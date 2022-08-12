Позже
История личных встреч
СКА-Хабаровск
Балтика
15 матчей
60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
20%
73.3%
6.7%
3 победы 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 8 побед
28 матчей
32.1%
35.7%
32.2%
9 побед 10 ничьих 9 побед
Первый тайм
10.7%
71.4%
17.9%
3 победы 20 ничьих 5 побед
Второй тайм
32.1%
39.3%
28.6%
9 побед 11 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
СКА-Хабаровск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алейников Василий
|3
|0.75
|Алиев Саид
|2
|0.5
|Гащенков Михаил
|1
|0.25
|Мирошниченко Никита
|1
|0.25
Балтика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Клёнкин Данил
|1
|0.25
|Остойич Иван
|1
|0.25
|Маляров Кирилл
|1
|0.25
|Гузина Гедеон
|1
|0.25
|Лазарев Владислав
|1
|0.25
|Борисенко Григорий
|1
|0.25
Карточки
СКА-Хабаровск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петров Илья
|1
|1
|Муминов Ильяс
|1
|1
|Алейников Василий
|2
|0
|Фомин Денис
|2
|0
|Сугробов Владимир
|2
|0
|Мусалов Магомед
|1
|0
|Гелоян Ишхан
|1
|0
|Рукас Томас
|1
|0
|Сосранов Рустам
|1
|0
|Турсунов Игорь
|1
|0
|Климов Кирилл
|1
|0
|Сухомлинов Данила
|1
|0
Балтика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лазарев Владислав
|1
|1
|Тишкин Максим
|1
|0
|Казаев Ян
|1
|0
|Осипов Александр
|1
|0
|Гузина Гедеон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
4
4
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
3
75%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
6
1
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
100%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
7
6
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
4
67%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
1
14%
1
17%
76-90
Пропущено
7
4
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
1
14%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
СКА-Хабаровск
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
СКА-Хабаровск - Акрон 3:0 СКА-Хабаровск - Краснодар-2 0:1 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 3:2 Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 3:2
Алания - СКА-Хабаровск 2:1 СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 1:3 СКА-Хабаровск - Шинник 3:0 Химки - СКА-Хабаровск 3:0 СКА-Хабаровск - Химки 1:0 СКА-Хабаровск - Акрон 0:3 СКА-Хабаровск - Оренбург 1:0 СКА-Хабаровск - Томь 2:0 СКА-Хабаровск - Факел 2:1 Балтика - СКА-Хабаровск 2:0 СКА-Хабаровск - Металлург Липецк 1:0 Волгарь - СКА-Хабаровск 1:1 Велес Москва - СКА-Хабаровск 1:2 СКА-Хабаровск - Олимп-Долгопрудный 3:3 СКА-Хабаровск - Текстильщик 4:0 СКА-Хабаровск - Алания 2:0
Балтика
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Балтика - Арсенал Тула 1:0 Шинник - Балтика 1:1 Балтика - Волгарь 3:1 Велес Москва - Балтика 2:1
Балтика - Алания 0:1 Спартак Москва - Балтика 3:2 Балтика - Енисей 2:0 Балтика - Факел 0:1 Велес Москва - Балтика 1:1 Балтика - Металлург Липецк 0:0 Волгарь - Балтика 2:2 Балтика - СКА-Хабаровск 2:0 Балтика - Динамо Москва 1:1 Олимп-Долгопрудный - Балтика 0:2 Балтика - Текстильщик 3:0 Алания - Балтика 0:3 Балтика - Спартак-2 0:1 ФК Кубань - Балтика 1:1 Балтика - Енисей 1:2 Торпедо Москва - Балтика 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КАМАЗ
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|2.
|Енисей
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|3.
|Алания
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|4.
|ФК Кубань
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 2
|7
|5.
|Балтика
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|7.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|Краснодар-2
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|9.
|Волгарь
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|10.
|Рубин
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|11.
|Нефтехимик
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|12.
|Шинник
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|13.
|Родина Москва
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|14.
|Уфа
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|15.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 7
|3
|16.
|Велес Москва
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|17.
|Акрон
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|18.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Балтика
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Волгарь
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Енисей
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|5.
|Рубин
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|7.
|КАМАЗ
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|8.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|9.
|ФК Кубань
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|10.
|Уфа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|Велес Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|Алания
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Нефтехимик
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|14.
|Родина Москва
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Шинник
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|17.
|Акрон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|18.
|Краснодар-2
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краснодар-2
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|Алания
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|КАМАЗ
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|4.
|ФК Кубань
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|5.
|Нефтехимик
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|7.
|Родина Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Шинник
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|9.
|Енисей
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|Балтика
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Рубин
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|13.
|Уфа
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|14.
|Волгарь
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Акрон
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|16.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 6
|0
|18.
|Велес Москва
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
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Прогнозы на матч СКА-Хабаровск - Балтика
Исход игры
СКА-Хабаровск
45.7% (21)
Ничья
39.1% (18)
Балтика
15.2% (7)
Тотал 2.5
Больше
29.55% (13)
Меньше
70.45% (31)
Обе команды забьют
Да
63.64% (28)
Нет
36.36% (16)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.6% (15)
1:0 СКА-Хабаровск
17.4% (8)
2:1 СКА-Хабаровск
17.4% (8)
2:0 СКА-Хабаровск
8.7% (4)
1:2 Балтика
6.5% (3)
2:2 Ничья
4.3% (2)
0:1 Балтика
4.3% (2)
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