Стадион: Селхерст Парк
Позже
История личных встреч
Кристал Пэлас
Брентфорд
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кристал Пэлас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Заха Уилфрид
|3
|0.75
|Андерсен Йоаким
|1
|0.25
|Матета Жан-Филипп
|1
|0.25
|Эзе Эберечи
|0
|0
|Эдуар Одсонн
|0
|0
|Митчелл Тайрик
|0
|0
Брентфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тони Айвен
|2
|0.5
|Дасилва Джошуа
|2
|0.5
|Йенсен Матиас
|1
|0.25
|Ми Бен
|1
|0.25
|Норгор Кристиан
|1
|0.25
|Янельт Витали
|1
|0.25
|Мбеумо Брайан
|1
|0.25
|Генри Рико
|0
|0
|Висса Йоан
|0
|0
|Льюис-Поттер Кин
|0
|0
Карточки
Кристал Пэлас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гуаита Висенте
|1
|0
|Уорд Джоэл
|1
|0
|Клайн Натаниэль
|1
|0
|Заха Уилфрид
|1
|0
|Шлупп Джеффри
|1
|0
|Андерсен Йоаким
|1
|0
|Эдуар Одсонн
|1
|0
|Матета Жан-Филипп
|1
|0
|Гехи Марк
|1
|0
Брентфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ми Бен
|1
|0
|Висса Йоан
|1
|0
|Хикки Аарон
|1
|0
|Дасилва Джошуа
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
2
50%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Пропущено
2
5
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
50%
1
20%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
2
5
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
2
40%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
6
1
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
6
9
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
17%
1
11%
1-15
1
17%
2
22%
16-30
1
17%
2
22%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
22%
61-75
1
17%
2
22%
76-90
Пропущено
8
6
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
2
25%
1
17%
1-15
1
13%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Кристал Пэлас
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Манчестер Сити - Кристал Пэлас 4:2 Оксфорд Юнайтед - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Астон Вилла 3:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 1:1
Кристал Пэлас - Арсенал 0:2 Кристал Пэлас - Монпелье 4:2 КПР - Кристал Пэлас 0:3 Кристал Пэлас - Лидс 1:1 Джиллингем - Кристал Пэлас 2:3 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:1 Кристал Пэлас - Ипсвич 4:2 Ливерпуль - Кристал Пэлас 2:0 Кристал Пэлас - Миллуолл 5:4 Кристал Пэлас - Аккрингтон 1:1 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 1:0 Эвертон - Кристал Пэлас 3:2 Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Уотфорд 1:0 Саутгемптон - Кристал Пэлас 1:2 Кристал Пэлас - Лидс 0:0
Брентфорд
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Брентфорд - Эвертон 1:1 Колчестер - Брентфорд 0:2 Фулхэм - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 4:0
Лестер - Брентфорд 2:2 Брентфорд - Бетис 1:0 Арсенал - Брентфорд 1:2 Брайтон - Брентфорд 0:1 Вольфсбург - Брентфорд 4:0 Брентфорд - Страсбург 2:2 Штуттгарт - Брентфорд 2:1 Борэм Вуд - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Лидс 1:2 Эвертон - Брентфорд 2:3 Брентфорд - Саутгемптон 3:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 3:0 Брентфорд - Тоттенхэм 0:0 Уотфорд - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Вест Хэм 2:0 Челси - Брентфорд 1:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 3
|12
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|13 - 5
|10
|3.
|Брайтон
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|5.
|Лидс
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|6.
|Челси
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|7.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 7
|6
|8.
|Ливерпуль
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|13 - 5
|5
|9.
|Ньюкасл
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|10.
|Фулхэм
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 6
|5
|12.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|15.
|Борнмут
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 16
|3
|16.
|Астон Вилла
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|17.
|Эвертон
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|18.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|19.
|Лестер
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|6 - 10
|1
|20.
|Вест Хэм
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|2.
|Тоттенхэм
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Лидс
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Арсенал
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|10 - 1
|4
|6.
|Фулхэм
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|7.
|Брентфорд
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|8.
|Ньюкасл
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|9.
|Челси
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|10.
|Брайтон
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|11.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|14.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|15.
|Борнмут
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|16.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|17.
|Эвертон
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|19.
|Лестер
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|20.
|Вест Хэм
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Брайтон
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|4.
|Челси
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|6.
|Саутгемптон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Ньюкасл
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Эвертон
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|10.
|Лидс
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|Ливерпуль
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|12.
|Фулхэм
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|15.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|18.
|Лестер
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|19.
|Борнмут
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 13
|0
|20.
|Астон Вилла
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Кристал Пэлас - Брентфорд
Исход игры
Кристал Пэлас
70.3% (26)
Ничья
24.3% (9)
Брентфорд
5.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
52.78% (19)
Меньше
47.22% (17)
Обе команды забьют
Да
72.22% (26)
Нет
27.78% (10)
Популярный счёт
2:1 Кристал Пэлас
32.4% (12)
1:1 Ничья
18.9% (7)
1:0 Кристал Пэлас
18.9% (7)
2:0 Кристал Пэлас
8.1% (3)
3:1 Кристал Пэлас
8.1% (3)
1:2 Брентфорд
5.4% (2)
2:2 Ничья
5.4% (2)
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