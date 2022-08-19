История личных встреч
Уфа
Волгарь
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Уфа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камилов Владислав
|1
|0.2
|Ботака-Иобома Эрвинг
|1
|0.2
|Ортис Дилан
|1
|0.2
|Касинтура Эгаш
|1
|0.2
Волгарь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Делькин Артём
|3
|0.6
|Стефанович Илья
|2
|0.4
|Лесников Дмитрий
|1
|0.2
Карточки
Уфа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Плиев Константин
|3
|0
|Фищенко Руслан
|3
|0
|Камилов Владислав
|2
|0
|Сухов Александр
|1
|0
|Жамалетдинов Тимур
|1
|0
|Голубев Артём
|1
|0
|Емельянов Данила
|1
|0
|Ботака-Иобома Эрвинг
|1
|0
|Ортис Дилан
|1
|0
Волгарь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ведерников Данила
|3
|0
|Стефанович Илья
|2
|0
|Лесников Дмитрий
|2
|0
|Козлов Данила
|2
|0
|Смирнов Олег
|1
|0
|Делькин Артём
|1
|0
|Носов Александр
|1
|0
|Павлишин Алексей
|1
|0
|Печенкин Никита
|1
|0
|Талалай Денис
|1
|0
|Гилязетдинов Артур
|1
|0
|Агеев Михаил
|1
|0
|Смирнов Данила
|1
|0
|Ращеня Илья
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
3
100%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
50%
2
40%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90
Забито
4
6
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
1
25%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
1
25%
2
33%
76-90
Пропущено
7
4
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
3
75%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Уфа
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Велес Москва - Уфа 0:2 Уфа - Алания 1:3 Рубин - Уфа 0:0 Уфа - Волга Ульяновск 2:1
ФК Кубань - Уфа 2:0 Рубин - Уфа 1:4 Урал - Уфа 1:1 Уфа - Оренбург 1:2 Оренбург - Уфа 2:2 Рубин - Уфа 1:2 Уфа - Арсенал Тула 2:1 Уфа - Ростов 0:0 Химки - Уфа 1:1 Урал - Уфа 2:1 Уфа - ЦСКА Москва 1:1 Уфа - Сочи 1:2 Крылья Советов - Уфа 1:2 Уфа - Краснодар 1:1 Уфа - Пари НН 0:0 Зенит - Уфа 2:0
Волгарь
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Волгарь - Енисей 2:0 Родина Москва - Волгарь 0:0 Волгарь - Динамо Махачкала 2:1 Балтика - Волгарь 3:1
Волгарь - Акрон 1:0 Волгарь - Арсенал Тула 1:0 Волгарь - Енисей 1:2 Торпедо Москва - Волгарь 1:1 Волгарь - Оренбург 2:2 Волгарь - Томь 0:3 Факел - Волгарь 1:0 Волгарь - Балтика 2:2 Металлург Липецк - Волгарь 1:0 Велес Москва - Волгарь 0:2 Волгарь - СКА-Хабаровск 1:1 Олимп-Долгопрудный - Волгарь 2:1 Волгарь - Текстильщик 1:1 Алания - Волгарь 0:1 Волгарь - Спартак-2 1:0 ФК Кубань - Волгарь 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КАМАЗ
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 3
|13
|2.
|Алания
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 3
|11
|3.
|Волгарь
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|4.
|Рубин
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|5.
|Балтика
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|6.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|7.
|Арсенал Тула
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|8.
|Енисей
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|9.
|ФК Кубань
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|10.
|Уфа
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|11.
|Краснодар-2
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|12.
|Нефтехимик
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|13.
|Родина Москва
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|14.
|Шинник
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|15.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|9 - 9
|4
|16.
|Акрон
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|17.
|Велес Москва
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|18.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волгарь
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|2.
|Рубин
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|3.
|Балтика
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Енисей
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|7.
|Алания
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|8.
|КАМАЗ
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|9.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|10.
|ФК Кубань
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|11.
|Уфа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|12.
|Велес Москва
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|13.
|Нефтехимик
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|14.
|Шинник
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|15.
|Родина Москва
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 9
|1
|17.
|Акрон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|18.
|Краснодар-2
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КАМАЗ
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|4 - 0
|9
|2.
|Краснодар-2
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|3.
|Алания
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|4.
|ФК Кубань
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|5.
|Родина Москва
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|6.
|Уфа
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|7.
|Акрон
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|8.
|Арсенал Тула
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|9.
|Нефтехимик
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|10.
|Шинник
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|11.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|12.
|Балтика
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|13.
|Енисей
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|14.
|Рубин
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|15.
|Волгарь
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Велес Москва
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|18.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 6
|0
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Прогнозы на матч Уфа - Волгарь
Исход игры
Уфа
82.1% (32)
Ничья
7.7% (3)
Волгарь
10.3% (4)
Тотал 2.5
Больше
36.84% (14)
Меньше
63.16% (24)
Обе команды забьют
Да
44.74% (17)
Нет
55.26% (21)
Популярный счёт
1:0 Уфа
38.5% (15)
2:1 Уфа
28.2% (11)
2:0 Уфа
15.4% (6)
1:1 Ничья
7.7% (3)
1:3 Волгарь
5.1% (2)
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