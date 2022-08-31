Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Первый тайм

50' Команда Страсбург имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Матч возобновлен

49' Ох, нехорошо это выглядит. Аолу Жан-Эде получил травму и медбригада забирает его с поля.

49' Аолу Жан-Эде на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Хорошую попытку сделал Прчич Саньин . Удар в створ, но вратарь начеку

45' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Удар от ворот произведет Страсбург

41' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Аолу Жан-Эде создает голевую возможность для своего партнера по команде.

41' Удар от ворот произведет Страсбург

40' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

38' Паллуа Николя выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Селс Матц взял и забрал мяч на выходе

37' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Удар от ворот произведет Нант

36' Беллегард Жан-Рикнер решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

33' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Селс Матц взял и забрал мяч на выходе

28' Команда Страсбург забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

27' Прчич Саньин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Удар от ворот произведет Нант

24' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

24' Матч возобновлен

23' Ох, нехорошо это выглядит. Льенар Димитри получил травму и медбригада забирает его с поля.

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Коршья Себастьен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Хорошую попытку сделал Аппиа Деннис . Удар в створ, но вратарь начеку

20' Гессан Эванн создает голевую возможность для своего партнера по команде.

18' Селс Матц взял и забрал мяч на выходе

18' Блас Людовик навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' Кастеллетто Жан-Шарль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

16' Селс Матц взял и забрал мяч на выходе

14' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Беллегард Жан-Рикнер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Матч возобновлен

8' Ох, нехорошо это выглядит. Делен Тома получил травму и медбригада забирает его с поля.

8' Делен Тома на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Удар от ворот произведет Страсбург

2' Паллуа Николя выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Нант начинает с центра поля