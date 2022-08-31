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Словакия: Суперлига

2022-2023

Стадион:
Земплин
1:1
Конец матча
Ружомберок
0'
33' Желтая карточка
Лютеран Оливер
1:0
62' Гол
Matus Marcin
1:1
65' Гол
Регали Мартин
67' Желтая карточка
Marko Kelemen
80' Желтая карточка
Хриен Мартин
87' Желтая карточка
Слебодник Тибор
90'+3
1
Сараз
Беньямин
28
Котула
Юрай
81
Ержабек
Михал
19
Michael
Ranko
18
Мендес
Алехандро
16
Бегала
Матуш
11
Нджие
Сейни
30
Brian
Pena
10
Жофчак
Игор
7
Да
Силва
Адлер
9
Matus
Marcin
34
Фрюхвальд
Томаш
19
Фабиш
Лукаш
2
Мойжиш
Александр
3
Масло
Ян
13
Мадленяк
Матей
17
Тучны
Адам
20
Галабрин
Габриель
15
Герец
Штефан
6
Лихи
Филип
26
Marko
Kelemen
9
Регали
Мартин
Земплин
4-3-3
Ружомберок
4-3-1-2

История личных встреч

Земплин
Ружомберок

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
120%
1 победа 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

17 матчей

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед

22 матча

9.1%
36.4%
54.5%
2 победы 8 ничьих 12 побед

Первый тайм

4.5%
59.1%
36.4%
1 победа 13 ничьих 8 побед

Второй тайм

18.2%
36.4%
45.4%
4 победы 8 ничьих 10 побед

История матчей

С
0:3
С
0:0
СГБ
2:1
СГБ
2:0
С
4:3
С
4:0
СГА
1:1
С
1:1
С
0:1
СГА
0:3
СГА
1:0
С
0:0
С
2:2
С
1:1
С
2:1
С
3:1
С
1:3
С
4:0
С
0:0
С
1:3
С
2:2
КС
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Земплин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Да Силва Адлер 3 (1) 0.38
Matus Marcin 2 (1) 0.25
Жофчак Игор 2 (2) 0.25
Brian Pena 1 0.13
Wisdom Kanu 1 0.13
Michael Ranko 1 0.13
Ержабек Михал 0 0
Яношик Лукаш 0 0
Ружомберок
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Регали Мартин 3 0.38
Marko Kelemen 2 0.25
Масло Ян 2 (2) 0.25
Мадленяк Матей 1 0.13
Герец Штефан 1 0.13
Фабиш Лукаш 0 0
Мойжиш Александр 0 0
Тучны Адам 0 0

Карточки

Земплин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мендес Алехандро 2 0
Matus Marcin 2 0
Ержабек Михал 2 0
Слебодник Тибор 2 0
Да Силва Адлер 1 0
Michael Ranko 1 0
Кожухарь Андрей 1 0
Ружомберок
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marko Kelemen 3 0
Регали Мартин 2 0
Фабиш Лукаш 2 0
Мойжиш Александр 2 0
Масло Ян 1 0
Хриен Мартин 1 0
Мадленяк Матей 1 0
Лихи Филип 1 0
Лютеран Оливер 1 0
Галабрин Габриель 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
6
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
20%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
40%
2
33%
76-90

Пропущено

5
5
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
2
40%
61-75
2
40%
1
20%
76-90

Забито

5
2
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

9
3
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
1
33%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
2
67%
76-90

Забито

10
8
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
2
20%
1
13%
1-15
1
10%
1
13%
16-30
2
20%
2
25%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
3
30%
2
25%
76-90

Пропущено

14
8
4 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
3
21%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
7%
2
25%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
5
36%
2
25%
61-75
4
29%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Земплин
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Жилина - Земплин 2:0 Земплин - Скалица 3:1 Земплин - Спартак Трнава 0:4 Тренчин - Земплин 3:1
Слован Братислава - Земплин 4:2 Татран Липтовски-Микулаш - Земплин 1:1 Земплин - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Тренчин - Земплин 2:2 Земплин - Татран Липтовски-Микулаш 1:2 Погронье - Земплин 1:2 Земплин - Сеница 1:0 Злате Моравце - Земплин 1:1 Татран Липтовски-Микулаш - Земплин 3:1 Земплин - Погронье 1:0 Земплин - Злате Моравце 1:0 Сеница - Земплин 2:1 Земплин - Тренчин 1:0 Земплин - Сеница 0:1 Жилина - Земплин 2:1 Земплин - Середь 0:1
Ружомберок
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Ружомберок - Слован Братислава 0:1 Злате Моравце - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Тренчин 0:0 Дукла Банска-Бистрица - Ружомберок 2:3
Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 0:0 Рига - Ружомберок 2:1 Ружомберок - Железярне Подбрезова 2:2 Ружомберок - Рига 0:3 Скалица - Ружомберок 0:2 Кауно Жальгирис - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Кауно Жальгирис 2:0 Ружомберок - ГКС Катовице 0:2 Ружомберок - Середь 3:1 ДАК - Ружомберок 2:3 Ружомберок - Жилина 3:0 Спартак Трнава - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Слован Братислава 0:0 Середь - Ружомберок 1:3 Жилина - Ружомберок 0:2 Ружомберок - Спартак Трнава 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 7 6 0 1 21 - 6 18
2. Спартак Трнава 8 4 3 1 15 - 7 15
3. Железярне Подбрезова 8 3 5 0 14 - 8 14
4. Жилина 8 3 3 2 11 - 8 12
5. Тренчин 8 3 2 3 7 - 11 11
6. ДАК 7 3 2 2 11 - 7 11
7. Ружомберок 8 2 5 1 10 - 8 11
8. Дукла Банска-Бистрица 8 3 0 5 12 - 18 9
9. Скалица 8 2 3 3 8 - 12 9
10. Земплин 8 2 2 4 10 - 16 8
11. Злате Моравце 8 0 4 4 7 - 15 4
12. Татран Липтовски-Микулаш 8 0 3 5 7 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 4 4 0 0 14 - 3 12
2. Спартак Трнава 6 3 2 1 10 - 6 11
3. Жилина 4 3 1 0 8 - 2 10
4. ДАК 4 3 0 1 9 - 3 9
5. Железярне Подбрезова 4 2 2 0 5 - 2 8
6. Скалица 5 2 2 1 5 - 4 8
7. Тренчин 4 2 1 1 5 - 4 7
8. Земплин 4 2 1 1 6 - 6 7
9. Дукла Банска-Бистрица 2 1 0 1 6 - 5 3
10. Злате Моравце 3 0 3 0 5 - 5 3
11. Ружомберок 3 0 2 1 2 - 3 2
12. Татран Липтовски-Микулаш 4 0 2 2 4 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ружомберок 5 2 3 0 8 - 5 9
2. Железярне Подбрезова 4 1 3 0 9 - 6 6
3. Слован Братислава 3 2 0 1 7 - 3 6
4. Дукла Банска-Бистрица 6 2 0 4 6 - 13 6
5. Спартак Трнава 2 1 1 0 5 - 1 4
6. Тренчин 4 1 1 2 2 - 7 4
7. ДАК 3 0 2 1 2 - 4 2
8. Жилина 4 0 2 2 3 - 6 2
9. Земплин 4 0 1 3 4 - 10 1
10. Скалица 3 0 1 2 3 - 8 1
11. Татран Липтовски-Микулаш 4 0 1 3 3 - 6 1
12. Злате Моравце 5 0 1 4 2 - 10 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • Второй тайм
  • Свисток
    93'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    87'
    Tibor Slebodnik получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    80'
    Хриен Мартин получил желтую карточку от судьи
  • 78'
    Matus Marcin уходит с поля. David Petrik выходит вместо него
  • 73'
    Тучны Адам уходит с поля. Хриен Мартин выходит вместо него
  • 71'
    Brian Pena уходит с поля. Tibor Slebodnik выходит вместо него
  • Желтая карточка
    67'
    Marko Kelemen получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    33'
    Лютеран Оливер получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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