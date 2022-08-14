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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига

2022-2023
Краснодар-2
0:1
Перерыв
Акрон
0'
0:1
8' Гол
Савичев Константин
23' Желтая карточка
Гайворонский Данила
31' Желтая карточка
Савичев Константин
34' Желтая карточка
Шакуро Павел

Ход матча

8'
0:1
Савичев Константин
23'
Гайворонский Данила
 
31'
 
Савичев Константин
34'
 
Шакуро Павел
Прогнозы 121
Краснодар-2 75.2% (91)
X 21.5% (26)
Акрон 3.3% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Краснодар-2
Ничья
Акрон
5.55
3.86
4.00
Все Коэффициенты
Новости
Краснодар-2
Акрон

История личных встреч

Краснодар-2
Акрон

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ТМС
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар-2
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пивоваров Дмитрий 1 0.2
Кокоев Давид 1 0.2
Ознобихин Олег 1 0.2
Самко Владислав 1 0.2
Акрон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Савичев Константин 1 0.2
Килин Антон 1 0.2
Рогач Иван 1 0.2
Гираев Карим 1 0.2

Карточки

Краснодар-2
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Халназаров Рустам 1 1
Гайворонский Данила 2 0
Пивоваров Дмитрий 1 0
Ознобихин Олег 1 0
Кратков Дмитрий 1 0
Попов Омар 1 0
Ндука Ифеани Давид 1 0
Акрон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Полубояринов Данил 2 1
Савичев Константин 2 0
Рогач Иван 2 0
Шакуро Павел 2 0
Чудин Иван 1 0
Азаров Владимир 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
1
25%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
25%
2
67%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
8
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
1
25%
2
25%
61-75
2
50%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Краснодар-2
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
КАМАЗ - Краснодар-2 1:1 СКА-Хабаровск - Краснодар-2 0:1 Краснодар-2 - Арсенал Тула 0:3 Шинник - Краснодар-2 0:2
Краснодар-2 - ФК Кубань 1:1 Краснодар-2 - Черноморец Нв 2:0 Краснодар-2 - Биолог-Новокубанск 2:0 Чайка - Краснодар-2 2:2 Краснодар-2 - Чайка 2:0 Краснодар-2 - Спартак-2 1:3 ФК Кубань - Краснодар-2 0:0 Краснодар-2 - Енисей 4:0 Торпедо Москва - Краснодар-2 2:0 Краснодар-2 - Велес Москва 0:0 Краснодар-2 - КАМАЗ 4:1 Ротор - Краснодар-2 1:2 Краснодар-2 - Нефтехимик 2:0 Акрон - Краснодар-2 1:0 Краснодар-2 - Оренбург 5:2 Томь - Краснодар-2 1:2
Акрон
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
СКА-Хабаровск - Акрон 3:0 Арсенал Тула - Акрон 1:1 Акрон - Шинник 2:3 Волгарь - Акрон 1:0
Пари НН - Акрон 1:0 Крылья Советов - Акрон 0:3 Урал - Акрон 2:2 СКА-Хабаровск - Акрон 0:3 Олимп-Долгопрудный - Акрон 0:2 Акрон - Текстильщик 4:1 Алания - Акрон 2:2 Акрон - Спартак-2 0:1 ФК Кубань - Акрон 2:0 Енисей - Акрон 3:2 Торпедо Москва - Акрон 0:0 Акрон - Краснодар-2 1:0 КАМАЗ - Акрон 1:2 Акрон - Ротор 1:0 Нефтехимик - Акрон 0:0 Акрон - Велес Москва 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КАМАЗ Заявка 5 4 1 0 8 - 3 13
2. Алания 1:0 Заявка 5 3 2 0 8 - 3 11
3. Волгарь Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
4. Балтика Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
5. Динамо Махачкала Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
6. Арсенал Тула Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
7. Енисей Заявка 5 2 2 1 7 - 7 8
8. ФК Кубань Заявка 4 2 1 1 6 - 2 7
9. Уфа Заявка 5 2 1 2 5 - 6 7
10. Краснодар-2 0:1 Заявка 5 2 1 2 4 - 5 7
11. Рубин Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
12. Нефтехимик 0:1 Заявка 5 1 2 2 4 - 4 5
13. Родина Москва Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
14. Шинник Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
15. СКА-Хабаровск Заявка 5 1 1 3 9 - 9 4
16. Акрон 1:0 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
17. Велес Москва Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
18. Волга Ульяновск Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волгарь Заявка 3 3 0 0 5 - 1 9
2. Балтика Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Енисей Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
4. Динамо Махачкала Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
5. Алания 1:0 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
6. Арсенал Тула Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
7. Рубин Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
8. КАМАЗ Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
9. СКА-Хабаровск Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
10. ФК Кубань Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
11. Уфа Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
12. Велес Москва Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
13. Нефтехимик 0:1 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
14. Шинник Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
15. Родина Москва Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Волга Ульяновск Заявка 4 0 1 3 2 - 9 1
17. Акрон 1:0 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Краснодар-2 0:1 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КАМАЗ Заявка 3 3 0 0 4 - 0 9
2. Краснодар-2 0:1 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
3. Алания 1:0 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
4. ФК Кубань Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
5. Родина Москва Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
6. Уфа Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
7. Акрон 1:0 Заявка 4 1 1 2 2 - 5 4
8. Арсенал Тула Заявка 2 1 0 1 3 - 1 3
9. Нефтехимик 0:1 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
10. Шинник Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
11. Динамо Махачкала Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
12. Балтика Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
13. Енисей Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
14. Рубин Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
15. Волгарь Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Волга Ульяновск Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Велес Москва Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
18. СКА-Хабаровск Заявка 2 0 0 2 4 - 6 0
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Свисток арбитра завершает первый тайм, отправляя команды на перерыв при счёте 1-0 в пользу "Акрона". 
  • Опасный момент
    45'
    Апеков простреливает с левого фланга и находит Халназарова, который стреляет в правый верхний угол и в створ не попадает. 
  • Дополнительное время
    45'
    В первом тайме команды переиграют 2 минуты. 
  • 44'
    Уже восемь ударов по воротам нанёс "Краснодар-2", пять из которых пришлись в цель. У "Акрона" пока с точностью всё в порядке - четыре удара, четыре в створ. 
  • Опасный момент
    43'
    Пивоваров врывается в штрафную площадку с левого фланга и стреляет в правый угол - Волков отбивает мяч перед собой, а на подборе Чудин. 
  • 42'
    Владимир Марухин перехватил мяч около левого угла собственной штрафной, а вот развить контратаку не сумел, передержав игровой снаряд. 
  • 41'
    Халназаров подключается к атаке правым флангом и зарабатывает аут, попадая в выставленную ногу Зуева. 
  • 40'
    Очень много бьёт по воротам "Краснодар-2", причём часто выстрелы получаются опасными, но не сейчас. Чуть выше перекладины направил мяч Кокоев. 
  • 39'
    На первых минутах матча Савичев практически не возвращался в оборону, а после результативного удара он преимущественно на своей части поля действует. 
  • 38'
    Иван Рогач успешно сыграл в отборе на правом фланге и добрался до центрального круга, а потом был остановлен двумя оппонентами. 
  • 37'
    Олег Ознобихин завершил выпад точным ударом, который легко отразил Сергей Волков, зафиксировав игровой снаряд. 
  • 36'
    69 на 31 соотношение владения мячом. Владеют "быки" инициативой, особенно после пропущенного гола, но пока не получается установить паритет. 
  • 35'
    Давид Кокоев смещается с правого фланга в центр и пробивает, но мимо цели. Чуть выше перекладины прошёл игровой снаряд. 
  • Желтая карточка
    33'
    Более грубой стала игра, в результате чего арбитр часто тянется в карман за жёлтыми. Сейчас "горчичник" получил Павел Шакуро за фол на Олеге Ознобихине на левом фланге. 
  • Штанга
    32'
    МОМЕНТ! Ознобихин выиграл борьбу на втором этаже и пробил в перекладину, а потом ещё и Халназаров добавил, но Базелюк выбил мяч с "ленточки". 
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    • Опасный момент
      31'
      ОПАСНО! Сам же Апеков взялся за исполнение стандарта, отправив мяч под перекладину, но Волков среагировал, переведя игровой снаряд на корнер. 
    • Желтая карточка
      29'
      А вот сейчас Савичев совершенно точно нарушает правила, сбивая Апекова на правом фланге. Жёлтую карточку выписал арбитр. 
    • Судья
      28'
      Ознобихин простреливает в центр штрафной с левого фланга и попадает в Савичева. Показалось, что рукой сыграл Константин, но арбитр сказал, что нет. 
    • 27'
      "Краснодар-2" контролирует игровой снаряд в центре поля. Пытается найти варианты для продвижения вперёд, сталкиваясь с плотным построением "Акрона". 
    • 26'
      Ознобихин совершил рывок в штрафную площадку. Кратков это заметил и сделал передачу, но слишком сильной она получилась. 
    • 25'
      С улыбкой Станислав Агкацев встречает очередной удар по своим воротам, а всё потому, что Константин Савичев попытался забить с центрального круга - не попал в створ. 
    • Желтая карточка
      24'
      Данила Гайворонский срывает контратаку соперника в центральном круге, после чего видит перед собой карточку жёлтого цвета. 
    • Угловой
      23'
      Владимир Марухин навесил от углового флага, но не сумел доставить мяч до партнёров. Дмитрий Пивоваров выиграл верх и выбил игровой снаряд. 
    • Опасный момент
      22'
      "Акрон" быстро добирается до штрафной площадки и снова наносит удар, с которым на сей раз справляется Агкацев, переводя мяч за лицевую. 
    • 21'
      Сергей Макаров перехватил игровой снаряд в центральном круге и отправил его на правый край штрафной, где на перехвате сыграл Агкацев. 
    • 19'
      В отном наступлении гости тоже угрожают воротам соперника, но выстрел Базелюка из дуги штрафной площадки оказался неточным. 
    • 18'
      Олег Ознобихин открывается под передачу перед штрафной площадкой, а потом стреляет с разворота и не попадает в цель. 
    • Угловой
      17'
      Стремительную контратаку правым флангом удалось провести "Акрону", которая ударом по воротам не завершилась, а угловой принесла. 
    • 16'
      На правом углу штрафной площадки Дмитрий Сасин принял мяч, после чего вырезал подачу на левый угол вратарской, но партнёров там не оказалось. 
    • 14'
      Позиционная атака хозяев завершается сильным, но неточным ударом Дмитрия Краткова. Гораздо выше цели пролетел игровой снаряд. 
    • 13'
      Две подачи подряд с правого фланга выполнил Владимир Марухин, и со второй попытки нашёл Антона Килина, который нанёс неточный удар головой из борьбы с Исаенко. 
    • 12'
      Стандартное положение обошлось без остроты - Станислав Агкацев добрался до линии вратарской и разрядил обстановку. 
    • Угловой
      11'
      Иван Чудин выполняет прострел в штрафную площадку, попадает в Михаила Сухорученко и зарабатывает угловой. 
    • 10'
      Без центра поля играют "Краснодар-2" и "Акрон", но редко завершают атаки ударами, поэтому Агкацев и Волков выступают в роли зрителей. 
    • 8'
      Активно начали поединок гости, проведя несколько хороших атак, в результате чего были вознаграждены. Посмотрим на реакцию хозяев. 
    • Описание гола
      7'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-1!!! САВИЧЕВ!!! Константин Савичев откликнулся на подачу Павла Шакуро с правого фланга и нанёс результативный удар с центра штрафной. 
    • 6'
      А теперь уже Сергей Макаров проявляет себя в атаке, нанося дальний удар, который на себя принимает Дмитрий Пивоваров. 
    • 5'
      Олег Исаенко подключается к атаке правым флангом, но не доводит дело до подачи, так как вовремя вмешивается в отбор Сергей Макаров. 
    • 3'
      Павел Шакуро прорвался по правому флангу и выполнил подачу на ближнюю штангу, куда вышел Агкацев и зафиксировал игровой снаряд. 
    • 2'
      Гости начинают с центра поля и сразу же отправляют мяч на чужую половину поля, после чего включают прессинг. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. 
    • До матча
    • Здравствуйте, дорогие друзья! Вашему вниманию предлагается прямая текстовая трансляция матча "Краснодар-2" - "Акрон", которую проведу я - Кирилл Дудник. 
    Прогнозы 121
    Краснодар-2 75.2% (91)
    X 21.5% (26)
    Акрон 3.3% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Краснодар-2
    Ничья
    Акрон
    5.55
    3.86
    4.00
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Краснодар-2 0:1 Акрон онлайн

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    Прогнозы на матч Краснодар-2 0:1 Акрон

    Исход игры
    Краснодар-2
    75.2% (91)
    Ничья
    21.5% (26)
    Акрон
    3.3% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.19% (40)
    Меньше
    65.81% (77)
    Обе команды забьют
    Да
    52.99% (62)
    Нет
    47.01% (55)
    Популярный счёт
    2:1 Краснодар-2
    28.9% (35)
    1:0 Краснодар-2
    22.3% (27)
    2:0 Краснодар-2
    19.8% (24)
    1:1 Ничья
    18.2% (22)
    0:0 Ничья
    2.5% (3)
    3:1 Краснодар-2
    1.7% (2)
    1:2 Акрон
    1.7% (2)
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    Акрон
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