Стадион: Брондбю
0:1
Первый тайм: 21'
0'
10' Желтая карточкаКаппис Кристиан
14' Желтая карточкаМахсо Андреас
0:1
14' ПенальтиФеррейра Эвандер
18' Желтая карточкаПаулиньо VI
Ход матча
10'
14'
14'
0:1
18'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 2
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
18
Шиембе
Кевин
6
Белл
Джо
10
Васс
Даниэль
25
Слимане
Анис
73
Жуниньо
29
Паулиньо
VI
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Шиембе КевинЗащитник
- Защитник
-
6 Белл ДжоПолузащитник
-
10 Васс ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Слимане АнисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
50 Циглер ЛукасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Бьюр ПетерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Салех ЮсефНападающий
-
-
Главный тренер: Фредриксен Нильс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
73 ЖуниньоЗащитник
-
29 Паулиньо VIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Оустед ДавидВратарь
- Защитник
-
17 Тюкосен МадсПолузащитник
-
35 ШарлесПолузащитник
-
44 Дюр НиколасПолузащитник
- Нападающий
-
19 Куаку КрисНападающий
-
53 Линн ВикторНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Капельяс Альберт
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Брондбю
Митьюлланд
31 матч
77.4%
22.6%
24 победы 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
71%
48.4%
22 победы 15 ничьих 0 побед
Второй тайм
51.6%
35.5%
12.9%
16 побед 11 ничьих 0 побед
26 матчей
26.9%
73.1%
0 побед 7 ничьих 19 побед
Первый тайм
34.6%
65.4%
0 побед 9 ничьих 11 побед
Второй тайм
34.6%
65.4%
0 побед 9 ничьих 21 победа
57 матчей
42.1%
24.6%
33.3%
24 победы 14 ничьих 19 побед
Первый тайм
38.6%
42.1%
19.3%
22 победы 24 ничьи 11 побед
Второй тайм
28.1%
35.1%
36.8%
16 побед 20 ничьих 21 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брондбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Радошевич Йосип
|2 (2)
|0.29
|Каппис Кристиан
|1
|0.14
|Слимане Анис
|1
|0.14
|Квистгарден Матиас
|1
|0.14
|Oscar Schwartau
|1
|0.14
|Дивкович Марко
|0
|0
|Греве Матиас
|0
|0
Митьюлланд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дрейер Андерс
|4
|0.57
|Исаксен Густав
|4
|0.57
|Каба Сори
|2
|0.29
|Систо Пионе
|2
|0.29
|Дюр Николас
|1
|0.14
|Андерссон Йоэль
|0
|0
|Шарлес
|0
|0
|Святченко Эрик
|0
|0
|Далсгор Хенрик
|0
|0
Карточки
Брондбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Квистгарден Матиас
|2
|0
|Васс Даниэль
|1
|0
|Хедлунд Симон
|1
|0
|Радошевич Йосип
|1
|0
|Шиембе Кевин
|1
|0
|Белл Джо
|1
|0
|Дивкович Марко
|1
|0
|Каппис Кристиан
|1
|0
|Слимане Анис
|1
|0
|Хеггхейм Хенрик
|1
|0
|Салех Юсеф
|1
|0
Митьюлланд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Далсгор Хенрик
|1
|1
|Жуниньо
|1
|1
|Тюкосен Мадс
|2
|0
|Рафаэль Онедика
|2
|0
|Святченко Эрик
|1
|0
|Андерссон Йоэль
|1
|0
|Каба Сори
|1
|0
|Дюр Николас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
11
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
25%
3
27%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
25%
2
18%
31-45
1
25%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
3
7
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
67%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
6
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
13%
2
33%
61-75
2
25%
1
17%
76-90
Забито
6
13
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
1
17%
3
23%
1-15
1
17%
2
15%
16-30
1
17%
2
15%
31-45
2
33%
4
31%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
11
13
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
4
36%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
3
23%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
3
27%
3
23%
61-75
2
18%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Брондбю
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ольборг - Брондбю 2:1 Брондбю - Оденсе 2:0 Базель - Брондбю 2:1 Копенгаген - Брондбю 4:1
Брондбю - Базель 1:0 Силькеборг - Брондбю 2:0 Брондбю - Погонь Щецин 4:0 Брондбю - Нордшелланн 1:3 Погонь Щецин - Брондбю 1:1 Брондбю - Орхус 1:0 Брондбю - Фремад Амагер 2:0 Ганза - Брондбю 3:1 Брондбю - Люнгбю 1:0 Брондбю - Орхус 1:2 Брондбю - Видовре 1:1 Брондбю - Силькеборг 2:1 Ольборг - Брондбю 1:3 Митьюлланд - Брондбю 2:2 Брондбю - Копенгаген 1:1 Раннерс - Брондбю 2:1
Митьюлланд
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Митьюлланд - Орхус 0:2 Хорсенс - Митьюлланд 3:3 Митьюлланд - Бенфика 1:3 Люнгбю - Митьюлланд 3:3
Бенфика - Митьюлланд 4:1 Оденсе - Митьюлланд 1:5 АЕК Ларнака - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - Силькеборг 1:3 Митьюлланд - АЕК Ларнака 1:1 Митьюлланд - Раннерс 1:1 Гент - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Ольборг 2:1 Митьюлланд - Оденсе 3:2 Оденсе - Митьюлланд 0:0 Митьюлланд - Раннерс 3:2 Силькеборг - Митьюлланд 1:4 Митьюлланд - Брондбю 2:2 Ольборг - Митьюлланд 1:2 Митьюлланд - Вайле 3:1 Митьюлланд - Копенгаген 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|7
|5
|1
|1
|11 - 5
|16
|2.
|Раннерс
|7
|4
|3
|0
|9 - 4
|15
|3.
|Силькеборг
|7
|4
|1
|2
|13 - 8
|13
|4.
|Орхус
|7
|4
|1
|2
|9 - 5
|13
|5.
|Виборг
|7
|4
|0
|3
|11 - 9
|12
|6.
|Хорсенс
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|7.
|Копенгаген
|7
|3
|0
|4
|14 - 13
|9
|8.
|Митьюлланд
|1:0
|7
|2
|3
|2
|14 - 13
|9
|9.
|Оденсе
|7
|2
|1
|4
|7 - 14
|7
|10.
|Брондбю
|0:1
|7
|2
|0
|5
|6 - 12
|6
|11.
|Ольборг
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|12.
|Люнгбю
|7
|0
|2
|5
|7 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виборг
|4
|4
|0
|0
|10 - 4
|12
|2.
|Раннерс
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|3.
|Нордшелланн
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|4.
|Хорсенс
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|5.
|Орхус
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|6.
|Силькеборг
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|7.
|Брондбю
|0:1
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|8.
|Ольборг
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|9.
|Копенгаген
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|10.
|Оденсе
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|11.
|Люнгбю
|3
|0
|2
|1
|5 - 8
|2
|12.
|Митьюлланд
|1:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|1:0
|4
|2
|2
|0
|12 - 7
|8
|2.
|Силькеборг
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|3.
|Нордшелланн
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|4.
|Копенгаген
|4
|2
|0
|2
|9 - 8
|6
|5.
|Орхус
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|6.
|Раннерс
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|7.
|Оденсе
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|8.
|Хорсенс
|4
|1
|1
|2
|1 - 2
|4
|9.
|Виборг
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|10.
|Ольборг
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|11.
|Брондбю
|0:1
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|12.
|Люнгбю
|4
|0
|0
|4
|2 - 6
|0
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