Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Аолу Жан-Эде создает голевую возможность для своего партнера по команде.

41' Удар от ворот произведет Страсбург

40' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

38' Паллуа Николя выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Селс Матц взял и забрал мяч на выходе

37' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Удар от ворот произведет Нант

36' Беллегард Жан-Рикнер решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

33' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Селс Матц взял и забрал мяч на выходе

28' Команда Страсбург забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

27' Прчич Саньин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Удар от ворот произведет Нант

24' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

24' Матч возобновлен

23' Ох, нехорошо это выглядит. Льенар Димитри получил травму и медбригада забирает его с поля.

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Коршья Себастьен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Хорошую попытку сделал Аппиа Деннис . Удар в створ, но вратарь начеку

20' Гессан Эванн создает голевую возможность для своего партнера по команде.

18' Селс Матц взял и забрал мяч на выходе

18' Блас Людовик навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' Кастеллетто Жан-Шарль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

16' Селс Матц взял и забрал мяч на выходе

14' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Беллегард Жан-Рикнер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Матч возобновлен

8' Ох, нехорошо это выглядит. Делен Тома получил травму и медбригада забирает его с поля.

8' Делен Тома на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Удар от ворот произведет Страсбург

2' Паллуа Николя выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Нант начинает с центра поля