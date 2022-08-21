  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига

2022-2023
Динамо Махачкала
0:0
Первый тайм: 7'
СКА-Хабаровск
0'
Прогнозы 124
Динамо Махачкала 46.8% (58)
X 34.7% (43)
СКА-Хабаровск 18.5% (23)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Динамо Махачкала
Ничья
СКА-Хабаровск
2.85
3.10
2.90
Все Коэффициенты
Новости
Динамо Махачкала
СКА-Хабаровск

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Махачкала
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дибиргаджиев Джамал 1 0.2
Агабалаев Чингиз 1 0.2
Юсупов Залимхан 1 0.2
Магомедов Ражаб 1 0.2
Ибрагимов Камиль 1 0.2
СКА-Хабаровск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алейников Василий 4 0.8
Алиев Саид 2 0.4
Гащенков Михаил 1 0.2
Мирошниченко Никита 1 0.2
Петров Илья 1 (1) 0.2

Карточки

Динамо Махачкала
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кагермазов Сослан 2 0
Алибеков Муталип 2 0
Юсупов Залимхан 2 0
Красильниченко Олег 1 0
Вагидов Арсен 1 0
Агабалаев Чингиз 1 0
Халимбеков Рустам 1 0
Лысенко Сослан 1 0
Исаев Шамиль 1 0
СКА-Хабаровск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петров Илья 1 1
Муминов Ильяс 1 1
Алейников Василий 2 0
Фомин Денис 2 0
Сугробов Владимир 2 0
Сухомлинов Данила 2 0
Стародуб Дмитрий 0 1
Мусалов Магомед 1 0
Гелоян Ишхан 1 0
Рукас Томас 1 0
Сосранов Рустам 1 0
Турсунов Игорь 1 0
Климов Кирилл 1 0
Мирошниченко Никита 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
33%
1
25%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Пропущено

1
6
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
2
67%
76-90

Забито

5
9
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
20%
1
11%
1-15
1
20%
2
22%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
40%
1
11%
76-90

Пропущено

4
9
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
2
22%
61-75
1
25%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Махачкала
(10 матчей)
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 поражения
Арсенал Тула - Динамо Махачкала 1:1 Динамо Махачкала - Шинник 2:1 Волгарь - Динамо Махачкала 2:1 Динамо Махачкала - Велес Москва 1:0
Алания - Динамо Махачкала 0:0 Динамо Махачкала - Легион-Динамо 3:0 Динамо Махачкала - Динамо Ставрополь 3:0 Машук-КМВ - Динамо Махачкала 0:0 Динамо Махачкала - Спартак-Нальчик 3:0 Спартак-Нальчик - Динамо Махачкала 3:2
СКА-Хабаровск
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
СКА-Хабаровск - Балтика 2:2 СКА-Хабаровск - Акрон 3:0 СКА-Хабаровск - Краснодар-2 0:1 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 3:2
Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 3:2 Алания - СКА-Хабаровск 2:1 СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 1:3 СКА-Хабаровск - Шинник 3:0 Химки - СКА-Хабаровск 3:0 СКА-Хабаровск - Химки 1:0 СКА-Хабаровск - Акрон 0:3 СКА-Хабаровск - Оренбург 1:0 СКА-Хабаровск - Томь 2:0 СКА-Хабаровск - Факел 2:1 Балтика - СКА-Хабаровск 2:0 СКА-Хабаровск - Металлург Липецк 1:0 Волгарь - СКА-Хабаровск 1:1 Велес Москва - СКА-Хабаровск 1:2 СКА-Хабаровск - Олимп-Долгопрудный 3:3 СКА-Хабаровск - Текстильщик 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КАМАЗ Заявка 6 5 1 0 12 - 3 16
2. Рубин Заявка 6 3 2 1 11 - 6 11
3. Балтика 2:0 Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
4. Волгарь Заявка 6 3 2 1 6 - 4 11
5. Енисей Заявка 6 3 2 1 9 - 8 11
6. Алания Заявка 5 3 2 0 8 - 3 11
7. Динамо Махачкала 0:0 Заявка 6 2 3 1 5 - 4 9
8. Арсенал Тула Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
9. Уфа Заявка 6 2 2 2 5 - 6 8
10. ФК Кубань Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
11. Краснодар-2 0:2 Заявка 6 2 1 3 4 - 7 7
12. Нефтехимик 0:0 Заявка 6 1 3 2 4 - 4 6
13. СКА-Хабаровск 0:0 Заявка 6 1 2 3 9 - 9 5
14. Родина Москва Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
15. Шинник Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
16. Велес Москва 0:0 Заявка 6 1 1 4 3 - 8 4
17. Акрон Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
18. Волга Ульяновск Заявка 6 0 1 5 4 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Балтика 2:0 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
2. Волгарь Заявка 3 3 0 0 5 - 1 9
3. Енисей Заявка 3 3 0 0 7 - 4 9
4. КАМАЗ Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
5. Рубин Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
6. Динамо Махачкала 0:0 Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
7. Алания Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
8. Арсенал Тула Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
9. СКА-Хабаровск 0:0 Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
10. Уфа Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
11. ФК Кубань Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
12. Велес Москва 0:0 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
13. Нефтехимик 0:0 Заявка 4 0 3 1 2 - 3 3
14. Шинник Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
15. Родина Москва Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Волга Ульяновск Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
17. Акрон Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Краснодар-2 0:2 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КАМАЗ Заявка 3 3 0 0 4 - 0 9
2. Краснодар-2 0:2 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
3. Алания Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
4. Рубин Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
5. Родина Москва Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
6. ФК Кубань Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
7. Уфа Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
8. Акрон Заявка 5 1 1 3 2 - 9 4
9. Арсенал Тула Заявка 2 1 0 1 3 - 1 3
10. Нефтехимик 0:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
11. Шинник Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
12. Балтика 2:0 Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
13. Волгарь Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
14. Динамо Махачкала 0:0 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
15. Енисей Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
16. Велес Москва 0:0 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
17. СКА-Хабаровск 0:0 Заявка 3 0 1 2 4 - 6 1
18. Волга Ульяновск Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу
  • Первый тайм
  • 7'
    Юсупов пробил по воротам со штрафного, в этот раз мяч зацепил "стенку" и ушел на угловой.
  • Фол, нарушение
    6'
    Атабаев зарабатывает перспективный штрафной для своей команды, примерно с такой же точки в прошлом туре "Арсеналу" забивал Юсупов.
  • 3'
    В целом махачкалинцы бодро начали сезон, набрав 8 очков в пяти стартовых турах. У хабаровчан всего 4 балла в активе, армейцы в зоне вылета.
  • 2'
    Хорошая посещаемость сегодня на "Анжи-Арене", постепенно на "Динамо" ходит всё больше и больше народу.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался, поехали!
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! В матче 6-го тура Первой лиги махачкалинское "Динамо" принимает "СКА-Хабаровск". Текстовую трансляцию для Вас проведет комментатор Антон Сазонтов.
Прогнозы 124
Динамо Махачкала 46.8% (58)
X 34.7% (43)
СКА-Хабаровск 18.5% (23)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Динамо Махачкала
Ничья
СКА-Хабаровск
2.85
3.10
2.90
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Динамо Махачкала 0:0 СКА-Хабаровск онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Прогнозы на матч Динамо Махачкала 0:0 СКА-Хабаровск

Исход игры
Динамо Махачкала
47.6% (60)
Ничья
34.1% (43)
СКА-Хабаровск
18.3% (23)
Тотал 2.5
Больше
39.81% (43)
Меньше
60.19% (65)
Обе команды забьют
Да
72.22% (78)
Нет
27.78% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27.8% (35)
2:1 Динамо Махачкала
21.4% (27)
1:0 Динамо Махачкала
12.7% (16)
1:2 СКА-Хабаровск
7.9% (10)
0:1 СКА-Хабаровск
6.3% (8)
2:2 Ничья
3.2% (4)
0:0 Ничья
2.4% (3)
2:0 Динамо Махачкала
2.4% (3)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Динамо Махачкала
СКА-Хабаровск
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 