Первый тайм

7' Юсупов пробил по воротам со штрафного, в этот раз мяч зацепил "стенку" и ушел на угловой.

6' Атабаев зарабатывает перспективный штрафной для своей команды, примерно с такой же точки в прошлом туре "Арсеналу" забивал Юсупов.

3' В целом махачкалинцы бодро начали сезон, набрав 8 очков в пяти стартовых турах. У хабаровчан всего 4 балла в активе, армейцы в зоне вылета.

2' Хорошая посещаемость сегодня на "Анжи-Арене", постепенно на "Динамо" ходит всё больше и больше народу.