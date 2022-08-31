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Словакия: Суперлига

2022-2023

Стадион:
Слован Братислава
1:1
Конец матча
ДАК
0'
0:1
3' Гол
Крстович Никола
31' Желтая карточка
Рамирес Эрик
34' Желтая карточка
Канкава Джаба
71' Желтая карточка
Андзуана Иоан
1:1
72' Пенальти
Рамирес Эрик
78' Желтая карточка
Качер Мирослав
90' Желтая карточка
Абена Минти
90' Желтая карточка
Кальмар Жолт
90'+6
1
Хован
Адриан
17
Медведев
Юрий
II
14
Абена
Минти
4
Кашия
Гурам
25
Пощек
Лукаш
20
Канкава
Джаба
70
Чакветадзе
Георгий
16
Мустафич
Ален
21
Змрхаль
Яромир
24
Рамирес
Эрик
11
Барсегян
Тигран
99
Петраш
Самуэл
78
Пинту
Алекс
16
Брунетти
Матеус
5
Мухамедбегович
Ахмет
28
Блэкмэн
Сезар
27
Ammar
Ramadan
4
Фазлагич
Энис
20
Веселовски
Доминик
66
Качер
Мирослав
45
Крстович
Никола
17
Андзуана
Иоан
Слован Братислава
4-3-3
ДАК
3-5-2

История личных встреч

Слован Братислава
ДАК

18 матчей

88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.2%
33.3%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.1%
33.3%
5.6%
11 побед 6 ничьих 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 8 побед

31 матч

51.6%
22.6%
25.8%
16 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

41.9%
45.2%
12.9%
13 побед 14 ничьих 4 победы

Второй тайм

35.5%
38.7%
25.8%
11 побед 12 ничьих 8 побед

История матчей

СГА
2:0
СГА
3:1
С
0:0
С
1:1
СГА
0:1
СГА
2:2
С
3:1
С
1:1
СГА
1:3
С
2:0
С
5:2
СГА
1:0
СГА
3:1
С
0:1
С
3:2
С
0:1
С
2:0
С
2:1
С
1:1
С
1:0
С
1:0
С
3:2
С
0:2
С
1:0
С
1:1
С
0:3
С
0:1
С
0:1
С
1:1
С
2:1
С
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Слован Братислава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грнчар Давид 5 0.63
Чаврич Александр 3 0.38
Змрхаль Яромир 2 0.25
Грин Эндри 2 0.25
Барсегян Тигран 2 0.25
Куцка Юрай 2 0.25
Шапоньич Иван 2 (1) 0.25
Хольман Дэвид 1 (1) 0.13
Рамирес Эрик 1 (1) 0.13
Уче Агбо 1 0.13
Ловат Лукас 0 0
Мустафич Ален 0 0
Канкава Джаба 0 0
Абена Минти 0 0
ДАК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крстович Никола 5 0.63
Ammar Ramadan 2 0.25
Веселовски Доминик 1 0.13
Николаеску Йон 1 0.13
Кальмар Жолт 1 0.13
Кружляк Доминик 1 0.13
Санто Регё 1 0.13
Цыганик Андрей 0 0

Карточки

Слован Братислава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Канкава Джаба 1 0
Куцка Юрай 1 0
Кашия Гурам 1 0
Уче Агбо 1 0
Абена Минти 1 0
Шапоньич Иван 1 0
Барсегян Тигран 1 0
Рамирес Эрик 1 0
Мустафич Ален 1 0
ДАК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кальмар Жолт 3 0
Цыганик Андрей 2 0
Крстович Никола 2 0
Нджие Сейни 2 0
Качер Мирослав 1 0
Кружляк Доминик 1 0
Андзуана Иоан 1 0
Димун Милан 1 0
Мухамедбегович Ахмет 1 0
Брунетти Матеус 1 0
Веселинов Даниэл 1 0
Муму Брахим 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
3
4 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
2
14%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
2
14%
1
33%
46-60
5
36%
0
0%
61-75
3
21%
1
33%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
40%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

7
9
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
14%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
29%
1
11%
46-60
1
14%
3
33%
61-75
3
43%
2
22%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

21
12
5 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
3
14%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
10%
1
8%
31-45
4
19%
2
17%
46-60
6
29%
3
25%
61-75
6
29%
3
25%
76-90

Пропущено

8
8
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
25%
1
13%
1-15
2
25%
1
13%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
3
38%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Слован Братислава
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ружомберок - Слован Братислава 0:1 Слован Братислава - Зриньски 2:1 Слован Братислава - Жилина 3:1 Зриньски - Слован Братислава 1:0
Татран Липтовски-Микулаш - Слован Братислава 1:5 Слован Братислава - Олимпиакос 2:2 Слован Братислава - Скалица 3:0 Олимпиакос - Слован Братислава 1:1 Слован Братислава - Земплин 4:2 Слован Братислава - Ференцварош 1:4 Слован Братислава - Тренчин 4:0 Ференцварош - Слован Братислава 1:2 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 2:1 Динамо Батуми - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Динамо Батуми 0:0 Зброёвка - Слован Братислава 2:2 Виктория Пльзень - Слован Братислава 3:1 Рид - Слован Братислава 0:3 Слован Братислава - Жилина 2:2 Середь - Слован Братислава 0:3
ДАК
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
ДАК - Тренчин 1:2 Спартак Трнава - ДАК 3:1 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 3:0 ФКСБ - ДАК 1:0
Железярне Подбрезова - ДАК 0:0 ДАК - ФКСБ 0:1 ДАК - Злате Моравце 3:0 ДАК - Викингур 2:0 Жилина - ДАК 1:1 Викингур - ДАК 0:2 ДАК - Татран Липтовски-Микулаш 2:1 Клифтонвилл - ДАК 0:3 ДАК - Клифтонвилл 2:1 ДАК - Тренчин 2:1 ДАК - Татран Липтовски-Микулаш 4:2 Спартак Трнава - ДАК 1:0 ДАК - Ружомберок 2:3 Середь - ДАК 0:0 ДАК - Слован Братислава 2:0 ДАК - Жилина 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 8 6 1 1 22 - 7 19
2. Спартак Трнава 8 4 3 1 15 - 7 15
3. Железярне Подбрезова 8 3 5 0 14 - 8 14
4. ДАК 8 3 3 2 12 - 8 12
5. Жилина 8 3 3 2 11 - 8 12
6. Тренчин 8 3 2 3 7 - 11 11
7. Ружомберок 8 2 5 1 10 - 8 11
8. Дукла Банска-Бистрица 8 3 0 5 12 - 18 9
9. Скалица 8 2 3 3 8 - 12 9
10. Земплин 8 2 2 4 10 - 16 8
11. Злате Моравце 8 0 4 4 7 - 15 4
12. Татран Липтовски-Микулаш 8 0 3 5 7 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 5 4 1 0 15 - 4 13
2. Спартак Трнава 6 3 2 1 10 - 6 11
3. Жилина 4 3 1 0 8 - 2 10
4. ДАК 4 3 0 1 9 - 3 9
5. Железярне Подбрезова 4 2 2 0 5 - 2 8
6. Скалица 5 2 2 1 5 - 4 8
7. Тренчин 4 2 1 1 5 - 4 7
8. Земплин 4 2 1 1 6 - 6 7
9. Дукла Банска-Бистрица 2 1 0 1 6 - 5 3
10. Злате Моравце 3 0 3 0 5 - 5 3
11. Ружомберок 3 0 2 1 2 - 3 2
12. Татран Липтовски-Микулаш 4 0 2 2 4 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ружомберок 5 2 3 0 8 - 5 9
2. Железярне Подбрезова 4 1 3 0 9 - 6 6
3. Слован Братислава 3 2 0 1 7 - 3 6
4. Дукла Банска-Бистрица 6 2 0 4 6 - 13 6
5. Спартак Трнава 2 1 1 0 5 - 1 4
6. Тренчин 4 1 1 2 2 - 7 4
7. ДАК 4 0 3 1 3 - 5 3
8. Жилина 4 0 2 2 3 - 6 2
9. Земплин 4 0 1 3 4 - 10 1
10. Скалица 3 0 1 2 3 - 8 1
11. Татран Липтовски-Микулаш 4 0 1 3 3 - 6 1
12. Злате Моравце 5 0 1 4 2 - 10 1
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    • Желтая карточка
      34'
      Канкава Джаба получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      31'
      Рамирес Эрик получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      3'
      Г О О О О Л - Крстович Никола бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Слован Братислава 1:1 ДАК онлайн

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