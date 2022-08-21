Двойная замена в перерыве произошла в составе "Нефтехимика": вместо Игоря Школика и Артёма Котика на поле вышли Владимир Москвичёв и Максим Лайкин.

Кирилл Новиков решил перейти на схему с одним ярко выраженным нападающим, чтобы укрепить преимущество своей команды в середине поля.

Левым краем шли в атаку хозяева поля, но там мяч попал в руку Уридии, что не осталось без внимания главного арбитра, который дал свисток.

Два футболиста "Велеса" начали активно разминаться за пределами поля. Вполне возможно, что первые замены в матче произойдут ещё перед началом второго тайма.

Угловой на левом фланге заработали москвичи. Разыгран был мяч накоротке, после чего следовал навес во вратарскую площадь, но там по-хозяйски сработал высокий Обухов.

Первый тайм окончен! Нулевая ничья пока что на табло стадиона в Нижнекамске.

Логуа в одном из единоборств получил небольшое повреждение, но не пришлось ему на помощь приглашать медицинскую бригаду - Ираклий способен потерпеть.

Левым флангом новую атаку провели гости, но подача в центр получилась неудачной, поэтому нижнекамским болельщикам не пришлось волноваться.

Хозяева попытались ответить своей атакой правым флангом, но плохо распорядились мячом в этой зоне, выпустив игровой снаряд за боковую линию.

Левым флангом атака "Нефтехимика" получилась острее - следовала резкая прострельная передача в штрафную площадку, но московские защитники отбились на угловой.

Разыграли угловой нижнекамцы накоротке, после чего следовала прострельная передача от Безрукова в район 11-метровой отметки, откуда с ходу пробивал Котик с левой ноги, но мяч полетел над целью.

С подбора с дальней дистанции по воротам пробивал Хубаев, но свалился мяч с его ноги, из-за чего полетел выше и правее створа ворот.

60 на 40 - таково преимущество "Нефтехимика" по владению мячом в процентном соотношении на эту минуту.

Снова дальним ударом хозяева поля пытались обострить игру при помощи дальнего удара, но защитники "Велеса" уже ждали это, поэтому был поставлен блокшот.

Через центральную ось теперь игроки "Велеса" пытались подобраться к чужим владением, но перепасовка низом в касание накоротке не позволяет запутать оборону соперника.

Заброс у хозяев следовал далеко вперёд по центру на ход Уридии, но Кузнецов сыграл внимательно, первым добравшись к мячу за пределами штрафной площадки.

Логуа ворвался на правый край штрафной площади, где пробросил мяч мимо соперника и упал, но арбитр уверенно показал Ираклию, что фола не было и надо подниматься.

Галиулин в ответной атаке на невысокой скорости протащил мяч вперёд по правому флангу, заработав для "Нефтехимика" угловой.

Галиулин от углового флажка выполнил прострел на ближнюю штангу на средней высоте, который пытался эффектно пяткой замкнуть Котик, но этот трюк не прошёл.

ОПАСНО! "Велес" в середине поля обрезался при перепасовке, за что едва не был наказан на быстрой контратаке. Но на мощный удар Уридии со средней дистанции здорово среагировал Кузнецов.

Недовольны москвичи, высказывая свои претензии судье, считая, что тот должен был фиксировать фол до начала контратаки. Как итог, Логуа получил жёлтую карточку за разговоры.

Левым флангом провели быструю атаку гости, откуда прострел шёл на Панюкова, но в ситуацию влез Логуа, который запорол потенциальный голевой момент.

Немного повышается градус матча - футболисты начали в единоборствах действовать куда более жёстко. Арбитру важно не допустить намеренной грубости в игре.

Передача на левый край штрафной площади следовала на Галиулина, но внимательно сработали защитники "Велеса", сыгравшие на перехвате.

25' Темп игры к середине первого тайма всё больше падает. Игроки растягивают каждую паузу в матче, никуда не торопясь, не желая рисковать.

24' Правым флангом пытались развить свою атаку москвичи, пасуясь накоротке, но мяч в итоге был выпущен под прессингом за боковую линию.

23' Маловато подходов к воротам мы видим со стороны обеих команд. Защитники пока что играют лучше нападающих.

22' Штрафной удар на левом фланге в глубине поля заработали игроки "Велеса". Бацуев выполнил навес на дальний край штрафной площади, откуда следовала скидка в центр, но после этого уже борьба была выиграна нижнекамскими защитниками.

21' Угловой на правом фланге сумели заработать нижнекамцы. От Галиулина пошла подача в гущу футболистов, откуда удалось пробить Уридии, но Кузнецов правильно занял позицию в воротах и поймал мяч намертво.

20' "Нефтехимик" также не стремится играть сейчас в интенсивный футбол, предпочитая просто катать мяч поперёк поля в центральной зоне.

19' Постепенно высокий прессинг "Велеса" начал ослабевать. Первые признаки усталости начали проявляться у команды Михаила Сальникова.

18' Угловой удар на левом фланге заработали игроки "Нефтехимика". Разыграли мяч хозяева накоротке, после чего следовала диагональная подача на дальнюю штангу, но там вместо удара головой получилась какая-то скидку в руки Кузнецову.

17' Вертикальный пас через центральную ось следовал у москвичей в чужую штрафную площадку, но на него никто не откликнулся, поэтому игровой снаряд без борьбы достался Обухову.

16' Небольшая пауза возникла в матче. Некоторым игрокам удалось воспользоваться этой ситуацией и попить водички у кромки поля.

15' Удаётся большинство единоборств в средней зоне выигрывать игрокам "Велеса", что пока что даёт им возможность владеть территориальным преимуществом на поле и больше владеть мячом.

14' В ответной атаке гостей Логуа пробивал по воротам, но немного свалился мяч с ноги, из-за чего улетел левее створа ворот.

13' С дальней дистанции Школик с левой ноги плотно пробивал по воротам, метя в правый нижний угол, но Кузнецов в броске сумел забрать мяч намертво.

12' "Велес" продолжает использовать тактику мелкого фола, ограждая себя таким образом от разящих контрвыпадов соперника.

11' Активно у кромки поля себя ведут тренеры. Зрителей на трибунах немного, так что им несложно докричаться до своих подопечных.

10' Кридия по левому флангу разогнал контратаку, после чего пытался выполнить навес в штрафную площадку на Котика, но мяч был пущен по слишком высокой траектории.

9' Непросто нижнекамцам в эти минуты справляться с жёстким давлениям, но понятно, что "Велес" в таком ритме не сможет работать долго.

8' Агруссивно работали в прессинге подопечные Михаила Сальникова на чужой половине поля, но правила были нарушены против Хубаева.

7' Второй угловой подряд выполнили гости. На этот раз следовала подача на ближнюю штангу, но там чётко в ситуации разобрались защитники "Нефтехимика".

6' Первый угловой в матче на левом фланге заработали игроки "Велеса". Разыгран был мяч накоротке, после чего Прищепа мощно пробивал с дальней дистанции - Обухом с трудом совершил спасение в броске.

5' Свою атаку сейчас провели москвичи, смещаясь с левого фланга направо, но мяч был потерян, после чего они аккуратно нарушили правила.

4' Неплохой темп обе команды демонстрируют на первых минутах, стараясь не задерживаться с мячом в центре поля.

3' Первую атаку правым флангом провели хозяева поля, и после подачи с правого фланга Котик из сложного положения пробивал по воротам, но получилось слабо и по центру ворот.

2' Немного болельщиков собралось на трибунах стадиона в Нижнекамске. Приезд сюда столичного "Велеса" вызвал куда меньше ажиотажа, чем казанского "Рубина".