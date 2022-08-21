2:0
Второй тайм: 48'
Ход матча
11'
26'
2:0
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Казаев ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Игнашевич Сергей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Кокоев ДавидПолузащитник
-
79 Попов ОмарНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Карпов ДанилНападающий
-
Главный тренер: Герасименко Алексей
История личных встреч
Балтика
Краснодар-2
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Балтика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лазарев Владислав
|3
|0.5
|Клёнкин Данил
|1
|0.17
|Остойич Иван
|1
|0.17
|Барков Дмитрий
|1
|0.17
|Маляров Кирилл
|1
|0.17
|Казаев Ян
|1
|0.17
|Гузина Гедеон
|1
|0.17
|Борисенко Григорий
|1
|0.17
Краснодар-2
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пивоваров Дмитрий
|1
|0.17
|Кокоев Давид
|1
|0.17
|Ознобихин Олег
|1
|0.17
|Самко Владислав
|1
|0.17
Карточки
Балтика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лазарев Владислав
|1
|1
|Тишкин Максим
|1
|0
|Казаев Ян
|1
|0
|Осипов Александр
|1
|0
|Гузина Гедеон
|1
|0
Краснодар-2
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Халназаров Рустам
|1
|1
|Гайворонский Данила
|2
|0
|Якимов Вячеслав
|1
|0
|Исаенко Олег
|1
|0
|Апеков Руслан
|1
|0
|Пивоваров Дмитрий
|1
|0
|Ознобихин Олег
|1
|0
|Кратков Дмитрий
|1
|0
|Попов Омар
|1
|0
|Ндука Ифеани Давид
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
3
75%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90
Пропущено
5
4
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
2
50%
76-90
Забито
8
4
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
4
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
3
38%
1
25%
76-90
Пропущено
6
5
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
1
17%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Балтика
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
СКА-Хабаровск - Балтика 2:2 Балтика - Арсенал Тула 1:0 Шинник - Балтика 1:1 Балтика - Волгарь 3:1
Велес Москва - Балтика 2:1 Балтика - Алания 0:1 Спартак Москва - Балтика 3:2 Балтика - Енисей 2:0 Балтика - Факел 0:1 Велес Москва - Балтика 1:1 Балтика - Металлург Липецк 0:0 Волгарь - Балтика 2:2 Балтика - СКА-Хабаровск 2:0 Балтика - Динамо Москва 1:1 Олимп-Долгопрудный - Балтика 0:2 Балтика - Текстильщик 3:0 Алания - Балтика 0:3 Балтика - Спартак-2 0:1 ФК Кубань - Балтика 1:1 Балтика - Енисей 1:2
Краснодар-2
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Краснодар-2 - Акрон 0:1 КАМАЗ - Краснодар-2 1:1 СКА-Хабаровск - Краснодар-2 0:1 Краснодар-2 - Арсенал Тула 0:3
Шинник - Краснодар-2 0:2 Краснодар-2 - ФК Кубань 1:1 Краснодар-2 - Черноморец Нв 2:0 Краснодар-2 - Биолог-Новокубанск 2:0 Чайка - Краснодар-2 2:2 Краснодар-2 - Чайка 2:0 Краснодар-2 - Спартак-2 1:3 ФК Кубань - Краснодар-2 0:0 Краснодар-2 - Енисей 4:0 Торпедо Москва - Краснодар-2 2:0 Краснодар-2 - Велес Москва 0:0 Краснодар-2 - КАМАЗ 4:1 Ротор - Краснодар-2 1:2 Краснодар-2 - Нефтехимик 2:0 Акрон - Краснодар-2 1:0 Краснодар-2 - Оренбург 5:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КАМАЗ
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|12 - 3
|16
|2.
|Рубин
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 6
|11
|3.
|Балтика
|2:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|4.
|Волгарь
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|5.
|Енисей
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 8
|11
|6.
|Алания
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 3
|11
|7.
|Динамо Махачкала
|0:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|8.
|Арсенал Тула
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|9.
|Уфа
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|10.
|ФК Кубань
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|11.
|Краснодар-2
|0:2 Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|12.
|Нефтехимик
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 4
|6
|13.
|СКА-Хабаровск
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 9
|5
|14.
|Родина Москва
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|15.
|Шинник
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|16.
|Велес Москва
|0:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|17.
|Акрон
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|18.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Балтика
|2:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|Волгарь
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|3.
|Енисей
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 4
|9
|4.
|КАМАЗ
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|5.
|Рубин
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|6.
|Динамо Махачкала
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|7.
|Алания
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|8.
|Арсенал Тула
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|9.
|СКА-Хабаровск
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|10.
|Уфа
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|11.
|ФК Кубань
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|12.
|Велес Москва
|0:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|13.
|Нефтехимик
|0:0 Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|14.
|Шинник
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|15.
|Родина Москва
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|17.
|Акрон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|18.
|Краснодар-2
|0:2 Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КАМАЗ
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|4 - 0
|9
|2.
|Краснодар-2
|0:2 Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|3.
|Алания
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|4.
|Рубин
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|5.
|Родина Москва
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|6.
|ФК Кубань
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|7.
|Уфа
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|8.
|Акрон
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 9
|4
|9.
|Арсенал Тула
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|10.
|Нефтехимик
|0:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|11.
|Шинник
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|12.
|Балтика
|2:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|13.
|Волгарь
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|14.
|Динамо Махачкала
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|15.
|Енисей
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|16.
|Велес Москва
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|17.
|СКА-Хабаровск
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 6
|1
|18.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
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- — Вылет во Вторую лигу
Прогнозы на матч Балтика 2:0 Краснодар-2
Исход игры
Балтика
89.4% (110)
Ничья
9.8% (12)
Краснодар-2
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
36.94% (41)
Меньше
63.06% (70)
Обе команды забьют
Да
45.95% (51)
Нет
54.05% (60)
Популярный счёт
1:0 Балтика
34.1% (42)
2:1 Балтика
30.1% (37)
2:0 Балтика
14.6% (18)
1:1 Ничья
8.1% (10)
3:1 Балтика
1.6% (2)
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