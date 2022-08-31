Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Johann Lepenant на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

Мало Густо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

88' Кастелло Лукеба ослабляет давление, выбив мяч.

86' Хорошую попытку сделал Дембеле Мусса II . Удар в створ, но вратарь начеку

86' Какере Максанс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

85' Тактическая замена. Токо-Экамби Карл уходит с поля и его заменяет Брэдли Баркола

83' Осер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Шерки Райан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

81' Шерки Райан из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

81' Забив гол, Осер сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?

80' Г О О О О Л - Отре Матиас забивает с правой ноги!

80' Перрен Гаэтан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

80' Johann Lepenant нанес удар, но тот был заблокирован.

79' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' Brayann Pereira выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Удар от ворот произведет Лион

76' Кастелло Лукеба ослабляет давление, выбив мяч.

74' Кастелло Лукеба ослабляет давление, выбив мяч.

74' Johann Lepenant из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

74' Осер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Кастелло Лукеба ослабляет давление, выбив мяч.

73' Осер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

72' Г О О О О Л - Токо-Экамби Карл правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

71' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

69' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Менса Гидеон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Матч возобновлен

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Сахи Хамза выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' Перрен Гаэтан из команды Осер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

63' Осер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Тете навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

60' Brayann Pereira ослабляет давление, выбив мяч.

59' Johann Lepenant нанес удар, но тот был заблокирован.

58' Хорошую попытку сделал Токо-Экамби Карл . Удар в створ, но вратарь начеку

58' Johann Lepenant выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Руис-Атиль Кайс - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

56' Равелсон Райан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Удар от ворот произведет Лион

53' М'Чангама Юссуф навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

52' Удар от ворот произведет Осер

52' Какере Максанс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

51' Осер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

50' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

49' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Менса Гидеон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Удар от ворот произведет Лион

46' Менса Гидеон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Жубал Мендес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля