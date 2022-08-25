Позже
История личных встреч
Алания
Волга Ульяновск
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Алания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Багаев Алан
|2
|0.33
|Галоян Артур
|2
|0.33
|Засеев Азамат
|1
|0.17
|Корян Аршак
|1
|0.17
|Машуков Ислам
|1
|0.17
|Хугаев Алан
|1
|0.17
|Эльдарушев Абу-Саид
|1
|0.17
|Хабалов Алан
|1 (1)
|0.17
Волга Ульяновск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Магомадов Чингиз
|2 (2)
|0.33
|Герюгов Азнаур
|1
|0.17
Карточки
Алания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кочиев Хетаг
|3
|0
|Засеев Азамат
|2
|0
|Хосонов Хетаг
|2
|0
|Мазурин Андрей
|2
|0
|Татаев Алексей
|0
|1
|Дзахов Давид
|1
|0
|Багаев Алан
|1
|0
|Ташаев Александр
|1
|0
|Машуков Ислам
|1
|0
|Галоян Артур
|1
|0
|Цараев Алан
|1
|0
|Бутаев Аллон
|1
|0
Волга Ульяновск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хабибуллин Айдар
|3
|0
|Сапета Александр
|1
|1
|Герюгов Азнаур
|2
|0
|Махмутов Руслан
|1
|0
|Морозов Кирилл
|1
|0
|Беляков Игорь
|1
|0
|Ефремов Дмитрий
|1
|0
|Абазов Астемир
|1
|0
|Джикия Темур
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
2
100%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
3
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
33%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
5
56%
0
0%
76-90
Пропущено
2
11
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
50%
4
36%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
3
27%
76-90
Забито
11
4
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
2
18%
1
25%
1-15
1
9%
1
25%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
5
45%
0
0%
76-90
Пропущено
3
13
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
1
33%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
1
33%
4
31%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Алания
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ФК Кубань - Алания 1:2 Алания - Нефтехимик 1:0 Уфа - Алания 1:3 Алания - Енисей 1:1
Родина Москва - Алания 1:3 Алания - Динамо Махачкала 0:0 Алания - СКА-Хабаровск 2:1 Балтика - Алания 0:1 Спартак Москва - Алания 2:2 Алания - КАМАЗ 3:2 Алания - Ротор 0:1 Динамо Москва - Алания 3:0 Нефтехимик - Алания 5:2 Алания - Акрон 2:2 Оренбург - Алания 0:0 Алания - Зенит 2:2 Алания - Томь 3:0 Факел - Алания 2:1 Алания - Балтика 0:3 Металлург Липецк - Алания 0:3
Волга Ульяновск
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Волга Ульяновск - Рубин 1:2 Волга Ульяновск - КАМАЗ 0:2 Волга Ульяновск - ФК Кубань 1:4 Волга Ульяновск - Нефтехимик 0:2
Уфа - Волга Ульяновск 2:1 Волга Ульяновск - Енисей 1:1 Урал-2 - Волга Ульяновск 0:3 Волга Ульяновск - Лада-Тольятти 2:1 Волга Ульяновск - Торпедо Миасс 1:1 Амкар - Волга Ульяновск 1:1 Носта - Волга Ульяновск 0:3 Оренбург-2 - Волга Ульяновск 2:3 Волга Ульяновск - Новосибирск 1:1 Звезда Пермь - Волга Ульяновск 0:0 Волга Ульяновск - Челябинск 1:0 Иртыш Омск - Волга Ульяновск 3:3 Волга Ульяновск - Зенит-Ижевск 0:1 Волга Ульяновск - Тюмень 3:2 Спартак-Туймазы - Волга Ульяновск 0:5 Волга Ульяновск - Спартак-Туймазы 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КАМАЗ
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|12 - 3
|16
|2.
|Алания
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 4
|14
|3.
|Рубин
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 6
|11
|4.
|Балтика
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|5.
|Волгарь
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|6.
|Енисей
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 8
|11
|7.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|8.
|Арсенал Тула
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 6
|9
|9.
|Нефтехимик
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 4
|8
|10.
|Уфа
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|11.
|ФК Кубань
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 7
|7
|12.
|Краснодар-2
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|13.
|Родина Москва
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|14.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 9
|5
|15.
|Шинник
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|16.
|Акрон
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|17.
|Велес Москва
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 10
|3
|18.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Балтика
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|2.
|Волгарь
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|3.
|Енисей
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 4
|9
|4.
|КАМАЗ
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|5.
|Рубин
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|6.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|7.
|Арсенал Тула
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|8.
|Алания
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|9.
|Нефтехимик
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|10.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|11.
|Уфа
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|12.
|ФК Кубань
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|13.
|Велес Москва
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|14.
|Родина Москва
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|15.
|Шинник
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|16.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|17.
|Акрон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|18.
|Краснодар-2
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Алания
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|КАМАЗ
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|4 - 0
|9
|3.
|Краснодар-2
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|4.
|Арсенал Тула
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|5.
|Рубин
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|6.
|ФК Кубань
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|7.
|Уфа
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|8.
|Родина Москва
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Акрон
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 9
|4
|10.
|Нефтехимик
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|11.
|Шинник
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|12.
|Балтика
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|13.
|Волгарь
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|14.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|15.
|Енисей
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|16.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 6
|1
|17.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Велес Москва
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
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Прогнозы на матч Алания - Волга Ульяновск
Исход игры
Алания
97.3% (36)
Ничья
2.7% (1)
Волга Ульяновск
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
50% (17)
Меньше
50% (17)
Обе команды забьют
Да
41.18% (14)
Нет
58.82% (20)
Популярный счёт
2:0 Алания
29.7% (11)
2:1 Алания
27% (10)
1:0 Алания
13.5% (5)
3:0 Алания
10.8% (4)
3:1 Алания
8.1% (3)
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