинник
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Акрон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Родина Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Краснодар-2
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краснодар-2
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|КАМАЗ
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|3.
|Арсенал Тула
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Алания
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Нефтехимик
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Шинник
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Родина Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Енисей
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|9.
|ФК Кубань
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|Балтика
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|Акрон
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Уфа
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|14.
|Велес Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Рубин
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Волгарь
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 6
|0
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Прогнозы на матч Уфа - Алания
Исход игры
Уфа
53.8% (21)
Ничья
33.3% (13)
Алания
12.8% (5)
Тотал 2.5
Больше
29.73% (11)
Меньше
70.27% (26)
Обе команды забьют
Да
64.86% (24)
Нет
35.14% (13)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.3% (13)
1:0 Уфа
28.2% (11)
2:1 Уфа
20.5% (8)
1:2 Алания
5.1% (2)
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