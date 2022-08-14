Халназаров подключается к атаке правым флангом и зарабатывает аут, попадая в выставленную ногу Зуева.

Владимир Марухин перехватил мяч около левого угла собственной штрафной, а вот развить контратаку не сумел, передержав игровой снаряд.

Пивоваров врывается в штрафную площадку с левого фланга и стреляет в правый угол - Волков отбивает мяч перед собой, а на подборе Чудин.

Уже восемь ударов по воротам нанёс "Краснодар-2", пять из которых пришлись в цель. У "Акрона" пока с точностью всё в порядке - четыре удара, четыре в створ.

Апеков простреливает с левого фланга и находит Халназарова, который стреляет в правый верхний угол и в створ не попадает.

Свисток арбитра завершает первый тайм, отправляя команды на перерыв при счёте 1-0 в пользу "Акрона".

МОМЕНТ! Ознобихин выиграл борьбу на втором этаже и пробил в перекладину, а потом ещё и Халназаров добавил, но Базелюк выбил мяч с "ленточки".

Более грубой стала игра, в результате чего арбитр часто тянется в карман за жёлтыми. Сейчас "горчичник" получил Павел Шакуро за фол на Олеге Ознобихине на левом фланге.

Давид Кокоев смещается с правого фланга в центр и пробивает, но мимо цели. Чуть выше перекладины прошёл игровой снаряд.

69 на 31 соотношение владения мячом. Владеют "быки" инициативой, особенно после пропущенного гола, но пока не получается установить паритет.

Иван Рогач успешно сыграл в отборе на правом фланге и добрался до центрального круга, а потом был остановлен двумя оппонентами.

На первых минутах матча Савичев практически не возвращался в оборону, а после результативного удара он преимущественно на своей части поля действует.

Очень много бьёт по воротам "Краснодар-2", причём часто выстрелы получаются опасными, но не сейчас. Чуть выше перекладины направил мяч Кокоев.

31' ОПАСНО! Сам же Апеков взялся за исполнение стандарта, отправив мяч под перекладину, но Волков среагировал, переведя игровой снаряд на корнер.

29' А вот сейчас Савичев совершенно точно нарушает правила, сбивая Апекова на правом фланге. Жёлтую карточку выписал арбитр.

28' Ознобихин простреливает в центр штрафной с левого фланга и попадает в Савичева. Показалось, что рукой сыграл Константин, но арбитр сказал, что нет.

27' "Краснодар-2" контролирует игровой снаряд в центре поля. Пытается найти варианты для продвижения вперёд, сталкиваясь с плотным построением "Акрона".

26' Ознобихин совершил рывок в штрафную площадку. Кратков это заметил и сделал передачу, но слишком сильной она получилась.

25' С улыбкой Станислав Агкацев встречает очередной удар по своим воротам, а всё потому, что Константин Савичев попытался забить с центрального круга - не попал в створ.

24' Данила Гайворонский срывает контратаку соперника в центральном круге, после чего видит перед собой карточку жёлтого цвета.

23' Владимир Марухин навесил от углового флага, но не сумел доставить мяч до партнёров. Дмитрий Пивоваров выиграл верх и выбил игровой снаряд.

22' "Акрон" быстро добирается до штрафной площадки и снова наносит удар, с которым на сей раз справляется Агкацев, переводя мяч за лицевую.