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Франция: Лига 1

2022-2023

Стадион:
Монако
1:2
Перерыв
Труа
0'
1:0
10' Гол
Марипан Гильермо
21' Желтая карточка
Марипан Гильермо
1:1
22' Пенальти
Тардьё Флориан
44' Вторая желтая карточка
Марипан Гильермо
1:2
45' Гол
Одоберт Уилсон

Ход матча

10'
Марипан Гильермо
(Минамино Такуми)
1:0
21'
Марипан Гильермо
 
22'
1:1
Тардьё Флориан
44'
Марипан Гильермо
 
45'
1:2
Одоберт Уилсон
(Бальде Мама)

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Прогнозы 111
Монако 97.3% (108)
X 2.7% (3)
Труа 0% (0)
-1
выиграет Монако, со счетом 3:2
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Монако
Ничья
Труа
1.56
8.90
9.49
Все Коэффициенты
Новости
16
Нюбель
Александр
6
Дисаси
Аксель
3
Марипан
Гильермо
23
Сарр
Маланг
2
Скардовелли
Вандерсон
14
Якобс
Исмаил
19
Фофана
Юссуф
4
Камара
Мохамед
VII
18
Минамино
Такуми
10
Бен-Йеддер
Виссам
36
Эмболо
Брель
30
Галлон
Готье
2
Поросо
Джаксон
4
Палмер-Браун
Эрик
17
Сальмье
Йоанн
3
Бальде
Тьерно
26
Яде
Папа
Ндиага
29
Одоберт
Уилсон
6
Н'Гессан
Куаме
10
Тардьё
Флориан
20
Рипар
Рено
25
Бальде
Мама
Монако
3-4-2-1
Труа
5-4-1

История личных встреч

Монако
Труа

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

9 матчей

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

Л1
2:1
Л1
1:2
Л1
0:3
Л1
3:2
Л1
3:1
Л1
0:0
КЛ
1:2
Л2
0:2
Л2
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фолланд Кевин 1 0.2
Эмболо Брель 1 0.2
Марипан Гильермо 1 0.2
Дьятта Крепен 1 0.2
Диоп Софьян 1 0.2
Бадьяшиль Бенуа 1 0.2
Минамино Такуми 0 0
Головин Александр 0 0
Дисаси Аксель 0 0
Кайо Энрике 0 0
Труа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тардьё Флориан 3 (3) 0.6
Бальде Мама 2 0.4
Рипар Рено 1 0.2
Одоберт Уилсон 1 0.2
Лопеш Рони 0 0
Н'Гессан Куаме 0 0
Бруус Андреас 0 0
Яде Папа Ндиага 0 0

Карточки

Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скардовелли Вандерсон 1 1
Фофана Юссуф 1 1
Бен-Йеддер Виссам 1 0
Эмболо Брель 1 0
Марипан Гильермо 1 0
Кайо Энрике 1 0
Клемент Филипп 1 0
Дьятта Крепен 1 0
Бадьяшиль Бенуа 1 0
Камара Мохамед VII 1 0
Аклиоче Махнес 1 0
Труа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Н'Гессан Куаме 2 0
Рами Адиль 1 0
Тардьё Флориан 1 0
Сальмье Йоанн 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
20%
3
43%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
20%
1
14%
76-90

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
100%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

5
7
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
2
29%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
2
40%
2
29%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

7
10
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
14%
3
30%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
3
30%
46-60
2
29%
2
20%
61-75
1
14%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Монако
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
ПСЖ - Монако 1:1 Монако - Ланс 1:4 Монако - Ренн 1:1 ПСВ - Монако 3:2
Страсбург - Монако 1:2 Монако - ПСВ 1:1 Саутгемптон - Монако 3:1 Порту - Монако 2:1 Интер Милан - Монако 2:2 Портимоненсе - Монако 0:2 Монако - Австрия Вена 2:2 Монако - Санкт-Галлен 1:1 Монако - Серкль Брюгге 1:0 Ланс - Монако 2:2 Монако - Брест 4:2 Лилль - Монако 1:2 Монако - Анже 2:0 Сент-Этьен - Монако 1:4 Монако - Ницца 1:0 Ренн - Монако 2:3
Труа
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Труа - Анже 3:1 Лион - Труа 4:1 Труа - Тулуза 0:3 Монпелье - Труа 3:2
Труа - Нанси 5:4 Осер - Труа 1:0 Гавр - Труа 0:3 Мец - Труа 4:0 Тулуза - Труа 6:1 Лорьян - Труа 1:1 Труа - Ланс 1:3 ПСЖ - Труа 2:2 Труа - Лилль 3:0 Ницца - Труа 1:0 Труа - Клермон 0:1 Труа - Страсбург 1:1 Монако - Труа 2:1 Труа - Реймс 1:0 Сент-Этьен - Труа 1:1 Труа - Нант 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 4 3 1 0 18 - 4 10
2. Марсель Заявка 4 3 1 0 10 - 3 10
3. Лион 1:0 Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
4. Ланс Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
5. Монпелье 1:0 Заявка 5 3 0 2 14 - 9 9
6. Лорьян Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
7. Лилль Заявка 4 2 1 1 9 - 10 7
8. Осер 0:1 Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
9. Клермон Заявка 4 2 0 2 6 - 9 6
10. Труа 2:1 Заявка 5 2 0 3 8 - 12 6
11. Нант 0:1 Заявка 5 1 2 2 5 - 5 5
12. Тулуза Заявка 4 1 2 1 7 - 6 5
13. Страсбург 1:0 Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
14. Монако 1:2 Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
15. Реймс 2:0 Заявка 5 1 2 2 7 - 10 5
16. Ренн Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
17. Брест Заявка 4 1 1 2 6 - 12 4
18. Ницца Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
19. Анже 0:2 Заявка 5 0 2 3 4 - 10 2
20. Аяччо 0:1 Заявка 5 0 1 4 3 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион 1:0 Заявка 3 3 0 0 7 - 2 9
2. Марсель Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Ланс Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
4. Монпелье 1:0 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
5. ПСЖ Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
6. Нант 0:1 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
7. Осер 0:1 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Страсбург 1:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
9. Лорьян Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Ренн Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Труа 2:1 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
12. Лилль Заявка 2 1 0 1 5 - 8 3
13. Клермон Заявка 2 1 0 1 1 - 5 3
14. Тулуза Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
15. Реймс 2:0 Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
16. Аяччо 0:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17. Ницца Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
18. Анже 0:2 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
19. Брест Заявка 2 0 1 1 1 - 8 1
20. Монако 1:2 Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 2 2 0 0 12 - 1 6
2. Марсель Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
3. Ланс Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
4. Лилль Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
5. Лорьян Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Монако 1:2 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Реймс 2:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
8. Монпелье 1:0 Заявка 2 1 0 1 9 - 5 3
9. Клермон Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
10. Тулуза Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
11. Брест Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
12. Труа 2:1 Заявка 3 1 0 2 5 - 8 3
13. Осер 0:1 Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
14. Лион 1:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Ренн Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
16. Страсбург 1:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Ницца Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
18. Анже 0:2 Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
19. Нант 0:1 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
20. Аяччо 0:1 Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    При счёте 1-2 футболисты уходят в раздевалки, а после перерыва "Монако" будет играть вдесятером. 
  • Описание гола
    45'
    ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1-2!!! ОДОБЕРТ!!! Уилсон Одоберт входит в штрафную площадку через центр и поражает правый нижний угол. 
  • 45'
    Флориан Тардьё завершает позиционную атаку дальним ударом, отправляя мяч существенно выше ворот Александра Нюбеля. 
  • Дополнительное время
    45'
    +3 минуты. 
  • Жёлтая и сразу красная
    45'
    Ой-ой-ой, Марипан серьёзно подводит "Монако", получая жёлтую карточку, которая становится второй. Гильермо в борьбе с Тардьё отмахивается, нанося удар в лицо. 
  • 44'
    Приближается концовка первого тайма, в первой половине которого хозяева владели тотальным преимуществом, а затем гости заработали и реализовали пенальти, после чего окончательно перехватили инициативу. 
  • Судья
    43'
    Свистят трибуны, а происходит это потому, что судья не назначил стандарт в пользу "Монако" после падения Бреля Эмболо перед штрафной площадью. 
  • Фол, нарушение
    42'
    Маланг Сарр потерял мяч на левом фланге, а потом попытался исправить ошибку, но безуспешно - нарушил правила, наступив на ногу Рено Рипару. 
  • 41'
    Тардьё выполнил подачу со штрафного с левого фланга и нашёл Джаксона Поросо, который пробил прямо в руки Александру Нюбелю. 
  • Фол, нарушение
    40'
    Яде оказался в окружении Минамино и Скардовелли, и сумел выжать максимум из эпизода, заработав штрафной удар. 
  • 39'
    Активно разминаются запасные футболисты "Монако". Учитывая, как складывается игра после пенальти, перестановки в составе хозяев могут произойти уже в перерыве. 
  • 38'
    "Труа" большими силами переходит на чужую половину поля и устраивает перепасовку, пытаясь найти пути к воротам Нюбеля. 
  • 37'
    Минамино принял мяч в центральном круге и протащил его до линии штрафной площадки, а потом выполнил слишком слабый пас налево на Эмболо. 
  • Угловой
    36'
    Два корнера подряд с левого фланга исполнили гости. С первым справился Эмболо, выбив мяч за лицевую, а после второго неточный удар нанёс Сальмье. 
  • 35'
    А теперь и в обороне успевает проявить себя Куаме, перехватывая мяч после передачи Бен-Йеддера с левого фланга. 
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    • 34'
      Куаме ворвался в штрафную площадку левым краем и нанёс удар, который получился неточным. Выше перекладины прошёл круглый. 
    • 33'
      Нюбель начал атаку длинной передачей, отправив мяч на чужую половину поля. Эмболо ускорился, но проиграл борьбу Палмеру-Брауну. 
    • Фол, нарушение
      32'
      Эмболо ворвался в штрафную площадь с правого фланга и прострелил в ноги Поросо, а потом Дисаси нарушил правила на Бальде. 
    • 31'
      Сарр решил сыграть через Нюбеля, но слишком слабо выполнил передачу, в результате чего возник намёк на остроту, но Александр успел выбить мяч подальше, опередив Мама Бальде. 
    • Судья
      30'
      Юссуф Фофана добегает до штрафной площадки по центру и падает после контакта с Палмером-Брауном, но арбитр показывает, что нужно подниматься. 
    • 29'
      Брель Эмболо открылся под передачу на правом краю штрафной, но не справился с приёмом, слишком далеко отпустив игровой снаряд. 
    • 27'
      Флориан Тардьё ушёл от Вандерсона Скардовелли на левом фланге, а вот справиться ещё и с Акселем Дисаси не получилось. 
    • 26'
      После забитого гола "Труа" пытается провести ещё одно позиционное наступление, выбирая для этого левый фланг. 
    • Желтая карточка
      25'
      Помимо того, что Гильермо Марипан привёз пенальти, так он ещё и жёлтую карточку за фол на Мама Бальде получил. 
    • Пенальти
      24'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-1!!! ТАРДЬЁ!!! В левый угол стреляет Тардьё и забивает. Нюбель реагировал по удару, но до круглого не дотянулся. 
    • Пенальти!
      23'
      После просмотра эпизода судья назначает пенальти в ворота "Монако". Хозяева недовольны, настаивают на том, что фола не было, но решение принято. 
    • Видеоповтор
      22'
      В момент удара по воротам Бальде получил удар в голову, после чего оказался на газоне. Сейчас Рюдди Буке отправляется смотреть повтор. 
    • Угловой
      21'
      Мама Бальде выиграл позицию у Гильермо Марипана и нанёс удар, отправив игровой снаряд значительно выше цели. 
    • Опасный момент
      20'
      МОМЕНТИЩЕ! Рено Рипар избавляется от опеки в чужой штрафной и пробивает с линии вратарской после передачи с левого фланга, но Александр Нюбель демонстрирует реакцию, переводя мяч за лицевую линию. 
    • Фол, нарушение
      19'
      Фофана успешно сыграл в отборе на левом фланге, а потом закрыл мяч корпусом и заставил Тардьё нарушить правила. 
    • 18'
      Минамино снова выполнил подачу от углового флага, но на сей раз довести мяч до партнёров не получилось. Палмер-Браун снял верх. 
    • Угловой
      17'
      Эмболо встречается с мячом на левом краю штрафной площадки и выполняет прострел, который приводит к назначению углового. 
    • 16'
      Бен-Йеддер прострелил с левого фланга и попал в Поросо, рикошетом от которого мяч вылетел из штрафной и достался Якобсу. 
    • 15'
      Одоберт дошёл до штрафной по правому флангу и перевёл мяч на левый край на Мама Бальде, которого опередил Дисаси, выбив игровой снаряд в аут. 
    • 14'
      "Труа" активно пошла в атаку, пройдя по левому флангу, а потом снова пошёл безадресный навес, с которым уверенно разобрался Александр Нюбель. 
    • 13'
      Ошибся Готье Галлон. Вышел он из ворот, но до игрового снаряда не добрался, чем и воспользовался Гильермо Марипан. Стартовая активность приносит "Монако" дивиденды. 
    • Описание гола
      12'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! МАРИПАН!!! Минамино исполнил корнер с левого фланга и нашёл на линии вратарской Марипана, который результативно пробил в правый угол. 
    • 11'
      Камара прорвался по левому флангу и отдал в центр на Эмболо, который нанёс слишком неточный удар с линии штрафной площади. 
    • 9'
      Такуми Минамино выполнил подачу с угла поля, отправив мяч на левый край штрафной площадки, где партнёров не оказалось. 
    • Угловой
      8'
      Якобс проходит по левому флангу и вырезает передачу на дальнюю штангу, где надёжно действует Сальмье, выбивая мяч за лицевую. 
    • 7'
      А вот сейчас гостям удалось перехватить игровой снаряд и провести наступление левым флангом, которое завершилось подачей, а вот удар не случился. 
    • 6'
      Активно работает на бровке Филипп Клеман, подсказывая своим подопечным как нужно действовать. Пока "Монако" играет хорошо, не позволяя "Труа" зацепиться за мяч. 
    • Фол, нарушение
      5'
      На правом фланге "монегаски" заработали штрафной. Якобс выполнил подачу во вратарскую, но не сумел найти партнёров. 
    • Опасный момент
      4'
      Бен-Йеддер выполнил подачу на правый угол вратарской, куда ворвался Брель Эмболо, но пробил значительно выше ворот. 
    • 3'
      Хозяева ввели мяч в игру из аута и выполнили безадресную подачу, а потом и гости ответили неточным кроссом в штрафную площадь. 
    • 2'
      "Монегаски" начинают с центра поля и сразу же отправляются в атаку левым флангом, добиваясь права на вбрасывание из-за боковой. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Главный арбитр встречи Рюдди Буке даёт свисток - начинаем! 
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    • Первый тайм
    • 49'
      Команда Труа имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 49'
      Контроль мяча: Монако: 58%, Труа: 42%.
    • 49'
      Одоберт Уилсон сделал ключевой пас для гола!
    • 48'
      Палмер-Браун Эрик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 48'
      Бальде Мама сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      48'
      Г О О О О Л - Одоберт Уилсон забивает с левой ноги!
    • 48'
      Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 47'
      Удар от ворот произведет Монако
    • 47'
      Тардьё Флориан из команды Труа наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 47'
      Тардьё Флориан из команды Труа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 46'
      Матч возобновлен
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • 45'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 45'
      Контроль мяча: Монако: 60%, Труа: 40%.
    • 44'
      УДАЛЕНИЕ! - Марипан Гильермо удален из-за второго грубого нарушения
    • Фол, нарушение
      44'
      Марипан Гильермо из команды Монако толкнул локтем оппонента. Это Тардьё Флориан заработал фол
    • 44'
      Марипан Гильермо ослабляет давление, выбив мяч.
    • Фол, нарушение
      44'
      Судья сигнализирует, что Камара Мохамед VII из команды Монако поставил подножку. Пострадал Бальде Мама
    • 44'
      Яде Папа Ндиага ослабляет давление, выбив мяч.
    • 43'
      Монако вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 43'
      Тьерно Бальде ослабляет давление, выбив мяч.
    • 42'
      Сальмье Йоанн ослабляет давление, выбив мяч.
    • 42'
      Монако начинает контратаку
    • 41'
      Монако вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      41'
      Судья сигнализирует, что Сарр Маланг из команды Монако поставил подножку. Пострадал Рипар Рено
    • 41'
      Монако контролирует мяч.
    • 41'
      Бальде Мама нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 41'
      Труа начинает контратаку
    • Фол, нарушение
      40'
      Судья сигнализирует, что Рипар Рено из команды Труа поставил подножку. Пострадал Камара Мохамед VII
    • Травма, повреждение
      40'
      Бальде Мама возвращается на поле.
    • 40'
      Поросо Джаксон нанес удар головой, но Александр Нюбель спокойно отбил мяч.
    • 40'
      Тардьё Флориан из команды Труа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 40'
      Контроль мяча: Монако: 61%, Труа: 39%.
    • Травма, повреждение
      40'
      Ох, нехорошо это выглядит. Бальде Мама получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      40'
      Бальде Мама на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 39'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      39'
      Судья сигнализирует, что Минамино Такуми из команды Монако поставил подножку. Пострадал Яде Папа Ндиага
    • 38'
      Яде Папа Ндиага из команды Труа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 38'
      Минамино Такуми выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 38'
      Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 38'
      Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 37'
      Монако вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 36'
      Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 36'
      Тьерно Бальде ослабляет давление, выбив мяч.
    • 36'
      Монако пытается что-то создать.
    • 35'
      Удар от ворот произведет Монако
    • 35'
      Шанс! Сальмье Йоанн из команды Труа пробил головой, но мимо
    • Угловой
      35'
      Тардьё Флориан из команды Труа подал угловой слева.
    • 35'
      Эмболо Брель ослабляет давление, выбив мяч.
    • Угловой
      35'
      Тардьё Флориан из команды Труа разыграл угловой с левого угла.
    • 35'
      Контроль мяча: Монако: 65%, Труа: 35%.
    • 34'
      Дисаси Аксель из команды Монако перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 34'
      Марипан Гильермо выиграл воздушное противоборство у Бальде Мама.
    • 34'
      Палмер-Браун Эрик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 33'
      Камара Мохамед VII выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 33'
      Удар от ворот произведет Монако
    • 33'
      Н'Гессан Куаме оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 32'
      Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 31'
      Галлон Готье взял и забрал мяч на выходе
    • 31'
      Монако вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 31'
      Одоберт Уилсон выиграл воздушное противоборство у Исмаил Якобс.
    • 31'
      Исмаил Якобс из команды Монако перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 30'
      Исмаил Якобс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 30'
      Контроль мяча: Монако: 70%, Труа: 30%.
    • 30'
      Вандерсон выиграл воздушное противоборство у Яде Папа Ндиага.
    • Фол, нарушение
      29'
      Дисаси Аксель из команды Монако заходит слишком далеко, он валит Бальде Мама.
    • 29'
      Н'Гессан Куаме ослабляет давление, выбив мяч.
    • 29'
      Монако идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      28'
      Рипар Рено наказан за толчок Вандерсон
    • 28'
      Монако контролирует мяч.
    • 27'
      Монако контролирует мяч.
    • 27'
      Монако вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 26'
      Монако начинает контратаку
    • 26'
      Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 26'
      Палмер-Браун Эрик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 25'
      Поросо Джаксон из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 25'
      Монако пытается что-то создать.
    • 25'
      Контроль мяча: Монако: 66%, Труа: 34%.
    • 25'
      Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 24'
      Монако вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 24'
      Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 23'
      Команда Труа сравняла счет! Игра продолжается!
    • Описание гола
      22'
      'Г О О О О О Л - Тардьё Флориан из команды Труа забивает с пенальти! Он пробил правой. Александр Нюбель был близок к тому, чтобы отразить мяч.'
    • Желтая карточка
      21'
      Марипан Гильермо совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • Фол, нарушение
      21'
      ПЕНАЛЬТИ - Марипан Гильермо из команды Монако привез своей команде пенальти за опасную игру против Бальде Мама.
    • 21'
      После проверки VAR судья изменил решение - Труа пробьет пенальти!
    • 20'
      Контроль мяча: Монако: 68%, Труа: 32%.
    • 20'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • 19'
      Нюбель Александр взял и забрал мяч на выходе
    • 19'
      Сальмье Йоанн из команды Труа наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • Угловой
      19'
      Тардьё Флориан из команды Труа подал угловой справа.
    • 19'
      Нюбель Александр делает важнейший сейв!
    • 19'
      Оооо... вот это был удар! Рипар Рено должен был забить с этой позиции.
    • 18'
      Хорошую попытку сделал Рипар Рено. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 18'
      Рипар Рено создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 18'
      Яде Папа Ндиага из команды Труа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Фол, нарушение
      17'
      Рипар Рено из команды Труа заходит слишком далеко, он валит Фофана Юссуф.
    • 17'
      Труа пытается что-то создать.
    • 17'
      Монако контролирует мяч.
    • 16'
      Поросо Джаксон из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      16'
      Минамино Такуми навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 16'
      Палмер-Браун Эрик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 15'
      Бен-Йеддер Виссам из команды Монако своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 15'
      Монако идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 15'
      Поросо Джаксон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 15'
      Контроль мяча: Монако: 61%, Труа: 39%.
    • 14'
      Монако вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 14'
      Вандерсон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 14'
      Марипан Гильермо выиграл воздушное противоборство у Бальде Мама.
    • 13'
      Труа контролирует мяч.
    • 13'
      Н'Гессан Куаме выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      Удар от ворот произведет Монако
    • 12'
      Труа пытается что-то создать.
    • 12'
      Сарр Маланг из команды Монако перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 11'
      Труа контролирует мяч.
    • 11'
      Команда Монако забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 10'
      Минамино Такуми сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      10'
      ГОООООЛ - Марипан Гильермо Монако забивает ударом головой
    • Угловой
      10'
      Минамино Такуми из команды Монако подал угловой слева.
    • 10'
      Палмер-Браун Эрик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 10'
      Монако идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 10'
      Монако вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 10'
      Контроль мяча: Монако: 54%, Труа: 46%.
    • 9'
      Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 9'
      Удар от ворот произведет Труа
    • 9'
      Монако идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 8'
      Камара Мохамед VII выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      Монако контролирует мяч.
    • 7'
      Тардьё Флориан из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      7'
      Минамино Такуми навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 7'
      Матч возобновлен
    • 7'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 7'
      Сальмье Йоанн из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Поросо Джаксон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 6'
      Монако начинает контратаку
    • 6'
      Сарр Маланг из команды Монако перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Труа контролирует мяч.
    • 5'
      Контроль мяча: Монако: 55%, Труа: 45%.
    • 5'
      Монако вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 5'
      Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      5'
      Судья сигнализирует, что Одоберт Уилсон из команды Труа поставил подножку. Пострадал Сарр Маланг
    • 4'
      Удар от ворот произведет Труа
    • Фол, нарушение
      3'
      Судья сигнализирует, что Тардьё Флориан из команды Труа поставил подножку. Пострадал Эмболо Брель
    • 3'
      Фофана Юссуф выиграл воздушное противоборство у Рипар Рено.
    • 3'
      Удар от ворот произведет Труа
    • 3'
      Оооо... вот это был удар! Эмболо Брель должен был забить с этой позиции.
    • 3'
      Эмболо Брель оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 3'
      Бен-Йеддер Виссам из команды Монако своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 2'
      Монако контролирует мяч.
    • 2'
      Труа пытается что-то создать.
    • 1'
      Галлон Готье взял и забрал мяч на выходе
    • 1'
      Игрок из команды Монако вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Монако начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Louis II, Monaco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Монако 1:2 Труа онлайн

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    Прогнозы на матч Монако 1:2 Труа

    Исход игры
    Монако
    97.4% (112)
    Ничья
    2.6% (3)
    Труа
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.11% (55)
    Меньше
    50.89% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    43.75% (49)
    Нет
    56.25% (63)
    Популярный счёт
    2:0 Монако
    34.8% (40)
    2:1 Монако
    27% (31)
    1:0 Монако
    12.2% (14)
    3:1 Монако
    9.6% (11)
    3:0 Монако
    7% (8)
    1:1 Ничья
    2.6% (3)
    3:2 Монако
    1.7% (2)
    4:1 Монако
    1.7% (2)
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    Труа
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