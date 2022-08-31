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Франция: Лига 1

2022-2023

Стадион:
Страсбург
1:0
Перерыв
Нант
0'
1:0
27' Гол
Диалло Хабиб
33' Желтая карточка
Мутуссами Самуэль

Ход матча

24'
Прчич Саньин
Льенар Димитри
 
27'
Диалло Хабиб
(Прчич Саньин)
1:0
33'
 
Мутуссами Самуэль

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогнозы 113
Страсбург 40.7% (46)
X 44.2% (50)
Нант 15% (17)
-1
матч окончится ничьей, со счетом 2:2
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Страсбург
Ничья
Нант
3.70
4.96
4.20
Все Коэффициенты
1
Селс
Матц
29
Дукуре
Исмаэль
24
Джику
Александр
18
Пьер-Габриэль
Ронаэль
3
Делен
Тома
11
Льенар
Димитри
6
Аолу
Жан-Эде
17
Беллегард
Жан-Рикнер
19
Диарра
Хабиб
20
Диалло
Хабиб
9
Гамейро
Кевин
1
Лафон
Альбан
3
Жиротто
Андрей
4
Паллуа
Николя
12
Аппиа
Деннис
24
Коршья
Себастьен
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
8
Мутуссами
Самуэль
10
Блас
Людовик
7
Гессан
Эванн
31
Мохамед
Мостафа
55
Бамба
Кадер
Страсбург
3-5-2
Нант
3-4-1-2

История личных встреч

Страсбург
Нант

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 1 победа

12 матчей

50%
8.3%
41.7%
6 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 1 победа

История матчей

Л1
1:0
Л1
2:2
Л1
1:2
Л1
0:4
КЛ
0:1
Л1
2:1
Л1
0:1
Л1
2:3
Л1
1:0
Л1
1:2
Л2
1:0
Л2
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диалло Хабиб 2 0.4
Гамейро Кевин 1 0.2
Джику Александр 1 0.2
Томассон Адриен 0 0
Прчич Саньин 0 0
Делен Тома 0 0
Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саймон Мозес 2 0.4
Мохамед Мостафа 1 0.2
Гессан Эванн 1 0.2
Блас Людовик 1 (1) 0.2
Жиротто Андрей 0 0

Карточки

Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ле Маршан Максим 1 0
Томассон Адриен 1 0
Джику Александр 1 0
Беллегард Жан-Рикнер 1 0
Делен Тома 1 0
Ньямси Жерзино 1 0
Жюльен Стефан 1 0
Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиссоко Мусса 1 0
Коршья Себастьен 1 0
Жиротто Андрей 1 0
Мутуссами Самуэль 1 0
Гессан Эванн 1 0
Мерлин Квентин 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
2
33%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Страсбург
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Осер - Страсбург 1:0 Страсбург - Реймс 1:1 Ницца - Страсбург 1:1 Страсбург - Монако 1:2
Ливерпуль - Страсбург 0:3 Страсбург - Кальяри 1:2 Страсбург - Фрайбург 3:3 Брентфорд - Страсбург 2:2 Шарлеруа - Страсбург 1:2 Сьон - Страсбург 1:2 Марсель - Страсбург 4:0 Страсбург - Клермон 1:0 Брест - Страсбург 0:1 Страсбург - ПСЖ 3:3 Лилль - Страсбург 1:0 Страсбург - Ренн 2:1 Труа - Страсбург 1:1 Страсбург - Лион 1:1 Страсбург - Ланс 1:0 Лорьян - Страсбург 0:0
Нант
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Нант - Тулуза 3:1 Марсель - Нант 2:1 Нант - Лилль 1:1 Анже - Нант 0:0
ПСЖ - Нант 4:0 Нант - Ренн 0:1 Нант - Лорьян 2:0 Кан - Нант 0:2 Нант - Генгам 0:1 Нант - Сент-Этьен 1:1 Лион - Нант 3:2 Нант - Ренн 2:1 Ницца - Нант 0:1 Ланс - Нант 2:2 Нант - Бордо 5:3 Марсель - Нант 3:2 Нант - Анже 1:1 Брест - Нант 1:1 Клермон - Нант 2:3 Нант - Лилль 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 4 3 1 0 18 - 4 10
2. Марсель Заявка 4 3 1 0 10 - 3 10
3. Лион 1:0 Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
4. Ланс Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
5. Монпелье 1:0 Заявка 5 3 0 2 14 - 9 9
6. Лорьян Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
7. Лилль Заявка 4 2 1 1 9 - 10 7
8. Осер 0:1 Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
9. Клермон Заявка 4 2 0 2 6 - 9 6
10. Труа 2:1 Заявка 5 2 0 3 8 - 12 6
11. Нант 0:1 Заявка 5 1 2 2 5 - 5 5
12. Тулуза Заявка 4 1 2 1 7 - 6 5
13. Страсбург 1:0 Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
14. Монако 1:2 Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
15. Реймс 2:0 Заявка 5 1 2 2 7 - 10 5
16. Ренн Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
17. Брест Заявка 4 1 1 2 6 - 12 4
18. Ницца Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
19. Анже 0:2 Заявка 5 0 2 3 4 - 10 2
20. Аяччо 0:1 Заявка 5 0 1 4 3 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион 1:0 Заявка 3 3 0 0 7 - 2 9
2. Марсель Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Ланс Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
4. Монпелье 1:0 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
5. ПСЖ Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
6. Нант 0:1 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
7. Осер 0:1 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Страсбург 1:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
9. Лорьян Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Ренн Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Труа 2:1 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
12. Лилль Заявка 2 1 0 1 5 - 8 3
13. Клермон Заявка 2 1 0 1 1 - 5 3
14. Тулуза Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
15. Реймс 2:0 Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
16. Аяччо 0:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17. Ницца Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
18. Анже 0:2 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
19. Брест Заявка 2 0 1 1 1 - 8 1
20. Монако 1:2 Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 2 2 0 0 12 - 1 6
2. Марсель Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
3. Ланс Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
4. Лилль Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
5. Лорьян Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Монако 1:2 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Реймс 2:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
8. Монпелье 1:0 Заявка 2 1 0 1 9 - 5 3
9. Клермон Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
10. Тулуза Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
11. Брест Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
12. Труа 2:1 Заявка 3 1 0 2 5 - 8 3
13. Осер 0:1 Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
14. Лион 1:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Ренн Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
16. Страсбург 1:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Ницца Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
18. Анже 0:2 Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
19. Нант 0:1 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
20. Аяччо 0:1 Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0
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Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 50'
    Команда Страсбург имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 49'
    Контроль мяча: Страсбург: 54%, Нант: 46%.
  • Травма, повреждение
    49'
    Аолу Жан-Эде возвращается на поле.
  • 49'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    49'
    Ох, нехорошо это выглядит. Аолу Жан-Эде получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    49'
    Аолу Жан-Эде на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 113
    Страсбург 40.7% (46)
    X 44.2% (50)
    Нант 15% (17)
    -1
    матч окончится ничьей, со счетом 2:2
    да
    Arii #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Страсбург
    Ничья
    Нант
    3.70
    4.96
    4.20
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Страсбург 1:0 Нант онлайн

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    Прогнозы на матч Страсбург 1:0 Нант

    Исход игры
    Страсбург
    40.7% (46)
    Ничья
    44.2% (50)
    Нант
    15% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.82% (39)
    Меньше
    65.18% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    75.89% (85)
    Нет
    24.11% (27)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    40.7% (46)
    1:0 Страсбург
    19.5% (22)
    2:1 Страсбург
    18.6% (21)
    1:2 Нант
    12.4% (14)
    2:2 Ничья
    2.7% (3)
    0:1 Нант
    1.8% (2)
    2:0 Страсбург
    1.8% (2)
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    Страсбург
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