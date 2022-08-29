Стадион: Теле2 Арена
Ход матча
11'
1:0
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
60 Владение мячом, % 40
10
Асоро
Йоэль
20
Странд
Симон
5
Мауду
23
Хульт
Никлас
17
Фрик
Пер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Асоро ЙоэльНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Странд СимонЗащитник
- Защитник
-
5 МаудуЗащитник
-
23 Хульт НикласЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Фрик ПерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Роннинг ТимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Альм РасмусНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
История личных встреч
Юргорден
Эльфсборг
12 матчей
50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
83.3%
7 побед 10 ничьих 0 побед
19 матчей
21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед
Первый тайм
36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
5.3%
94.7%
0 побед 1 ничья 13 побед
31 матч
19.4%
32.3%
48.3%
6 побед 10 ничьих 15 побед
Первый тайм
22.6%
41.9%
35.5%
7 побед 13 ничьих 11 побед
Второй тайм
22.6%
35.5%
41.9%
7 побед 11 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Юргорден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эдвардсен Виктор
|6
|0.3
|Асоро Йоэль
|6
|0.3
|Банда Эммануэль
|4
|0.2
|Радетинац Харис
|4
|0.2
|Викхейм Густав
|4
|0.2
|Финнделл Хампус
|3
|0.15
|Эрикссон Магнус
|2
|0.1
|Хакшабанович Сеад
|2
|0.1
|Хиен Исак
|2
|0.1
|Экдаль Хьяльмар
|2
|0.1
|Андерссон Элиас
|1
|0.05
|Шуллер Расмус
|1
|0.05
|Сабович Бесард
|1
|0.05
Эльфсборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альм Расмус
|6
|0.3
|Ольссон Симон
|4
|0.2
|Гудьонсен Свейнн
|4
|0.2
|Ондрейка Якоб
|2
|0.1
|Занден Оливер
|2
|0.1
|Ларссон Йохан
|2
|0.1
|Фрик Пер
|2
|0.1
|Michael Baidoo
|2
|0.1
|Бернхардссон Александер
|2
|0.1
|Оккельс Йеппе
|1
|0.05
|Мауду
|1
|0.05
|Хенрикссон Густав
|1
|0.05
|Седерберг Ноа
|1
|0.05
|Вяйсянен Лео
|0
|0
|Emmanuel Boateng2
|0
|0
Карточки
Юргорден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юханссон Петр
|4
|0
|Финнделл Хампус
|4
|0
|Шуллер Расмус
|3
|0
|Викхейм Густав
|3
|0
|Эдвардсен Виктор
|2
|0
|Асоро Йоэль
|2
|0
|Экдаль Хьяльмар
|2
|0
|Хиен Исак
|2
|0
|Радетинац Харис
|1
|0
|Бенгтссон Пьер
|1
|0
|Эрикссон Магнус
|1
|0
|Андерссон Элиас
|1
|0
|Сабович Бесард
|1
|0
|Банда Эммануэль
|1
|0
|Amadou Doumbouya
|1
|0
Эльфсборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рёмер Андре
|6
|0
|Emmanuel Boateng2
|5
|0
|Фрик Пер
|3
|0
|Вяйсянен Лео
|3
|0
|Ольссон Симон
|3
|0
|Странд Симон
|3
|0
|Гудьонсен Свейнн
|3
|0
|Бернхардссон Александер
|3
|0
|Хольмен Себастьян
|2
|0
|Лагербильке Густав
|2
|0
|Хенрикссон Густав
|2
|0
|Седерберг Ноа
|2
|0
|Альм Расмус
|1
|0
|Оккельс Йеппе
|1
|0
|Занден Оливер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
26
11
10 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
10 Не забивали 14
4
15%
4
36%
1-15
2
8%
1
9%
16-30
4
15%
2
18%
31-45
5
19%
1
9%
46-60
6
23%
1
9%
61-75
5
19%
2
18%
76-90
Пропущено
8
14
5 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 9
2
25%
3
21%
1-15
2
25%
1
7%
16-30
1
13%
4
29%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
1
13%
2
14%
61-75
2
25%
1
7%
76-90
Забито
12
20
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 12
1 Забивали первыми 4
14 Не забивали 12
1
8%
2
10%
1-15
3
25%
2
10%
16-30
1
8%
4
20%
31-45
3
25%
3
15%
46-60
3
25%
2
10%
61-75
1
8%
7
35%
76-90
Пропущено
9
14
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
2
22%
2
14%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
3
33%
3
21%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
1
11%
3
21%
61-75
2
22%
2
14%
76-90
Забито
38
31
15 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 7
5 Не забивали 7
5
13%
6
19%
1-15
5
13%
3
10%
16-30
5
13%
6
19%
31-45
8
21%
4
13%
46-60
9
24%
3
10%
61-75
6
16%
9
29%
29%
76-90
Пропущено
17
28
11 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 17
4
24%
5
18%
1-15
3
18%
2
7%
16-30
4
24%
7
25%
31-45
0
0%
6
21%
46-60
2
12%
5
18%
61-75
4
24%
3
11%
76-90
Результаты последних матчей
Юргорден
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
АПОЭЛ - Юргорден 3:2 Варберг БоИС - Юргорден 2:2 Юргорден - АПОЭЛ 3:0 Юргорден - Кальмар 3:2
Юргорден - Сепси 3:1 Вернаму - Юргорден 0:0 Сепси - Юргорден 1:3 Юргорден - Риека 2:0 Хеккен - Юргорден 1:2 Риека - Юргорден 1:2 Юргорден - Вернаму 5:0 Хельсинборг - Юргорден 0:2 Юргорден - Хаммарбю 1:0 Сундсвалль - Юргорден 2:5 Юргорден - Сириус 3:3 Юргорден - Варберг БоИС 4:0 Кальмар - Юргорден 1:0 Юргорден - Мальмё 4:0 Эльфсборг - Юргорден 0:0 Юргорден - Хельсинборг 2:2
Эльфсборг
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Вернаму - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Норрчёпинг 1:1 Мьельбю - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Хеккен 4:4
Эльфсборг - Мольде 1:2 Кальмар - Эльфсборг 1:0 Мольде - Эльфсборг 4:1 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Эльфсборг - АИК 2:2 Хеккен - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Варберг БоИС 4:1 Эльфсборг - Хельсинборг 1:0 Норрчёпинг - Эльфсборг 2:2 Эльфсборг - Гётеборг 3:1 Сириус - Эльфсборг 2:0 Эльфсборг - Юргорден 0:0 Дегерфорс - Эльфсборг 0:6 Эльфсборг - Сундсвалль 3:1 Хельсинборг - Эльфсборг 1:0 Эльфсборг - Вернаму 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|20
|13
|5
|2
|48 - 26
|44
|2.
|Юргорден
|1:0
|20
|12
|5
|3
|41 - 15
|41
|3.
|Хаммарбю
|20
|12
|4
|4
|42 - 16
|40
|4.
|АИК
|20
|10
|6
|4
|32 - 26
|36
|5.
|Мальмё
|20
|10
|4
|6
|27 - 18
|34
|6.
|Кальмар
|20
|10
|3
|7
|23 - 17
|33
|7.
|Гётеборг
|20
|10
|3
|7
|26 - 17
|33
|8.
|Мьельбю
|20
|8
|7
|5
|20 - 17
|31
|9.
|Сириус
|20
|7
|4
|9
|20 - 28
|25
|10.
|Эльфсборг
|0:1
|20
|5
|9
|6
|33 - 27
|24
|11.
|Варберг БоИС
|20
|5
|6
|9
|18 - 34
|21
|12.
|Норрчёпинг
|20
|5
|6
|9
|22 - 27
|21
|13.
|Вернаму
|20
|4
|7
|9
|20 - 33
|19
|14.
|Дегерфорс
|20
|4
|3
|13
|18 - 41
|15
|15.
|Хельсинборг
|20
|3
|5
|12
|14 - 30
|14
|16.
|Сундсвалль
|20
|3
|1
|16
|19 - 51
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|1:0
|10
|9
|1
|0
|29 - 6
|28
|2.
|Хаммарбю
|11
|7
|3
|1
|27 - 9
|24
|3.
|Хеккен
|10
|7
|1
|2
|26 - 13
|22
|4.
|Мальмё
|10
|7
|1
|2
|19 - 7
|22
|5.
|Кальмар
|10
|7
|1
|2
|11 - 4
|22
|6.
|АИК
|10
|6
|3
|1
|13 - 7
|21
|7.
|Гётеборг
|10
|5
|3
|2
|14 - 7
|18
|8.
|Мьельбю
|10
|4
|5
|1
|14 - 9
|17
|9.
|Эльфсборг
|0:1
|9
|4
|4
|1
|21 - 13
|16
|10.
|Сириус
|9
|5
|0
|4
|10 - 9
|15
|11.
|Варберг БоИС
|11
|3
|4
|4
|10 - 16
|13
|12.
|Дегерфорс
|10
|3
|3
|4
|11 - 17
|12
|13.
|Норрчёпинг
|10
|3
|2
|5
|14 - 14
|11
|14.
|Вернаму
|9
|2
|5
|2
|8 - 7
|11
|15.
|Хельсинборг
|11
|2
|3
|6
|6 - 13
|9
|16.
|Сундсвалль
|10
|3
|0
|7
|13 - 26
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|10
|6
|4
|0
|22 - 13
|22
|2.
|Хаммарбю
|9
|5
|1
|3
|15 - 7
|16
|3.
|АИК
|10
|4
|3
|3
|19 - 19
|15
|4.
|Гётеборг
|10
|5
|0
|5
|12 - 10
|15
|5.
|Мьельбю
|10
|4
|2
|4
|6 - 8
|14
|6.
|Юргорден
|1:0
|10
|3
|4
|3
|12 - 9
|13
|7.
|Мальмё
|10
|3
|3
|4
|8 - 11
|12
|8.
|Кальмар
|10
|3
|2
|5
|12 - 13
|11
|9.
|Сириус
|11
|2
|4
|5
|10 - 19
|10
|10.
|Норрчёпинг
|10
|2
|4
|4
|8 - 13
|10
|11.
|Эльфсборг
|0:1
|11
|1
|5
|5
|12 - 14
|8
|12.
|Варберг БоИС
|9
|2
|2
|5
|8 - 18
|8
|13.
|Вернаму
|11
|2
|2
|7
|12 - 26
|8
|14.
|Хельсинборг
|9
|1
|2
|6
|8 - 17
|5
|15.
|Дегерфорс
|10
|1
|0
|9
|7 - 24
|3
|16.
|Сундсвалль
|10
|0
|1
|9
|6 - 25
|1
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан