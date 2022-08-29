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Дания: Суперлига Дании

2022-2023

Стадион:
Брондбю
0:1
Первый тайм: 21'
Митьюлланд
0'
10' Желтая карточка
Каппис Кристиан
14' Желтая карточка
Махсо Андреас
0:1
14' Пенальти
Феррейра Эвандер
18' Желтая карточка
Паулиньо VI

Ход матча

10'
Каппис Кристиан
 
14'
Махсо Андреас
 
14'
0:1
Феррейра Эвандер
18'
 
Паулиньо VI

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 2
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Брондбю
Ничья
Митьюлланд
3.32
3.80
3.45
Все Коэффициенты
16
Миккельсен
Томас
2
Себулонсен
Себастьян
5
Махсо
Андреас
18
Шиембе
Кевин
23
Каппис
Кристиан
6
Белл
Джо
10
Васс
Даниэль
8
Греве
Матиас
25
Слимане
Анис
27
Хедлунд
Симон
36
Квистгарден
Матиас
16
Олафссон
Элиас-Рафн
6
Андерссон
Йоэль
28
Святченко
Эрик
73
Жуниньо
29
Паулиньо
VI
36
Дрейер
Андерс
24
Серенсен
Оливер
10
Феррейра
Эвандер
11
Исаксен
Густав
9
Каба
Сори
7
Систо
Пионе
Брондбю
4-1-2-1-2
Митьюлланд
4-3-3

История личных встреч

Брондбю
Митьюлланд

31 матч

77.4%
22.6%
24 победы 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

71%
48.4%
22 победы 15 ничьих 0 побед

Второй тайм

51.6%
35.5%
12.9%
16 побед 11 ничьих 0 побед

26 матчей

26.9%
73.1%
0 побед 7 ничьих 19 побед

Первый тайм

34.6%
65.4%
0 побед 9 ничьих 11 побед

Второй тайм

34.6%
65.4%
0 побед 9 ничьих 21 победа

57 матчей

42.1%
24.6%
33.3%
24 победы 14 ничьих 19 побед

Первый тайм

38.6%
42.1%
19.3%
22 победы 24 ничьи 11 побед

Второй тайм

28.1%
35.1%
36.8%
16 побед 20 ничьих 21 победа

История матчей

СДЧГ
2:2
СДЧГ
1:3
К
1:2
К
0:2
СД
1:2
СД
2:0
СДЧГ
3:1
СДЧГ
1:0
СД
1:0
СД
2:3
СДЧГ
1:1
СД
0:0
СД
1:2
СД
1:0
СДЧГ
4:1
К
1:1
СДЧГ
1:2
СД
3:2
СД
2:2
СД
0:1
К
3:1
СД
2:3
СД
0:1
СД
4:0
СД
4:2
К
1:2
СД
3:2
СД
2:1
СД
3:3
СД
2:0
СД
2:1
СД
0:0
СД
2:3
СД
1:1
СД
3:1
СД
3:1
СД
0:1
СД
5:2
СД
1:1
СД
1:1
СД
1:1
С
0:2
СЛ
1:0
СЛ
2:1
СЛ
1:0
СЛ
2:2
СЛ
1:0
СЛ
2:4
СЛ
1:1
СЛ
3:1
СЛ
2:4
СЛ
1:1
СЛ
3:0
СЛ
1:1
К
0:2
К
3:0
СЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Радошевич Йосип 2 (2) 0.29
Каппис Кристиан 1 0.14
Слимане Анис 1 0.14
Квистгарден Матиас 1 0.14
Oscar Schwartau 1 0.14
Дивкович Марко 0 0
Греве Матиас 0 0
Митьюлланд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дрейер Андерс 4 0.57
Исаксен Густав 4 0.57
Каба Сори 2 0.29
Систо Пионе 2 0.29
Дюр Николас 1 0.14
Андерссон Йоэль 0 0
Шарлес 0 0
Святченко Эрик 0 0
Далсгор Хенрик 0 0

Карточки

Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Квистгарден Матиас 2 0
Васс Даниэль 1 0
Хедлунд Симон 1 0
Радошевич Йосип 1 0
Шиембе Кевин 1 0
Белл Джо 1 0
Дивкович Марко 1 0
Каппис Кристиан 1 0
Слимане Анис 1 0
Хеггхейм Хенрик 1 0
Салех Юсеф 1 0
Митьюлланд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Далсгор Хенрик 1 1
Жуниньо 1 1
Тюкосен Мадс 2 0
Рафаэль Онедика 2 0
Святченко Эрик 1 0
Андерссон Йоэль 1 0
Каба Сори 1 0
Дюр Николас 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
11
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
25%
3
27%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
25%
2
18%
31-45
1
25%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

3
7
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
67%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
6
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
13%
2
33%
61-75
2
25%
1
17%
76-90

Забито

6
13
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
1
17%
3
23%
1-15
1
17%
2
15%
16-30
1
17%
2
15%
31-45
2
33%
4
31%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

11
13
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
4
36%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
3
23%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
3
27%
3
23%
61-75
2
18%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Брондбю
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ольборг - Брондбю 2:1 Брондбю - Оденсе 2:0 Базель - Брондбю 2:1 Копенгаген - Брондбю 4:1
Брондбю - Базель 1:0 Силькеборг - Брондбю 2:0 Брондбю - Погонь Щецин 4:0 Брондбю - Нордшелланн 1:3 Погонь Щецин - Брондбю 1:1 Брондбю - Орхус 1:0 Брондбю - Фремад Амагер 2:0 Ганза - Брондбю 3:1 Брондбю - Люнгбю 1:0 Брондбю - Орхус 1:2 Брондбю - Видовре 1:1 Брондбю - Силькеборг 2:1 Ольборг - Брондбю 1:3 Митьюлланд - Брондбю 2:2 Брондбю - Копенгаген 1:1 Раннерс - Брондбю 2:1
Митьюлланд
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Митьюлланд - Орхус 0:2 Хорсенс - Митьюлланд 3:3 Митьюлланд - Бенфика 1:3 Люнгбю - Митьюлланд 3:3
Бенфика - Митьюлланд 4:1 Оденсе - Митьюлланд 1:5 АЕК Ларнака - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - Силькеборг 1:3 Митьюлланд - АЕК Ларнака 1:1 Митьюлланд - Раннерс 1:1 Гент - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Ольборг 2:1 Митьюлланд - Оденсе 3:2 Оденсе - Митьюлланд 0:0 Митьюлланд - Раннерс 3:2 Силькеборг - Митьюлланд 1:4 Митьюлланд - Брондбю 2:2 Ольборг - Митьюлланд 1:2 Митьюлланд - Вайле 3:1 Митьюлланд - Копенгаген 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 7 5 1 1 11 - 5 16
2. Раннерс 7 4 3 0 9 - 4 15
3. Силькеборг 7 4 1 2 13 - 8 13
4. Орхус 7 4 1 2 9 - 5 13
5. Виборг 7 4 0 3 11 - 9 12
6. Хорсенс 7 3 2 2 7 - 6 11
7. Копенгаген 7 3 0 4 14 - 13 9
8. Митьюлланд 1:0 7 2 3 2 14 - 13 9
9. Оденсе 7 2 1 4 7 - 14 7
10. Брондбю 0:1 7 2 0 5 6 - 12 6
11. Ольборг 7 1 2 4 5 - 10 5
12. Люнгбю 7 0 2 5 7 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виборг 4 4 0 0 10 - 4 12
2. Раннерс 4 3 1 0 5 - 2 10
3. Нордшелланн 4 3 0 1 6 - 4 9
4. Хорсенс 3 2 1 0 6 - 4 7
5. Орхус 3 2 1 0 4 - 1 7
6. Силькеборг 3 2 0 1 6 - 3 6
7. Брондбю 0:1 4 2 0 2 4 - 4 6
8. Ольборг 4 1 2 1 3 - 4 5
9. Копенгаген 3 1 0 2 5 - 5 3
10. Оденсе 4 1 0 3 3 - 9 3
11. Люнгбю 3 0 2 1 5 - 8 2
12. Митьюлланд 1:0 3 0 1 2 2 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 1:0 4 2 2 0 12 - 7 8
2. Силькеборг 4 2 1 1 7 - 5 7
3. Нордшелланн 3 2 1 0 5 - 1 7
4. Копенгаген 4 2 0 2 9 - 8 6
5. Орхус 4 2 0 2 5 - 4 6
6. Раннерс 3 1 2 0 4 - 2 5
7. Оденсе 3 1 1 1 4 - 5 4
8. Хорсенс 4 1 1 2 1 - 2 4
9. Виборг 3 0 0 3 1 - 5 0
10. Ольборг 3 0 0 3 2 - 6 0
11. Брондбю 0:1 3 0 0 3 2 - 8 0
12. Люнгбю 4 0 0 4 2 - 6 0
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    • Описание гола
      14'
      'Г О О О О О Л - Феррейра Эвандер из команды Митьюлланд забивает с пенальти! Он пробил правой. Томас Миккельсен был близок к тому, чтобы отразить мяч.'
    • 14'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • Желтая карточка
      14'
      Махсо Андреас получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      14'
      ПЕНАЛЬТИ - Махсо Андреас из команды Брондбю привез своей команде пенальти за опасную игру против Святченко Эрик.
    • 13'
      После проверки VAR судья изменил решение - Митьюлланд пробьет пенальти!
    • 13'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • 12'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 12'
      Матч возобновлен
    • 11'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 11'
      Махсо Андреас выиграл воздушное противоборство у Святченко Эрик.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Broendby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Брондбю
    Ничья
    Митьюлланд
    3.32
    3.80
    3.45
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    Где смотреть матч Брондбю 0:1 Митьюлланд онлайн

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