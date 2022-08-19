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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига

2022-2023
КАМАЗ
 
Позже
Акрон
Прогнозы 42
КАМАЗ 92.9% (39)
X 4.8% (2)
Акрон 2.4% (1)
Все прогнозы

История личных встреч

КАМАЗ
Акрон

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ВДЗУП
1:2
ВДЗУП
4:4

Бомбардиры внутри турнира

КАМАЗ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шамкин Даниил 2 0.4
Полюткин Антон 1 0.2
Бабаев Владлен 1 0.2
Серченков Сергей 1 0.2
Пальцев Валентин 1 0.2
Таликин Дамир 1 0.2
Акрон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Савичев Константин 1 0.2
Килин Антон 1 0.2
Рогач Иван 1 0.2
Гираев Карим 1 0.2

Карточки

КАМАЗ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кирсанов Никита 3 0
Толстопятов Николай 3 0
Абрамов Артём 2 0
Шамкин Даниил 2 0
Свежов Виктор 1 0
Кириллов Юрий 1 0
Серченков Сергей 1 0
Аюкин Руслан 1 0
Пальцев Валентин 1 0
Таликин Дамир 1 0
Акрон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Полубояринов Данил 2 1
Чудин Иван 2 0
Савичев Константин 2 0
Рогач Иван 2 0
Шакуро Павел 2 0
Азаров Владимир 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
2
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
25%
1
50%
1-15
2
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

7
4
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 0
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
1
14%
3
75%
1-15
2
29%
1
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

4
8
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
3
38%
46-60
1
25%
2
25%
61-75
1
25%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

КАМАЗ
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Волга Ульяновск - КАМАЗ 0:2 КАМАЗ - Краснодар-2 1:1 ФК Кубань - КАМАЗ 0:1 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 3:2
Нефтехимик - КАМАЗ 0:1 Рубин - КАМАЗ 5:0 Алания - КАМАЗ 3:2 Спартак-2 - КАМАЗ 3:0 Факел - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - ФК Кубань 0:0 Енисей - КАМАЗ 0:0 КАМАЗ - Торпедо Москва 0:0 Краснодар-2 - КАМАЗ 4:1 КАМАЗ - Велес Москва 1:3 КАМАЗ - Ротор 0:2 Нефтехимик - КАМАЗ 1:1 КАМАЗ - Акрон 1:2 Оренбург - КАМАЗ 2:0 Томь - КАМАЗ 1:0 Зенит - КАМАЗ 6:0
Акрон
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Краснодар-2 - Акрон 0:1 СКА-Хабаровск - Акрон 3:0 Арсенал Тула - Акрон 1:1 Акрон - Шинник 2:3
Волгарь - Акрон 1:0 Пари НН - Акрон 1:0 Крылья Советов - Акрон 0:3 Урал - Акрон 2:2 СКА-Хабаровск - Акрон 0:3 Олимп-Долгопрудный - Акрон 0:2 Акрон - Текстильщик 4:1 Алания - Акрон 2:2 Акрон - Спартак-2 0:1 ФК Кубань - Акрон 2:0 Енисей - Акрон 3:2 Торпедо Москва - Акрон 0:0 Акрон - Краснодар-2 1:0 КАМАЗ - Акрон 1:2 Акрон - Ротор 1:0 Нефтехимик - Акрон 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КАМАЗ Заявка 5 4 1 0 8 - 3 13
2. Алания Заявка 5 3 2 0 8 - 3 11
3. Волгарь Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
4. Рубин Заявка 5 2 2 1 9 - 5 8
5. Балтика Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
6. Динамо Махачкала Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
7. Арсенал Тула Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
8. Енисей Заявка 5 2 2 1 7 - 7 8
9. ФК Кубань Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
10. Уфа Заявка 5 2 1 2 5 - 6 7
11. Краснодар-2 Заявка 5 2 1 2 4 - 5 7
12. Нефтехимик Заявка 5 1 2 2 4 - 4 5
13. Родина Москва Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
14. Шинник Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
15. СКА-Хабаровск Заявка 5 1 1 3 9 - 9 4
16. Акрон Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
17. Велес Москва Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
18. Волга Ульяновск Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волгарь Заявка 3 3 0 0 5 - 1 9
2. Рубин Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
3. Балтика Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Динамо Махачкала Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
5. Енисей Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
6. Арсенал Тула Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
7. Алания Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
8. КАМАЗ Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
9. СКА-Хабаровск Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
10. ФК Кубань Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
11. Уфа Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
12. Велес Москва Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
13. Нефтехимик Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
14. Шинник Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
15. Родина Москва Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Волга Ульяновск Заявка 4 0 1 3 2 - 9 1
17. Акрон Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Краснодар-2 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КАМАЗ Заявка 3 3 0 0 4 - 0 9
2. Краснодар-2 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
3. Алания Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
4. ФК Кубань Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
5. Родина Москва Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
6. Уфа Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
7. Акрон Заявка 4 1 1 2 2 - 5 4
8. Арсенал Тула Заявка 2 1 0 1 3 - 1 3
9. Нефтехимик Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
10. Шинник Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
11. Динамо Махачкала Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
12. Балтика Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
13. Енисей Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
14. Рубин Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
15. Волгарь Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Волга Ульяновск Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Велес Москва Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
18. СКА-Хабаровск Заявка 2 0 0 2 4 - 6 0
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча КАМАЗ - Акрон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 августа 2022, осталось 2 дня 8 часов 27 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 42
    КАМАЗ 92.9% (39)
    X 4.8% (2)
    Акрон 2.4% (1)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч КАМАЗ - Акрон онлайн

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    Прогнозы на матч КАМАЗ - Акрон

    Исход игры
    КАМАЗ
    92.9% (39)
    Ничья
    4.8% (2)
    Акрон
    2.4% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.43% (12)
    Меньше
    67.57% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    32.43% (12)
    Нет
    67.57% (25)
    Популярный счёт
    2:0 КАМАЗ
    28.6% (12)
    1:0 КАМАЗ
    26.2% (11)
    2:1 КАМАЗ
    19% (8)
    3:2 КАМАЗ
    4.8% (2)
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