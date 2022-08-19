История личных встреч
Енисей
Шинник
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
11 матчей
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
18 матчей
27.8%
44.4%
27.8%
5 побед 8 ничьих 5 побед
Первый тайм
27.8%
50%
22.2%
5 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
22.2%
38.9%
38.9%
4 победы 7 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Енисей
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Масловский Александр
|1
|0.2
|Молтенинов Илья
|1
|0.2
|Бардыбахин Вячеслав
|1
|0.2
|Глушков Никита Андреевич
|1
|0.2
|Апушников Егор
|1
|0.2
|Окладников Андрей
|1
|0.2
Шинник
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Семёнов Андрей Игоревич
|2
|0.4
|Грузнов Илья
|2
|0.4
|Самойлов Дмитрий
|1
|0.2
|Гонгапшев Альбек
|1
|0.2
Карточки
Енисей
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бардыбахин Вячеслав
|1
|1
|Кичин Валерий
|2
|0
|Канаплин Александр
|2
|0
|Ланин Олег
|1
|0
|Феррейра Херман
|1
|0
|Воронин Евгений
|1
|0
|Молтенинов Илья
|1
|0
|Самойлов Денис
|1
|0
|Окладников Андрей
|1
|0
Шинник
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грузнов Илья
|2
|2
|Осипов Евгений
|3
|0
|Стешин Евгений
|2
|0
|Батютин Андрей
|2
|0
|Филиппов Михаил
|1
|0
|Леонтьев Игорь
|1
|0
|Савинов Андрей
|1
|0
|Соколов Игорь
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
4
4 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
33%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Забито
7
6
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
2
29%
1
17%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
7
8
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
14%
3
38%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
13%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Енисей
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Волгарь - Енисей 2:0 Енисей - Велес Москва 2:1 Алания - Енисей 1:1 Енисей - Рубин 3:2
Волга Ульяновск - Енисей 1:1 Химки - Енисей 4:2 Текстильщик - Енисей 1:1 Волгарь - Енисей 1:2 Спартак Москва - Енисей 3:0 Балтика - Енисей 2:0 Торпедо Москва - Енисей 2:1 Енисей - Велес Москва 3:2 Енисей - Торпедо Москва 0:1 Спартак Москва - Енисей 3:0 Краснодар-2 - Енисей 4:0 Енисей - КАМАЗ 0:0 Ротор - Енисей 2:3 Енисей - Рубин 3:1 Енисей - Нефтехимик 2:0 Енисей - Акрон 3:2
Шинник
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Шинник - Родина Москва 1:1 Динамо Махачкала - Шинник 2:1 Шинник - Балтика 1:1 Акрон - Шинник 2:3
Шинник - Краснодар-2 0:2 Нефтехимик - Шинник 2:2 СКА-Хабаровск - Шинник 3:0 Шинник - Звезда Санкт-Петербург 1:1 Кайрат Москва - Шинник 2:2 Шинник - Ленинградец 2:0 Красава - Шинник 0:1 Шинник - Динамо СПб 1:1 Тверь - Шинник 1:2 Шинник - Кайрат Москва 2:0 Ленинградец - Шинник 0:1 Шинник - Красава 3:2 Динамо СПб - Шинник 0:1 Шинник - Тверь 2:2 Звезда Санкт-Петербург - Шинник 0:3 Шинник - Олимп Долгопрудный-2 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КАМАЗ
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 3
|13
|2.
|Алания
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 3
|11
|3.
|Волгарь
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|4.
|Рубин
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|5.
|Балтика
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|6.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|7.
|Арсенал Тула
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|8.
|Енисей
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|9.
|ФК Кубань
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|10.
|Уфа
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|11.
|Краснодар-2
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|12.
|Нефтехимик
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|13.
|Родина Москва
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|14.
|Шинник
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|15.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|9 - 9
|4
|16.
|Акрон
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|17.
|Велес Москва
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|18.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волгарь
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|2.
|Рубин
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|3.
|Балтика
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Енисей
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|7.
|Алания
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|8.
|КАМАЗ
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|9.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|10.
|ФК Кубань
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|11.
|Уфа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|12.
|Велес Москва
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|13.
|Нефтехимик
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|14.
|Шинник
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|15.
|Родина Москва
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 9
|1
|17.
|Акрон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|18.
|Краснодар-2
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КАМАЗ
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|4 - 0
|9
|2.
|Краснодар-2
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|3.
|Алания
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|4.
|ФК Кубань
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|5.
|Родина Москва
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|6.
|Уфа
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|7.
|Акрон
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|8.
|Арсенал Тула
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|9.
|Нефтехимик
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|10.
|Шинник
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|11.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|12.
|Балтика
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|13.
|Енисей
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|14.
|Рубин
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|15.
|Волгарь
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Велес Москва
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|18.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 6
|0
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Прогнозы на матч Енисей - Шинник
Исход игры
Енисей
73.8% (31)
Ничья
21.4% (9)
Шинник
4.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
48.78% (20)
Меньше
51.22% (21)
Обе команды забьют
Да
68.29% (28)
Нет
31.71% (13)
Популярный счёт
2:1 Енисей
42.9% (18)
1:0 Енисей
21.4% (9)
1:1 Ничья
19% (8)
2:0 Енисей
7.1% (3)
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