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Франция: Лига 1

2022-2023

Стадион:
Страсбург
1:1
Конец матча
Нант
0'
1:0
27' Гол
Диалло Хабиб
33' Желтая карточка
Мутуссами Самуэль
63' Желтая карточка
Антуан Комбуаре
69' Желтая карточка
Фабио да Сильва
1:1
85' Гол
Мохамед Мостафа
89' Желтая карточка
Дескамп Реми
90'+3

Ход матча

24'
Прчич Саньин
Льенар Димитри
 
27'
Диалло Хабиб
(Прчич Саньин)
1:0
33'
 
Мутуссами Самуэль
61'
 
Аши Мохамед
Бамба Кадер
61'
 
Фабио да Сильва
Коршья Себастьен
63'
 
Антуан Комбуаре
69'
 
Фабио да Сильва
72'
Ажорк Людовик
Гамейро Кевин
 
73'
Дагба Колин
Аолу Жан-Эде
 
73'
Томассон Адриен
Диарра Хабиб
 
79'
 
Коко Маркус
Аппиа Деннис
79'
 
Дусе Лоанн
Жиротто Андрей
85'
1:1
Мохамед Мостафа
(Гессан Эванн)
89'
 
Дескамп Реми

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 6
  • 0 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 18
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 113
Страсбург 40.7% (46)
X 44.2% (50)
Нант 15% (17)
-1
матч окончится ничьей, со счетом 2:2
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Селс
Матц
29
Дукуре
Исмаэль
24
Джику
Александр
18
Пьер-Габриэль
Ронаэль
3
Делен
Тома
11
Льенар
Димитри
6
Аолу
Жан-Эде
17
Беллегард
Жан-Рикнер
19
Диарра
Хабиб
20
Диалло
Хабиб
9
Гамейро
Кевин
1
Лафон
Альбан
3
Жиротто
Андрей
4
Паллуа
Николя
12
Аппиа
Деннис
24
Коршья
Себастьен
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
8
Мутуссами
Самуэль
10
Блас
Людовик
7
Гессан
Эванн
31
Мохамед
Мостафа
55
Бамба
Кадер
Страсбург
3-5-2
Нант
3-4-1-2

История личных встреч

Страсбург
Нант

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 1 победа

12 матчей

50%
8.3%
41.7%
6 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 1 победа

История матчей

Л1
1:0
Л1
2:2
Л1
1:2
Л1
0:4
КЛ
0:1
Л1
2:1
Л1
0:1
Л1
2:3
Л1
1:0
Л1
1:2
Л2
1:0
Л2
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диалло Хабиб 2 0.4
Гамейро Кевин 1 0.2
Джику Александр 1 0.2
Томассон Адриен 0 0
Прчич Саньин 0 0
Делен Тома 0 0
Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саймон Мозес 2 0.4
Мохамед Мостафа 2 0.4
Гессан Эванн 1 0.2
Блас Людовик 1 (1) 0.2
Жиротто Андрей 0 0

Карточки

Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ле Маршан Максим 1 0
Томассон Адриен 1 0
Джику Александр 1 0
Беллегард Жан-Рикнер 1 0
Делен Тома 1 0
Ньямси Жерзино 1 0
Жюльен Стефан 1 0
Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиссоко Мусса 1 0
Фабио да Сильва 1 0
Коршья Себастьен 1 0
Жиротто Андрей 1 0
Дескамп Реми 1 0
Мутуссами Самуэль 1 0
Гессан Эванн 1 0
Мерлин Квентин 1 0
Антуан Комбуаре 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
3
100%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

4
7
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
33%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Страсбург
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Осер - Страсбург 1:0 Страсбург - Реймс 1:1 Ницца - Страсбург 1:1 Страсбург - Монако 1:2
Ливерпуль - Страсбург 0:3 Страсбург - Кальяри 1:2 Страсбург - Фрайбург 3:3 Брентфорд - Страсбург 2:2 Шарлеруа - Страсбург 1:2 Сьон - Страсбург 1:2 Марсель - Страсбург 4:0 Страсбург - Клермон 1:0 Брест - Страсбург 0:1 Страсбург - ПСЖ 3:3 Лилль - Страсбург 1:0 Страсбург - Ренн 2:1 Труа - Страсбург 1:1 Страсбург - Лион 1:1 Страсбург - Ланс 1:0 Лорьян - Страсбург 0:0
Нант
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Нант - Тулуза 3:1 Марсель - Нант 2:1 Нант - Лилль 1:1 Анже - Нант 0:0
ПСЖ - Нант 4:0 Нант - Ренн 0:1 Нант - Лорьян 2:0 Кан - Нант 0:2 Нант - Генгам 0:1 Нант - Сент-Этьен 1:1 Лион - Нант 3:2 Нант - Ренн 2:1 Ницца - Нант 0:1 Ланс - Нант 2:2 Нант - Бордо 5:3 Марсель - Нант 3:2 Нант - Анже 1:1 Брест - Нант 1:1 Клермон - Нант 2:3 Нант - Лилль 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 5 4 1 0 21 - 4 13
2. Ланс Заявка 5 4 1 0 14 - 6 13
3. Марсель Заявка 5 4 1 0 11 - 3 13
4. Лион Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
5. Монпелье Заявка 5 3 0 2 15 - 9 9
6. Ренн Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
7. Лорьян Заявка 4 2 1 1 7 - 8 7
8. Лилль Заявка 5 2 1 2 10 - 12 7
9. Осер Заявка 5 2 1 2 7 - 9 7
10. Труа Заявка 5 2 0 3 10 - 13 6
11. Нант Заявка 5 1 3 1 6 - 5 6
12. Клермон Заявка 5 2 0 3 6 - 10 6
13. Тулуза Заявка 5 1 2 2 7 - 9 5
14. Реймс Заявка 5 1 2 2 9 - 12 5
15. Ницца Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
16. Монако Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
17. Брест Заявка 5 1 1 3 7 - 15 4
18. Страсбург Заявка 5 0 3 2 4 - 6 3
19. Анже Заявка 5 0 2 3 6 - 12 2
20. Аяччо Заявка 5 0 1 4 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 3 3 0 0 7 - 2 9
2. Лион Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
3. Ланс Заявка 3 3 0 0 10 - 5 9
4. Монпелье Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
5. Ренн Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
6. ПСЖ Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
7. Нант Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
8. Осер Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Лорьян Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Труа Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
11. Клермон Заявка 2 1 0 1 1 - 5 3
12. Лилль Заявка 3 1 0 2 6 - 10 3
13. Страсбург Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
14. Тулуза Заявка 3 0 2 1 3 - 6 2
15. Реймс Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
16. Аяччо Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17. Ницца Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
18. Анже Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
19. Брест Заявка 2 0 1 1 1 - 8 1
20. Монако Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 3 3 0 0 15 - 1 9
2. Марсель Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
3. Ланс Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
4. Лилль Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
5. Монако Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Ницца Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
7. Реймс Заявка 3 1 1 1 6 - 7 4
8. Лорьян Заявка 3 1 1 1 5 - 7 4
9. Монпелье Заявка 2 1 0 1 9 - 5 3
10. Тулуза Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
11. Клермон Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
12. Брест Заявка 3 1 0 2 6 - 7 3
13. Труа Заявка 3 1 0 2 7 - 9 3
14. Осер Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
15. Нант Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16. Лион Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
17. Страсбург Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
18. Ренн Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
19. Анже Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
20. Аяччо Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
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Новости матча
  • Второй тайм
  • 93'
    Ничья - справедливый итог этого скучного матча
  • Свисток
    93'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 93'
    Контроль мяча: Страсбург: 46%, Нант: 54%.
  • 92'
    Нант начинает контратаку
  • 92'
    Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
  • 92'
    Страсбург пытается что-то создать.
  • 92'
    Прчич Саньин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 113
    Страсбург 40.7% (46)
    X 44.2% (50)
    Нант 15% (17)
    -1
    матч окончится ничьей, со счетом 2:2
    да
    Arii #
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Страсбург 1:1 Нант онлайн

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    Прогнозы на матч Страсбург 1:1 Нант

    Исход игры
    Страсбург
    40.7% (46)
    Ничья
    44.2% (50)
    Нант
    15% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.82% (39)
    Меньше
    65.18% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    75.89% (85)
    Нет
    24.11% (27)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    40.7% (46)
    1:0 Страсбург
    19.5% (22)
    2:1 Страсбург
    18.6% (21)
    1:2 Нант
    12.4% (14)
    2:2 Ничья
    2.7% (3)
    0:1 Нант
    1.8% (2)
    2:0 Страсбург
    1.8% (2)
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