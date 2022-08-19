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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига

2022-2023
Волга Ульяновск
 
Позже
Рубин

Бомбардиры внутри турнира

Волга Ульяновск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Герюгов Азнаур 1 0.2
Магомадов Чингиз 1 (1) 0.2
Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фамейе Джоэль 4 (1) 0.8
Лисакович Виталий 2 (1) 0.4
Зотов Александр 1 0.2
Кабутов Дмитрий 1 0.2
Бакаев Солтмурад 1 0.2

Карточки

Волга Ульяновск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хабибуллин Айдар 3 0
Герюгов Азнаур 2 0
Махмутов Руслан 1 0
Беляков Игорь 1 0
Абазов Астемир 1 0
Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Апшацев Марат 2 0
Иванов Олег 0 1
Мартынович Александр 1 0
Кабутов Дмитрий 1 0
Фамейе Джоэль 1 0
Лисакович Виталий 1 0
Самошников Илья 1 0
Фаттахов Ленар 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
100%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

9
4
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
50%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
4
44%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
1
25%
76-90

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
10
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
1
33%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
67%
3
30%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

11
4
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
2
50%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
4
36%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
18%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Волга Ульяновск
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Волга Ульяновск - КАМАЗ 0:2 Волга Ульяновск - ФК Кубань 1:4 Волга Ульяновск - Нефтехимик 0:2 Уфа - Волга Ульяновск 2:1
Волга Ульяновск - Енисей 1:1 Урал-2 - Волга Ульяновск 0:3 Волга Ульяновск - Лада-Тольятти 2:1 Волга Ульяновск - Торпедо Миасс 1:1 Амкар - Волга Ульяновск 1:1 Носта - Волга Ульяновск 0:3 Оренбург-2 - Волга Ульяновск 2:3 Волга Ульяновск - Новосибирск 1:1 Звезда Пермь - Волга Ульяновск 0:0 Волга Ульяновск - Челябинск 1:0 Иртыш Омск - Волга Ульяновск 3:3 Волга Ульяновск - Зенит-Ижевск 0:1 Волга Ульяновск - Тюмень 3:2 Спартак-Туймазы - Волга Ульяновск 0:5 Волга Ульяновск - Спартак-Туймазы 1:0 Тюмень - Волга Ульяновск 1:3
Рубин
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Рубин - ФК Кубань 3:0 Нефтехимик - Рубин 2:2 Рубин - Уфа 0:0 Енисей - Рубин 3:2
Рубин - Родина Москва 2:0 Рубин - Уфа 1:4 Динамо Москва - Рубин 2:0 Рубин - Крылья Советов 3:1 Рубин - КАМАЗ 5:0 Рубин - Уфа 1:2 Урал - Рубин 3:0 Локомотив Москва - Рубин 1:0 Рубин - Сочи 0:6 Рубин - Арсенал Тула 1:0 Енисей - Рубин 3:1 Спартак Москва - Рубин 1:1 Рубин - Краснодар 0:1 Рубин - Химки 2:3 Рубин - Крылья Советов 0:5 ЦСКА Москва - Рубин 6:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КАМАЗ Заявка 5 4 1 0 8 - 3 13
2. Алания Заявка 5 3 2 0 8 - 3 11
3. Волгарь Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
4. Рубин Заявка 5 2 2 1 9 - 5 8
5. Балтика Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
6. Динамо Махачкала Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
7. Арсенал Тула Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
8. Енисей Заявка 5 2 2 1 7 - 7 8
9. ФК Кубань Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
10. Уфа Заявка 5 2 1 2 5 - 6 7
11. Краснодар-2 Заявка 5 2 1 2 4 - 5 7
12. Нефтехимик Заявка 5 1 2 2 4 - 4 5
13. Родина Москва Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
14. Шинник Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
15. СКА-Хабаровск Заявка 5 1 1 3 9 - 9 4
16. Акрон Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
17. Велес Москва Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
18. Волга Ульяновск Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волгарь Заявка 3 3 0 0 5 - 1 9
2. Рубин Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
3. Балтика Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Динамо Махачкала Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
5. Енисей Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
6. Арсенал Тула Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
7. Алания Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
8. КАМАЗ Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
9. СКА-Хабаровск Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
10. ФК Кубань Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
11. Уфа Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
12. Велес Москва Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
13. Нефтехимик Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
14. Шинник Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
15. Родина Москва Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Волга Ульяновск Заявка 4 0 1 3 2 - 9 1
17. Акрон Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Краснодар-2 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КАМАЗ Заявка 3 3 0 0 4 - 0 9
2. Краснодар-2 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
3. Алания Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
4. ФК Кубань Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
5. Родина Москва Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
6. Уфа Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
7. Акрон Заявка 4 1 1 2 2 - 5 4
8. Арсенал Тула Заявка 2 1 0 1 3 - 1 3
9. Нефтехимик Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
10. Шинник Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
11. Динамо Махачкала Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
12. Балтика Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
13. Енисей Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
14. Рубин Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
15. Волгарь Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Волга Ульяновск Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Велес Москва Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
18. СКА-Хабаровск Заявка 2 0 0 2 4 - 6 0
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Волга Ульяновск - Рубин от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 августа 2022, осталось 2 дня 4 часа 12 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 57
    Волга Ульяновск 14% (8)
    X 8.8% (5)
    Рубин 77.2% (44)
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    Прогнозы на матч Волга Ульяновск - Рубин

    Исход игры
    Волга Ульяновск
    14% (8)
    Ничья
    8.8% (5)
    Рубин
    77.2% (44)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.16% (22)
    Меньше
    48.84% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    58.14% (25)
    Нет
    41.86% (18)
    Популярный счёт
    1:2 Рубин
    31.6% (18)
    0:1 Рубин
    14% (8)
    0:2 Рубин
    12.3% (7)
    1:1 Ничья
    8.8% (5)
    0:3 Рубин
    3.5% (2)
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