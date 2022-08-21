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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига

2022-2023
Нефтехимик
0:0
Второй тайм: 48'
Велес Москва
0'
32' Желтая карточка
Логуа Ираклий

Ход матча

32'
 
Логуа Ираклий
46'
Москвичёв Владимир
Школик Игорь
 
46'
Лайкин Максим
Котик Артём
 
Прогнозы 116
Нефтехимик 81% (94)
X 16.4% (19)
Велес Москва 2.6% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нефтехимик
Ничья
Велес Москва
1.85
4.70
6.00
Все Коэффициенты
Нефтехимик
Велес Москва

История личных встреч

Нефтехимик
Велес Москва

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Нефтехимик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Котов Павел 1 0.17
Денисов Роман 1 0.17
Лайкин Максим 1 0.17
Уридия Мераби 1 (1) 0.17
Велес Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Логуа Ираклий 2 0.33
Прищепа Дмитрий 1 0.17

Карточки

Нефтехимик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бердников Алексей 3 1
Хубаев Давид 2 0
Терехов Антон 2 0
Янушковский Роман 2 0
Котик Артём 0 1
Обухов Игорь 1 0
Котов Павел 1 0
Дворецков Филипп 1 0
Калугин Никита 1 0
Денисов Роман 1 0
Ширяев Максим 1 0
Школик Игорь 1 0
Велес Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дорохов Егор 4 0
Логуа Ираклий 2 0
Кабахидзе Владимир 2 0
Михайленко Дмитрий 1 0
Кертанов Константин 1 0
Муталиев Аслан 1 0
Кахидзе Александр 1 0
Бокоев Марат 1 0
Стаменкович Филип 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
100%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

4
3
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
33%
76-90

Пропущено

4
8
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
2
50%
3
38%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
25%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Нефтехимик
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Алания - Нефтехимик 1:0 Нефтехимик - Рубин 2:2 Волга Ульяновск - Нефтехимик 0:2 Нефтехимик - ФК Кубань 0:0
Нефтехимик - КАМАЗ 0:1 Нефтехимик - Чертаново 5:1 Нефтехимик - Шинник 2:2 Нефтехимик - Торпедо Москва 1:2 Олимп-Долгопрудный - Нефтехимик 2:4 Текстильщик - Нефтехимик 1:0 Нефтехимик - Алания 5:2 Спартак-2 - Нефтехимик 0:4 Нефтехимик - ФК Кубань 0:3 Енисей - Нефтехимик 2:0 Нефтехимик - Торпедо Москва 0:1 Краснодар-2 - Нефтехимик 2:0 Нефтехимик - КАМАЗ 1:1 Ротор - Нефтехимик 2:1 Нефтехимик - Велес Москва 2:1 Нефтехимик - Акрон 0:0
Велес Москва
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Велес Москва - Уфа 0:2 Енисей - Велес Москва 2:1 Велес Москва - Родина Москва 0:2 Динамо Махачкала - Велес Москва 1:0
Велес Москва - Балтика 2:1 Химки - Велес Москва 0:0 Локомотив Москва - Велес Москва 2:1 ЦСКА Москва - Велес Москва 0:2 Енисей - Велес Москва 3:2 Велес Москва - Балтика 1:1 Торпедо Москва - Велес Москва 1:0 Велес Москва - Металлург Липецк 1:2 Краснодар-2 - Велес Москва 0:0 Велес Москва - Волгарь 0:2 КАМАЗ - Велес Москва 1:3 Велес Москва - СКА-Хабаровск 1:2 Ротор - Велес Москва 0:3 Велес Москва - Олимп-Долгопрудный 1:0 Нефтехимик - Велес Москва 2:1 Велес Москва - Текстильщик 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КАМАЗ Заявка 6 5 1 0 12 - 3 16
2. Рубин Заявка 6 3 2 1 11 - 6 11
3. Балтика 2:0 Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
4. Волгарь Заявка 6 3 2 1 6 - 4 11
5. Енисей Заявка 6 3 2 1 9 - 8 11
6. Алания Заявка 5 3 2 0 8 - 3 11
7. Динамо Махачкала 0:0 Заявка 6 2 3 1 5 - 4 9
8. Арсенал Тула Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
9. Уфа Заявка 6 2 2 2 5 - 6 8
10. ФК Кубань Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
11. Краснодар-2 0:2 Заявка 6 2 1 3 4 - 7 7
12. Нефтехимик 0:0 Заявка 6 1 3 2 4 - 4 6
13. СКА-Хабаровск 0:0 Заявка 6 1 2 3 9 - 9 5
14. Родина Москва Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
15. Шинник Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
16. Велес Москва 0:0 Заявка 6 1 1 4 3 - 8 4
17. Акрон Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
18. Волга Ульяновск Заявка 6 0 1 5 4 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Балтика 2:0 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
2. Волгарь Заявка 3 3 0 0 5 - 1 9
3. Енисей Заявка 3 3 0 0 7 - 4 9
4. КАМАЗ Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
5. Рубин Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
6. Динамо Махачкала 0:0 Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
7. Алания Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
8. Арсенал Тула Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
9. СКА-Хабаровск 0:0 Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
10. Уфа Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
11. ФК Кубань Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
12. Велес Москва 0:0 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
13. Нефтехимик 0:0 Заявка 4 0 3 1 2 - 3 3
14. Шинник Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
15. Родина Москва Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Волга Ульяновск Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
17. Акрон Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Краснодар-2 0:2 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КАМАЗ Заявка 3 3 0 0 4 - 0 9
2. Краснодар-2 0:2 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
3. Алания Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
4. Рубин Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
5. Родина Москва Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
6. ФК Кубань Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
7. Уфа Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
8. Акрон Заявка 5 1 1 3 2 - 9 4
9. Арсенал Тула Заявка 2 1 0 1 3 - 1 3
10. Нефтехимик 0:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
11. Шинник Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
12. Балтика 2:0 Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
13. Волгарь Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
14. Динамо Махачкала 0:0 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
15. Енисей Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
16. Велес Москва 0:0 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
17. СКА-Хабаровск 0:0 Заявка 3 0 1 2 4 - 6 1
18. Волга Ульяновск Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу
  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    49'
    Левым краем шли в атаку хозяева поля, но там мяч попал в руку Уридии, что не осталось без внимания главного арбитра, который дал свисток.
  • 48'
    Кирилл Новиков решил перейти на схему с одним ярко выраженным нападающим, чтобы укрепить преимущество своей команды в середине поля.
  • Замена
    47'
    Двойная замена в перерыве произошла в составе "Нефтехимика": вместо Игоря Школика и Артёма Котика на поле вышли Владимир Москвичёв и Максим Лайкин.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм окончен! Нулевая ничья пока что на табло стадиона в Нижнекамске.
  • Угловой
    45'
    Угловой на левом фланге заработали москвичи. Разыгран был мяч накоротке, после чего следовал навес во вратарскую площадь, но там по-хозяйски сработал высокий Обухов.
  • 44'
    Два футболиста "Велеса" начали активно разминаться за пределами поля. Вполне возможно, что первые замены в матче произойдут ещё перед началом второго тайма.
  • 43'
    Снова дальним ударом хозяева поля пытались обострить игру при помощи дальнего удара, но защитники "Велеса" уже ждали это, поэтому был поставлен блокшот.
  • 42'
    60 на 40 - таково преимущество "Нефтехимика" по владению мячом в процентном соотношении на эту минуту.
  • 41'
    С подбора с дальней дистанции по воротам пробивал Хубаев, но свалился мяч с его ноги, из-за чего полетел выше и правее створа ворот.
  • Опасный момент
    40'
    Разыграли угловой нижнекамцы накоротке, после чего следовала прострельная передача от Безрукова в район 11-метровой отметки, откуда с ходу пробивал Котик с левой ноги, но мяч полетел над целью.
  • Угловой
    39'
    Левым флангом атака "Нефтехимика" получилась острее - следовала резкая прострельная передача в штрафную площадку, но московские защитники отбились на угловой.
  • 38'
    Хозяева попытались ответить своей атакой правым флангом, но плохо распорядились мячом в этой зоне, выпустив игровой снаряд за боковую линию.
  • 37'
    Левым флангом новую атаку провели гости, но подача в центр получилась неудачной, поэтому нижнекамским болельщикам не пришлось волноваться.
  • Травма, повреждение
    36'
    Логуа в одном из единоборств получил небольшое повреждение, но не пришлось ему на помощь приглашать медицинскую бригаду - Ираклий способен потерпеть.
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    • 35'
      Передача на левый край штрафной площади следовала на Галиулина, но внимательно сработали защитники "Велеса", сыгравшие на перехвате.
    • Судья
      34'
      Немного повышается градус матча - футболисты начали в единоборствах действовать куда более жёстко. Арбитру важно не допустить намеренной грубости в игре.
    • Опасный момент
      33'
      Левым флангом провели быструю атаку гости, откуда прострел шёл на Панюкова, но в ситуацию влез Логуа, который запорол потенциальный голевой момент.
    • Желтая карточка
      32'
      Недовольны москвичи, высказывая свои претензии судье, считая, что тот должен был фиксировать фол до начала контратаки. Как итог, Логуа получил жёлтую карточку за разговоры.
    • Опасный момент
      31'
      ОПАСНО! "Велес" в середине поля обрезался при перепасовке, за что едва не был наказан на быстрой контратаке. Но на мощный удар Уридии со средней дистанции здорово среагировал Кузнецов.
    • Опасный момент
      30'
      Галиулин от углового флажка выполнил прострел на ближнюю штангу на средней высоте, который пытался эффектно пяткой замкнуть Котик, но этот трюк не прошёл.
    • Угловой
      29'
      Галиулин в ответной атаке на невысокой скорости протащил мяч вперёд по правому флангу, заработав для "Нефтехимика" угловой.
    • Судья
      28'
      Логуа ворвался на правый край штрафной площади, где пробросил мяч мимо соперника и упал, но арбитр уверенно показал Ираклию, что фола не было и надо подниматься.
    • 27'
      Заброс у хозяев следовал далеко вперёд по центру на ход Уридии, но Кузнецов сыграл внимательно, первым добравшись к мячу за пределами штрафной площадки.
    • 26'
      Через центральную ось теперь игроки "Велеса" пытались подобраться к чужим владением, но перепасовка низом в касание накоротке не позволяет запутать оборону соперника.
    • 25'
      Темп игры к середине первого тайма всё больше падает. Игроки растягивают каждую паузу в матче, никуда не торопясь, не желая рисковать.
    • 24'
      Правым флангом пытались развить свою атаку москвичи, пасуясь накоротке, но мяч в итоге был выпущен под прессингом за боковую линию.
    • 23'
      Маловато подходов к воротам мы видим со стороны обеих команд. Защитники пока что играют лучше нападающих.
    • Фол, нарушение
      22'
      Штрафной удар на левом фланге в глубине поля заработали игроки "Велеса". Бацуев выполнил навес на дальний край штрафной площади, откуда следовала скидка в центр, но после этого уже борьба была выиграна нижнекамскими защитниками.
    • Угловой
      21'
      Угловой на правом фланге сумели заработать нижнекамцы. От Галиулина пошла подача в гущу футболистов, откуда удалось пробить Уридии, но Кузнецов правильно занял позицию в воротах и поймал мяч намертво.
    • 20'
      "Нефтехимик" также не стремится играть сейчас в интенсивный футбол, предпочитая просто катать мяч поперёк поля в центральной зоне.
    • 19'
      Постепенно высокий прессинг "Велеса" начал ослабевать. Первые признаки усталости начали проявляться у команды Михаила Сальникова.
    • Угловой
      18'
      Угловой удар на левом фланге заработали игроки "Нефтехимика". Разыграли мяч хозяева накоротке, после чего следовала диагональная подача на дальнюю штангу, но там вместо удара головой получилась какая-то скидку в руки Кузнецову.
    • 17'
      Вертикальный пас через центральную ось следовал у москвичей в чужую штрафную площадку, но на него никто не откликнулся, поэтому игровой снаряд без борьбы достался Обухову.
    • 16'
      Небольшая пауза возникла в матче. Некоторым игрокам удалось воспользоваться этой ситуацией и попить водички у кромки поля.
    • 15'
      Удаётся большинство единоборств в средней зоне выигрывать игрокам "Велеса", что пока что даёт им возможность владеть территориальным преимуществом на поле и больше владеть мячом.
    • 14'
      В ответной атаке гостей Логуа пробивал по воротам, но немного свалился мяч с ноги, из-за чего улетел левее створа ворот.
    • Опасный момент
      13'
      С дальней дистанции Школик с левой ноги плотно пробивал по воротам, метя в правый нижний угол, но Кузнецов в броске сумел забрать мяч намертво.
    • Фол, нарушение
      12'
      "Велес" продолжает использовать тактику мелкого фола, ограждая себя таким образом от разящих контрвыпадов соперника.
    • 11'
      Активно у кромки поля себя ведут тренеры. Зрителей на трибунах немного, так что им несложно докричаться до своих подопечных.
    • 10'
      Кридия по левому флангу разогнал контратаку, после чего пытался выполнить навес в штрафную площадку на Котика, но мяч был пущен по слишком высокой траектории.
    • 9'
      Непросто нижнекамцам в эти минуты справляться с жёстким давлениям, но понятно, что "Велес" в таком ритме не сможет работать долго.
    • Фол, нарушение
      8'
      Агруссивно работали в прессинге подопечные Михаила Сальникова на чужой половине поля, но правила были нарушены против Хубаева.
    • Угловой
      7'
      Второй угловой подряд выполнили гости. На этот раз следовала подача на ближнюю штангу, но там чётко в ситуации разобрались защитники "Нефтехимика".
    • Опасный момент
      6'
      Первый угловой в матче на левом фланге заработали игроки "Велеса". Разыгран был мяч накоротке, после чего Прищепа мощно пробивал с дальней дистанции - Обухом с трудом совершил спасение в броске.
    • Фол, нарушение
      5'
      Свою атаку сейчас провели москвичи, смещаясь с левого фланга направо, но мяч был потерян, после чего они аккуратно нарушили правила.
    • 4'
      Неплохой темп обе команды демонстрируют на первых минутах, стараясь не задерживаться с мячом в центре поля.
    • 3'
      Первую атаку правым флангом провели хозяева поля, и после подачи с правого фланга Котик из сложного положения пробивал по воротам, но получилось слабо и по центру ворот.
    • 2'
      Немного болельщиков собралось на трибунах стадиона в Нижнекамске. Приезд сюда столичного "Велеса" вызвал куда меньше ажиотажа, чем казанского "Рубина".
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • До матча
    • Приветствую всех футбольных болельщиков и посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча 6-го тура Первой лиги России, в котором нижнекамский "Нефтехимик" сыграет дома с московским "Велесом".
      Трансляцию для Вас проведёт Михаил Белобородов. Добро пожаловать!
    Прогнозы 116
    Нефтехимик 81% (94)
    X 16.4% (19)
    Велес Москва 2.6% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Нефтехимик
    Ничья
    Велес Москва
    1.85
    4.70
    6.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Нефтехимик 0:0 Велес Москва онлайн

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    Прогнозы на матч Нефтехимик 0:0 Велес Москва

    Исход игры
    Нефтехимик
    81% (94)
    Ничья
    16.4% (19)
    Велес Москва
    2.6% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.82% (35)
    Меньше
    68.18% (75)
    Обе команды забьют
    Да
    47.27% (52)
    Нет
    52.73% (58)
    Популярный счёт
    1:0 Нефтехимик
    37.1% (43)
    2:1 Нефтехимик
    25.9% (30)
    1:1 Ничья
    14.7% (17)
    2:0 Нефтехимик
    12.1% (14)
    1:2 Велес Москва
    2.6% (3)
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    Нефтехимик
    Велес Москва
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