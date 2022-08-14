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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига

2022-2023
Алания
1:0
Перерыв
Нефтехимик
0'
1:0
8' Пенальти
Хабалов Алан
27' Желтая карточка
Бердников Алексей
32' Желтая карточка
Хосонов Хетаг
44' Желтая карточка
Котов Павел

Ход матча

8'
Хабалов Алан
1:0
27'
 
Бердников Алексей
32'
Хосонов Хетаг
 
44'
 
Котов Павел
Прогнозы 122
Алания 89.3% (109)
X 9% (11)
Нефтехимик 1.6% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Алания
Ничья
Нефтехимик
3.70
4.40
5.00
Все Коэффициенты
Новости
Алания
Нефтехимик

История личных встреч

Алания
Нефтехимик

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
5:2
ПЛ
2:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Алания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Багаев Алан 2 0.4
Галоян Артур 2 0.4
Засеев Азамат 1 0.2
Машуков Ислам 1 0.2
Хугаев Алан 1 0.2
Хабалов Алан 1 (1) 0.2
Нефтехимик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Котов Павел 1 0.2
Денисов Роман 1 0.2
Лайкин Максим 1 0.2
Уридия Мераби 1 (1) 0.2

Карточки

Алания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хосонов Хетаг 2 0
Татаев Алексей 0 1
Засеев Азамат 1 0
Дзахов Давид 1 0
Багаев Алан 1 0
Цараев Алан 1 0
Мазурин Андрей 1 0
Бутаев Аллон 1 0
Кочиев Хетаг 1 0
Нефтехимик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бердников Алексей 3 1
Терехов Антон 2 0
Янушковский Роман 2 0
Котик Артём 0 1
Обухов Игорь 1 0
Котов Павел 1 0
Хубаев Давид 1 0
Дворецков Филипп 1 0
Калугин Никита 1 0
Денисов Роман 1 0
Ширяев Максим 1 0
Школик Игорь 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
2
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
57%
1
50%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

8
4
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
50%
2
50%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Алания
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Уфа - Алания 1:3 Алания - Енисей 1:1 Родина Москва - Алания 1:3 Алания - Динамо Махачкала 0:0
Алания - СКА-Хабаровск 2:1 Балтика - Алания 0:1 Спартак Москва - Алания 2:2 Алания - КАМАЗ 3:2 Алания - Ротор 0:1 Динамо Москва - Алания 3:0 Нефтехимик - Алания 5:2 Алания - Акрон 2:2 Оренбург - Алания 0:0 Алания - Зенит 2:2 Алания - Томь 3:0 Факел - Алания 2:1 Алания - Балтика 0:3 Металлург Липецк - Алания 0:3 Алания - Волгарь 0:1 СКА-Хабаровск - Алания 2:0
Нефтехимик
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Нефтехимик - Рубин 2:2 Волга Ульяновск - Нефтехимик 0:2 Нефтехимик - ФК Кубань 0:0 Нефтехимик - КАМАЗ 0:1
Нефтехимик - Чертаново 5:1 Нефтехимик - Шинник 2:2 Нефтехимик - Торпедо Москва 1:2 Олимп-Долгопрудный - Нефтехимик 2:4 Текстильщик - Нефтехимик 1:0 Нефтехимик - Алания 5:2 Спартак-2 - Нефтехимик 0:4 Нефтехимик - ФК Кубань 0:3 Енисей - Нефтехимик 2:0 Нефтехимик - Торпедо Москва 0:1 Краснодар-2 - Нефтехимик 2:0 Нефтехимик - КАМАЗ 1:1 Ротор - Нефтехимик 2:1 Нефтехимик - Велес Москва 2:1 Нефтехимик - Акрон 0:0 Нефтехимик - Оренбург 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КАМАЗ Заявка 5 4 1 0 8 - 3 13
2. Алания 1:0 Заявка 5 3 2 0 8 - 3 11
3. Волгарь Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
4. Балтика Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
5. Динамо Махачкала Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
6. Арсенал Тула Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
7. Енисей Заявка 5 2 2 1 7 - 7 8
8. ФК Кубань Заявка 4 2 1 1 6 - 2 7
9. Уфа Заявка 5 2 1 2 5 - 6 7
10. Краснодар-2 0:1 Заявка 5 2 1 2 4 - 5 7
11. Рубин Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
12. Нефтехимик 0:1 Заявка 5 1 2 2 4 - 4 5
13. Родина Москва Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
14. Шинник Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
15. СКА-Хабаровск Заявка 5 1 1 3 9 - 9 4
16. Акрон 1:0 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
17. Велес Москва Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
18. Волга Ульяновск Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волгарь Заявка 3 3 0 0 5 - 1 9
2. Балтика Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Енисей Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
4. Динамо Махачкала Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
5. Алания 1:0 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
6. Арсенал Тула Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
7. Рубин Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
8. КАМАЗ Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
9. СКА-Хабаровск Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
10. ФК Кубань Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
11. Уфа Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
12. Велес Москва Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
13. Нефтехимик 0:1 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
14. Шинник Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
15. Родина Москва Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Волга Ульяновск Заявка 4 0 1 3 2 - 9 1
17. Акрон 1:0 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Краснодар-2 0:1 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КАМАЗ Заявка 3 3 0 0 4 - 0 9
2. Краснодар-2 0:1 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
3. Алания 1:0 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
4. ФК Кубань Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
5. Родина Москва Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
6. Уфа Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
7. Акрон 1:0 Заявка 4 1 1 2 2 - 5 4
8. Арсенал Тула Заявка 2 1 0 1 3 - 1 3
9. Нефтехимик 0:1 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
10. Шинник Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
11. Динамо Махачкала Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
12. Балтика Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
13. Енисей Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
14. Рубин Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
15. Волгарь Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Волга Ульяновск Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Велес Москва Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
18. СКА-Хабаровск Заявка 2 0 0 2 4 - 6 0
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Алания" (Владикавказ) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 1:0.
  • Фол, нарушение
    45'
    Цараеву попал мяч в руку у чужой штрафной площади.
  • Фол, нарушение
    45'
    Засеев на фланге сбил Уридию.
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты добавил Аверьянов в первом тайме.
  • Желтая карточка
    45'
    Котов получил жёлтую карточку за грубый фол в центре поля.
  • 44'
    Ширяев встал на пути мяча после дальнего удара Засеева.
  • Фол, нарушение
    42'
    Москвичёв в центре поля толкнул в спину Цараева.
  • Травма, повреждение
    41'
    Солдатенко потребовалась помощь медиков. Пауза в матче.
  • Опасный момент
    40'
    После Удара Бердникова с линии штрафной площади мяч отскочил к Уридии. После удара Мераби с восьми метров Солдатенко смог забрать футбольный снаряд в руки.
  • 39'
    Безруков и Хосонов неудачно столкнулись у центрального круга. Выход медиков не потребовался.
  • 38'
    "Нефтехимик" завладел мячом, но никак не может перевести игру на чужую половину поля.
  • Травма, повреждение
    36'
    Кочиев получил травму у центрального круга в верховом единоборстве с Котиком. Медики вышли на поле, а в матче пауза.
  • 34'
    Галиулин со штрафного решил пробить низом под стенкой, но мяч полетел левее ворот.
  • Желтая карточка
    33'
    Хосонов перед штрафной площадью сбил Москвичёва и получил жёлтую карточку. Двадцать пять метров до ворот.
  • 32'
    Уридия справа прострелил к воротам, где Солдатенко забрал мяч в руки.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 30'
      "Алания" в середине тайма стала больше контролировать мяч, но это никак не сказывается на возникновении моментов у ворот. Их просто нет.
    • 28'
      Подачу Хабалова слева со штрафного соперники перехватили.
    • Желтая карточка
      27'
      Бердников на фланге отмахнулся от Мазурина и получил жёлтую карточку.
    • Фол, нарушение
      26'
      Хабалов на чужой половине поля сбил Галиулина.
    • 24'
      Арбитр отправил команды к скамейкам запасных попить воды. Пауза в матче.
    • 22'
      Багаев с пятнадцати метров пробил выше ворот.
    • 21'
      Калугин в центре поля сделал неточную поперечную передачу.
    • 20'
      Цараев справа с дальней дистанции пробил выше ворот.
    • 18'
      Хабалов с Хосоновым не смогли по левому флангу продвинуться вперёд.
    • 17'
      Котов справа со штрафного решил низом направить мяч в ближний угол, но попал в стенку.
    • Фол, нарушение
      16'
      Багаев недалеко от угла штрафной площади завалил на газон Галиулина.
    • 15'
      "Алания" уже сейчас пытается потихоньку "тянуть" время. Подолгу игроки готовятся бросать ауты. Рановато хозяева стали играть на удержание.
    • 14'
      Гости сделали пару длинных забросов вперёд, но побороться за мяч никому не удалось.
    • Штанга
      12'
      Эльдарушев в штрафной площади на подборе головой пробил в перекладину.
    • 11'
      Удар Хабалова слева с острого угла Обухов отразил, а защитники "Нефтехимика" не позволили соперникам сыграть на добивании.
    • 10'
      Безриков справа здорово убежал в отрыв и исполнил перевод к дальней штанге. Уридия в падении ногой по мячу толком не попал.
    • Пенальти
      8'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:0!!!
      ХАБАЛОВ!!! Хабалов аккуратно низом с одиннадцатиметровой отметки пробил в левый угол. Обухов прыгнул в другую сторону.
    • Пенальти!
      8'
      Пенальти! Бердников в штрафной площади сбил Галояна.
    • Фол, нарушение
      7'
      Хосонов в центре поля прихватил руками за футболку Галиулина.
    • Фол, нарушение
      6'
      Безруков на чужой половине поля сбил Цараева.
    • 5'
      Уридия по центру выскочил к воротам, но Багаев не позволил Мераби нанести удар.
    • 4'
      Цараев слева прострелил к дальней штанге, где партнёров не оказалось.
    • Угловой
      3'
      Гости исполнили первый угловой удар в матче. Мяч после подачи перелетел через всех игроков перед воротами.
    • 2'
      "Алания" играет в полосатых красно-жёлтых футболках и белых трусах, "Нефтехимик" - в зелёно-чёрных футболках и чёрных трусах.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на стадионе имени Султана Билимханова!
    • До матча
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча пятого тура Российской первой лиги, в котором сыграют «Алания» и «Нефтехимик». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    Прогнозы 122
    Алания 89.3% (109)
    X 9% (11)
    Нефтехимик 1.6% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Алания
    Ничья
    Нефтехимик
    3.70
    4.40
    5.00
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Алания 1:0 Нефтехимик онлайн

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    Прогнозы на матч Алания 1:0 Нефтехимик

    Исход игры
    Алания
    89.3% (109)
    Ничья
    9% (11)
    Нефтехимик
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.85% (63)
    Меньше
    46.15% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    57.26% (67)
    Нет
    42.74% (50)
    Популярный счёт
    2:1 Алания
    41% (50)
    1:0 Алания
    23% (28)
    2:0 Алания
    13.9% (17)
    1:1 Ничья
    5.7% (7)
    3:1 Алания
    5.7% (7)
    3:0 Алания
    2.5% (3)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
    1:2 Нефтехимик
    1.6% (2)
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    Алания
    Нефтехимик
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