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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига

2022-2023
ФК Кубань
 
Позже
Алания
Прогнозы 44
ФК Кубань 29.5% (13)
X 27.3% (12)
Алания 43.2% (19)
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История личных встреч

ФК Кубань
Алания

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

7 матчей

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед

История матчей

ПЛ
5:5
ПЛ
3:2
ВДЗЮ
1:4
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

ФК Кубань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чуканов Андреа 1 0.2
Махатадзе Георгий 1 0.2
Архипов Артём 1 0.2
Мосейчук Илья 1 0.2
Сидоров Максим 1 (1) 0.2
Абдоков Нури 1 (1) 0.2
Алания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Багаев Алан 2 0.4
Галоян Артур 2 0.4
Засеев Азамат 1 0.2
Машуков Ислам 1 0.2
Хугаев Алан 1 0.2
Хабалов Алан 1 (1) 0.2

Карточки

ФК Кубань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хомуха Иван 2 0
Голосов Илья 2 0
Байрыев Азат 1 0
Безденежных Игорь 1 0
Махатадзе Георгий 1 0
Сидоров Максим 1 0
Архипов Артём 1 0
Мосейчук Илья 1 0
Абдоков Нури 1 0
Алания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хосонов Хетаг 2 0
Кочиев Хетаг 2 0
Татаев Алексей 0 1
Засеев Азамат 1 0
Дзахов Давид 1 0
Багаев Алан 1 0
Ташаев Александр 1 0
Галоян Артур 1 0
Цараев Алан 1 0
Мазурин Андрей 1 0
Бутаев Аллон 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
7
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
50%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
4
57%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90

Забито

4
2
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
25%
2
100%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
9
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
1
17%
2
22%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
22%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
4
44%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Кубань
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Рубин - ФК Кубань 3:0 Волга Ульяновск - ФК Кубань 1:4 ФК Кубань - КАМАЗ 0:1 Нефтехимик - ФК Кубань 0:0
ФК Кубань - Уфа 2:0 Краснодар-2 - ФК Кубань 1:1 ФК Кубань - СКА-Ростов 2:0 Ростов - ФК Кубань 2:0 ФК Кубань - Дружба 1:0 Торпедо Москва - ФК Кубань 2:2 ФК Кубань - Краснодар-2 0:0 КАМАЗ - ФК Кубань 0:0 ФК Кубань - Ротор 2:1 Нефтехимик - ФК Кубань 0:3 ФК Кубань - Акрон 2:0 Оренбург - ФК Кубань 1:3 ФК Кубань - Томь 2:2 Факел - ФК Кубань 0:0 ФК Кубань - Балтика 1:1 Металлург Липецк - ФК Кубань 0:2
Алания
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Алания - Нефтехимик 1:0 Уфа - Алания 1:3 Алания - Енисей 1:1 Родина Москва - Алания 1:3
Алания - Динамо Махачкала 0:0 Алания - СКА-Хабаровск 2:1 Балтика - Алания 0:1 Спартак Москва - Алания 2:2 Алания - КАМАЗ 3:2 Алания - Ротор 0:1 Динамо Москва - Алания 3:0 Нефтехимик - Алания 5:2 Алания - Акрон 2:2 Оренбург - Алания 0:0 Алания - Зенит 2:2 Алания - Томь 3:0 Факел - Алания 2:1 Алания - Балтика 0:3 Металлург Липецк - Алания 0:3 Алания - Волгарь 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КАМАЗ Заявка 5 4 1 0 8 - 3 13
2. Алания Заявка 5 3 2 0 8 - 3 11
3. Волгарь Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
4. Рубин Заявка 5 2 2 1 9 - 5 8
5. Балтика Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
6. Динамо Махачкала Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
7. Арсенал Тула Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
8. Енисей Заявка 5 2 2 1 7 - 7 8
9. ФК Кубань Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
10. Уфа Заявка 5 2 1 2 5 - 6 7
11. Краснодар-2 Заявка 5 2 1 2 4 - 5 7
12. Нефтехимик Заявка 5 1 2 2 4 - 4 5
13. Родина Москва Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
14. Шинник Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
15. СКА-Хабаровск Заявка 5 1 1 3 9 - 9 4
16. Акрон Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
17. Велес Москва Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
18. Волга Ульяновск Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волгарь Заявка 3 3 0 0 5 - 1 9
2. Рубин Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
3. Балтика Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Динамо Махачкала Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
5. Енисей Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
6. Арсенал Тула Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
7. Алания Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
8. КАМАЗ Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
9. СКА-Хабаровск Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
10. ФК Кубань Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
11. Уфа Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
12. Велес Москва Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
13. Нефтехимик Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
14. Шинник Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
15. Родина Москва Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Волга Ульяновск Заявка 4 0 1 3 2 - 9 1
17. Акрон Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Краснодар-2 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КАМАЗ Заявка 3 3 0 0 4 - 0 9
2. Краснодар-2 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
3. Алания Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
4. ФК Кубань Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
5. Родина Москва Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
6. Уфа Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
7. Акрон Заявка 4 1 1 2 2 - 5 4
8. Арсенал Тула Заявка 2 1 0 1 3 - 1 3
9. Нефтехимик Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
10. Шинник Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
11. Динамо Махачкала Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
12. Балтика Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
13. Енисей Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
14. Рубин Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
15. Волгарь Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Волга Ульяновск Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Велес Москва Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
18. СКА-Хабаровск Заявка 2 0 0 2 4 - 6 0
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ФК Кубань - Алания от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 августа 2022, осталось 2 дня 11 часов 27 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 44
    ФК Кубань 29.5% (13)
    X 27.3% (12)
    Алания 43.2% (19)
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    Прогнозы на матч ФК Кубань - Алания

    Исход игры
    ФК Кубань
    29.5% (13)
    Ничья
    27.3% (12)
    Алания
    43.2% (19)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.22% (17)
    Меньше
    52.78% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    80.56% (29)
    Нет
    19.44% (7)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    27.3% (12)
    1:2 Алания
    20.5% (9)
    2:1 ФК Кубань
    15.9% (7)
    0:1 Алания
    9.1% (4)
    1:0 ФК Кубань
    6.8% (3)
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