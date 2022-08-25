  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига

2022-2023
Шинник
 
Позже
Уфа
Прогнозы 38
Шинник 42.1% (16)
X 23.7% (9)
Уфа 34.2% (13)
Все прогнозы

История личных встреч

Шинник
Уфа

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Шинник
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грузнов Илья 3 (1) 0.5
Семёнов Андрей Игоревич 2 0.33
Самойлов Дмитрий 1 0.17
Гонгапшев Альбек 1 0.17
Уфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камилов Владислав 1 0.17
Ботака-Иобома Эрвинг 1 0.17
Ортис Дилан 1 0.17
Касинтура Эгаш 1 0.17

Карточки

Шинник
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грузнов Илья 2 2
Осипов Евгений 3 0
Леонтьев Игорь 2 0
Стешин Евгений 2 0
Батютин Андрей 2 0
Филиппов Михаил 1 0
Савинов Андрей 1 0
Соколов Игорь 1 0
Уфа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Плиев Константин 3 0
Фищенко Руслан 3 0
Камилов Владислав 2 0
Ортис Дилан 2 0
Сухов Александр 1 0
Карп Кэтэлин 1 0
Жамалетдинов Тимур 1 0
Голубев Артём 1 0
Емельянов Данила 1 0
Ботака-Иобома Эрвинг 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Забито

5
2
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
100%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

6
5
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
33%
1
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
40%
76-90

Забито

7
4
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
1
14%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
50%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
25%
76-90

Пропущено

10
7
7 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
3
30%
1
14%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
1
14%
31-45
1
10%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
20%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Шинник
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Енисей - Шинник 2:1 Шинник - Родина Москва 1:1 Динамо Махачкала - Шинник 2:1 Шинник - Балтика 1:1
Акрон - Шинник 2:3 Шинник - Краснодар-2 0:2 Нефтехимик - Шинник 2:2 СКА-Хабаровск - Шинник 3:0 Шинник - Звезда Санкт-Петербург 1:1 Кайрат Москва - Шинник 2:2 Шинник - Ленинградец 2:0 Красава - Шинник 0:1 Шинник - Динамо СПб 1:1 Тверь - Шинник 1:2 Шинник - Кайрат Москва 2:0 Ленинградец - Шинник 0:1 Шинник - Красава 3:2 Динамо СПб - Шинник 0:1 Шинник - Тверь 2:2 Звезда Санкт-Петербург - Шинник 0:3
Уфа
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Уфа - Волгарь 0:0 Велес Москва - Уфа 0:2 Уфа - Алания 1:3 Рубин - Уфа 0:0
Уфа - Волга Ульяновск 2:1 ФК Кубань - Уфа 2:0 Рубин - Уфа 1:4 Урал - Уфа 1:1 Уфа - Оренбург 1:2 Оренбург - Уфа 2:2 Рубин - Уфа 1:2 Уфа - Арсенал Тула 2:1 Уфа - Ростов 0:0 Химки - Уфа 1:1 Урал - Уфа 2:1 Уфа - ЦСКА Москва 1:1 Уфа - Сочи 1:2 Крылья Советов - Уфа 1:2 Уфа - Краснодар 1:1 Уфа - Пари НН 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КАМАЗ Заявка 6 5 1 0 12 - 3 16
2. Алания Заявка 6 4 2 0 10 - 4 14
3. Рубин Заявка 6 3 2 1 11 - 6 11
4. Балтика Заявка 6 3 2 1 10 - 7 11
5. Волгарь Заявка 6 3 2 1 6 - 4 11
6. Енисей Заявка 6 3 2 1 9 - 8 11
7. Динамо Махачкала Заявка 6 2 3 1 5 - 4 9
8. Арсенал Тула Заявка 6 2 3 1 9 - 6 9
9. Нефтехимик Заявка 6 2 2 2 6 - 4 8
10. Уфа Заявка 6 2 2 2 5 - 6 8
11. ФК Кубань Заявка 6 2 1 3 7 - 7 7
12. Краснодар-2 Заявка 6 2 1 3 5 - 7 7
13. Родина Москва Заявка 6 1 3 2 5 - 7 6
14. СКА-Хабаровск Заявка 6 1 2 3 9 - 9 5
15. Шинник Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
16. Акрон Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
17. Велес Москва Заявка 6 1 0 5 3 - 10 3
18. Волга Ульяновск Заявка 6 0 1 5 4 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Балтика Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
2. Волгарь Заявка 3 3 0 0 5 - 1 9
3. Енисей Заявка 3 3 0 0 7 - 4 9
4. КАМАЗ Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
5. Рубин Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
6. Динамо Махачкала Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
7. Арсенал Тула Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
8. Алания Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
9. Нефтехимик Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
10. СКА-Хабаровск Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
11. Уфа Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
12. ФК Кубань Заявка 3 1 0 2 3 - 3 3
13. Велес Москва Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
14. Родина Москва Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
15. Шинник Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
16. Волга Ульяновск Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
17. Акрон Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Краснодар-2 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Алания Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
2. КАМАЗ Заявка 3 3 0 0 4 - 0 9
3. Краснодар-2 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
4. Арсенал Тула Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
5. Рубин Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
6. ФК Кубань Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
7. Уфа Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
8. Родина Москва Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
9. Акрон Заявка 5 1 1 3 2 - 9 4
10. Нефтехимик Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
11. Шинник Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
12. Балтика Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
13. Волгарь Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
14. Динамо Махачкала Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
15. Енисей Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
16. СКА-Хабаровск Заявка 3 0 1 2 4 - 6 1
17. Волга Ульяновск Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Велес Москва Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Шинник - Уфа от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 августа 2022, осталось 2 дня 7 часов 34 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 38
    Шинник 42.1% (16)
    X 23.7% (9)
    Уфа 34.2% (13)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Шинник - Уфа онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Шинник - Уфа

    Исход игры
    Шинник
    40.5% (15)
    Ничья
    24.3% (9)
    Уфа
    35.1% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.06% (16)
    Меньше
    52.94% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    70.59% (24)
    Нет
    29.41% (10)
    Популярный счёт
    2:1 Шинник
    21.6% (8)
    1:1 Ничья
    21.6% (8)
    1:2 Уфа
    18.9% (7)
    0:1 Уфа
    8.1% (3)
    2:0 Шинник
    8.1% (3)
    0:2 Уфа
    5.4% (2)
    1:0 Шинник
    5.4% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Шинник
    Уфа
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     