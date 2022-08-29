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Швеция: Аллсвенскан

2022

Стадион:
Юргорден
2:1
Конец матча
Эльфсборг
0'
1:0
10' Гол
Экдаль Хьяльмар
12' Желтая карточка
Фрик Пер
23' Желтая карточка
Андерссон Элиас
23' Желтая карточка
Странд Симон
2:0
26' Гол
Финнделл Хампус
72' Желтая карточка
Хенрикссон Густав
76' Желтая карточка
Радетинац Харис
2:1
81' Гол
Ондрейка Якоб
88' Желтая карточка
Даниэльссон Маркус
90' Желтая карточка
Бернхардссон Александер
90' Желтая карточка
Рёмер Андре
90'+6
35
Зеттерстрем
Якоб
Видель
2
Юханссон
Петр
33
Даниэльссон
Маркус
3
Экдаль
Хьяльмар
8
Андерссон
Элиас
13
Финнделл
Хампус
6
Шуллер
Расмус
7
Эрикссон
Магнус
10
Асоро
Йоэль
16
Эдвардсен
Виктор
23
Викхейм
Густав
30
Вальдимарссон
Хакон-Рабн
20
Странд
Симон
8
Хольмен
Себастьян
5
Мауду
23
Хульт
Никлас
26
Emmanuel
Boateng2
13
Michael
Baidoo
6
Рёмер
Андре
19
Оккельс
Йеппе
17
Фрик
Пер
12
Бернхардссон
Александер
Юргорден
4-3-3
Эльфсборг
4-3-3

История личных встреч

Юргорден
Эльфсборг

12 матчей

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
83.3%
7 побед 10 ничьих 0 побед

19 матчей

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

5.3%
94.7%
0 побед 1 ничья 13 побед

31 матч

19.4%
32.3%
48.3%
6 побед 10 ничьих 15 побед

Первый тайм

22.6%
41.9%
35.5%
7 побед 13 ничьих 11 побед

Второй тайм

22.6%
35.5%
41.9%
7 побед 11 ничьих 13 побед

История матчей

А
0:0
А
0:3
А
0:2
А
1:1
А
1:0
А
0:1
А
2:0
К
3:2
А
2:2
А
2:2
А
2:2
А
3:0
А
2:2
А
3:0
ТМК
2:2
А
2:0
А
1:2
А
0:1
А
1:1
А
1:2
А
2:0
А
0:0
А
2:1
А
2:1
А
0:1
А
4:4
А
3:1
А
3:1
А
1:2
А
1:0
А
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдвардсен Виктор 6 0.3
Асоро Йоэль 6 0.3
Банда Эммануэль 4 0.2
Финнделл Хампус 4 0.2
Радетинац Харис 4 0.2
Викхейм Густав 4 0.2
Экдаль Хьяльмар 3 0.15
Эрикссон Магнус 2 0.1
Хакшабанович Сеад 2 0.1
Хиен Исак 2 0.1
Андерссон Элиас 1 0.05
Шуллер Расмус 1 0.05
Сабович Бесард 1 0.05
Эльфсборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альм Расмус 6 0.3
Ольссон Симон 4 0.2
Гудьонсен Свейнн 4 0.2
Ондрейка Якоб 3 0.15
Занден Оливер 2 0.1
Ларссон Йохан 2 0.1
Фрик Пер 2 0.1
Michael Baidoo 2 0.1
Бернхардссон Александер 2 0.1
Оккельс Йеппе 1 0.05
Мауду 1 0.05
Хенрикссон Густав 1 0.05
Седерберг Ноа 1 0.05
Вяйсянен Лео 0 0
Emmanuel Boateng2 0 0

Карточки

Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юханссон Петр 4 0
Финнделл Хампус 4 0
Шуллер Расмус 3 0
Викхейм Густав 3 0
Радетинац Харис 2 0
Андерссон Элиас 2 0
Эдвардсен Виктор 2 0
Асоро Йоэль 2 0
Экдаль Хьяльмар 2 0
Хиен Исак 2 0
Бенгтссон Пьер 1 0
Эрикссон Магнус 1 0
Даниэльссон Маркус 1 0
Сабович Бесард 1 0
Банда Эммануэль 1 0
Amadou Doumbouya 1 0
Эльфсборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рёмер Андре 7 0
Emmanuel Boateng2 5 0
Фрик Пер 4 0
Странд Симон 4 0
Бернхардссон Александер 4 0
Вяйсянен Лео 3 0
Ольссон Симон 3 0
Гудьонсен Свейнн 3 0
Хенрикссон Густав 3 0
Хольмен Себастьян 2 0
Лагербильке Густав 2 0
Седерберг Ноа 2 0
Альм Расмус 1 0
Оккельс Йеппе 1 0
Занден Оливер 1 0

Голы по времени матча

Забито

28
12
12 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 3
10 Не забивали 14
5
18%
4
33%
1-15
3
11%
1
8%
16-30
4
14%
2
17%
31-45
5
18%
1
8%
46-60
6
21%
1
8%
61-75
5
18%
3
25%
76-90

Пропущено

9
16
5 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 10
2
22%
4
25%
1-15
2
22%
2
13%
16-30
1
11%
4
25%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
1
11%
2
13%
61-75
3
33%
1
6%
76-90

Забито

12
20
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 12
1 Забивали первыми 4
15 Не забивали 13
1
8%
2
10%
1-15
3
25%
2
10%
16-30
1
8%
4
20%
31-45
3
25%
3
15%
46-60
3
25%
2
10%
61-75
1
8%
7
35%
76-90

Пропущено

9
14
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
2
22%
2
14%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
3
33%
3
21%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
1
11%
3
21%
61-75
2
22%
2
14%
76-90

Забито

40
32
17 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 7
5 Не забивали 7
6
15%
6
19%
1-15
6
15%
3
9%
16-30
5
13%
6
19%
31-45
8
20%
4
13%
46-60
9
23%
3
9%
61-75
6
15%
10
31%
76-90

Пропущено

18
30
11 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 18
4
22%
6
20%
1-15
3
17%
3
10%
16-30
4
22%
7
23%
31-45
0
0%
6
20%
46-60
2
11%
5
17%
61-75
5
28%
3
10%
76-90

Результаты последних матчей

Юргорден
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
АПОЭЛ - Юргорден 3:2 Варберг БоИС - Юргорден 2:2 Юргорден - АПОЭЛ 3:0 Юргорден - Кальмар 3:2
Юргорден - Сепси 3:1 Вернаму - Юргорден 0:0 Сепси - Юргорден 1:3 Юргорден - Риека 2:0 Хеккен - Юргорден 1:2 Риека - Юргорден 1:2 Юргорден - Вернаму 5:0 Хельсинборг - Юргорден 0:2 Юргорден - Хаммарбю 1:0 Сундсвалль - Юргорден 2:5 Юргорден - Сириус 3:3 Юргорден - Варберг БоИС 4:0 Кальмар - Юргорден 1:0 Юргорден - Мальмё 4:0 Эльфсборг - Юргорден 0:0 Юргорден - Хельсинборг 2:2
Эльфсборг
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Вернаму - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Норрчёпинг 1:1 Мьельбю - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Хеккен 4:4
Эльфсборг - Мольде 1:2 Кальмар - Эльфсборг 1:0 Мольде - Эльфсборг 4:1 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Эльфсборг - АИК 2:2 Хеккен - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Варберг БоИС 4:1 Эльфсборг - Хельсинборг 1:0 Норрчёпинг - Эльфсборг 2:2 Эльфсборг - Гётеборг 3:1 Сириус - Эльфсборг 2:0 Эльфсборг - Юргорден 0:0 Дегерфорс - Эльфсборг 0:6 Эльфсборг - Сундсвалль 3:1 Хельсинборг - Эльфсборг 1:0 Эльфсборг - Вернаму 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 20 13 5 2 48 - 26 44
2. Юргорден 20 12 5 3 42 - 16 41
3. Хаммарбю 20 12 4 4 42 - 16 40
4. АИК 20 10 6 4 32 - 26 36
5. Мальмё 20 10 4 6 27 - 18 34
6. Кальмар 20 10 3 7 23 - 17 33
7. Гётеборг 20 10 3 7 26 - 17 33
8. Мьельбю 20 8 7 5 20 - 17 31
9. Сириус 20 7 4 9 20 - 28 25
10. Эльфсборг 20 5 9 6 34 - 28 24
11. Варберг БоИС 20 5 6 9 18 - 34 21
12. Норрчёпинг 20 5 6 9 22 - 27 21
13. Вернаму 20 4 7 9 20 - 33 19
14. Дегерфорс 20 4 3 13 18 - 41 15
15. Хельсинборг 20 3 5 12 14 - 30 14
16. Сундсвалль 20 3 1 16 19 - 51 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 10 9 1 0 30 - 7 28
2. Хаммарбю 11 7 3 1 27 - 9 24
3. Хеккен 10 7 1 2 26 - 13 22
4. Мальмё 10 7 1 2 19 - 7 22
5. Кальмар 10 7 1 2 11 - 4 22
6. АИК 10 6 3 1 13 - 7 21
7. Гётеборг 10 5 3 2 14 - 7 18
8. Мьельбю 10 4 5 1 14 - 9 17
9. Эльфсборг 9 4 4 1 21 - 13 16
10. Сириус 9 5 0 4 10 - 9 15
11. Варберг БоИС 11 3 4 4 10 - 16 13
12. Дегерфорс 10 3 3 4 11 - 17 12
13. Норрчёпинг 10 3 2 5 14 - 14 11
14. Вернаму 9 2 5 2 8 - 7 11
15. Хельсинборг 11 2 3 6 6 - 13 9
16. Сундсвалль 10 3 0 7 13 - 26 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 10 6 4 0 22 - 13 22
2. Хаммарбю 9 5 1 3 15 - 7 16
3. АИК 10 4 3 3 19 - 19 15
4. Гётеборг 10 5 0 5 12 - 10 15
5. Мьельбю 10 4 2 4 6 - 8 14
6. Юргорден 10 3 4 3 12 - 9 13
7. Мальмё 10 3 3 4 8 - 11 12
8. Кальмар 10 3 2 5 12 - 13 11
9. Сириус 11 2 4 5 10 - 19 10
10. Норрчёпинг 10 2 4 4 8 - 13 10
11. Эльфсборг 11 1 5 5 13 - 15 8
12. Варберг БоИС 9 2 2 5 8 - 18 8
13. Вернаму 11 2 2 7 12 - 26 8
14. Хельсинборг 9 1 2 6 8 - 17 5
15. Дегерфорс 10 1 0 9 7 - 24 3
16. Сундсвалль 10 0 1 9 6 - 25 1
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      26'
      Г О О О О Л - Финнделл Хампус бьет в цель!
    • Желтая карточка
      23'
      Странд Симон получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      23'
      Андерссон Элиас получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      12'
      Фрик Пер получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      10'
      Г О О О О Л - Экдаль Хьяльмар бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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