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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига

2022-2023
СКА-Хабаровск
 
Позже
Балтика
Прогнозы 45
СКА-Хабаровск 46.7% (21)
X 37.8% (17)
Балтика 15.6% (7)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
СКА-Хабаровск
Ничья
Балтика
3.35
3.45
2.60
Все Коэффициенты

История личных встреч

СКА-Хабаровск
Балтика

15 матчей

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

20%
73.3%
6.7%
3 победы 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 8 побед

28 матчей

32.1%
35.7%
32.2%
9 побед 10 ничьих 9 побед

Первый тайм

10.7%
71.4%
17.9%
3 победы 20 ничьих 5 побед

Второй тайм

32.1%
39.3%
28.6%
9 побед 11 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ТМК
0:3
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПД
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

СКА-Хабаровск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алейников Василий 3 0.75
Алиев Саид 2 0.5
Гащенков Михаил 1 0.25
Мирошниченко Никита 1 0.25
Балтика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Клёнкин Данил 1 0.25
Остойич Иван 1 0.25
Маляров Кирилл 1 0.25
Гузина Гедеон 1 0.25
Лазарев Владислав 1 0.25
Борисенко Григорий 1 0.25

Карточки

СКА-Хабаровск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петров Илья 1 1
Муминов Ильяс 1 1
Алейников Василий 2 0
Фомин Денис 2 0
Сугробов Владимир 2 0
Мусалов Магомед 1 0
Гелоян Ишхан 1 0
Рукас Томас 1 0
Сосранов Рустам 1 0
Турсунов Игорь 1 0
Климов Кирилл 1 0
Сухомлинов Данила 1 0
Балтика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лазарев Владислав 1 1
Тишкин Максим 1 0
Казаев Ян 1 0
Осипов Александр 1 0
Гузина Гедеон 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

4
4
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
3
75%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

6
1
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
100%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

7
6
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
4
67%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
1
14%
1
17%
76-90

Пропущено

7
4
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
1
14%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

СКА-Хабаровск
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
СКА-Хабаровск - Акрон 3:0 СКА-Хабаровск - Краснодар-2 0:1 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 3:2 Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 3:2
Алания - СКА-Хабаровск 2:1 СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 1:3 СКА-Хабаровск - Шинник 3:0 Химки - СКА-Хабаровск 3:0 СКА-Хабаровск - Химки 1:0 СКА-Хабаровск - Акрон 0:3 СКА-Хабаровск - Оренбург 1:0 СКА-Хабаровск - Томь 2:0 СКА-Хабаровск - Факел 2:1 Балтика - СКА-Хабаровск 2:0 СКА-Хабаровск - Металлург Липецк 1:0 Волгарь - СКА-Хабаровск 1:1 Велес Москва - СКА-Хабаровск 1:2 СКА-Хабаровск - Олимп-Долгопрудный 3:3 СКА-Хабаровск - Текстильщик 4:0 СКА-Хабаровск - Алания 2:0
Балтика
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Балтика - Арсенал Тула 1:0 Шинник - Балтика 1:1 Балтика - Волгарь 3:1 Велес Москва - Балтика 2:1
Балтика - Алания 0:1 Спартак Москва - Балтика 3:2 Балтика - Енисей 2:0 Балтика - Факел 0:1 Велес Москва - Балтика 1:1 Балтика - Металлург Липецк 0:0 Волгарь - Балтика 2:2 Балтика - СКА-Хабаровск 2:0 Балтика - Динамо Москва 1:1 Олимп-Долгопрудный - Балтика 0:2 Балтика - Текстильщик 3:0 Алания - Балтика 0:3 Балтика - Спартак-2 0:1 ФК Кубань - Балтика 1:1 Балтика - Енисей 1:2 Торпедо Москва - Балтика 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КАМАЗ Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
2. Енисей Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
3. Алания Заявка 4 2 2 0 7 - 3 8
4. ФК Кубань Заявка 4 2 1 1 6 - 2 7
5. Балтика Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
6. Арсенал Тула Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
7. Динамо Махачкала Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
8. Краснодар-2 Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
9. Волгарь Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
10. Рубин Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
11. Нефтехимик Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
12. Шинник Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
13. Родина Москва Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
14. Уфа Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
15. СКА-Хабаровск Заявка 4 1 0 3 7 - 7 3
16. Велес Москва Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
17. Акрон Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
18. Волга Ульяновск Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Балтика Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Волгарь Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Динамо Махачкала Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Енисей Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
5. Рубин Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
6. Арсенал Тула Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
7. КАМАЗ Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
8. СКА-Хабаровск Заявка 2 1 0 1 3 - 1 3
9. ФК Кубань Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
10. Уфа Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
11. Велес Москва Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
12. Алания Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13. Нефтехимик Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
14. Родина Москва Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Шинник Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Волга Ульяновск Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
17. Акрон Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Краснодар-2 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар-2 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
2. Алания Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3. КАМАЗ Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
4. ФК Кубань Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
5. Нефтехимик Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Арсенал Тула Заявка 2 1 0 1 3 - 1 3
7. Родина Москва Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Шинник Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
9. Енисей Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
10. Балтика Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
11. Динамо Махачкала Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Рубин Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
13. Уфа Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
14. Волгарь Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Акрон Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
16. Волга Ульяновск Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. СКА-Хабаровск Заявка 2 0 0 2 4 - 6 0
18. Велес Москва Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча СКА-Хабаровск - Балтика от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 августа 2022, осталось 2 дня 8 часов 22 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 45
    СКА-Хабаровск 46.7% (21)
    X 37.8% (17)
    Балтика 15.6% (7)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    СКА-Хабаровск
    Ничья
    Балтика
    3.35
    3.45
    2.60
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч СКА-Хабаровск - Балтика онлайн

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    Прогнозы на матч СКА-Хабаровск - Балтика

    Исход игры
    СКА-Хабаровск
    45.7% (21)
    Ничья
    39.1% (18)
    Балтика
    15.2% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.55% (13)
    Меньше
    70.45% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    63.64% (28)
    Нет
    36.36% (16)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32.6% (15)
    1:0 СКА-Хабаровск
    17.4% (8)
    2:1 СКА-Хабаровск
    17.4% (8)
    2:0 СКА-Хабаровск
    8.7% (4)
    1:2 Балтика
    6.5% (3)
    2:2 Ничья
    4.3% (2)
    0:1 Балтика
    4.3% (2)
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    СКА-Хабаровск
    Балтика
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