Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Матч возобновлен

93' Ох, нехорошо это выглядит. Брумадо Жуниор получил травму и медбригада забирает его с поля.

92' Брумадо Жуниор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

92' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

92' Юсеф Салех нанес удар головой, но Элиас Олафссон спокойно отбил мяч.

92' Каппис Кристиан из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

91' Жуниньо из команды Митьюлланд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

91' Каппис Кристиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

90' Оооо... вот это был удар! Дивкович Марко должен был забить с этой позиции.

90' Удар от ворот произведет Брондбю

90' Феррейра Эвандер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

89' Васс Даниэль получает желтую карточку за неспортивное поведение

89' Феррейра Эвандер получает желтую карточку за неспортивное поведение

88' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

88' Жуниньо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Феррейра Эвандер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

87' Сегодняшная посещаемость составляет 16622 болельщиков

87' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

86' Дрейер Андерс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Греве Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Удар от ворот произведет Брондбю

84' Юсеф Салех нанес удар, но тот был заблокирован.

84' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Жуниньо из команды Митьюлланд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

83' Жуниньо из команды Митьюлланд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

83' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

82' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

82' Матч возобновлен

82' Ох, нехорошо это выглядит. Святченко Эрик получил травму и медбригада забирает его с поля.

81' Тактическая замена. Квистгарден Матиас уходит с поля и его заменяет Фредерик Алвес Ибсен

81' Слимане Анис получил желтую карточку от судьи

80' Святченко Эрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Слимане Анис нанес удар головой, но Элиас Олафссон спокойно отбил мяч.

80' Белл Джо из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

79' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

76' Васс Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

76' Каппис Кристиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

76' Матч возобновлен

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Удар от ворот произведет Брондбю

73' Феррейра Эвандер не смог попасть в створ ударом издали

73' Святченко Эрик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

72' Дрейер Андерс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

72' Дрейер Андерс из команды Митьюлланд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

71' Дрейер Андерс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

71' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

69' Удар от ворот произведет Митьюлланд

67' Олафссон Элиас-Рафн взял и забрал мяч на выходе

67' Каппис Кристиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

66' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Тактическая замена. Sebastian Soeraas Sebulonsen уходит с поля и его заменяет Юсеф Салех

65' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Дрейер Андерс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

63' Удар от ворот произведет Митьюлланд

63' Матч возобновлен

63' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

63' Каппис Кристиан из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

62' Святченко Эрик получил желтую карточку от судьи

60' Хорошую попытку сделал Феррейра Эвандер . Удар в створ, но вратарь начеку

60' Исаксен Густав создает голевую возможность для своего партнера по команде.

60' Жуниньо из команды Митьюлланд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

60' Васс Даниэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

59' Квистгарден Матиас нанес удар головой, но Элиас Олафссон спокойно отбил мяч.

59' Васс Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Исаксен Густав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Васс Даниэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

56' Квистгарден Матиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

56' Игрок команды Брондбю совершает фол

54' Хорошую попытку сделал Квистгарден Матиас . Удар в створ, но вратарь начеку

54' Шиембе Кевин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

54' Васс Даниэль из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

52' Дюр Николас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

52' Удар от ворот произведет Митьюлланд

51' Хедлунд Симон не смог попасть в створ ударом издали

51' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Каба Сори пробует нанести удар издали, но Томас Миккельсен держит все под контролем

48' Жуниньо из команды Митьюлланд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

47' Греве Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Систо Пионе создает голевую возможность для своего партнера по команде.