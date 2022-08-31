Стадион: Народны (Тегельне Поле)
1:1
Конец матча
0'
0:1
3' ГолКрстович Никола
31' Желтая карточкаРамирес Эрик
34' Желтая карточкаКанкава Джаба
71' Желтая карточкаАндзуана Иоан
1:1
72' ПенальтиРамирес Эрик
78' Желтая карточкаКачер Мирослав
90' Желтая карточкаАбена Минти
90' Желтая карточкаКальмар Жолт
90'+6
Ход матча
3'
0:1
31'
34'
71'
72'
1:1
78'
90'
90'
14
Абена
Минти
25
Пощек
Лукаш
24
Рамирес
Эрик
78
Пинту
Алекс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Абена МинтиЗащитник
- Защитник
-
25 Пощек ЛукашЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Рамирес ЭрикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
36 Ловат ЛукасЗащитник
-
18 Грнчар ДавидЗащитник
- Полузащитник
-
33 Куцка ЮрайПолузащитник
- Нападающий
-
55 Медвед ЖанНападающий
-
Главный тренер: Вайсс Владимир
- Основной состав
- Вратарь
-
78 Пинту АлексЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Кальмар ЖолтНападающий
-
74 Санто РегёНападающий
- Нападающий
-
21 Муму БрахимНападающий
-
Главный тренер: Гуля Адриан
История личных встреч
Слован Братислава
ДАК
18 матчей
88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
72.2%
33.3%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.1%
33.3%
5.6%
11 побед 6 ничьих 0 побед
13 матчей
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 8 побед
31 матч
51.6%
22.6%
25.8%
16 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
41.9%
45.2%
12.9%
13 побед 14 ничьих 4 победы
Второй тайм
35.5%
38.7%
25.8%
11 побед 12 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Слован Братислава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грнчар Давид
|5
|0.63
|Чаврич Александр
|3
|0.38
|Змрхаль Яромир
|2
|0.25
|Грин Эндри
|2
|0.25
|Барсегян Тигран
|2
|0.25
|Куцка Юрай
|2
|0.25
|Шапоньич Иван
|2 (1)
|0.25
|Хольман Дэвид
|1 (1)
|0.13
|Рамирес Эрик
|1 (1)
|0.13
|Уче Агбо
|1
|0.13
|Ловат Лукас
|0
|0
|Мустафич Ален
|0
|0
|Канкава Джаба
|0
|0
|Абена Минти
|0
|0
ДАК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крстович Никола
|5
|0.63
|Ammar Ramadan
|2
|0.25
|Веселовски Доминик
|1
|0.13
|Николаеску Йон
|1
|0.13
|Кальмар Жолт
|1
|0.13
|Кружляк Доминик
|1
|0.13
|Санто Регё
|1
|0.13
|Цыганик Андрей
|0
|0
Карточки
Слован Братислава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Канкава Джаба
|1
|0
|Куцка Юрай
|1
|0
|Кашия Гурам
|1
|0
|Уче Агбо
|1
|0
|Абена Минти
|1
|0
|Шапоньич Иван
|1
|0
|Барсегян Тигран
|1
|0
|Рамирес Эрик
|1
|0
|Мустафич Ален
|1
|0
ДАК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кальмар Жолт
|3
|0
|Цыганик Андрей
|2
|0
|Крстович Никола
|2
|0
|Нджие Сейни
|2
|0
|Качер Мирослав
|1
|0
|Кружляк Доминик
|1
|0
|Андзуана Иоан
|1
|0
|Димун Милан
|1
|0
|Мухамедбегович Ахмет
|1
|0
|Брунетти Матеус
|1
|0
|Веселинов Даниэл
|1
|0
|Муму Брахим
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
3
4 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
2
14%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
2
14%
1
33%
46-60
5
36%
0
0%
61-75
3
21%
1
33%
76-90
Пропущено
5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
40%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
7
9
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
14%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
29%
1
11%
46-60
1
14%
3
33%
61-75
3
43%
2
22%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
21
12
5 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
3
14%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
10%
1
8%
31-45
4
19%
2
17%
46-60
6
29%
3
25%
61-75
6
29%
3
25%
76-90
Пропущено
8
8
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
25%
1
13%
1-15
2
25%
1
13%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
3
38%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Слован Братислава
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ружомберок - Слован Братислава 0:1 Слован Братислава - Зриньски 2:1 Слован Братислава - Жилина 3:1 Зриньски - Слован Братислава 1:0
Татран Липтовски-Микулаш - Слован Братислава 1:5 Слован Братислава - Олимпиакос 2:2 Слован Братислава - Скалица 3:0 Олимпиакос - Слован Братислава 1:1 Слован Братислава - Земплин 4:2 Слован Братислава - Ференцварош 1:4 Слован Братислава - Тренчин 4:0 Ференцварош - Слован Братислава 1:2 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 2:1 Динамо Батуми - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Динамо Батуми 0:0 Зброёвка - Слован Братислава 2:2 Виктория Пльзень - Слован Братислава 3:1 Рид - Слован Братислава 0:3 Слован Братислава - Жилина 2:2 Середь - Слован Братислава 0:3
ДАК
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
ДАК - Тренчин 1:2 Спартак Трнава - ДАК 3:1 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 3:0 ФКСБ - ДАК 1:0
Железярне Подбрезова - ДАК 0:0 ДАК - ФКСБ 0:1 ДАК - Злате Моравце 3:0 ДАК - Викингур 2:0 Жилина - ДАК 1:1 Викингур - ДАК 0:2 ДАК - Татран Липтовски-Микулаш 2:1 Клифтонвилл - ДАК 0:3 ДАК - Клифтонвилл 2:1 ДАК - Тренчин 2:1 ДАК - Татран Липтовски-Микулаш 4:2 Спартак Трнава - ДАК 1:0 ДАК - Ружомберок 2:3 Середь - ДАК 0:0 ДАК - Слован Братислава 2:0 ДАК - Жилина 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|8
|6
|1
|1
|22 - 7
|19
|2.
|Спартак Трнава
|8
|4
|3
|1
|15 - 7
|15
|3.
|Железярне Подбрезова
|8
|3
|5
|0
|14 - 8
|14
|4.
|ДАК
|8
|3
|3
|2
|12 - 8
|12
|5.
|Жилина
|8
|3
|3
|2
|11 - 8
|12
|6.
|Тренчин
|8
|3
|2
|3
|7 - 11
|11
|7.
|Ружомберок
|8
|2
|5
|1
|10 - 8
|11
|8.
|Дукла Банска-Бистрица
|8
|3
|0
|5
|12 - 18
|9
|9.
|Скалица
|8
|2
|3
|3
|8 - 12
|9
|10.
|Земплин
|8
|2
|2
|4
|10 - 16
|8
|11.
|Злате Моравце
|8
|0
|4
|4
|7 - 15
|4
|12.
|Татран Липтовски-Микулаш
|8
|0
|3
|5
|7 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|5
|4
|1
|0
|15 - 4
|13
|2.
|Спартак Трнава
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|3.
|Жилина
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|4.
|ДАК
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|5.
|Железярне Подбрезова
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|6.
|Скалица
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|7.
|Тренчин
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|8.
|Земплин
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|9.
|Дукла Банска-Бистрица
|2
|1
|0
|1
|6 - 5
|3
|10.
|Злате Моравце
|3
|0
|3
|0
|5 - 5
|3
|11.
|Ружомберок
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|12.
|Татран Липтовски-Микулаш
|4
|0
|2
|2
|4 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ружомберок
|5
|2
|3
|0
|8 - 5
|9
|2.
|Железярне Подбрезова
|4
|1
|3
|0
|9 - 6
|6
|3.
|Слован Братислава
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|4.
|Дукла Банска-Бистрица
|6
|2
|0
|4
|6 - 13
|6
|5.
|Спартак Трнава
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|6.
|Тренчин
|4
|1
|1
|2
|2 - 7
|4
|7.
|ДАК
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|8.
|Жилина
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|9.
|Земплин
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|10.
|Скалица
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|11.
|Татран Липтовски-Микулаш
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|12.
|Злате Моравце
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
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