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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига

2022-2023
Алания
 
Позже
Нефтехимик
Прогнозы 43
Алания 88.4% (38)
X 11.6% (5)
Нефтехимик 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Алания
Ничья
Нефтехимик
3.60
4.90
5.10
Все Коэффициенты

История личных встреч

Алания
Нефтехимик

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
5:2
ПЛ
2:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Алания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Багаев Алан 2 0.5
Галоян Артур 2 0.5
Засеев Азамат 1 0.25
Машуков Ислам 1 0.25
Хугаев Алан 1 0.25
Нефтехимик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Котов Павел 1 0.25
Денисов Роман 1 0.25
Лайкин Максим 1 0.25
Уридия Мераби 1 (1) 0.25

Карточки

Алания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Татаев Алексей 0 1
Засеев Азамат 1 0
Дзахов Давид 1 0
Багаев Алан 1 0
Хосонов Хетаг 1 0
Цараев Алан 1 0
Мазурин Андрей 1 0
Бутаев Аллон 1 0
Кочиев Хетаг 1 0
Нефтехимик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бердников Алексей 2 1
Терехов Антон 2 0
Янушковский Роман 2 0
Котик Артём 0 1
Обухов Игорь 1 0
Хубаев Давид 1 0
Дворецков Филипп 1 0
Калугин Никита 1 0
Денисов Роман 1 0
Ширяев Максим 1 0
Школик Игорь 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
2
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
57%
1
50%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

8
4
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
50%
2
50%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Алания
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Уфа - Алания 1:3 Алания - Енисей 1:1 Родина Москва - Алания 1:3 Алания - Динамо Махачкала 0:0
Алания - СКА-Хабаровск 2:1 Балтика - Алания 0:1 Спартак Москва - Алания 2:2 Алания - КАМАЗ 3:2 Алания - Ротор 0:1 Динамо Москва - Алания 3:0 Нефтехимик - Алания 5:2 Алания - Акрон 2:2 Оренбург - Алания 0:0 Алания - Зенит 2:2 Алания - Томь 3:0 Факел - Алания 2:1 Алания - Балтика 0:3 Металлург Липецк - Алания 0:3 Алания - Волгарь 0:1 СКА-Хабаровск - Алания 2:0
Нефтехимик
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Нефтехимик - Рубин 2:2 Волга Ульяновск - Нефтехимик 0:2 Нефтехимик - ФК Кубань 0:0 Нефтехимик - КАМАЗ 0:1
Нефтехимик - Чертаново 5:1 Нефтехимик - Шинник 2:2 Нефтехимик - Торпедо Москва 1:2 Олимп-Долгопрудный - Нефтехимик 2:4 Текстильщик - Нефтехимик 1:0 Нефтехимик - Алания 5:2 Спартак-2 - Нефтехимик 0:4 Нефтехимик - ФК Кубань 0:3 Енисей - Нефтехимик 2:0 Нефтехимик - Торпедо Москва 0:1 Краснодар-2 - Нефтехимик 2:0 Нефтехимик - КАМАЗ 1:1 Ротор - Нефтехимик 2:1 Нефтехимик - Велес Москва 2:1 Нефтехимик - Акрон 0:0 Нефтехимик - Оренбург 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КАМАЗ Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
2. Енисей Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
3. Алания Заявка 4 2 2 0 7 - 3 8
4. ФК Кубань Заявка 4 2 1 1 6 - 2 7
5. Балтика Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
6. Арсенал Тула Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
7. Динамо Махачкала Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
8. Краснодар-2 Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
9. Волгарь Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
10. Рубин Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
11. Нефтехимик Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
12. Шинник Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
13. Родина Москва Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
14. Уфа Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
15. СКА-Хабаровск Заявка 4 1 0 3 7 - 7 3
16. Велес Москва Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
17. Акрон Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
18. Волга Ульяновск Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Балтика Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Волгарь Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Динамо Махачкала Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Енисей Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
5. Рубин Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
6. Арсенал Тула Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
7. КАМАЗ Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
8. СКА-Хабаровск Заявка 2 1 0 1 3 - 1 3
9. ФК Кубань Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
10. Уфа Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
11. Велес Москва Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
12. Алания Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13. Нефтехимик Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
14. Родина Москва Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Шинник Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Волга Ульяновск Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
17. Акрон Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Краснодар-2 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар-2 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
2. Алания Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3. КАМАЗ Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
4. ФК Кубань Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
5. Нефтехимик Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Арсенал Тула Заявка 2 1 0 1 3 - 1 3
7. Родина Москва Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Шинник Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
9. Енисей Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
10. Балтика Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
11. Динамо Махачкала Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Рубин Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
13. Уфа Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
14. Волгарь Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Акрон Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
16. Волга Ульяновск Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. СКА-Хабаровск Заявка 2 0 0 2 4 - 6 0
18. Велес Москва Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Алания - Нефтехимик от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 августа 2022, осталось 2 дня 9 часов 22 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 43
    Алания 88.4% (38)
    X 11.6% (5)
    Нефтехимик 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Алания
    Ничья
    Нефтехимик
    3.60
    4.90
    5.10
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Алания - Нефтехимик онлайн

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    Прогнозы на матч Алания - Нефтехимик

    Исход игры
    Алания
    88.6% (39)
    Ничья
    11.4% (5)
    Нефтехимик
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.19% (19)
    Меньше
    55.81% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    53.49% (23)
    Нет
    46.51% (20)
    Популярный счёт
    2:1 Алания
    36.4% (16)
    1:0 Алания
    22.7% (10)
    2:0 Алания
    20.5% (9)
    1:1 Ничья
    11.4% (5)
    3:1 Алания
    4.5% (2)
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    Нефтехимик
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