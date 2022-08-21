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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига

2022-2023
Балтика
2:0
Второй тайм: 48'
Краснодар-2
0'
1:0
11' Гол
Лазарев Владислав
2:0
26' Гол
Казаев Ян

Ход матча

11'
Лазарев Владислав
1:0
26'
Казаев Ян
2:0
46'
 
Ндука Ифеани Давид
Кокоев Давид
Прогнозы 123
Балтика 89.4% (110)
X 9.8% (12)
Краснодар-2 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Балтика
Ничья
Краснодар-2
1.59
6.45
6.30
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Новости
Балтика
Краснодар-2

История личных встреч

Балтика
Краснодар-2

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

ПЛ
0:3
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
4:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:4

Бомбардиры внутри турнира

Балтика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лазарев Владислав 3 0.5
Клёнкин Данил 1 0.17
Остойич Иван 1 0.17
Барков Дмитрий 1 0.17
Маляров Кирилл 1 0.17
Казаев Ян 1 0.17
Гузина Гедеон 1 0.17
Борисенко Григорий 1 0.17
Краснодар-2
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пивоваров Дмитрий 1 0.17
Кокоев Давид 1 0.17
Ознобихин Олег 1 0.17
Самко Владислав 1 0.17

Карточки

Балтика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лазарев Владислав 1 1
Тишкин Максим 1 0
Казаев Ян 1 0
Осипов Александр 1 0
Гузина Гедеон 1 0
Краснодар-2
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Халназаров Рустам 1 1
Гайворонский Данила 2 0
Якимов Вячеслав 1 0
Исаенко Олег 1 0
Апеков Руслан 1 0
Пивоваров Дмитрий 1 0
Ознобихин Олег 1 0
Кратков Дмитрий 1 0
Попов Омар 1 0
Ндука Ифеани Давид 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
3
75%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
2
50%
76-90

Забито

8
4
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
4
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
3
38%
1
25%
76-90

Пропущено

6
5
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
1
17%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Балтика
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
СКА-Хабаровск - Балтика 2:2 Балтика - Арсенал Тула 1:0 Шинник - Балтика 1:1 Балтика - Волгарь 3:1
Велес Москва - Балтика 2:1 Балтика - Алания 0:1 Спартак Москва - Балтика 3:2 Балтика - Енисей 2:0 Балтика - Факел 0:1 Велес Москва - Балтика 1:1 Балтика - Металлург Липецк 0:0 Волгарь - Балтика 2:2 Балтика - СКА-Хабаровск 2:0 Балтика - Динамо Москва 1:1 Олимп-Долгопрудный - Балтика 0:2 Балтика - Текстильщик 3:0 Алания - Балтика 0:3 Балтика - Спартак-2 0:1 ФК Кубань - Балтика 1:1 Балтика - Енисей 1:2
Краснодар-2
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Краснодар-2 - Акрон 0:1 КАМАЗ - Краснодар-2 1:1 СКА-Хабаровск - Краснодар-2 0:1 Краснодар-2 - Арсенал Тула 0:3
Шинник - Краснодар-2 0:2 Краснодар-2 - ФК Кубань 1:1 Краснодар-2 - Черноморец Нв 2:0 Краснодар-2 - Биолог-Новокубанск 2:0 Чайка - Краснодар-2 2:2 Краснодар-2 - Чайка 2:0 Краснодар-2 - Спартак-2 1:3 ФК Кубань - Краснодар-2 0:0 Краснодар-2 - Енисей 4:0 Торпедо Москва - Краснодар-2 2:0 Краснодар-2 - Велес Москва 0:0 Краснодар-2 - КАМАЗ 4:1 Ротор - Краснодар-2 1:2 Краснодар-2 - Нефтехимик 2:0 Акрон - Краснодар-2 1:0 Краснодар-2 - Оренбург 5:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КАМАЗ Заявка 6 5 1 0 12 - 3 16
2. Рубин Заявка 6 3 2 1 11 - 6 11
3. Балтика 2:0 Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
4. Волгарь Заявка 6 3 2 1 6 - 4 11
5. Енисей Заявка 6 3 2 1 9 - 8 11
6. Алания Заявка 5 3 2 0 8 - 3 11
7. Динамо Махачкала 0:0 Заявка 6 2 3 1 5 - 4 9
8. Арсенал Тула Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
9. Уфа Заявка 6 2 2 2 5 - 6 8
10. ФК Кубань Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
11. Краснодар-2 0:2 Заявка 6 2 1 3 4 - 7 7
12. Нефтехимик 0:0 Заявка 6 1 3 2 4 - 4 6
13. СКА-Хабаровск 0:0 Заявка 6 1 2 3 9 - 9 5
14. Родина Москва Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
15. Шинник Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
16. Велес Москва 0:0 Заявка 6 1 1 4 3 - 8 4
17. Акрон Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
18. Волга Ульяновск Заявка 6 0 1 5 4 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Балтика 2:0 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
2. Волгарь Заявка 3 3 0 0 5 - 1 9
3. Енисей Заявка 3 3 0 0 7 - 4 9
4. КАМАЗ Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
5. Рубин Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
6. Динамо Махачкала 0:0 Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
7. Алания Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
8. Арсенал Тула Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
9. СКА-Хабаровск 0:0 Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
10. Уфа Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
11. ФК Кубань Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
12. Велес Москва 0:0 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
13. Нефтехимик 0:0 Заявка 4 0 3 1 2 - 3 3
14. Шинник Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
15. Родина Москва Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Волга Ульяновск Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
17. Акрон Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Краснодар-2 0:2 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КАМАЗ Заявка 3 3 0 0 4 - 0 9
2. Краснодар-2 0:2 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
3. Алания Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
4. Рубин Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
5. Родина Москва Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
6. ФК Кубань Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
7. Уфа Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
8. Акрон Заявка 5 1 1 3 2 - 9 4
9. Арсенал Тула Заявка 2 1 0 1 3 - 1 3
10. Нефтехимик 0:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
11. Шинник Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
12. Балтика 2:0 Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
13. Волгарь Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
14. Динамо Махачкала 0:0 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
15. Енисей Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
16. Велес Москва 0:0 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
17. СКА-Хабаровск 0:0 Заявка 3 0 1 2 4 - 6 1
18. Волга Ульяновск Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    50'
    Гузина нарушает правила и главный судья назначает штрафной и показывает игроку жёлтую карточку за удар соперника по ногам. У гостей есть возможность изменить счёт в этом поединке.
  • Замена
    48'
    Замена: Кокоев Давид покидает поле и вместо него выходит Ндука Ифеани Давид.
  • Замена
    47'
    Замена: Карпов Данил выходит на поле, а вместо него Апеков Руслан.
  • Второй тайм начался
    46'
    Главный судья отправляет команды на второй тайм!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв! Хозяева ведут после первого тайма 2:0.
  • 45'
    Казаев вышел на ударную позицию и нанёс удар по воротам, но мяч плохо лёг на ногу и слетел. В итогу удар получился в молоко.
  • Фол, нарушение
    45'
    "Балтийцы" заработали штрафной удар. Главный судья фиксирует фол за удар соперника по ногам на половине поля хозяев поля.
  • Дополнительное время
    45'
    Главный судья к первому тайму добавляет две минуты.
  • 44'
     "Балтика" взяла мяч под контроль и планирует его оставить до конца первого тайма. Краснодарцы вынуждены бегать без мяча и кажется, отбор им даётся очень непросто.
  • 43'
    Свободный удар от ворот выполняет Бориско в надежде на то что кто-нибудь из партнёров сумеет зацепиться за мяч, но первым на мяче оказывается защитник.
  • Фол, нарушение
    41'
    Краснодарцы зарабатывают штрафной удар за подножку соперника и главный судья фиксирует фол в центральной части поля.
  • Фол, нарушение
    40'
    Кокоев нарушает правила в атаке. Главный судья фиксирует фол за удар соперника по ногам в момент борьбы за нейтральный мяч.
  • 39'
    Темп игры немного стих перед перерывом, команды не форсируют события и совершают перепас на своей половине поля ожидая ошибок соперника.
  • 37'
    Сергей Игнашевич и Алексей Герасименко активно жестикулируют на бровке поля, активно участвуя в игре, подсказывая своим игрокам.
  • Травма, повреждение
    35'
    Игрок "быков" лежит на газоне и ему оказывают медицинскую помощь. Главный судья остановил игру и разрешил игрокам попить водички в момент небольшой паузы.
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    • 34'
      Краснодарцы выходят из обороны с помощью коротких перепасовок и у них это здорово получается и даже удалось довести атаку до дальнего удара.
    • 32'
      Осипов сыграл надёжно в перехвате и предотвратил опасную передачу на Апекова из глубины поля. Александр выбил мяч в аут и разрядил обстановку у своих ворот.
    • 31'
      Бориско выполняет свободный удар от своих ворот, но за мяч никто из партнёров не смог зацепится и гостевая команда пробует перейти на чужую половину поля.
    • Травма, повреждение
      29'
      Игрок "Краснодара" получил повреждение и главный судья остановил игру для того чтобы футболисту оказали медицинскую помощь. 
    • 28'
      Владение 62% на 38% в пользу хозяев поля и неудивительно, что счёт увеличивается в пользу "Балтики". Подопечные Сергея Игнашевича играют весело и не дают практически ничего сделать своему сопернику.
    • Описание гола
      26'
      Г-О-О-О-О-О-Л! 2:0  Казаев Ян !
      Казаев замкнул мяч с убойной позиции в пустые ворота после удара       Валиахметова в штангу! Мяч полетел без шансов в центр поля голкипер уже был отыгран.
    • Угловой
      25'
      Гостевая команды выполнил подачу с углового стандарта и мяч отправился на ближнюю штангу, где защитники обороняющей команды удачно сыграли на перехвате и выбили мяч из своей штрафной.
    • Опасный момент
      23'
      Попов принял мяч из глубины поля в чужой штрафной и сделал прострельную передачу в центр, где уже замыкал Халназаров, но голкипер переводит мяч на угловой с сложной ситуации.
    • 22'
      Атака за атакой организовывают балтийцы и снова они попытались разорвать оборону соперника, но всё так же без успешно как это было два предыдущих раза. Будет свободный удар от ворот Гришина.
    • 20'
      Балтийцы организовали ещё один атакующий выход, но теперь уже по левому флангу. Футболисты организовали подачу на дальнюю штангу ворот, но никто из партнёров не сумел зацепится и удержать мяч.
    • 18'
      Хозяева устремились в контратаку и Барков сместившись в центр нанёс удар по воротам, но мяч полетел точно в руки Гришина и голкипер фиксирует мяч у себя в руках.
    • Фол, нарушение
      17'
      Моляров нарушает правила в момент борьбы за нейтральный мяч. Главный судья фиксирует фол за толчок соперника и назначает штрафной удар в пользу гостевой команды.
    • 15'
      Хозяева поля заработали угловой удар и мяч был отправлен на ближнюю штангу, где защитник обороняющей команды сыграл надёжно, отбив мяч на своего партнёра.
    • 14'
      Кратков получил повреждение после столкновения со своим соперником и упал на газон. Главный судья останавливает встречу и вызывает медицинскую бригаду для оказания помощи футболиста.
    • 13'
      Гости взяли мяч под свой контроль и организовывают постоянный натиск на чужие ворота, пытаются "быки' найти ключ к чужим воротам, но пока всё безрезультатно.
    • Описание гола
      11'
      Г-О-О-О-О-О-Л! 1:0 Лазарев Владислав!
      Владислав выполнил прямой удар со штрафного стандарта и отправил мяч точно в дальний угол ворот, стенка не помешала игроку забить и мяч вонзился в сетку без шансов для вратаря.
    • Фол, нарушение
      10'
       Сухорученко цепляет за руку своего оппонента и приносит своей команде очень опасный штрафной. Главный судья фиксирует фол и назначает штрафной у линии чужой штрафной.
    • 8'
      Хозяева пытаются прорвать оборону по правому флангу, но защита "быков" пока справляется с постоянным натиском в этой зоне.
    • Травма, повреждение
      7'
      Пивоваров получил небольшое повреждение после столкновения в борьбе за нейтральный мяч. Главный судья останавливает встречу и игроку оказывают медицинскую помощь.
    • 5'
      Хозяева поля комбинируют мячом и тяжеловато гостевой команде в первые минуты матча. Герасименко Алексей эмоционально подсказывает игрокам и они с большим трудом отбирают мяч.
    • Фол, нарушение
      4'
      Балтийцы зарабатывают штрафной удар. Главный судья фиксирует фол за подножку соперника и назначает штрафной удар в центре поля в пользу хозяев поля.
    • 2'
      Гости играют в белых цветах, а гостям выдан комплект зелёной формы. "быки" ввели мяч в игру с центра поля. Команда пытается перевести игру на чужую половину.
    • Первый тайм начался
      1'
      Главный судья отправляет команды на первый тайм!
    • До матча
    • Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Совсем скоро будем наблюдать за матчем Первой лиги, между командами: "Балтика" - "Краснодар 2". Матч проходит в рамках шестого тура. Текстовую трансляцию проведёт - Дмитрий Матюшенцев. Всем приятного просмотра и надеемся на отличный футбол!
    Прогнозы 123
    Балтика 89.4% (110)
    X 9.8% (12)
    Краснодар-2 0.8% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Балтика
    Ничья
    Краснодар-2
    1.59
    6.45
    6.30
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Балтика 2:0 Краснодар-2 онлайн

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    Прогнозы на матч Балтика 2:0 Краснодар-2

    Исход игры
    Балтика
    89.4% (110)
    Ничья
    9.8% (12)
    Краснодар-2
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.94% (41)
    Меньше
    63.06% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    45.95% (51)
    Нет
    54.05% (60)
    Популярный счёт
    1:0 Балтика
    34.1% (42)
    2:1 Балтика
    30.1% (37)
    2:0 Балтика
    14.6% (18)
    1:1 Ничья
    8.1% (10)
    3:1 Балтика
    1.6% (2)
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    Балтика
    Краснодар-2
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