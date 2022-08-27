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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига

2022-2023
Алания
 
Позже
Волга Ульяновск
Прогнозы 119
Алания 95.8% (114)
X 2.5% (3)
Волга Ульяновск 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Алания
Ничья
Волга Ульяновск
1.30
5.50
9.90
Все Коэффициенты
Новости
Алания
Волга Ульяновск
  •   Главный тренер: Аитов Ринат

История личных встреч

Алания
Волга Ульяновск

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Алания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Багаев Алан 2 0.33
Галоян Артур 2 0.33
Засеев Азамат 1 0.17
Корян Аршак 1 0.17
Машуков Ислам 1 0.17
Хугаев Алан 1 0.17
Эльдарушев Абу-Саид 1 0.17
Хабалов Алан 1 (1) 0.17
Волга Ульяновск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Магомадов Чингиз 2 (2) 0.33
Герюгов Азнаур 1 0.17

Карточки

Алания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кочиев Хетаг 3 0
Засеев Азамат 2 0
Хосонов Хетаг 2 0
Мазурин Андрей 2 0
Татаев Алексей 0 1
Дзахов Давид 1 0
Багаев Алан 1 0
Ташаев Александр 1 0
Машуков Ислам 1 0
Галоян Артур 1 0
Цараев Алан 1 0
Бутаев Аллон 1 0
Волга Ульяновск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хабибуллин Айдар 3 0
Сапета Александр 1 1
Герюгов Азнаур 2 0
Махмутов Руслан 1 0
Морозов Кирилл 1 0
Беляков Игорь 1 0
Ефремов Дмитрий 1 0
Абазов Астемир 1 0
Джикия Темур 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
2
100%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
3
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
33%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
5
56%
0
0%
76-90

Пропущено

2
11
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
50%
4
36%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
3
27%
76-90

Забито

11
4
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
2
18%
1
25%
1-15
1
9%
1
25%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
5
45%
0
0%
76-90

Пропущено

3
13
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
1
33%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
1
33%
4
31%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Алания
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ФК Кубань - Алания 1:2 Алания - Нефтехимик 1:0 Уфа - Алания 1:3 Алания - Енисей 1:1
Родина Москва - Алания 1:3 Алания - Динамо Махачкала 0:0 Алания - СКА-Хабаровск 2:1 Балтика - Алания 0:1 Спартак Москва - Алания 2:2 Алания - КАМАЗ 3:2 Алания - Ротор 0:1 Динамо Москва - Алания 3:0 Нефтехимик - Алания 5:2 Алания - Акрон 2:2 Оренбург - Алания 0:0 Алания - Зенит 2:2 Алания - Томь 3:0 Факел - Алания 2:1 Алания - Балтика 0:3 Металлург Липецк - Алания 0:3
Волга Ульяновск
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Волга Ульяновск - Рубин 1:2 Волга Ульяновск - КАМАЗ 0:2 Волга Ульяновск - ФК Кубань 1:4 Волга Ульяновск - Нефтехимик 0:2
Уфа - Волга Ульяновск 2:1 Волга Ульяновск - Енисей 1:1 Урал-2 - Волга Ульяновск 0:3 Волга Ульяновск - Лада-Тольятти 2:1 Волга Ульяновск - Торпедо Миасс 1:1 Амкар - Волга Ульяновск 1:1 Носта - Волга Ульяновск 0:3 Оренбург-2 - Волга Ульяновск 2:3 Волга Ульяновск - Новосибирск 1:1 Звезда Пермь - Волга Ульяновск 0:0 Волга Ульяновск - Челябинск 1:0 Иртыш Омск - Волга Ульяновск 3:3 Волга Ульяновск - Зенит-Ижевск 0:1 Волга Ульяновск - Тюмень 3:2 Спартак-Туймазы - Волга Ульяновск 0:5 Волга Ульяновск - Спартак-Туймазы 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КАМАЗ Заявка 6 5 1 0 12 - 3 16
2. Алания Заявка 6 4 2 0 10 - 4 14
3. Балтика Заявка 7 4 2 1 13 - 8 14
4. Волгарь 0:0 Заявка 7 3 3 1 6 - 4 12
5. Енисей Заявка 6 3 2 1 9 - 8 11
6. Рубин Заявка 6 3 2 1 11 - 6 11
7. Арсенал Тула Заявка 6 2 3 1 9 - 6 9
8. Нефтехимик 0:0 Заявка 7 2 3 2 6 - 4 9
9. Динамо Махачкала Заявка 6 2 3 1 5 - 4 9
10. Уфа 0:0 Заявка 7 2 3 2 5 - 6 9
11. Краснодар-2 Заявка 6 2 1 3 5 - 7 7
12. ФК Кубань Заявка 7 2 1 4 8 - 10 7
13. Родина Москва 1:1 Заявка 7 1 4 2 6 - 8 7
14. Велес Москва Заявка 7 2 0 5 6 - 11 6
15. СКА-Хабаровск 1:1 Заявка 7 1 3 3 10 - 10 6
16. Шинник 0:0 Заявка 7 1 3 3 7 - 10 6
17. Акрон Заявка 7 1 1 5 5 - 15 4
18. Волга Ульяновск Заявка 6 0 1 5 4 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волгарь 0:0 Заявка 4 3 1 0 5 - 1 10
2. Балтика Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
3. Енисей Заявка 3 3 0 0 7 - 4 9
4. КАМАЗ Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
5. Рубин Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
6. Динамо Махачкала Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
7. Велес Москва Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
8. Арсенал Тула Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
9. Алания Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
10. СКА-Хабаровск 1:1 Заявка 4 1 2 1 6 - 4 5
11. Нефтехимик 0:0 Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
12. Уфа 0:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
13. ФК Кубань Заявка 3 1 0 2 3 - 3 3
14. Шинник 0:0 Заявка 4 0 3 1 2 - 4 3
15. Родина Москва 1:1 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
16. Волга Ульяновск Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
17. Акрон Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
18. Краснодар-2 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Алания Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
2. КАМАЗ Заявка 3 3 0 0 4 - 0 9
3. Краснодар-2 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
4. Балтика Заявка 4 1 2 1 7 - 6 5
5. Родина Москва 1:1 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
6. Уфа 0:0 Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
7. Арсенал Тула Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
8. Рубин Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
9. Нефтехимик 0:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 1 4
10. ФК Кубань Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
11. Акрон Заявка 5 1 1 3 2 - 9 4
12. Шинник 0:0 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
13. Волгарь 0:0 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
14. Динамо Махачкала Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
15. Енисей Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
16. СКА-Хабаровск 1:1 Заявка 3 0 1 2 4 - 6 1
17. Волга Ульяновск Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Велес Москва Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Алания - Волга Ульяновск от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 августа 2022, осталось 32 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 119
    Алания 95.8% (114)
    X 2.5% (3)
    Волга Ульяновск 1.7% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Алания
    Ничья
    Волга Ульяновск
    1.30
    5.50
    9.90
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Алания - Волга Ульяновск онлайн

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    Прогнозы на матч Алания - Волга Ульяновск

    Исход игры
    Алания
    95.8% (114)
    Ничья
    2.5% (3)
    Волга Ульяновск
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.64% (48)
    Меньше
    56.36% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    31.82% (35)
    Нет
    68.18% (75)
    Популярный счёт
    2:0 Алания
    36.1% (43)
    2:1 Алания
    18.5% (22)
    1:0 Алания
    14.3% (17)
    3:0 Алания
    12.6% (15)
    3:1 Алания
    9.2% (11)
    1:1 Ничья
    1.7% (2)
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    Алания
    Волга Ульяновск
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