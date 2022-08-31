Стадион: Жемплин
1:1
Конец матча
0'
33' Желтая карточкаЛютеран Оливер
1:0
62' ГолMatus Marcin
1:1
65' ГолРегали Мартин
67' Желтая карточкаMarko Kelemen
80' Желтая карточкаХриен Мартин
87' Желтая карточкаСлебодник Тибор
90'+3
Ход матча
33'
62'
1:0
65'
1:1
67'
80'
87'
28
Котула
Юрай
16
Бегала
Матуш
11
Нджие
Сейни
30
Brian
Pena
10
Жофчак
Игор
19
Фабиш
Лукаш
3
Масло
Ян
17
Тучны
Адам
15
Герец
Штефан
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Котула ЮрайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Бегала МатушПолузащитник
-
11 Нджие СейниПолузащитник
-
30 Brian PenaПолузащитник
-
10 Жофчак ИгорНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Вашко ФилипЗащитник
-
20 Яношик ЛукашПолузащитник
- Полузащитник
-
-
46 David Petrik
-
13 Wisdom Kanu
-
-
Главный тренер: Грнчар Норберт
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Фабиш ЛукашЗащитник
- Защитник
-
3 Масло ЯнЗащитник
- Защитник
-
17 Тучны АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Герец ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Малы МатушЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Хриен МартинПолузащитник
-
Главный тренер: Стругар Петер
История личных встреч
Земплин
Ружомберок
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
120%
1 победа 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
17 матчей
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед
22 матча
9.1%
36.4%
54.5%
2 победы 8 ничьих 12 побед
Первый тайм
4.5%
59.1%
36.4%
1 победа 13 ничьих 8 побед
Второй тайм
18.2%
36.4%
45.4%
4 победы 8 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Земплин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Да Силва Адлер
|3 (1)
|0.38
|Matus Marcin
|2 (1)
|0.25
|Жофчак Игор
|2 (2)
|0.25
|Brian Pena
|1
|0.13
|Wisdom Kanu
|1
|0.13
|Michael Ranko
|1
|0.13
|Ержабек Михал
|0
|0
|Яношик Лукаш
|0
|0
Ружомберок
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Регали Мартин
|3
|0.38
|Marko Kelemen
|2
|0.25
|Масло Ян
|2 (2)
|0.25
|Мадленяк Матей
|1
|0.13
|Герец Штефан
|1
|0.13
|Фабиш Лукаш
|0
|0
|Мойжиш Александр
|0
|0
|Тучны Адам
|0
|0
Карточки
Земплин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мендес Алехандро
|2
|0
|Matus Marcin
|2
|0
|Ержабек Михал
|2
|0
|Слебодник Тибор
|2
|0
|Да Силва Адлер
|1
|0
|Michael Ranko
|1
|0
|Кожухарь Андрей
|1
|0
Ружомберок
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marko Kelemen
|3
|0
|Регали Мартин
|2
|0
|Фабиш Лукаш
|2
|0
|Мойжиш Александр
|2
|0
|Масло Ян
|1
|0
|Хриен Мартин
|1
|0
|Мадленяк Матей
|1
|0
|Лихи Филип
|1
|0
|Лютеран Оливер
|1
|0
|Галабрин Габриель
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
6
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
20%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
40%
2
33%
76-90
Пропущено
5
5
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
2
40%
61-75
2
40%
1
20%
76-90
Забито
5
2
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
9
3
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
1
33%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
2
67%
76-90
Забито
10
8
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
2
20%
1
13%
1-15
1
10%
1
13%
16-30
2
20%
2
25%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
3
30%
2
25%
76-90
Пропущено
14
8
4 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
3
21%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
7%
2
25%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
5
36%
2
25%
61-75
4
29%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Земплин
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Жилина - Земплин 2:0 Земплин - Скалица 3:1 Земплин - Спартак Трнава 0:4 Тренчин - Земплин 3:1
Слован Братислава - Земплин 4:2 Татран Липтовски-Микулаш - Земплин 1:1 Земплин - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Тренчин - Земплин 2:2 Земплин - Татран Липтовски-Микулаш 1:2 Погронье - Земплин 1:2 Земплин - Сеница 1:0 Злате Моравце - Земплин 1:1 Татран Липтовски-Микулаш - Земплин 3:1 Земплин - Погронье 1:0 Земплин - Злате Моравце 1:0 Сеница - Земплин 2:1 Земплин - Тренчин 1:0 Земплин - Сеница 0:1 Жилина - Земплин 2:1 Земплин - Середь 0:1
Ружомберок
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Ружомберок - Слован Братислава 0:1 Злате Моравце - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Тренчин 0:0 Дукла Банска-Бистрица - Ружомберок 2:3
Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 0:0 Рига - Ружомберок 2:1 Ружомберок - Железярне Подбрезова 2:2 Ружомберок - Рига 0:3 Скалица - Ружомберок 0:2 Кауно Жальгирис - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Кауно Жальгирис 2:0 Ружомберок - ГКС Катовице 0:2 Ружомберок - Середь 3:1 ДАК - Ружомберок 2:3 Ружомберок - Жилина 3:0 Спартак Трнава - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Слован Братислава 0:0 Середь - Ружомберок 1:3 Жилина - Ружомберок 0:2 Ружомберок - Спартак Трнава 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|7
|6
|0
|1
|21 - 6
|18
|2.
|Спартак Трнава
|8
|4
|3
|1
|15 - 7
|15
|3.
|Железярне Подбрезова
|8
|3
|5
|0
|14 - 8
|14
|4.
|Жилина
|8
|3
|3
|2
|11 - 8
|12
|5.
|Тренчин
|8
|3
|2
|3
|7 - 11
|11
|6.
|ДАК
|7
|3
|2
|2
|11 - 7
|11
|7.
|Ружомберок
|8
|2
|5
|1
|10 - 8
|11
|8.
|Дукла Банска-Бистрица
|8
|3
|0
|5
|12 - 18
|9
|9.
|Скалица
|8
|2
|3
|3
|8 - 12
|9
|10.
|Земплин
|8
|2
|2
|4
|10 - 16
|8
|11.
|Злате Моравце
|8
|0
|4
|4
|7 - 15
|4
|12.
|Татран Липтовски-Микулаш
|8
|0
|3
|5
|7 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|4
|4
|0
|0
|14 - 3
|12
|2.
|Спартак Трнава
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|3.
|Жилина
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|4.
|ДАК
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|5.
|Железярне Подбрезова
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|6.
|Скалица
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|7.
|Тренчин
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|8.
|Земплин
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|9.
|Дукла Банска-Бистрица
|2
|1
|0
|1
|6 - 5
|3
|10.
|Злате Моравце
|3
|0
|3
|0
|5 - 5
|3
|11.
|Ружомберок
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|12.
|Татран Липтовски-Микулаш
|4
|0
|2
|2
|4 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ружомберок
|5
|2
|3
|0
|8 - 5
|9
|2.
|Железярне Подбрезова
|4
|1
|3
|0
|9 - 6
|6
|3.
|Слован Братислава
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|4.
|Дукла Банска-Бистрица
|6
|2
|0
|4
|6 - 13
|6
|5.
|Спартак Трнава
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|6.
|Тренчин
|4
|1
|1
|2
|2 - 7
|4
|7.
|ДАК
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|8.
|Жилина
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|9.
|Земплин
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|10.
|Скалица
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|11.
|Татран Липтовски-Микулаш
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|12.
|Злате Моравце
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
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