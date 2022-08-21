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РОССИЯ: Первая лига

2022-2023
Уфа
 
Позже
Волгарь
Уфа
Волгарь

История личных встреч

Уфа
Волгарь

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Уфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камилов Владислав 1 0.2
Ботака-Иобома Эрвинг 1 0.2
Ортис Дилан 1 0.2
Касинтура Эгаш 1 0.2
Волгарь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Делькин Артём 3 0.6
Стефанович Илья 2 0.4
Лесников Дмитрий 1 0.2

Карточки

Уфа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Плиев Константин 3 0
Фищенко Руслан 3 0
Камилов Владислав 2 0
Сухов Александр 1 0
Жамалетдинов Тимур 1 0
Голубев Артём 1 0
Емельянов Данила 1 0
Ботака-Иобома Эрвинг 1 0
Ортис Дилан 1 0
Волгарь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ведерников Данила 3 0
Стефанович Илья 2 0
Лесников Дмитрий 2 0
Козлов Данила 2 0
Смирнов Олег 1 0
Делькин Артём 1 0
Носов Александр 1 0
Павлишин Алексей 1 0
Печенкин Никита 1 0
Талалай Денис 1 0
Гилязетдинов Артур 1 0
Агеев Михаил 1 0
Смирнов Данила 1 0
Ращеня Илья 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
3
100%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
50%
2
40%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Забито

4
6
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
1
25%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
1
25%
2
33%
76-90

Пропущено

7
4
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
3
75%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Уфа
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Велес Москва - Уфа 0:2 Уфа - Алания 1:3 Рубин - Уфа 0:0 Уфа - Волга Ульяновск 2:1
ФК Кубань - Уфа 2:0 Рубин - Уфа 1:4 Урал - Уфа 1:1 Уфа - Оренбург 1:2 Оренбург - Уфа 2:2 Рубин - Уфа 1:2 Уфа - Арсенал Тула 2:1 Уфа - Ростов 0:0 Химки - Уфа 1:1 Урал - Уфа 2:1 Уфа - ЦСКА Москва 1:1 Уфа - Сочи 1:2 Крылья Советов - Уфа 1:2 Уфа - Краснодар 1:1 Уфа - Пари НН 0:0 Зенит - Уфа 2:0
Волгарь
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Волгарь - Енисей 2:0 Родина Москва - Волгарь 0:0 Волгарь - Динамо Махачкала 2:1 Балтика - Волгарь 3:1
Волгарь - Акрон 1:0 Волгарь - Арсенал Тула 1:0 Волгарь - Енисей 1:2 Торпедо Москва - Волгарь 1:1 Волгарь - Оренбург 2:2 Волгарь - Томь 0:3 Факел - Волгарь 1:0 Волгарь - Балтика 2:2 Металлург Липецк - Волгарь 1:0 Велес Москва - Волгарь 0:2 Волгарь - СКА-Хабаровск 1:1 Олимп-Долгопрудный - Волгарь 2:1 Волгарь - Текстильщик 1:1 Алания - Волгарь 0:1 Волгарь - Спартак-2 1:0 ФК Кубань - Волгарь 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КАМАЗ Заявка 5 4 1 0 8 - 3 13
2. Енисей Заявка 6 3 2 1 9 - 8 11
3. Алания Заявка 5 3 2 0 8 - 3 11
4. Рубин Заявка 6 3 2 1 11 - 6 11
5. Волгарь Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
6. Балтика Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
7. Динамо Махачкала Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
8. Арсенал Тула Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
9. ФК Кубань Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
10. Уфа Заявка 5 2 1 2 5 - 6 7
11. Краснодар-2 Заявка 5 2 1 2 4 - 5 7
12. Нефтехимик Заявка 5 1 2 2 4 - 4 5
13. Родина Москва Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
14. Шинник Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
15. СКА-Хабаровск Заявка 5 1 1 3 9 - 9 4
16. Акрон Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
17. Велес Москва Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
18. Волга Ульяновск Заявка 6 0 1 5 4 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волгарь Заявка 3 3 0 0 5 - 1 9
2. Енисей Заявка 3 3 0 0 7 - 4 9
3. Рубин Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
4. Балтика Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
5. Динамо Махачкала Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
6. Алания Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
7. Арсенал Тула Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
8. КАМАЗ Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
9. СКА-Хабаровск Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
10. ФК Кубань Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
11. Уфа Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
12. Велес Москва Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
13. Нефтехимик Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
14. Шинник Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
15. Родина Москва Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Волга Ульяновск Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
17. Акрон Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Краснодар-2 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КАМАЗ Заявка 3 3 0 0 4 - 0 9
2. Краснодар-2 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
3. Алания Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
4. Рубин Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
5. ФК Кубань Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
6. Родина Москва Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
7. Уфа Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
8. Акрон Заявка 4 1 1 2 2 - 5 4
9. Арсенал Тула Заявка 2 1 0 1 3 - 1 3
10. Нефтехимик Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
11. Шинник Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
12. Динамо Махачкала Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
13. Балтика Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
14. Енисей Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
15. Волгарь Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Волга Ульяновск Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Велес Москва Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
18. СКА-Хабаровск Заявка 2 0 0 2 4 - 6 0
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Уфа - Волгарь от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 августа 2022, осталось 16 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 118
    Уфа 81.4% (96)
    X 10.2% (12)
    Волгарь 8.5% (10)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Уфа
    Ничья
    Волгарь
    1.85
    4.20
    4.80
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Уфа - Волгарь

    Исход игры
    Уфа
    81.4% (96)
    Ничья
    10.2% (12)
    Волгарь
    8.5% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.28% (33)
    Меньше
    69.72% (76)
    Обе команды забьют
    Да
    40.37% (44)
    Нет
    59.63% (65)
    Популярный счёт
    1:0 Уфа
    39% (46)
    2:1 Уфа
    23.7% (28)
    2:0 Уфа
    14.4% (17)
    1:1 Ничья
    9.3% (11)
    1:3 Волгарь
    2.5% (3)
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    Волгарь
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