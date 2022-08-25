История личных встреч
Шинник
Уфа
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
4 матча
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шинник
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грузнов Илья
|3 (1)
|0.5
|Семёнов Андрей Игоревич
|2
|0.33
|Самойлов Дмитрий
|1
|0.17
|Гонгапшев Альбек
|1
|0.17
Уфа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камилов Владислав
|1
|0.17
|Ботака-Иобома Эрвинг
|1
|0.17
|Ортис Дилан
|1
|0.17
|Касинтура Эгаш
|1
|0.17
Карточки
Шинник
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грузнов Илья
|2
|2
|Осипов Евгений
|3
|0
|Леонтьев Игорь
|2
|0
|Стешин Евгений
|2
|0
|Батютин Андрей
|2
|0
|Филиппов Михаил
|1
|0
|Савинов Андрей
|1
|0
|Соколов Игорь
|1
|0
Уфа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Плиев Константин
|3
|0
|Фищенко Руслан
|3
|0
|Камилов Владислав
|2
|0
|Ортис Дилан
|2
|0
|Сухов Александр
|1
|0
|Карп Кэтэлин
|1
|0
|Жамалетдинов Тимур
|1
|0
|Голубев Артём
|1
|0
|Емельянов Данила
|1
|0
|Ботака-Иобома Эрвинг
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90
Забито
5
2
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
100%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
6
5
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
33%
1
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
40%
76-90
Забито
7
4
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
1
14%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
50%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
25%
76-90
Пропущено
10
7
7 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
3
30%
1
14%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
1
14%
31-45
1
10%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
20%
3
43%
76-90
Результаты последних матчей
Шинник
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Енисей - Шинник 2:1 Шинник - Родина Москва 1:1 Динамо Махачкала - Шинник 2:1 Шинник - Балтика 1:1
Акрон - Шинник 2:3 Шинник - Краснодар-2 0:2 Нефтехимик - Шинник 2:2 СКА-Хабаровск - Шинник 3:0 Шинник - Звезда Санкт-Петербург 1:1 Кайрат Москва - Шинник 2:2 Шинник - Ленинградец 2:0 Красава - Шинник 0:1 Шинник - Динамо СПб 1:1 Тверь - Шинник 1:2 Шинник - Кайрат Москва 2:0 Ленинградец - Шинник 0:1 Шинник - Красава 3:2 Динамо СПб - Шинник 0:1 Шинник - Тверь 2:2 Звезда Санкт-Петербург - Шинник 0:3
Уфа
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Уфа - Волгарь 0:0 Велес Москва - Уфа 0:2 Уфа - Алания 1:3 Рубин - Уфа 0:0
Уфа - Волга Ульяновск 2:1 ФК Кубань - Уфа 2:0 Рубин - Уфа 1:4 Урал - Уфа 1:1 Уфа - Оренбург 1:2 Оренбург - Уфа 2:2 Рубин - Уфа 1:2 Уфа - Арсенал Тула 2:1 Уфа - Ростов 0:0 Химки - Уфа 1:1 Урал - Уфа 2:1 Уфа - ЦСКА Москва 1:1 Уфа - Сочи 1:2 Крылья Советов - Уфа 1:2 Уфа - Краснодар 1:1 Уфа - Пари НН 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КАМАЗ
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|12 - 3
|16
|2.
|Алания
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 4
|14
|3.
|Рубин
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 6
|11
|4.
|Балтика
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|5.
|Волгарь
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|6.
|Енисей
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 8
|11
|7.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|8.
|Арсенал Тула
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 6
|9
|9.
|Нефтехимик
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 4
|8
|10.
|Уфа
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|11.
|ФК Кубань
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 7
|7
|12.
|Краснодар-2
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|13.
|Родина Москва
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|14.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 9
|5
|15.
|Шинник
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|16.
|Акрон
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|17.
|Велес Москва
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 10
|3
|18.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Балтика
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|2.
|Волгарь
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|3.
|Енисей
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 4
|9
|4.
|КАМАЗ
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|5.
|Рубин
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|6.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|7.
|Арсенал Тула
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|8.
|Алания
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|9.
|Нефтехимик
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|10.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|11.
|Уфа
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|12.
|ФК Кубань
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|13.
|Велес Москва
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|14.
|Родина Москва
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|15.
|Шинник
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|16.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|17.
|Акрон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|18.
|Краснодар-2
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Алания
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|КАМАЗ
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|4 - 0
|9
|3.
|Краснодар-2
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|4.
|Арсенал Тула
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|5.
|Рубин
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|6.
|ФК Кубань
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|7.
|Уфа
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|8.
|Родина Москва
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Акрон
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 9
|4
|10.
|Нефтехимик
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|11.
|Шинник
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|12.
|Балтика
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|13.
|Волгарь
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|14.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|15.
|Енисей
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|16.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 6
|1
|17.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Велес Москва
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
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Прогнозы на матч Шинник - Уфа
Исход игры
Шинник
40.5% (15)
Ничья
24.3% (9)
Уфа
35.1% (13)
Тотал 2.5
Больше
47.06% (16)
Меньше
52.94% (18)
Обе команды забьют
Да
70.59% (24)
Нет
29.41% (10)
Популярный счёт
2:1 Шинник
21.6% (8)
1:1 Ничья
21.6% (8)
1:2 Уфа
18.9% (7)
0:1 Уфа
8.1% (3)
2:0 Шинник
8.1% (3)
0:2 Уфа
5.4% (2)
1:0 Шинник
5.4% (2)
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