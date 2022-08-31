Стадион: Гроупама Арена
0'
1:0
29' ГолТете
56' Желтая карточкаРуис-Атиль Кайс
2:0
72' ГолТоко-Экамби Карл
2:1
80' ГолОтре Матиас
90' Желтая карточкаПеррен Гаэтан
90'+4
Ход матча
29'
1:0
56'
68'
72'
2:0
80'
2:1
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
3 Удары по воротам 4
-
8 Удары в створ 2
-
9 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
35
Риу
Реми
27
Гюсто
Мало
23
Мендес
Тьяго
15
Февр
Ромен
24
Лепнан
Йоанн
11
Тете
14
Менса
Гидеон
12
Туре
Бирама
- Основной состав
-
35 Риу РемиВратарь
-
27 Гюсто МалоЗащитник
-
23 Мендес ТьягоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Февр РоменПолузащитник
-
24 Лепнан ЙоаннПолузащитник
- Полузащитник
-
11 ТетеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Боннви КейнВратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Шерки РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бош Петер
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Менса ГидеонЗащитник
-
12 Туре БирамаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Леон ДонованВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Жоли ПольЗащитник
-
7 Эн ГотьеПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Сахи ХамзаПолузащитник
-
29 Отре МатиасПолузащитник
-
21 Дюжимон РемиНападающий
-
Главный тренер: Фурлан Жан-Марк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Лион
Осер
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы
9 матчей
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тете
|4
|1
|Ляказетт Александр
|2 (1)
|0.5
|Токо-Экамби Карл
|1
|0.25
|Тальяфико Николас
|1
|0.25
|Дембеле Мусса II
|1
|0.25
|Шерки Райан
|0
|0
Осер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Отре Матиас
|2 (1)
|0.4
|Перрен Гаэтан
|1
|0.2
|Шарбонье Гаэтан
|1
|0.2
|Жанвье Жульян
|1
|0.2
|Да Кошта Нуну
|1
|0.2
|Дюжимон Реми
|0
|0
|Бернар Кентин
|0
|0
|Жубал Мендес
|0
|0
|Синайоко Лассин
|0
|0
Карточки
Лион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопеш Антони
|0
|1
|Ляказетт Александр
|1
|0
|Какере Максанс
|1
|0
Осер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Да Кошта Нуну
|2
|1
|Синайоко Лассин
|1
|1
|Жоли Поль
|2
|0
|Ньянг М'Байе
|0
|1
|Шарбонье Гаэтан
|1
|0
|Жанвье Жульян
|1
|0
|Перрен Гаэтан
|1
|0
|Руис-Атиль Кайс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
4
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
3
75%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
3
7
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
67%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
9
6
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
2
22%
1
17%
1-15
2
22%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
3
50%
61-75
1
11%
1
17%
76-90
Пропущено
4
10
3 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
3
30%
1-15
1
25%
2
20%
16-30
2
50%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
25%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Лион
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Реймс - Лион 1:1 Лион - Труа 4:1 Лион - Аяччо 2:1 Интер Милан - Лион 2:2
Фейеноорд - Лион 0:2 Виллем II - Лион 5:0 Андерлехт - Лион 3:0 Лион - Динамо Киев 3:0 Лион - Динамо Киев 1:3 Бур-Перонна - Лион 2:4 Клермон - Лион 1:2 Лион - Нант 3:2 Мец - Лион 3:2 Марсель - Лион 0:3 Лион - Монпелье 5:2 Брест - Лион 2:1 Лион - Бордо 6:1 Лион - Вест Хэм 0:3 Страсбург - Лион 1:1 Вест Хэм - Лион 1:1
Осер
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Осер - Страсбург 1:0 Монпелье - Осер 1:2 Осер - Анже 2:2 Лилль - Осер 4:1
Осер - Red Star 3:2 Осер - Труа 1:0 Осер - ФППФ 3:1 Осер - Реймс 0:2 Орлеан - Осер 2:3 Осер - Амьен 2:3 Осер - Гренобль 1:2 Сент-Этьен - Осер 1:1 Осер - Сент-Этьен 1:1 Осер - Сошо 0:0 Осер - Амьен 2:1 Гавр - Осер 1:2 Осер - Дюнкерк 1:0 Кан - Осер 1:1 Осер - Дижон 2:1 По - Осер 1:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|21 - 4
|13
|2.
|Ланс
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 6
|13
|3.
|Марсель
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 3
|13
|4.
|Лион
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|5.
|Монпелье
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|15 - 9
|9
|6.
|Ренн
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|7.
|Лорьян
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 8
|7
|8.
|Лилль
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 12
|7
|9.
|Осер
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|10.
|Труа
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|10 - 13
|6
|11.
|Нант
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|12.
|Клермон
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 10
|6
|13.
|Тулуза
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|14.
|Реймс
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 12
|5
|15.
|Ницца
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|16.
|Монако
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 11
|5
|17.
|Брест
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 15
|4
|18.
|Страсбург
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|19.
|Анже
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 12
|2
|20.
|Аяччо
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|2.
|Лион
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|3.
|Ланс
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 5
|9
|4.
|Монпелье
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|5.
|Ренн
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|ПСЖ
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|7.
|Нант
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|8.
|Осер
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Лорьян
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Труа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|Клермон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 5
|3
|12.
|Лилль
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 10
|3
|13.
|Страсбург
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|14.
|Тулуза
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|15.
|Реймс
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|16.
|Аяччо
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|Ницца
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|18.
|Анже
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|19.
|Брест
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 8
|1
|20.
|Монако
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|15 - 1
|9
|2.
|Марсель
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|Ланс
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|4.
|Лилль
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|5.
|Монако
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Ницца
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|7.
|Реймс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 7
|4
|8.
|Лорьян
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|9.
|Монпелье
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|9 - 5
|3
|10.
|Тулуза
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|11.
|Клермон
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|12.
|Брест
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 7
|3
|13.
|Труа
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|7 - 9
|3
|14.
|Осер
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|15.
|Нант
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|16.
|Лион
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|Страсбург
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|Ренн
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|19.
|Анже
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|20.
|Аяччо
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
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Прогнозы на матч Лион 2:1 Осер
Исход игры
Лион
94.7% (108)
Ничья
5.3% (6)
Осер
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
47.32% (53)
Меньше
52.68% (59)
Обе команды забьют
Да
49.11% (55)
Нет
50.89% (57)
Популярный счёт
2:0 Лион
36.8% (42)
2:1 Лион
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3:1 Лион
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1:0 Лион
10.5% (12)
1:1 Ничья
4.4% (5)
3:0 Лион
2.6% (3)
4:1 Лион
1.8% (2)
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