0:0
Первый тайм: 7'
0'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Алексич Горан
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Фомин ДенисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
95 Петров ИльяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
- Запасные игроки
-
78 Имамов ИсламВратарь
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Алиев СаидНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шаронов Роман
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Махачкала
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дибиргаджиев Джамал
|1
|0.2
|Агабалаев Чингиз
|1
|0.2
|Юсупов Залимхан
|1
|0.2
|Магомедов Ражаб
|1
|0.2
|Ибрагимов Камиль
|1
|0.2
СКА-Хабаровск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алейников Василий
|4
|0.8
|Алиев Саид
|2
|0.4
|Гащенков Михаил
|1
|0.2
|Мирошниченко Никита
|1
|0.2
|Петров Илья
|1 (1)
|0.2
Карточки
Динамо Махачкала
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кагермазов Сослан
|2
|0
|Алибеков Муталип
|2
|0
|Юсупов Залимхан
|2
|0
|Красильниченко Олег
|1
|0
|Вагидов Арсен
|1
|0
|Агабалаев Чингиз
|1
|0
|Халимбеков Рустам
|1
|0
|Лысенко Сослан
|1
|0
|Исаев Шамиль
|1
|0
СКА-Хабаровск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петров Илья
|1
|1
|Муминов Ильяс
|1
|1
|Алейников Василий
|2
|0
|Фомин Денис
|2
|0
|Сугробов Владимир
|2
|0
|Сухомлинов Данила
|2
|0
|Стародуб Дмитрий
|0
|1
|Мусалов Магомед
|1
|0
|Гелоян Ишхан
|1
|0
|Рукас Томас
|1
|0
|Сосранов Рустам
|1
|0
|Турсунов Игорь
|1
|0
|Климов Кирилл
|1
|0
|Мирошниченко Никита
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
33%
1
25%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Пропущено
1
6
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
2
67%
76-90
Забито
5
9
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
20%
1
11%
1-15
1
20%
2
22%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
40%
1
11%
76-90
Пропущено
4
9
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
2
22%
61-75
1
25%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Махачкала
(10 матчей)
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 поражения
Арсенал Тула - Динамо Махачкала 1:1 Динамо Махачкала - Шинник 2:1 Волгарь - Динамо Махачкала 2:1 Динамо Махачкала - Велес Москва 1:0
Алания - Динамо Махачкала 0:0 Динамо Махачкала - Легион-Динамо 3:0 Динамо Махачкала - Динамо Ставрополь 3:0 Машук-КМВ - Динамо Махачкала 0:0 Динамо Махачкала - Спартак-Нальчик 3:0 Спартак-Нальчик - Динамо Махачкала 3:2
СКА-Хабаровск
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
СКА-Хабаровск - Балтика 2:2 СКА-Хабаровск - Акрон 3:0 СКА-Хабаровск - Краснодар-2 0:1 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 3:2
Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 3:2 Алания - СКА-Хабаровск 2:1 СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 1:3 СКА-Хабаровск - Шинник 3:0 Химки - СКА-Хабаровск 3:0 СКА-Хабаровск - Химки 1:0 СКА-Хабаровск - Акрон 0:3 СКА-Хабаровск - Оренбург 1:0 СКА-Хабаровск - Томь 2:0 СКА-Хабаровск - Факел 2:1 Балтика - СКА-Хабаровск 2:0 СКА-Хабаровск - Металлург Липецк 1:0 Волгарь - СКА-Хабаровск 1:1 Велес Москва - СКА-Хабаровск 1:2 СКА-Хабаровск - Олимп-Долгопрудный 3:3 СКА-Хабаровск - Текстильщик 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КАМАЗ
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|12 - 3
|16
|2.
|Рубин
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 6
|11
|3.
|Балтика
|2:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|4.
|Волгарь
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|5.
|Енисей
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 8
|11
|6.
|Алания
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 3
|11
|7.
|Динамо Махачкала
|0:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|8.
|Арсенал Тула
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|9.
|Уфа
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|10.
|ФК Кубань
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|11.
|Краснодар-2
|0:2 Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|12.
|Нефтехимик
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 4
|6
|13.
|СКА-Хабаровск
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 9
|5
|14.
|Родина Москва
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|15.
|Шинник
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|16.
|Велес Москва
|0:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|17.
|Акрон
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|18.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Балтика
|2:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|Волгарь
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|3.
|Енисей
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 4
|9
|4.
|КАМАЗ
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|5.
|Рубин
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|6.
|Динамо Махачкала
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|7.
|Алания
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|8.
|Арсенал Тула
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|9.
|СКА-Хабаровск
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|10.
|Уфа
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|11.
|ФК Кубань
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|12.
|Велес Москва
|0:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|13.
|Нефтехимик
|0:0 Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|14.
|Шинник
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|15.
|Родина Москва
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|17.
|Акрон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|18.
|Краснодар-2
|0:2 Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КАМАЗ
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|4 - 0
|9
|2.
|Краснодар-2
|0:2 Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|3.
|Алания
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|4.
|Рубин
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|5.
|Родина Москва
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|6.
|ФК Кубань
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|7.
|Уфа
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|8.
|Акрон
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 9
|4
|9.
|Арсенал Тула
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|10.
|Нефтехимик
|0:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|11.
|Шинник
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|12.
|Балтика
|2:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|13.
|Волгарь
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|14.
|Динамо Махачкала
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|15.
|Енисей
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|16.
|Велес Москва
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|17.
|СКА-Хабаровск
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 6
|1
|18.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
- — Выход в Премьер-лигу
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- — Вылет во Вторую лигу
Прогнозы на матч Динамо Махачкала 0:0 СКА-Хабаровск
Исход игры
Динамо Махачкала
47.6% (60)
Ничья
34.1% (43)
СКА-Хабаровск
18.3% (23)
Тотал 2.5
Больше
39.81% (43)
Меньше
60.19% (65)
Обе команды забьют
Да
72.22% (78)
Нет
27.78% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27.8% (35)
2:1 Динамо Махачкала
21.4% (27)
1:0 Динамо Махачкала
12.7% (16)
1:2 СКА-Хабаровск
7.9% (10)
0:1 СКА-Хабаровск
6.3% (8)
2:2 Ничья
3.2% (4)
0:0 Ничья
2.4% (3)
2:0 Динамо Махачкала
2.4% (3)
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