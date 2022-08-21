Замена: Карпов Данил выходит на поле, а вместо него Апеков Руслан.

Гузина нарушает правила и главный судья назначает штрафной и показывает игроку жёлтую карточку за удар соперника по ногам. У гостей есть возможность изменить счёт в этом поединке.

"Балтийцы" заработали штрафной удар. Главный судья фиксирует фол за удар соперника по ногам на половине поля хозяев поля.

Казаев вышел на ударную позицию и нанёс удар по воротам, но мяч плохо лёг на ногу и слетел. В итогу удар получился в молоко.

Игрок "быков" лежит на газоне и ему оказывают медицинскую помощь. Главный судья остановил игру и разрешил игрокам попить водички в момент небольшой паузы.

Сергей Игнашевич и Алексей Герасименко активно жестикулируют на бровке поля, активно участвуя в игре, подсказывая своим игрокам.

Темп игры немного стих перед перерывом, команды не форсируют события и совершают перепас на своей половине поля ожидая ошибок соперника.

Кокоев нарушает правила в атаке. Главный судья фиксирует фол за удар соперника по ногам в момент борьбы за нейтральный мяч.

Краснодарцы зарабатывают штрафной удар за подножку соперника и главный судья фиксирует фол в центральной части поля.

Свободный удар от ворот выполняет Бориско в надежде на то что кто-нибудь из партнёров сумеет зацепиться за мяч, но первым на мяче оказывается защитник.

"Балтика" взяла мяч под контроль и планирует его оставить до конца первого тайма. Краснодарцы вынуждены бегать без мяча и кажется, отбор им даётся очень непросто.

34' Краснодарцы выходят из обороны с помощью коротких перепасовок и у них это здорово получается и даже удалось довести атаку до дальнего удара.

32' Осипов сыграл надёжно в перехвате и предотвратил опасную передачу на Апекова из глубины поля. Александр выбил мяч в аут и разрядил обстановку у своих ворот.

31' Бориско выполняет свободный удар от своих ворот, но за мяч никто из партнёров не смог зацепится и гостевая команда пробует перейти на чужую половину поля.

29' Игрок "Краснодара" получил повреждение и главный судья остановил игру для того чтобы футболисту оказали медицинскую помощь.

28' Владение 62% на 38% в пользу хозяев поля и неудивительно, что счёт увеличивается в пользу "Балтики". Подопечные Сергея Игнашевича играют весело и не дают практически ничего сделать своему сопернику.

26' Г-О-О-О-О-О-Л! 2:0 Казаев Ян !

Казаев замкнул мяч с убойной позиции в пустые ворота после удара Валиахметова в штангу! Мяч полетел без шансов в центр поля голкипер уже был отыгран.

25' Гостевая команды выполнил подачу с углового стандарта и мяч отправился на ближнюю штангу, где защитники обороняющей команды удачно сыграли на перехвате и выбили мяч из своей штрафной.

23' Попов принял мяч из глубины поля в чужой штрафной и сделал прострельную передачу в центр, где уже замыкал Халназаров, но голкипер переводит мяч на угловой с сложной ситуации.

22' Атака за атакой организовывают балтийцы и снова они попытались разорвать оборону соперника, но всё так же без успешно как это было два предыдущих раза. Будет свободный удар от ворот Гришина.