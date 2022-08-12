Позже
История личных встреч
Алания
Нефтехимик
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Алания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Багаев Алан
|2
|0.5
|Галоян Артур
|2
|0.5
|Засеев Азамат
|1
|0.25
|Машуков Ислам
|1
|0.25
|Хугаев Алан
|1
|0.25
Нефтехимик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Котов Павел
|1
|0.25
|Денисов Роман
|1
|0.25
|Лайкин Максим
|1
|0.25
|Уридия Мераби
|1 (1)
|0.25
Карточки
Алания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Татаев Алексей
|0
|1
|Засеев Азамат
|1
|0
|Дзахов Давид
|1
|0
|Багаев Алан
|1
|0
|Хосонов Хетаг
|1
|0
|Цараев Алан
|1
|0
|Мазурин Андрей
|1
|0
|Бутаев Аллон
|1
|0
|Кочиев Хетаг
|1
|0
Нефтехимик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бердников Алексей
|2
|1
|Терехов Антон
|2
|0
|Янушковский Роман
|2
|0
|Котик Артём
|0
|1
|Обухов Игорь
|1
|0
|Хубаев Давид
|1
|0
|Дворецков Филипп
|1
|0
|Калугин Никита
|1
|0
|Денисов Роман
|1
|0
|Ширяев Максим
|1
|0
|Школик Игорь
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
2
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
57%
1
50%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
8
4
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
50%
2
50%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Алания
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Уфа - Алания 1:3 Алания - Енисей 1:1 Родина Москва - Алания 1:3 Алания - Динамо Махачкала 0:0
Алания - СКА-Хабаровск 2:1 Балтика - Алания 0:1 Спартак Москва - Алания 2:2 Алания - КАМАЗ 3:2 Алания - Ротор 0:1 Динамо Москва - Алания 3:0 Нефтехимик - Алания 5:2 Алания - Акрон 2:2 Оренбург - Алания 0:0 Алания - Зенит 2:2 Алания - Томь 3:0 Факел - Алания 2:1 Алания - Балтика 0:3 Металлург Липецк - Алания 0:3 Алания - Волгарь 0:1 СКА-Хабаровск - Алания 2:0
Нефтехимик
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Нефтехимик - Рубин 2:2 Волга Ульяновск - Нефтехимик 0:2 Нефтехимик - ФК Кубань 0:0 Нефтехимик - КАМАЗ 0:1
Нефтехимик - Чертаново 5:1 Нефтехимик - Шинник 2:2 Нефтехимик - Торпедо Москва 1:2 Олимп-Долгопрудный - Нефтехимик 2:4 Текстильщик - Нефтехимик 1:0 Нефтехимик - Алания 5:2 Спартак-2 - Нефтехимик 0:4 Нефтехимик - ФК Кубань 0:3 Енисей - Нефтехимик 2:0 Нефтехимик - Торпедо Москва 0:1 Краснодар-2 - Нефтехимик 2:0 Нефтехимик - КАМАЗ 1:1 Ротор - Нефтехимик 2:1 Нефтехимик - Велес Москва 2:1 Нефтехимик - Акрон 0:0 Нефтехимик - Оренбург 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КАМАЗ
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|2.
|Енисей
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|3.
|Алания
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|4.
|ФК Кубань
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 2
|7
|5.
|Балтика
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|7.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|Краснодар-2
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|9.
|Волгарь
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|10.
|Рубин
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|11.
|Нефтехимик
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|12.
|Шинник
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|13.
|Родина Москва
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|14.
|Уфа
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|15.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 7
|3
|16.
|Велес Москва
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|17.
|Акрон
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|18.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Балтика
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Волгарь
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Енисей
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|5.
|Рубин
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|7.
|КАМАЗ
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|8.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|9.
|ФК Кубань
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|10.
|Уфа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|Велес Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|Алания
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Нефтехимик
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|14.
|Родина Москва
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Шинник
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|17.
|Акрон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|18.
|Краснодар-2
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краснодар-2
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|Алания
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|КАМАЗ
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|4.
|ФК Кубань
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|5.
|Нефтехимик
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|7.
|Родина Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Шинник
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|9.
|Енисей
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|Балтика
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Рубин
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|13.
|Уфа
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|14.
|Волгарь
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Акрон
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|16.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 6
|0
|18.
|Велес Москва
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
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Прогнозы на матч Алания - Нефтехимик
Исход игры
Алания
88.6% (39)
Ничья
11.4% (5)
Нефтехимик
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
44.19% (19)
Меньше
55.81% (24)
Обе команды забьют
Да
53.49% (23)
Нет
46.51% (20)
Популярный счёт
2:1 Алания
36.4% (16)
1:0 Алания
22.7% (10)
2:0 Алания
20.5% (9)
1:1 Ничья
11.4% (5)
3:1 Алания
4.5% (2)
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