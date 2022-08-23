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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Кристал Пэлас
 
Позже
Брентфорд
Прогнозы 36
Кристал Пэлас 72.2% (26)
X 22.2% (8)
Брентфорд 5.6% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Кристал Пэлас
Ничья
Брентфорд
2.19
3.62
3.70
Все Коэффициенты

История личных встреч

Кристал Пэлас
Брентфорд

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ТМС
3:2
ТМС
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Заха Уилфрид 3 0.75
Андерсен Йоаким 1 0.25
Матета Жан-Филипп 1 0.25
Эзе Эберечи 0 0
Эдуар Одсонн 0 0
Митчелл Тайрик 0 0
Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тони Айвен 2 0.5
Дасилва Джошуа 2 0.5
Йенсен Матиас 1 0.25
Ми Бен 1 0.25
Норгор Кристиан 1 0.25
Янельт Витали 1 0.25
Мбеумо Брайан 1 0.25
Генри Рико 0 0
Висса Йоан 0 0
Льюис-Поттер Кин 0 0

Карточки

Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гуаита Висенте 1 0
Уорд Джоэл 1 0
Клайн Натаниэль 1 0
Заха Уилфрид 1 0
Шлупп Джеффри 1 0
Андерсен Йоаким 1 0
Эдуар Одсонн 1 0
Матета Жан-Филипп 1 0
Гехи Марк 1 0
Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ми Бен 1 0
Висса Йоан 1 0
Хикки Аарон 1 0
Дасилва Джошуа 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
2
50%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Пропущено

2
5
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
50%
1
20%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

2
5
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
2
40%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

6
1
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

6
9
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
17%
1
11%
1-15
1
17%
2
22%
16-30
1
17%
2
22%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
22%
61-75
1
17%
2
22%
76-90

Пропущено

8
6
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
2
25%
1
17%
1-15
1
13%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Кристал Пэлас
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Манчестер Сити - Кристал Пэлас 4:2 Оксфорд Юнайтед - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Астон Вилла 3:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 1:1
Кристал Пэлас - Арсенал 0:2 Кристал Пэлас - Монпелье 4:2 КПР - Кристал Пэлас 0:3 Кристал Пэлас - Лидс 1:1 Джиллингем - Кристал Пэлас 2:3 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:1 Кристал Пэлас - Ипсвич 4:2 Ливерпуль - Кристал Пэлас 2:0 Кристал Пэлас - Миллуолл 5:4 Кристал Пэлас - Аккрингтон 1:1 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 1:0 Эвертон - Кристал Пэлас 3:2 Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Уотфорд 1:0 Саутгемптон - Кристал Пэлас 1:2 Кристал Пэлас - Лидс 0:0
Брентфорд
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Брентфорд - Эвертон 1:1 Колчестер - Брентфорд 0:2 Фулхэм - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 4:0
Лестер - Брентфорд 2:2 Брентфорд - Бетис 1:0 Арсенал - Брентфорд 1:2 Брайтон - Брентфорд 0:1 Вольфсбург - Брентфорд 4:0 Брентфорд - Страсбург 2:2 Штуттгарт - Брентфорд 2:1 Борэм Вуд - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Лидс 1:2 Эвертон - Брентфорд 2:3 Брентфорд - Саутгемптон 3:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 3:0 Брентфорд - Тоттенхэм 0:0 Уотфорд - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Вест Хэм 2:0 Челси - Брентфорд 1:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 4 4 0 0 11 - 3 12
2. Манчестер Сити Заявка 4 3 1 0 13 - 5 10
3. Брайтон Заявка 4 3 1 0 5 - 1 10
4. Тоттенхэм Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
5. Лидс Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
6. Челси Заявка 4 2 1 1 5 - 6 7
7. Манчестер Юнайтед Заявка 4 2 0 2 4 - 7 6
8. Ливерпуль Заявка 4 1 2 1 13 - 5 5
9. Ньюкасл Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
10. Фулхэм Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
11. Брентфорд Заявка 4 1 2 1 9 - 6 5
12. Ноттингем Форест Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
13. Кристал Пэлас Заявка 4 1 1 2 6 - 8 4
14. Саутгемптон Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
15. Борнмут Заявка 4 1 0 3 2 - 16 3
16. Астон Вилла Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
17. Эвертон Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
18. Вулверхэмптон Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
19. Лестер Заявка 4 0 1 3 6 - 10 1
20. Вест Хэм Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
2. Тоттенхэм Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Лидс Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Арсенал Заявка 2 2 0 0 6 - 3 6
5. Ливерпуль Заявка 2 1 1 0 10 - 1 4
6. Фулхэм Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
7. Брентфорд Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
8. Ньюкасл Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
9. Челси Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
10. Брайтон Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
11. Ноттингем Форест Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
12. Кристал Пэлас Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
13. Астон Вилла Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
14. Манчестер Юнайтед Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
15. Борнмут Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
16. Вулверхэмптон Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
17. Эвертон Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
18. Саутгемптон Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
19. Лестер Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
20. Вест Хэм Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Брайтон Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Манчестер Сити Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
4. Челси Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
5. Манчестер Юнайтед Заявка 2 1 0 1 1 - 4 3
6. Саутгемптон Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
7. Тоттенхэм Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Ньюкасл Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Эвертон Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
10. Лидс Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
11. Ливерпуль Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
12. Фулхэм Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Брентфорд Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
14. Кристал Пэлас Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
15. Ноттингем Форест Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Вест Хэм Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Вулверхэмптон Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
18. Лестер Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
19. Борнмут Заявка 2 0 0 2 0 - 13 0
20. Астон Вилла Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Кристал Пэлас - Брентфорд от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 августа 2022, осталось 2 дня 13 часов 50 минут.

    Главный судья: Инглэнд Даррен

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 36
    Кристал Пэлас 72.2% (26)
    X 22.2% (8)
    Брентфорд 5.6% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Кристал Пэлас
    Ничья
    Брентфорд
    2.19
    3.62
    3.70
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Кристал Пэлас - Брентфорд онлайн

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    Прогнозы на матч Кристал Пэлас - Брентфорд

    Исход игры
    Кристал Пэлас
    70.3% (26)
    Ничья
    24.3% (9)
    Брентфорд
    5.4% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.78% (19)
    Меньше
    47.22% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    72.22% (26)
    Нет
    27.78% (10)
    Популярный счёт
    2:1 Кристал Пэлас
    32.4% (12)
    1:1 Ничья
    18.9% (7)
    1:0 Кристал Пэлас
    18.9% (7)
    2:0 Кристал Пэлас
    8.1% (3)
    3:1 Кристал Пэлас
    8.1% (3)
    1:2 Брентфорд
    5.4% (2)
    2:2 Ничья
    5.4% (2)
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    Кристал Пэлас
    Брентфорд
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