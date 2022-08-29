Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' 'Г О О О О О Л - Феррейра Эвандер из команды Митьюлланд забивает с пенальти! Он пробил правой. Томас Миккельсен был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

14' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

14' Махсо Андреас получил желтую карточку от судьи

13' После проверки VAR судья изменил решение - Митьюлланд пробьет пенальти!

13' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

12' Матч возобновится спорным мячом

12' Матч возобновлен