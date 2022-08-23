  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Лидс
 
Позже
Эвертон
Прогнозы 35
Лидс 57.1% (20)
X 34.3% (12)
Эвертон 8.6% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Лидс
Ничья
Эвертон
2.21
3.70
3.50
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Лидс
Эвертон

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

6 матчей

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ТМК
2:0
КЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Лидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морено Родриго 4 1
Харрисон Джек 1 0.25
Ааронсон Бренден 1 0.25
Стрёйк Паскаль 0 0
Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грэй Демарай 1 0.25
Гордон Энтони 1 0.25
Коди Конор 0 0
Пикфорд Джордан 0 0

Карточки

Лидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Харрисон Джек 2 0
Ааронсон Бренден 2 0
Джисс Марш 1 0
Адамс Тайлер 1 0
Рока Марк 1 0
Стрёйк Паскаль 1 0
Кристенсен Расмус 1 0
Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гордон Энтони 2 0
Пикфорд Джордан 1 0
Айуоби Алекс 1 0
Мина Йерри 1 0
Дэвис Том 1 0
Холгейт Мэйсон 1 0
Миколенко Виталий 1 0
Онана Амаду 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
100%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Забито

6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
50%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

5
6
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
1
20%
4
67%
76-90

Результаты последних матчей

Лидс
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Брайтон - Лидс 1:0 Лидс - Барнсли 3:1 Лидс - Челси 3:0 Саутгемптон - Лидс 2:2
Лидс - Вулверхэмптон 2:1 Лидс - Кальяри 6:2 Кристал Пэлас - Лидс 1:1 Астон Вилла - Лидс 1:0 Брисбен Роар - Лидс 1:2 Блэкпул - Лидс 0:4 Брентфорд - Лидс 1:2 Лидс - Брайтон 1:1 Лидс - Челси 0:3 Арсенал - Лидс 2:1 Лидс - Манчестер Сити 0:4 Кристал Пэлас - Лидс 0:0 Уотфорд - Лидс 0:3 Лидс - Саутгемптон 1:1 Вулверхэмптон - Лидс 2:3 Лидс - Норвич 2:1
Эвертон
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Брентфорд - Эвертон 1:1 Флитвуд Таун - Эвертон 0:1 Эвертон - Ноттингем Форест 1:1 Астон Вилла - Эвертон 2:1
Эвертон - Челси 0:1 Эвертон - Динамо Киев 3:0 Блэкпул - Эвертон 2:4 Миннесота Юнайтед - Эвертон 4:0 Арсенал - Эвертон 2:0 Арсенал - Эвертон 5:1 Эвертон - Кристал Пэлас 3:2 Эвертон - Брентфорд 2:3 Уотфорд - Эвертон 0:0 Лестер - Эвертон 1:2 Эвертон - Челси 1:0 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Эвертон - Лестер 1:1 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:0 Бёрнли - Эвертон 3:2 Вест Хэм - Эвертон 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 4 4 0 0 11 - 3 12
2. Манчестер Сити Заявка 4 3 1 0 13 - 5 10
3. Брайтон Заявка 4 3 1 0 5 - 1 10
4. Тоттенхэм Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
5. Лидс Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
6. Челси Заявка 4 2 1 1 5 - 6 7
7. Манчестер Юнайтед Заявка 4 2 0 2 4 - 7 6
8. Ливерпуль Заявка 4 1 2 1 13 - 5 5
9. Ньюкасл Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
10. Фулхэм Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
11. Брентфорд Заявка 4 1 2 1 9 - 6 5
12. Ноттингем Форест Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
13. Кристал Пэлас Заявка 4 1 1 2 6 - 8 4
14. Саутгемптон Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
15. Борнмут Заявка 4 1 0 3 2 - 16 3
16. Астон Вилла Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
17. Эвертон Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
18. Вулверхэмптон Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
19. Лестер Заявка 4 0 1 3 6 - 10 1
20. Вест Хэм Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
2. Тоттенхэм Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Лидс Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Арсенал Заявка 2 2 0 0 6 - 3 6
5. Ливерпуль Заявка 2 1 1 0 10 - 1 4
6. Фулхэм Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
7. Брентфорд Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
8. Ньюкасл Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
9. Челси Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
10. Брайтон Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
11. Ноттингем Форест Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
12. Кристал Пэлас Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
13. Астон Вилла Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
14. Манчестер Юнайтед Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
15. Борнмут Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
16. Вулверхэмптон Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
17. Эвертон Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
18. Саутгемптон Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
19. Лестер Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
20. Вест Хэм Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Брайтон Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Манчестер Сити Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
4. Челси Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
5. Манчестер Юнайтед Заявка 2 1 0 1 1 - 4 3
6. Саутгемптон Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
7. Тоттенхэм Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Ньюкасл Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Эвертон Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
10. Лидс Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
11. Ливерпуль Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
12. Фулхэм Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Брентфорд Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
14. Кристал Пэлас Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
15. Ноттингем Форест Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Вест Хэм Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Вулверхэмптон Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
18. Лестер Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
19. Борнмут Заявка 2 0 0 2 0 - 13 0
20. Астон Вилла Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лидс - Эвертон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 августа 2022, осталось 2 дня 14 часов 20 минут.

    Главный судья: Хупер Саймон

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 35
    Лидс 57.1% (20)
    X 34.3% (12)
    Эвертон 8.6% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лидс
    Ничья
    Эвертон
    2.21
    3.70
    3.50
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Лидс - Эвертон онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Лидс - Эвертон

    Исход игры
    Лидс
    55.6% (20)
    Ничья
    36.1% (13)
    Эвертон
    8.3% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.56% (20)
    Меньше
    44.44% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    86.11% (31)
    Нет
    13.89% (5)
    Популярный счёт
    2:1 Лидс
    36.1% (13)
    1:1 Ничья
    30.6% (11)
    1:2 Эвертон
    8.3% (3)
    1:0 Лидс
    8.3% (3)
    2:0 Лидс
    5.6% (2)
    2:2 Ничья
    5.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Лидс
    Эвертон
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     