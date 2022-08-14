1:0
Перерыв
0'
1:0
8' ПенальтиХабалов Алан
27' Желтая карточкаБердников Алексей
32' Желтая карточкаХосонов Хетаг
44' Желтая карточкаКотов Павел
Ход матча
8'
1:0
32'
44'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Кочиев ХетагЗащитник
-
19 Бутаев АллонЗащитник
- Полузащитник
-
20 Галоян АртурПолузащитник
-
22 Цараев АланПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Хабалов АланПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Чочиев АланПолузащитник
-
17 Дзахов ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Тедеев Заур
- Основной состав
-
96 Обухов ИгорьВратарь
- Защитник
-
77 Котов ПавелЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Котик АртёмНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
62 Зорин БогданЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Хубаев ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Новиков Кирилл
История личных встреч
Алания
Нефтехимик
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Алания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Багаев Алан
|2
|0.4
|Галоян Артур
|2
|0.4
|Засеев Азамат
|1
|0.2
|Машуков Ислам
|1
|0.2
|Хугаев Алан
|1
|0.2
|Хабалов Алан
|1 (1)
|0.2
Нефтехимик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Котов Павел
|1
|0.2
|Денисов Роман
|1
|0.2
|Лайкин Максим
|1
|0.2
|Уридия Мераби
|1 (1)
|0.2
Карточки
Алания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хосонов Хетаг
|2
|0
|Татаев Алексей
|0
|1
|Засеев Азамат
|1
|0
|Дзахов Давид
|1
|0
|Багаев Алан
|1
|0
|Цараев Алан
|1
|0
|Мазурин Андрей
|1
|0
|Бутаев Аллон
|1
|0
|Кочиев Хетаг
|1
|0
Нефтехимик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бердников Алексей
|3
|1
|Терехов Антон
|2
|0
|Янушковский Роман
|2
|0
|Котик Артём
|0
|1
|Обухов Игорь
|1
|0
|Котов Павел
|1
|0
|Хубаев Давид
|1
|0
|Дворецков Филипп
|1
|0
|Калугин Никита
|1
|0
|Денисов Роман
|1
|0
|Ширяев Максим
|1
|0
|Школик Игорь
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
2
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
57%
1
50%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
8
4
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
50%
2
50%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Алания
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Уфа - Алания 1:3 Алания - Енисей 1:1 Родина Москва - Алания 1:3 Алания - Динамо Махачкала 0:0
Алания - СКА-Хабаровск 2:1 Балтика - Алания 0:1 Спартак Москва - Алания 2:2 Алания - КАМАЗ 3:2 Алания - Ротор 0:1 Динамо Москва - Алания 3:0 Нефтехимик - Алания 5:2 Алания - Акрон 2:2 Оренбург - Алания 0:0 Алания - Зенит 2:2 Алания - Томь 3:0 Факел - Алания 2:1 Алания - Балтика 0:3 Металлург Липецк - Алания 0:3 Алания - Волгарь 0:1 СКА-Хабаровск - Алания 2:0
Нефтехимик
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Нефтехимик - Рубин 2:2 Волга Ульяновск - Нефтехимик 0:2 Нефтехимик - ФК Кубань 0:0 Нефтехимик - КАМАЗ 0:1
Нефтехимик - Чертаново 5:1 Нефтехимик - Шинник 2:2 Нефтехимик - Торпедо Москва 1:2 Олимп-Долгопрудный - Нефтехимик 2:4 Текстильщик - Нефтехимик 1:0 Нефтехимик - Алания 5:2 Спартак-2 - Нефтехимик 0:4 Нефтехимик - ФК Кубань 0:3 Енисей - Нефтехимик 2:0 Нефтехимик - Торпедо Москва 0:1 Краснодар-2 - Нефтехимик 2:0 Нефтехимик - КАМАЗ 1:1 Ротор - Нефтехимик 2:1 Нефтехимик - Велес Москва 2:1 Нефтехимик - Акрон 0:0 Нефтехимик - Оренбург 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КАМАЗ
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 3
|13
|2.
|Алания
|1:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 3
|11
|3.
|Волгарь
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|4.
|Балтика
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|5.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|7.
|Енисей
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|8.
|ФК Кубань
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 2
|7
|9.
|Уфа
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|10.
|Краснодар-2
|0:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|11.
|Рубин
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|12.
|Нефтехимик
|0:1 Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|13.
|Родина Москва
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|14.
|Шинник
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|15.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|9 - 9
|4
|16.
|Акрон
|1:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|17.
|Велес Москва
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|18.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волгарь
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|2.
|Балтика
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Енисей
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|4.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Алания
|1:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|7.
|Рубин
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|8.
|КАМАЗ
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|9.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|10.
|ФК Кубань
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|11.
|Уфа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|12.
|Велес Москва
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|13.
|Нефтехимик
|0:1 Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|14.
|Шинник
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|15.
|Родина Москва
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 9
|1
|17.
|Акрон
|1:0 Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|18.
|Краснодар-2
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КАМАЗ
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|4 - 0
|9
|2.
|Краснодар-2
|0:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|3.
|Алания
|1:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|4.
|ФК Кубань
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|5.
|Родина Москва
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|6.
|Уфа
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|7.
|Акрон
|1:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|8.
|Арсенал Тула
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|9.
|Нефтехимик
|0:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|10.
|Шинник
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|11.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|12.
|Балтика
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|13.
|Енисей
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|14.
|Рубин
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|15.
|Волгарь
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Велес Москва
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|18.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 6
|0
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- — Вылет во Вторую лигу
Прогнозы на матч Алания 1:0 Нефтехимик
Исход игры
Алания
89.3% (109)
Ничья
9% (11)
Нефтехимик
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
53.85% (63)
Меньше
46.15% (54)
Обе команды забьют
Да
57.26% (67)
Нет
42.74% (50)
Популярный счёт
2:1 Алания
41% (50)
1:0 Алания
23% (28)
2:0 Алания
13.9% (17)
1:1 Ничья
5.7% (7)
3:1 Алания
5.7% (7)
3:0 Алания
2.5% (3)
0:0 Ничья
1.6% (2)
1:2 Нефтехимик
1.6% (2)
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