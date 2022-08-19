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Бомбардиры внутри турнира
Волга Ульяновск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Герюгов Азнаур
|1
|0.2
|Магомадов Чингиз
|1 (1)
|0.2
Рубин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фамейе Джоэль
|4 (1)
|0.8
|Лисакович Виталий
|2 (1)
|0.4
|Зотов Александр
|1
|0.2
|Кабутов Дмитрий
|1
|0.2
|Бакаев Солтмурад
|1
|0.2
Карточки
Волга Ульяновск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хабибуллин Айдар
|3
|0
|Герюгов Азнаур
|2
|0
|Махмутов Руслан
|1
|0
|Беляков Игорь
|1
|0
|Абазов Астемир
|1
|0
Рубин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Апшацев Марат
|2
|0
|Иванов Олег
|0
|1
|Мартынович Александр
|1
|0
|Кабутов Дмитрий
|1
|0
|Фамейе Джоэль
|1
|0
|Лисакович Виталий
|1
|0
|Самошников Илья
|1
|0
|Фаттахов Ленар
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
100%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
9
4
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
50%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
4
44%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
1
25%
76-90
Забито
1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
10
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
1
33%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
67%
3
30%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
11
4
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
2
50%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
4
36%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
18%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Волга Ульяновск
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Волга Ульяновск - КАМАЗ 0:2 Волга Ульяновск - ФК Кубань 1:4 Волга Ульяновск - Нефтехимик 0:2 Уфа - Волга Ульяновск 2:1
Волга Ульяновск - Енисей 1:1 Урал-2 - Волга Ульяновск 0:3 Волга Ульяновск - Лада-Тольятти 2:1 Волга Ульяновск - Торпедо Миасс 1:1 Амкар - Волга Ульяновск 1:1 Носта - Волга Ульяновск 0:3 Оренбург-2 - Волга Ульяновск 2:3 Волга Ульяновск - Новосибирск 1:1 Звезда Пермь - Волга Ульяновск 0:0 Волга Ульяновск - Челябинск 1:0 Иртыш Омск - Волга Ульяновск 3:3 Волга Ульяновск - Зенит-Ижевск 0:1 Волга Ульяновск - Тюмень 3:2 Спартак-Туймазы - Волга Ульяновск 0:5 Волга Ульяновск - Спартак-Туймазы 1:0 Тюмень - Волга Ульяновск 1:3
Рубин
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Рубин - ФК Кубань 3:0 Нефтехимик - Рубин 2:2 Рубин - Уфа 0:0 Енисей - Рубин 3:2
Рубин - Родина Москва 2:0 Рубин - Уфа 1:4 Динамо Москва - Рубин 2:0 Рубин - Крылья Советов 3:1 Рубин - КАМАЗ 5:0 Рубин - Уфа 1:2 Урал - Рубин 3:0 Локомотив Москва - Рубин 1:0 Рубин - Сочи 0:6 Рубин - Арсенал Тула 1:0 Енисей - Рубин 3:1 Спартак Москва - Рубин 1:1 Рубин - Краснодар 0:1 Рубин - Химки 2:3 Рубин - Крылья Советов 0:5 ЦСКА Москва - Рубин 6:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КАМАЗ
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 3
|13
|2.
|Алания
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 3
|11
|3.
|Волгарь
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|4.
|Рубин
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|5.
|Балтика
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|6.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|7.
|Арсенал Тула
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|8.
|Енисей
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|9.
|ФК Кубань
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|10.
|Уфа
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|11.
|Краснодар-2
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|12.
|Нефтехимик
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|13.
|Родина Москва
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|14.
|Шинник
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|15.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|9 - 9
|4
|16.
|Акрон
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|17.
|Велес Москва
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|18.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волгарь
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|2.
|Рубин
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|3.
|Балтика
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Енисей
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|7.
|Алания
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|8.
|КАМАЗ
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|9.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|10.
|ФК Кубань
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|11.
|Уфа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|12.
|Велес Москва
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|13.
|Нефтехимик
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|14.
|Шинник
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|15.
|Родина Москва
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 9
|1
|17.
|Акрон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|18.
|Краснодар-2
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КАМАЗ
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|4 - 0
|9
|2.
|Краснодар-2
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|3.
|Алания
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|4.
|ФК Кубань
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|5.
|Родина Москва
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|6.
|Уфа
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|7.
|Акрон
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|8.
|Арсенал Тула
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|9.
|Нефтехимик
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|10.
|Шинник
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|11.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|12.
|Балтика
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|13.
|Енисей
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|14.
|Рубин
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|15.
|Волгарь
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Велес Москва
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|18.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 6
|0
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Прогнозы на матч Волга Ульяновск - Рубин
Исход игры
Волга Ульяновск
14% (8)
Ничья
8.8% (5)
Рубин
77.2% (44)
Тотал 2.5
Больше
51.16% (22)
Меньше
48.84% (21)
Обе команды забьют
Да
58.14% (25)
Нет
41.86% (18)
Популярный счёт
1:2 Рубин
31.6% (18)
0:1 Рубин
14% (8)
0:2 Рубин
12.3% (7)
1:1 Ничья
8.8% (5)
0:3 Рубин
3.5% (2)
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