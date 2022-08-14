0:1
Перерыв
0'
0:1
8' ГолСавичев Константин
23' Желтая карточкаГайворонский Данила
31' Желтая карточкаСавичев Константин
34' Желтая карточкаШакуро Павел
Ход матча
8'
34'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
48 Исаенко ОлегЗащитник
- Полузащитник
-
38 Кокоев ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
79 Попов ОмарНападающий
-
Главный тренер: Герасименко Алексей
- Основной состав
- Вратарь
-
69 Шакуро ПавелЗащитник
- Защитник
-
58 Зуев ИльяЗащитник
-
27 Чудин ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Килин АнтонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
68 Бойцов ЕфимПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Панов Виталий
История личных встреч
Краснодар-2
Акрон
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Краснодар-2
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пивоваров Дмитрий
|1
|0.2
|Кокоев Давид
|1
|0.2
|Ознобихин Олег
|1
|0.2
|Самко Владислав
|1
|0.2
Акрон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Савичев Константин
|1
|0.2
|Килин Антон
|1
|0.2
|Рогач Иван
|1
|0.2
|Гираев Карим
|1
|0.2
Карточки
Краснодар-2
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Халназаров Рустам
|1
|1
|Гайворонский Данила
|2
|0
|Пивоваров Дмитрий
|1
|0
|Ознобихин Олег
|1
|0
|Кратков Дмитрий
|1
|0
|Попов Омар
|1
|0
|Ндука Ифеани Давид
|1
|0
Акрон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Полубояринов Данил
|2
|1
|Савичев Константин
|2
|0
|Рогач Иван
|2
|0
|Шакуро Павел
|2
|0
|Чудин Иван
|1
|0
|Азаров Владимир
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
5
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
1
25%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
25%
2
67%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
4
8
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
1
25%
2
25%
61-75
2
50%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Краснодар-2
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
КАМАЗ - Краснодар-2 1:1 СКА-Хабаровск - Краснодар-2 0:1 Краснодар-2 - Арсенал Тула 0:3 Шинник - Краснодар-2 0:2
Краснодар-2 - ФК Кубань 1:1 Краснодар-2 - Черноморец Нв 2:0 Краснодар-2 - Биолог-Новокубанск 2:0 Чайка - Краснодар-2 2:2 Краснодар-2 - Чайка 2:0 Краснодар-2 - Спартак-2 1:3 ФК Кубань - Краснодар-2 0:0 Краснодар-2 - Енисей 4:0 Торпедо Москва - Краснодар-2 2:0 Краснодар-2 - Велес Москва 0:0 Краснодар-2 - КАМАЗ 4:1 Ротор - Краснодар-2 1:2 Краснодар-2 - Нефтехимик 2:0 Акрон - Краснодар-2 1:0 Краснодар-2 - Оренбург 5:2 Томь - Краснодар-2 1:2
Акрон
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
СКА-Хабаровск - Акрон 3:0 Арсенал Тула - Акрон 1:1 Акрон - Шинник 2:3 Волгарь - Акрон 1:0
Пари НН - Акрон 1:0 Крылья Советов - Акрон 0:3 Урал - Акрон 2:2 СКА-Хабаровск - Акрон 0:3 Олимп-Долгопрудный - Акрон 0:2 Акрон - Текстильщик 4:1 Алания - Акрон 2:2 Акрон - Спартак-2 0:1 ФК Кубань - Акрон 2:0 Енисей - Акрон 3:2 Торпедо Москва - Акрон 0:0 Акрон - Краснодар-2 1:0 КАМАЗ - Акрон 1:2 Акрон - Ротор 1:0 Нефтехимик - Акрон 0:0 Акрон - Велес Москва 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КАМАЗ
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 3
|13
|2.
|Алания
|1:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 3
|11
|3.
|Волгарь
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|4.
|Балтика
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|5.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|7.
|Енисей
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|8.
|ФК Кубань
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 2
|7
|9.
|Уфа
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|10.
|Краснодар-2
|0:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|11.
|Рубин
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|12.
|Нефтехимик
|0:1 Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|13.
|Родина Москва
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|14.
|Шинник
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|15.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|9 - 9
|4
|16.
|Акрон
|1:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|17.
|Велес Москва
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|18.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волгарь
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|2.
|Балтика
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Енисей
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|4.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Алания
|1:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|7.
|Рубин
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|8.
|КАМАЗ
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|9.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|10.
|ФК Кубань
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|11.
|Уфа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|12.
|Велес Москва
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|13.
|Нефтехимик
|0:1 Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|14.
|Шинник
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|15.
|Родина Москва
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 9
|1
|17.
|Акрон
|1:0 Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|18.
|Краснодар-2
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КАМАЗ
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|4 - 0
|9
|2.
|Краснодар-2
|0:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|3.
|Алания
|1:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|4.
|ФК Кубань
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|5.
|Родина Москва
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|6.
|Уфа
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|7.
|Акрон
|1:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|8.
|Арсенал Тула
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|9.
|Нефтехимик
|0:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|10.
|Шинник
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|11.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|12.
|Балтика
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|13.
|Енисей
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|14.
|Рубин
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|15.
|Волгарь
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Велес Москва
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|18.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 6
|0
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
Прогнозы на матч Краснодар-2 0:1 Акрон
Исход игры
Краснодар-2
75.2% (91)
Ничья
21.5% (26)
Акрон
3.3% (4)
Тотал 2.5
Больше
34.19% (40)
Меньше
65.81% (77)
Обе команды забьют
Да
52.99% (62)
Нет
47.01% (55)
Популярный счёт
2:1 Краснодар-2
28.9% (35)
1:0 Краснодар-2
22.3% (27)
2:0 Краснодар-2
19.8% (24)
1:1 Ничья
18.2% (22)
0:0 Ничья
2.5% (3)
3:1 Краснодар-2
1.7% (2)
1:2 Акрон
1.7% (2)
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