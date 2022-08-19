История личных встреч
КАМАЗ
Акрон
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
КАМАЗ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шамкин Даниил
|2
|0.4
|Полюткин Антон
|1
|0.2
|Бабаев Владлен
|1
|0.2
|Серченков Сергей
|1
|0.2
|Пальцев Валентин
|1
|0.2
|Таликин Дамир
|1
|0.2
Акрон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Савичев Константин
|1
|0.2
|Килин Антон
|1
|0.2
|Рогач Иван
|1
|0.2
|Гираев Карим
|1
|0.2
Карточки
КАМАЗ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кирсанов Никита
|3
|0
|Толстопятов Николай
|3
|0
|Абрамов Артём
|2
|0
|Шамкин Даниил
|2
|0
|Свежов Виктор
|1
|0
|Кириллов Юрий
|1
|0
|Серченков Сергей
|1
|0
|Аюкин Руслан
|1
|0
|Пальцев Валентин
|1
|0
|Таликин Дамир
|1
|0
Акрон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Полубояринов Данил
|2
|1
|Чудин Иван
|2
|0
|Савичев Константин
|2
|0
|Рогач Иван
|2
|0
|Шакуро Павел
|2
|0
|Азаров Владимир
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
2
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
25%
1
50%
1-15
2
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
7
4
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 0
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
1
14%
3
75%
1-15
2
29%
1
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
4
8
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
3
38%
46-60
1
25%
2
25%
61-75
1
25%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
КАМАЗ
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Волга Ульяновск - КАМАЗ 0:2 КАМАЗ - Краснодар-2 1:1 ФК Кубань - КАМАЗ 0:1 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 3:2
Нефтехимик - КАМАЗ 0:1 Рубин - КАМАЗ 5:0 Алания - КАМАЗ 3:2 Спартак-2 - КАМАЗ 3:0 Факел - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - ФК Кубань 0:0 Енисей - КАМАЗ 0:0 КАМАЗ - Торпедо Москва 0:0 Краснодар-2 - КАМАЗ 4:1 КАМАЗ - Велес Москва 1:3 КАМАЗ - Ротор 0:2 Нефтехимик - КАМАЗ 1:1 КАМАЗ - Акрон 1:2 Оренбург - КАМАЗ 2:0 Томь - КАМАЗ 1:0 Зенит - КАМАЗ 6:0
Акрон
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Краснодар-2 - Акрон 0:1 СКА-Хабаровск - Акрон 3:0 Арсенал Тула - Акрон 1:1 Акрон - Шинник 2:3
Волгарь - Акрон 1:0 Пари НН - Акрон 1:0 Крылья Советов - Акрон 0:3 Урал - Акрон 2:2 СКА-Хабаровск - Акрон 0:3 Олимп-Долгопрудный - Акрон 0:2 Акрон - Текстильщик 4:1 Алания - Акрон 2:2 Акрон - Спартак-2 0:1 ФК Кубань - Акрон 2:0 Енисей - Акрон 3:2 Торпедо Москва - Акрон 0:0 Акрон - Краснодар-2 1:0 КАМАЗ - Акрон 1:2 Акрон - Ротор 1:0 Нефтехимик - Акрон 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КАМАЗ
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 3
|13
|2.
|Алания
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 3
|11
|3.
|Волгарь
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|4.
|Рубин
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|5.
|Балтика
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|6.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|7.
|Арсенал Тула
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|8.
|Енисей
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|9.
|ФК Кубань
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|10.
|Уфа
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|11.
|Краснодар-2
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|12.
|Нефтехимик
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|13.
|Родина Москва
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|14.
|Шинник
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|15.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|9 - 9
|4
|16.
|Акрон
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|17.
|Велес Москва
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|18.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волгарь
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|2.
|Рубин
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|3.
|Балтика
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Енисей
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|7.
|Алания
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|8.
|КАМАЗ
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|9.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|10.
|ФК Кубань
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|11.
|Уфа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|12.
|Велес Москва
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|13.
|Нефтехимик
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|14.
|Шинник
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|15.
|Родина Москва
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 9
|1
|17.
|Акрон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|18.
|Краснодар-2
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КАМАЗ
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|4 - 0
|9
|2.
|Краснодар-2
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|3.
|Алания
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|4.
|ФК Кубань
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|5.
|Родина Москва
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|6.
|Уфа
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|7.
|Акрон
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|8.
|Арсенал Тула
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|9.
|Нефтехимик
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|10.
|Шинник
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|11.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|12.
|Балтика
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|13.
|Енисей
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|14.
|Рубин
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|15.
|Волгарь
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Велес Москва
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|18.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 6
|0
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Прогнозы на матч КАМАЗ - Акрон
Исход игры
КАМАЗ
92.9% (39)
Ничья
4.8% (2)
Акрон
2.4% (1)
Тотал 2.5
Больше
32.43% (12)
Меньше
67.57% (25)
Обе команды забьют
Да
32.43% (12)
Нет
67.57% (25)
Популярный счёт
2:0 КАМАЗ
28.6% (12)
1:0 КАМАЗ
26.2% (11)
2:1 КАМАЗ
19% (8)
3:2 КАМАЗ
4.8% (2)
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