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Дания: Суперлига Дании

2022-2023

Стадион: Зрители: 16622
Брондбю
0:2
Конец матча
Митьюлланд
0'
10' Желтая карточка
Каппис Кристиан
14' Желтая карточка
Махсо Андреас
0:1
14' Пенальти
Феррейра Эвандер
18' Желтая карточка
Паулиньо VI
0:2
26' Гол
Систо Пионе
43' Желтая карточка
Квистгарден Матиас
62' Желтая карточка
Святченко Эрик
81' Желтая карточка
Слимане Анис
89' Желтая карточка
Феррейра Эвандер
89' Желтая карточка
Васс Даниэль
90' Желтая карточка
Исаксен Густав
90'+8

Ход матча

10'
Каппис Кристиан
 
14'
Махсо Андреас
 
14'
0:1
Феррейра Эвандер
18'
 
Паулиньо VI
26'
0:2
Систо Пионе
(Исаксен Густав)
43'
Квистгарден Матиас
 
46'
 
Дюр Николас
Паулиньо VI
62'
 
Святченко Эрик
66'
Oscar Schwartau
Хедлунд Симон
 
66'
Салех Юсеф
Себулонсен Себастьян
 
66'
 
Брумадо Жуниор
Каба Сори
77'
 
Чилуфя Эдвард
Систо Пионе
81'
Слимане Анис
 
81'
Радошевич Йосип
Белл Джо
 
81'
Алвес Фредерик
Квистгарден Матиас
 
84'
 
Гартенманн Стефан
Святченко Эрик
89'
 
Феррейра Эвандер
89'
Васс Даниэль
 
90'
Дивкович Марко
Слимане Анис
 
90'
 
Исаксен Густав

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 5
  • 8 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 5
  • 3 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 9
  • 5 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

16
Миккельсен
Томас
2
Себулонсен
Себастьян
5
Махсо
Андреас
18
Шиембе
Кевин
23
Каппис
Кристиан
6
Белл
Джо
10
Васс
Даниэль
8
Греве
Матиас
25
Слимане
Анис
27
Хедлунд
Симон
36
Квистгарден
Матиас
16
Олафссон
Элиас-Рафн
6
Андерссон
Йоэль
28
Святченко
Эрик
73
Жуниньо
29
Паулиньо
VI
36
Дрейер
Андерс
24
Серенсен
Оливер
10
Феррейра
Эвандер
11
Исаксен
Густав
9
Каба
Сори
7
Систо
Пионе
Брондбю
4-1-2-1-2
Митьюлланд
4-3-3

История личных встреч

Брондбю
Митьюлланд

31 матч

77.4%
22.6%
24 победы 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

71%
48.4%
22 победы 15 ничьих 0 побед

Второй тайм

51.6%
35.5%
12.9%
16 побед 11 ничьих 0 побед

26 матчей

26.9%
73.1%
0 побед 7 ничьих 19 побед

Первый тайм

34.6%
65.4%
0 побед 9 ничьих 11 побед

Второй тайм

34.6%
65.4%
0 побед 9 ничьих 21 победа

57 матчей

42.1%
24.6%
33.3%
24 победы 14 ничьих 19 побед

Первый тайм

38.6%
42.1%
19.3%
22 победы 24 ничьи 11 побед

Второй тайм

28.1%
35.1%
36.8%
16 побед 20 ничьих 21 победа

История матчей

СДЧГ
2:2
СДЧГ
1:3
К
1:2
К
0:2
СД
1:2
СД
2:0
СДЧГ
3:1
СДЧГ
1:0
СД
1:0
СД
2:3
СДЧГ
1:1
СД
0:0
СД
1:2
СД
1:0
СДЧГ
4:1
К
1:1
СДЧГ
1:2
СД
3:2
СД
2:2
СД
0:1
К
3:1
СД
2:3
СД
0:1
СД
4:0
СД
4:2
К
1:2
СД
3:2
СД
2:1
СД
3:3
СД
2:0
СД
2:1
СД
0:0
СД
2:3
СД
1:1
СД
3:1
СД
3:1
СД
0:1
СД
5:2
СД
1:1
СД
1:1
СД
1:1
С
0:2
СЛ
1:0
СЛ
2:1
СЛ
1:0
СЛ
2:2
СЛ
1:0
СЛ
2:4
СЛ
1:1
СЛ
3:1
СЛ
2:4
СЛ
1:1
СЛ
3:0
СЛ
1:1
К
0:2
К
3:0
СЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Радошевич Йосип 2 (2) 0.29
Каппис Кристиан 1 0.14
Слимане Анис 1 0.14
Квистгарден Матиас 1 0.14
Oscar Schwartau 1 0.14
Дивкович Марко 0 0
Греве Матиас 0 0
Митьюлланд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дрейер Андерс 4 0.57
Исаксен Густав 4 0.57
Систо Пионе 3 0.43
Каба Сори 2 0.29
Дюр Николас 1 0.14
Феррейра Эвандер 1 (1) 0.14
Андерссон Йоэль 0 0
Шарлес 0 0
Святченко Эрик 0 0
Далсгор Хенрик 0 0

Карточки

Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Квистгарден Матиас 3 0
Васс Даниэль 2 0
Слимане Анис 2 0
Хедлунд Симон 1 0
Радошевич Йосип 1 0
Махсо Андреас 1 0
Шиембе Кевин 1 0
Белл Джо 1 0
Дивкович Марко 1 0
Каппис Кристиан 1 0
Хеггхейм Хенрик 1 0
Салех Юсеф 1 0
Митьюлланд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Далсгор Хенрик 1 1
Жуниньо 1 1
Святченко Эрик 2 0
Тюкосен Мадс 2 0
Рафаэль Онедика 2 0
Андерссон Йоэль 1 0
Феррейра Эвандер 1 0
Каба Сори 1 0
Дюр Николас 1 0
Исаксен Густав 1 0
Паулиньо VI 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
13
2 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
1
25%
4
31%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
1
25%
2
15%
31-45
1
25%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

5
7
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
40%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
6
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
13%
2
33%
61-75
2
25%
1
17%
76-90

Забито

6
15
3 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
1
17%
4
27%
1-15
1
17%
3
20%
16-30
1
17%
2
13%
31-45
2
33%
4
27%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

13
13
8 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
5
38%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
3
23%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
3
23%
3
23%
61-75
2
15%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Брондбю
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ольборг - Брондбю 2:1 Брондбю - Оденсе 2:0 Базель - Брондбю 2:1 Копенгаген - Брондбю 4:1
Брондбю - Базель 1:0 Силькеборг - Брондбю 2:0 Брондбю - Погонь Щецин 4:0 Брондбю - Нордшелланн 1:3 Погонь Щецин - Брондбю 1:1 Брондбю - Орхус 1:0 Брондбю - Фремад Амагер 2:0 Ганза - Брондбю 3:1 Брондбю - Люнгбю 1:0 Брондбю - Орхус 1:2 Брондбю - Видовре 1:1 Брондбю - Силькеборг 2:1 Ольборг - Брондбю 1:3 Митьюлланд - Брондбю 2:2 Брондбю - Копенгаген 1:1 Раннерс - Брондбю 2:1
Митьюлланд
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Митьюлланд - Орхус 0:2 Хорсенс - Митьюлланд 3:3 Митьюлланд - Бенфика 1:3 Люнгбю - Митьюлланд 3:3
Бенфика - Митьюлланд 4:1 Оденсе - Митьюлланд 1:5 АЕК Ларнака - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - Силькеборг 1:3 Митьюлланд - АЕК Ларнака 1:1 Митьюлланд - Раннерс 1:1 Гент - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Ольборг 2:1 Митьюлланд - Оденсе 3:2 Оденсе - Митьюлланд 0:0 Митьюлланд - Раннерс 3:2 Силькеборг - Митьюлланд 1:4 Митьюлланд - Брондбю 2:2 Ольборг - Митьюлланд 1:2 Митьюлланд - Вайле 3:1 Митьюлланд - Копенгаген 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 7 5 1 1 11 - 5 16
2. Раннерс 7 4 3 0 9 - 4 15
3. Силькеборг 7 4 1 2 13 - 8 13
4. Орхус 7 4 1 2 9 - 5 13
5. Виборг 7 4 0 3 11 - 9 12
6. Хорсенс 7 3 2 2 7 - 6 11
7. Копенгаген 7 3 0 4 14 - 13 9
8. Митьюлланд 7 2 3 2 15 - 13 9
9. Оденсе 7 2 1 4 7 - 14 7
10. Брондбю 7 2 0 5 6 - 13 6
11. Ольборг 7 1 2 4 5 - 10 5
12. Люнгбю 7 0 2 5 7 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виборг 4 4 0 0 10 - 4 12
2. Раннерс 4 3 1 0 5 - 2 10
3. Нордшелланн 4 3 0 1 6 - 4 9
4. Хорсенс 3 2 1 0 6 - 4 7
5. Орхус 3 2 1 0 4 - 1 7
6. Силькеборг 3 2 0 1 6 - 3 6
7. Брондбю 4 2 0 2 4 - 5 6
8. Ольборг 4 1 2 1 3 - 4 5
9. Копенгаген 3 1 0 2 5 - 5 3
10. Оденсе 4 1 0 3 3 - 9 3
11. Люнгбю 3 0 2 1 5 - 8 2
12. Митьюлланд 3 0 1 2 2 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 4 2 2 0 13 - 7 8
2. Силькеборг 4 2 1 1 7 - 5 7
3. Нордшелланн 3 2 1 0 5 - 1 7
4. Копенгаген 4 2 0 2 9 - 8 6
5. Орхус 4 2 0 2 5 - 4 6
6. Раннерс 3 1 2 0 4 - 2 5
7. Оденсе 3 1 1 1 4 - 5 4
8. Хорсенс 4 1 1 2 1 - 2 4
9. Виборг 3 0 0 3 1 - 5 0
10. Ольборг 3 0 0 3 2 - 6 0
11. Брондбю 3 0 0 3 2 - 8 0
12. Люнгбю 4 0 0 4 2 - 6 0
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