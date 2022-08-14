Москвичёв в центре поля толкнул в спину Цараева.

Ширяев встал на пути мяча после дальнего удара Засеева.

Котов получил жёлтую карточку за грубый фол в центре поля.

Цараеву попал мяч в руку у чужой штрафной площади.

41' Солдатенко потребовалась помощь медиков. Пауза в матче.

40' После Удара Бердникова с линии штрафной площади мяч отскочил к Уридии. После удара Мераби с восьми метров Солдатенко смог забрать футбольный снаряд в руки.

39' Безруков и Хосонов неудачно столкнулись у центрального круга. Выход медиков не потребовался.

38' "Нефтехимик" завладел мячом, но никак не может перевести игру на чужую половину поля.

36' Кочиев получил травму у центрального круга в верховом единоборстве с Котиком. Медики вышли на поле, а в матче пауза.

34' Галиулин со штрафного решил пробить низом под стенкой, но мяч полетел левее ворот.

33' Хосонов перед штрафной площадью сбил Москвичёва и получил жёлтую карточку. Двадцать пять метров до ворот.