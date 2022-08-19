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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига

2022-2023
Енисей
 
Позже
Шинник
Прогнозы 42
Енисей 73.8% (31)
X 21.4% (9)
Шинник 4.8% (2)
Все прогнозы

История личных встреч

Енисей
Шинник

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

11 матчей

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

18 матчей

27.8%
44.4%
27.8%
5 побед 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

27.8%
50%
22.2%
5 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

22.2%
38.9%
38.9%
4 победы 7 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
6:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
4:1
ПЛ
4:2
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Енисей
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Масловский Александр 1 0.2
Молтенинов Илья 1 0.2
Бардыбахин Вячеслав 1 0.2
Глушков Никита Андреевич 1 0.2
Апушников Егор 1 0.2
Окладников Андрей 1 0.2
Шинник
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Семёнов Андрей Игоревич 2 0.4
Грузнов Илья 2 0.4
Самойлов Дмитрий 1 0.2
Гонгапшев Альбек 1 0.2

Карточки

Енисей
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бардыбахин Вячеслав 1 1
Кичин Валерий 2 0
Канаплин Александр 2 0
Ланин Олег 1 0
Феррейра Херман 1 0
Воронин Евгений 1 0
Молтенинов Илья 1 0
Самойлов Денис 1 0
Окладников Андрей 1 0
Шинник
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грузнов Илья 2 2
Осипов Евгений 3 0
Стешин Евгений 2 0
Батютин Андрей 2 0
Филиппов Михаил 1 0
Леонтьев Игорь 1 0
Савинов Андрей 1 0
Соколов Игорь 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
4
4 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
33%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Забито

7
6
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
2
29%
1
17%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

7
8
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
14%
3
38%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
13%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Енисей
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Волгарь - Енисей 2:0 Енисей - Велес Москва 2:1 Алания - Енисей 1:1 Енисей - Рубин 3:2
Волга Ульяновск - Енисей 1:1 Химки - Енисей 4:2 Текстильщик - Енисей 1:1 Волгарь - Енисей 1:2 Спартак Москва - Енисей 3:0 Балтика - Енисей 2:0 Торпедо Москва - Енисей 2:1 Енисей - Велес Москва 3:2 Енисей - Торпедо Москва 0:1 Спартак Москва - Енисей 3:0 Краснодар-2 - Енисей 4:0 Енисей - КАМАЗ 0:0 Ротор - Енисей 2:3 Енисей - Рубин 3:1 Енисей - Нефтехимик 2:0 Енисей - Акрон 3:2
Шинник
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Шинник - Родина Москва 1:1 Динамо Махачкала - Шинник 2:1 Шинник - Балтика 1:1 Акрон - Шинник 2:3
Шинник - Краснодар-2 0:2 Нефтехимик - Шинник 2:2 СКА-Хабаровск - Шинник 3:0 Шинник - Звезда Санкт-Петербург 1:1 Кайрат Москва - Шинник 2:2 Шинник - Ленинградец 2:0 Красава - Шинник 0:1 Шинник - Динамо СПб 1:1 Тверь - Шинник 1:2 Шинник - Кайрат Москва 2:0 Ленинградец - Шинник 0:1 Шинник - Красава 3:2 Динамо СПб - Шинник 0:1 Шинник - Тверь 2:2 Звезда Санкт-Петербург - Шинник 0:3 Шинник - Олимп Долгопрудный-2 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КАМАЗ Заявка 5 4 1 0 8 - 3 13
2. Алания Заявка 5 3 2 0 8 - 3 11
3. Волгарь Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
4. Рубин Заявка 5 2 2 1 9 - 5 8
5. Балтика Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
6. Динамо Махачкала Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
7. Арсенал Тула Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
8. Енисей Заявка 5 2 2 1 7 - 7 8
9. ФК Кубань Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
10. Уфа Заявка 5 2 1 2 5 - 6 7
11. Краснодар-2 Заявка 5 2 1 2 4 - 5 7
12. Нефтехимик Заявка 5 1 2 2 4 - 4 5
13. Родина Москва Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
14. Шинник Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
15. СКА-Хабаровск Заявка 5 1 1 3 9 - 9 4
16. Акрон Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
17. Велес Москва Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
18. Волга Ульяновск Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волгарь Заявка 3 3 0 0 5 - 1 9
2. Рубин Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
3. Балтика Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Динамо Махачкала Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
5. Енисей Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
6. Арсенал Тула Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
7. Алания Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
8. КАМАЗ Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
9. СКА-Хабаровск Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
10. ФК Кубань Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
11. Уфа Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
12. Велес Москва Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
13. Нефтехимик Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
14. Шинник Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
15. Родина Москва Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Волга Ульяновск Заявка 4 0 1 3 2 - 9 1
17. Акрон Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Краснодар-2 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КАМАЗ Заявка 3 3 0 0 4 - 0 9
2. Краснодар-2 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
3. Алания Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
4. ФК Кубань Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
5. Родина Москва Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
6. Уфа Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
7. Акрон Заявка 4 1 1 2 2 - 5 4
8. Арсенал Тула Заявка 2 1 0 1 3 - 1 3
9. Нефтехимик Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
10. Шинник Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
11. Динамо Махачкала Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
12. Балтика Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
13. Енисей Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
14. Рубин Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
15. Волгарь Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Волга Ульяновск Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Велес Москва Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
18. СКА-Хабаровск Заявка 2 0 0 2 4 - 6 0
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Енисей - Шинник от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 августа 2022, осталось 2 дня 4 часа 27 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 42
    Енисей 73.8% (31)
    X 21.4% (9)
    Шинник 4.8% (2)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Енисей - Шинник онлайн

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    Прогнозы на матч Енисей - Шинник

    Исход игры
    Енисей
    73.8% (31)
    Ничья
    21.4% (9)
    Шинник
    4.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.78% (20)
    Меньше
    51.22% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    68.29% (28)
    Нет
    31.71% (13)
    Популярный счёт
    2:1 Енисей
    42.9% (18)
    1:0 Енисей
    21.4% (9)
    1:1 Ничья
    19% (8)
    2:0 Енисей
    7.1% (3)
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