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Франция: Лига 1

2022-2023

Стадион:
Лион
2:1
Конец матча
Осер
0'
1:0
29' Гол
Тете
56' Желтая карточка
Руис-Атиль Кайс
2:0
72' Гол
Токо-Экамби Карл
2:1
80' Гол
Отре Матиас
90' Желтая карточка
Перрен Гаэтан
90'+4

Ход матча

29'
Тете
(Токо-Экамби Карл)
1:0
56'
 
Руис-Атиль Кайс
63'
 
Сахи Хамза
М'Чангама Юссуф
63'
 
Перрен Гаэтан
Руис-Атиль Кайс
63'
 
Эн Готье
Синайоко Лассин
68'
Шерки Райан
Тете
 
68'
Толиссо Корентен
Февр Ромен
 
72'
Токо-Экамби Карл
(Шерки Райан)
2:0
77'
 
Дюжимон Реми
Да Кошта Нуну
77'
 
Отре Матиас
Равелсон Райан
80'
2:1
Отре Матиас
(Перрен Гаэтан)
85'
Дембеле Мусса
Ляказетт Александр
 
85'
Баркола Бредли
Токо-Экамби Карл
 
90'
 
Перрен Гаэтан

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 4
  • 8 Удары в створ 2
  • 9 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 114
Лион 94.7% (108)
X 5.3% (6)
Осер 0% (0)
-1
выиграет Лион, со счетом 2:1
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
35
Риу
Реми
27
Гюсто
Мало
23
Мендес
Тьяго
4
Люкеба
Кастелло
3
Тальяфико
Николас
15
Февр
Ромен
24
Лепнан
Йоанн
6
Какере
Максанс
11
Тете
10
Ляказетт
Александр
7
Токо-Экамби
Карл
23
Костиль
Бенуа
2
Перейра
Брайанн
4
Жубал
Мендес
20
Коэфф
Александр
14
Менса
Гидеон
12
Туре
Бирама
17
Синайоко
Лассин
97
Равелсон
Райан
6
М'Чангама
Юссуф
18
Руис-Атиль
Кайс
9
Да
Кошта
Нуну
Лион
4-3-3
Осер
4-1-4-1

История личных встреч

Лион
Осер

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

9 матчей

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

Л1
2:1
Л1
0:3
Л1
4:0
Л1
1:1
Л1
2:1
Л1
0:3
Л1
0:2
Л1
0:0
Л1
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тете 4 1
Ляказетт Александр 2 (1) 0.5
Токо-Экамби Карл 1 0.25
Тальяфико Николас 1 0.25
Дембеле Мусса II 1 0.25
Шерки Райан 0 0
Осер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Отре Матиас 2 (1) 0.4
Перрен Гаэтан 1 0.2
Шарбонье Гаэтан 1 0.2
Жанвье Жульян 1 0.2
Да Кошта Нуну 1 0.2
Дюжимон Реми 0 0
Бернар Кентин 0 0
Жубал Мендес 0 0
Синайоко Лассин 0 0

Карточки

Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопеш Антони 0 1
Ляказетт Александр 1 0
Какере Максанс 1 0
Осер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Да Кошта Нуну 2 1
Синайоко Лассин 1 1
Жоли Поль 2 0
Ньянг М'Байе 0 1
Шарбонье Гаэтан 1 0
Жанвье Жульян 1 0
Перрен Гаэтан 1 0
Руис-Атиль Кайс 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
4
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
3
75%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

3
7
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
67%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

9
6
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
2
22%
1
17%
1-15
2
22%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
3
50%
61-75
1
11%
1
17%
76-90

Пропущено

4
10
3 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
3
30%
1-15
1
25%
2
20%
16-30
2
50%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
25%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Лион
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Реймс - Лион 1:1 Лион - Труа 4:1 Лион - Аяччо 2:1 Интер Милан - Лион 2:2
Фейеноорд - Лион 0:2 Виллем II - Лион 5:0 Андерлехт - Лион 3:0 Лион - Динамо Киев 3:0 Лион - Динамо Киев 1:3 Бур-Перонна - Лион 2:4 Клермон - Лион 1:2 Лион - Нант 3:2 Мец - Лион 3:2 Марсель - Лион 0:3 Лион - Монпелье 5:2 Брест - Лион 2:1 Лион - Бордо 6:1 Лион - Вест Хэм 0:3 Страсбург - Лион 1:1 Вест Хэм - Лион 1:1
Осер
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Осер - Страсбург 1:0 Монпелье - Осер 1:2 Осер - Анже 2:2 Лилль - Осер 4:1
Осер - Red Star 3:2 Осер - Труа 1:0 Осер - ФППФ 3:1 Осер - Реймс 0:2 Орлеан - Осер 2:3 Осер - Амьен 2:3 Осер - Гренобль 1:2 Сент-Этьен - Осер 1:1 Осер - Сент-Этьен 1:1 Осер - Сошо 0:0 Осер - Амьен 2:1 Гавр - Осер 1:2 Осер - Дюнкерк 1:0 Кан - Осер 1:1 Осер - Дижон 2:1 По - Осер 1:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 5 4 1 0 21 - 4 13
2. Ланс Заявка 5 4 1 0 14 - 6 13
3. Марсель Заявка 5 4 1 0 11 - 3 13
4. Лион Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
5. Монпелье Заявка 5 3 0 2 15 - 9 9
6. Ренн Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
7. Лорьян Заявка 4 2 1 1 7 - 8 7
8. Лилль Заявка 5 2 1 2 10 - 12 7
9. Осер Заявка 5 2 1 2 7 - 9 7
10. Труа Заявка 5 2 0 3 10 - 13 6
11. Нант Заявка 5 1 3 1 6 - 5 6
12. Клермон Заявка 5 2 0 3 6 - 10 6
13. Тулуза Заявка 5 1 2 2 7 - 9 5
14. Реймс Заявка 5 1 2 2 9 - 12 5
15. Ницца Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
16. Монако Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
17. Брест Заявка 5 1 1 3 7 - 15 4
18. Страсбург Заявка 5 0 3 2 4 - 6 3
19. Анже Заявка 5 0 2 3 6 - 12 2
20. Аяччо Заявка 5 0 1 4 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 3 3 0 0 7 - 2 9
2. Лион Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
3. Ланс Заявка 3 3 0 0 10 - 5 9
4. Монпелье Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
5. Ренн Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
6. ПСЖ Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
7. Нант Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
8. Осер Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Лорьян Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Труа Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
11. Клермон Заявка 2 1 0 1 1 - 5 3
12. Лилль Заявка 3 1 0 2 6 - 10 3
13. Страсбург Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
14. Тулуза Заявка 3 0 2 1 3 - 6 2
15. Реймс Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
16. Аяччо Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17. Ницца Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
18. Анже Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
19. Брест Заявка 2 0 1 1 1 - 8 1
20. Монако Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 3 3 0 0 15 - 1 9
2. Марсель Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
3. Ланс Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
4. Лилль Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
5. Монако Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Ницца Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
7. Реймс Заявка 3 1 1 1 6 - 7 4
8. Лорьян Заявка 3 1 1 1 5 - 7 4
9. Монпелье Заявка 2 1 0 1 9 - 5 3
10. Тулуза Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
11. Клермон Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
12. Брест Заявка 3 1 0 2 6 - 7 3
13. Труа Заявка 3 1 0 2 7 - 9 3
14. Осер Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
15. Нант Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16. Лион Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
17. Страсбург Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
18. Ренн Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
19. Анже Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
20. Аяччо Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2
Новости матча
  • Второй тайм
  • 94'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Лион вырывает победу
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Лион: 62%, Осер: 38%.
  • 94'
    Мендес Тьяго из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 93'
    Осер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 93'
    Осер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 93'
    Матч возобновлен
  • Желтая карточка
    93'
    Перрен Гаэтан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Травма, повреждение
    92'
    Мало Густо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • Травма, повреждение
    92'
    Johann Lepenant на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 91'
    Сахи Хамза выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 91'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 91'
    Судья сигнализирует, что Перрен Гаэтан из команды Осер поставил подножку. Пострадал Мало Густо
  • 90'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 90'
    Контроль мяча: Лион: 63%, Осер: 37%.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 88'
      Жубал Мендес ослабляет давление, выбив мяч.
    • 88'
      Кастелло Лукеба ослабляет давление, выбив мяч.
    • 87'
      Осер контролирует мяч.
    • 87'
      Костиль Бенуа из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 86'
      Костиль Бенуа делает важнейший сейв!
    • 86'
      Хорошую попытку сделал Дембеле Мусса II. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 86'
      Какере Максанс создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 86'
      Коэфф Александр из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 85'
      Контроль мяча: Лион: [homepos]%, Осер: [awaypos]%.
    • 85'
      Тактическая замена. Токо-Экамби Карл уходит с поля и его заменяет Брэдли Баркола
    • 85'
      Тактическая замена. Ляказетт Александр уходит с поля и его заменяет Дембеле Мусса II
    • Фол, нарушение
      84'
      Судья сигнализирует, что Жубал Мендес из команды Осер поставил подножку. Пострадал Тальяфико Николас
    • 84'
      Туре Бирама выиграл воздушное противоборство у Какере Максанс.
    • 84'
      Лион контролирует мяч.
    • 83'
      Риу Реми из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 83'
      Осер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 83'
      Осер контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      82'
      Судья сигнализирует, что Токо-Экамби Карл из команды Лион поставил подножку. Пострадал Brayann Pereira
    • Угловой
      82'
      Шерки Райан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 81'
      Жубал Мендес ослабляет давление, выбив мяч.
    • 81'
      Шерки Райан из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 81'
      Забив гол, Осер сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?
    • 81'
      Контроль мяча: Лион: 65%, Осер: 35%.
    • 80'
      Сахи Хамза сделал ключевой пас для гола!
    • 80'
      Перрен Гаэтан сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      80'
      Г О О О О Л - Отре Матиас забивает с правой ноги!
    • 80'
      Перрен Гаэтан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 80'
      Осер начинает контратаку
    • 80'
      Отре Матиас успешно блокирует удар.
    • 80'
      Johann Lepenant нанес удар, но тот был заблокирован.
    • Угловой
      80'
      Шерки Райан из команды Лион разыграл угловой с правого угла.
    • 79'
      Менса Гидеон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 79'
      Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 79'
      Brayann Pereira выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 78'
      Удар от ворот произведет Лион
    • 77'
      Тактическая замена. Равелсон Райан уходит с поля и его заменяет Отре Матиас
    • 77'
      Тактическая замена. Да Кошта Нуну уходит с поля и его заменяет Дюжимон Реми
    • 76'
      Судья сигнализирует, что Мендес Тьяго из команды Лион поставил подножку. Пострадал Сахи Хамза
    • 76'
      Кастелло Лукеба ослабляет давление, выбив мяч.
    • 76'
      Осер пытается что-то создать.
    • 75'
      Контроль мяча: Лион: 65%, Осер: 35%.
    • Фол, нарушение
      75'
      Судья сигнализирует, что Менса Гидеон из команды Осер поставил подножку. Пострадал Мало Густо
    • 74'
      Кастелло Лукеба ослабляет давление, выбив мяч.
    • 74'
      Johann Lepenant из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 74'
      Осер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 73'
      Кастелло Лукеба ослабляет давление, выбив мяч.
    • 73'
      Осер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 73'
      Осер контролирует мяч.
    • 73'
      Отличный гол забил Токо-Экамби Карл
    • 72'
      Шерки Райан сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      72'
      Г О О О О Л - Токо-Экамби Карл правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!
    • Угловой
      72'
      Шерки Райан из команды Лион подал угловой справа.
    • 71'
      Менса Гидеон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 71'
      Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 71'
      Осер контролирует мяч.
    • 70'
      Контроль мяча: Лион: 66%, Осер: 34%.
    • 70'
      Туре Бирама выиграл воздушное противоборство у Какере Максанс.
    • 70'
      Менса Гидеон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 70'
      Лион пытается что-то создать.
    • 69'
      Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 69'
      Осер контролирует мяч.
    • 68'
      Менса Гидеон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 68'
      Тактическая замена. Февр Ромен уходит с поля и его заменяет Толиссо Корентен
    • 68'
      Тактическая замена. Тете уходит с поля и его заменяет Шерки Райан
    • Офсайд
      67'
      Тете из команды Лион в офсайде
    • 67'
      Матч возобновлен
    • 67'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      67'
      Судья сигнализирует, что Да Кошта Нуну из команды Осер поставил подножку. Пострадал Кастелло Лукеба
    • Фол, нарушение
      67'
      Судья сигнализирует, что Перрен Гаэтан из команды Осер поставил подножку. Пострадал Февр Ромен
    • 66'
      Сахи Хамза выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 66'
      Лион контролирует мяч.
    • 65'
      Контроль мяча: Лион: 67%, Осер: 33%.
    • 65'
      Туре Бирама ослабляет давление, выбив мяч.
    • 65'
      Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 65'
      Перрен Гаэтан из команды Осер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 64'
      Мендес Тьяго из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 64'
      Да Кошта Нуну из команды Осер наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • Угловой
      64'
      Эн Готье из команды Осер подал угловой слева.
    • 64'
      Мендес Тьяго из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 64'
      Риу Реми ослабляет давление, выбив мяч.
    • 63'
      Осер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 63'
      Тактическая замена. Синайоко Лассин уходит с поля и его заменяет Эн Готье
    • 63'
      Тактическая замена. Руис-Атиль Кайс уходит с поля и его заменяет Перрен Гаэтан
    • 63'
      Тактическая замена. М'Чангама Юссуф уходит с поля и его заменяет Сахи Хамза
    • 62'
      Костиль Бенуа из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 62'
      Лион контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      61'
      Судья сигнализирует, что Февр Ромен из команды Лион поставил подножку. Пострадал Равелсон Райан
    • 61'
      Менса Гидеон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 60'
      Контроль мяча: Лион: 68%, Осер: 32%.
    • 60'
      Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 60'
      М'Чангама Юссуф ослабляет давление, выбив мяч.
    • Угловой
      60'
      Тете навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 60'
      Brayann Pereira ослабляет давление, выбив мяч.
    • 60'
      Лион пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      59'
      Судья сигнализирует, что Тальяфико Николас из команды Лион поставил подножку. Пострадал Жубал Мендес
    • 59'
      Руис-Атиль Кайс успешно блокирует удар.
    • 59'
      Johann Lepenant нанес удар, но тот был заблокирован.
    • Угловой
      58'
      Токо-Экамби Карл из команды Лион разыграл угловой с левого угла.
    • 58'
      Хорошую попытку сделал Токо-Экамби Карл. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 58'
      Johann Lepenant выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      57'
      Какере Максанс наказан за толчок Равелсон Райан
    • 57'
      Жубал Мендес ослабляет давление, выбив мяч.
    • 57'
      Менса Гидеон из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Желтая карточка
      56'
      Руис-Атиль Кайс - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • Фол, нарушение
      56'
      Руис-Атиль Кайс из команды Осер опасно и грубо сыграл. Мало Густо пострадал.
    • 56'
      Равелсон Райан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 55'
      Контроль мяча: Лион: 67%, Осер: 33%.
    • 55'
      Риу Реми из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      54'
      Судья сигнализирует, что Какере Максанс из команды Лион поставил подножку. Пострадал Менса Гидеон
    • 54'
      Туре Бирама ослабляет давление, выбив мяч.
    • 54'
      Лион контролирует мяч.
    • 53'
      Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 53'
      Удар от ворот произведет Лион
    • Угловой
      53'
      М'Чангама Юссуф навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 52'
      Тальяфико Николас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 52'
      Удар от ворот произведет Осер
    • 52'
      Какере Максанс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 52'
      Лион начинает контратаку
    • 51'
      Осер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 51'
      Осер контролирует мяч.
    • 50'
      Контроль мяча: Лион: 70%, Осер: 30%.
    • 50'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • Описание гола
      50'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • Офсайд
      50'
      Тете из команды Лион в офсайде
    • 50'
      Токо-Экамби Карл из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 49'
      Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 49'
      Осер контролирует мяч.
    • 48'
      Менса Гидеон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 48'
      Осер контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      47'
      Руис-Атиль Кайс из команды Осер заходит слишком далеко, он валит Мало Густо.
    • 47'
      Удар от ворот произведет Лион
    • 46'
      Менса Гидеон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 46'
      Риу Реми ослабляет давление, выбив мяч.
    • 46'
      Осер начинает контратаку
    • 46'
      Жубал Мендес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Лион контролирует мяч.
    • 46'
      Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 45'
      Команда Лион играла лучше в этом тайме.
    • 45'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 45'
      Контроль мяча: Лион: 71%, Осер: 29%.
    • 45'
      Мендес Тьяго ослабляет давление, выбив мяч.
    • 45'
      Коэфф Александр ослабляет давление, выбив мяч.
    • 45'
      Синайоко Лассин ошибается в защите.
    • 45'
      Brayann Pereira ослабляет давление, выбив мяч.
    • 44'
      Риу Реми из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      44'
      Судья сигнализирует, что Какере Максанс из команды Лион поставил подножку. Пострадал Равелсон Райан
    • 44'
      Удар от ворот произведет Осер
    • 43'
      Оооо... вот это был удар! Токо-Экамби Карл должен был забить с этой позиции.
    • 43'
      Шанс! Токо-Экамби Карл из команды Лион пробил головой, но мимо
    • 43'
      Мало Густо из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 43'
      Февр Ромен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 43'
      Менса Гидеон из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 42'
      Лион пытается что-то создать.
    • 41'
      Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 41'
      Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 41'
      Матч возобновлен
    • 40'
      Контроль мяча: Лион: 70%, Осер: 30%.
    • 40'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 40'
      Johann Lepenant ослабляет давление, выбив мяч.
    • 40'
      Осер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 39'
      Менса Гидеон выиграл воздушное противоборство у Тете.
    • 39'
      Удар от ворот произведет Осер
    • 38'
      Лион контролирует мяч.
    • 38'
      Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Угловой
      38'
      Тете навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 37'
      Brayann Pereira ослабляет давление, выбив мяч.
    • 37'
      Менса Гидеон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 37'
      Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 36'
      Жубал Мендес ослабляет давление, выбив мяч.
    • 36'
      Жубал Мендес ослабляет давление, выбив мяч.
    • 36'
      Жубал Мендес успешно блокирует удар.
    • 36'
      Тете нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 36'
      Brayann Pereira ослабляет давление, выбив мяч.
    • 35'
      Лион начинает контратаку
    • 35'
      Контроль мяча: Лион: 70%, Осер: 30%.
    • 35'
      Осер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 35'
      Johann Lepenant ослабляет давление, выбив мяч.
    • Фол, нарушение
      34'
      Судья сигнализирует, что Мало Густо из команды Лион поставил подножку. Пострадал Руис-Атиль Кайс
    • 34'
      Туре Бирама ослабляет давление, выбив мяч.
    • 34'
      Лион пытается что-то создать.
    • 33'
      Осер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 33'
      Матч возобновлен
    • 33'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 32'
      Мало Густо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 32'
      Осер начинает контратаку
    • 32'
      Лион контролирует мяч.
    • 32'
      Удар от ворот произведет Осер
    • 31'
      Жубал Мендес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 31'
      Лион контролирует мяч.
    • 31'
      Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 30'
      Контроль мяча: Лион: 69%, Осер: 31%.
    • Фол, нарушение
      30'
      Кастелло Лукеба наказан за толчок Да Кошта Нуну
    • 30'
      Команда Лион забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 30'
      Johann Lepenant сделал ключевой пас для гола!
    • 29'
      Токо-Экамби Карл сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      29'
      Г О О О О О Л - Тете из команды Лион легко посылает мяч в пустые ворота правой! Тете легко с этим справился!
    • 29'
      Токо-Экамби Карл создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 29'
      Лион начинает контратаку
    • 29'
      Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 28'
      Мало Густо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 28'
      Удар от ворот произведет Осер
    • 27'
      Февр Ромен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 27'
      Костиль Бенуа ослабляет давление, выбив мяч.
    • 27'
      Коэфф Александр из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 27'
      Лион пытается что-то создать.
    • 26'
      Коэфф Александр из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 26'
      Удар от ворот произведет Лион
    • 26'
      Тальяфико Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 25'
      Контроль мяча: Лион: 72%, Осер: 28%.
    • 25'
      Мендес Тьяго из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 25'
      Осер контролирует мяч.
    • 24'
      Лион контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      24'
      Судья сигнализирует, что Равелсон Райан из команды Осер поставил подножку. Пострадал Johann Lepenant
    • 24'
      Жубал Мендес ослабляет давление, выбив мяч.
    • 23'
      Жубал Мендес выиграл воздушное противоборство у Ляказетт Александр.
    • 23'
      Лион контролирует мяч.
    • 23'
      Коэфф Александр успешно блокирует удар.
    • 23'
      Хорошую попытку сделал Ляказетт Александр. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 22'
      Равелсон Райан успешно блокирует удар.
    • 22'
      Johann Lepenant нанес удар, но тот был заблокирован.
    • Угловой
      22'
      Тете навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 22'
      Туре Бирама ослабляет давление, выбив мяч.
    • 22'
      Лион контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      21'
      Судья сигнализирует, что Мало Густо из команды Лион поставил подножку. Пострадал Руис-Атиль Кайс
    • 21'
      Жубал Мендес успешно блокирует удар.
    • 21'
      Токо-Экамби Карл нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 20'
      Контроль мяча: Лион: 70%, Осер: 30%.
    • 20'
      Удар от ворот произведет Лион
    • 20'
      Равелсон Райан из команды Осер наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • 20'
      Да Кошта Нуну из команды Осер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 20'
      Тальяфико Николас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 20'
      Осер начинает контратаку
    • 19'
      Равелсон Райан ослабляет давление, выбив мяч.
    • Угловой
      19'
      Токо-Экамби Карл навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 19'
      Жубал Мендес ослабляет давление, выбив мяч.
    • 18'
      Коэфф Александр успешно блокирует удар.
    • 18'
      Тете нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 18'
      Какере Максанс из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 18'
      Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 18'
      Какере Максанс пробует нанести удар издали, но Бенуа Костиль держит все под контролем
    • 18'
      Brayann Pereira из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 18'
      Костиль Бенуа делает важнейший сейв!
    • 18'
      Хорошую попытку сделал Ляказетт Александр. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 18'
      Тальяфико Николас из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 17'
      Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 17'
      Brayann Pereira ослабляет давление, выбив мяч.
    • Фол, нарушение
      17'
      Судья сигнализирует, что Жубал Мендес из команды Осер поставил подножку. Пострадал Ляказетт Александр
    • 16'
      Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 16'
      Удар от ворот произведет Осер
    • 15'
      Контроль мяча: Лион: 68%, Осер: 32%.
    • Фол, нарушение
      15'
      Судья сигнализирует, что Синайоко Лассин из команды Осер поставил подножку. Пострадал Тальяфико Николас
    • 15'
      Осер контролирует мяч.
    • 14'
      Равелсон Райан из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      14'
      Тете навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 14'
      Менса Гидеон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 14'
      Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      13'
      Жубал Мендес наказан за толчок Токо-Экамби Карл
    • Угловой
      13'
      Синайоко Лассин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 13'
      Февр Ромен ослабляет давление, выбив мяч.
    • Фол, нарушение
      12'
      Судья сигнализирует, что Февр Ромен из команды Лион поставил подножку. Пострадал Brayann Pereira
    • 12'
      Лион контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      11'
      Судья свистит. Менса Гидеон атаковал сзади соперника. Это Тете заработал своей команде штрафной
    • 11'
      Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 11'
      Кастелло Лукеба выиграл воздушное противоборство у Да Кошта Нуну.
    • Фол, нарушение
      11'
      Какере Максанс наказан за толчок Равелсон Райан
    • 11'
      Хорошую попытку сделал Токо-Экамби Карл. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 11'
      Какере Максанс создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 10'
      Контроль мяча: Лион: 72%, Осер: 28%.
    • 10'
      Лион контролирует мяч.
    • 10'
      Туре Бирама ослабляет давление, выбив мяч.
    • Фол, нарушение
      10'
      Brayann Pereira наказан за толчок Тальяфико Николас
    • 9'
      Осер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      9'
      Судья сигнализирует, что Ляказетт Александр из команды Лион поставил подножку. Пострадал Руис-Атиль Кайс
    • 9'
      М'Чангама Юссуф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 9'
      Лион контролирует мяч.
    • 8'
      Жубал Мендес ослабляет давление, выбив мяч.
    • 8'
      Коэфф Александр из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 8'
      Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 8'
      Синайоко Лассин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 8'
      Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 7'
      Brayann Pereira ослабляет давление, выбив мяч.
    • 7'
      Ляказетт Александр из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 7'
      Лион контролирует мяч.
    • 6'
      Удар от ворот произведет Осер
    • 6'
      Тете нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 6'
      Токо-Экамби Карл создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 6'
      Лион контролирует мяч.
    • 5'
      О, нет. Из многообещающей позиции Синайоко Лассин из команды Осер наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
    • 5'
      Менса Гидеон из команды Осер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 5'
      Токо-Экамби Карл из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 5'
      Осер пытается что-то создать.
    • 5'
      Контроль мяча: Лион: 68%, Осер: 32%.
    • 5'
      Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 4'
      Жубал Мендес из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 4'
      Brayann Pereira ошибается в защите.
    • 4'
      Равелсон Райан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      Лион контролирует мяч.
    • 3'
      Удар от ворот произведет Лион
    • 3'
      Синайоко Лассин нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 3'
      Кастелло Лукеба из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 3'
      Осер контролирует мяч.
    • 2'
      Мало Густо выиграл воздушное противоборство у Руис-Атиль Кайс.
    • 2'
      Удар от ворот произведет Осер
    • 1'
      Лион контролирует мяч.
    • 1'
      Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 1'
      Brayann Pereira выиграл воздушное противоборство у Токо-Экамби Карл.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Лион начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Groupama Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 114
    Лион 94.7% (108)
    X 5.3% (6)
    Осер 0% (0)
    -1
    выиграет Лион, со счетом 2:1
    да
    Arii #
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    Где смотреть матч Лион 2:1 Осер онлайн

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    Прогнозы на матч Лион 2:1 Осер

    Исход игры
    Лион
    94.7% (108)
    Ничья
    5.3% (6)
    Осер
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.32% (53)
    Меньше
    52.68% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    49.11% (55)
    Нет
    50.89% (57)
    Популярный счёт
    2:0 Лион
    36.8% (42)
    2:1 Лион
    27.2% (31)
    3:1 Лион
    14% (16)
    1:0 Лион
    10.5% (12)
    1:1 Ничья
    4.4% (5)
    3:0 Лион
    2.6% (3)
    4:1 Лион
    1.8% (2)
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