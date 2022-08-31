Свистят трибуны, а происходит это потому, что судья не назначил стандарт в пользу "Монако" после падения Бреля Эмболо перед штрафной площадью.

Приближается концовка первого тайма, в первой половине которого хозяева владели тотальным преимуществом, а затем гости заработали и реализовали пенальти, после чего окончательно перехватили инициативу.

Ой-ой-ой, Марипан серьёзно подводит "Монако", получая жёлтую карточку, которая становится второй. Гильермо в борьбе с Тардьё отмахивается, нанося удар в лицо.

ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1-2!!! ОДОБЕРТ!!! Уилсон Одоберт входит в штрафную площадку через центр и поражает правый нижний угол.

При счёте 1-2 футболисты уходят в раздевалки, а после перерыва "Монако" будет играть вдесятером.

А теперь и в обороне успевает проявить себя Куаме, перехватывая мяч после передачи Бен-Йеддера с левого фланга.

Два корнера подряд с левого фланга исполнили гости. С первым справился Эмболо, выбив мяч за лицевую, а после второго неточный удар нанёс Сальмье.

Минамино принял мяч в центральном круге и протащил его до линии штрафной площадки, а потом выполнил слишком слабый пас налево на Эмболо.

"Труа" большими силами переходит на чужую половину поля и устраивает перепасовку, пытаясь найти пути к воротам Нюбеля.

Активно разминаются запасные футболисты "Монако". Учитывая, как складывается игра после пенальти, перестановки в составе хозяев могут произойти уже в перерыве.

Яде оказался в окружении Минамино и Скардовелли, и сумел выжать максимум из эпизода, заработав штрафной удар.

Тардьё выполнил подачу со штрафного с левого фланга и нашёл Джаксона Поросо, который пробил прямо в руки Александру Нюбелю.

Маланг Сарр потерял мяч на левом фланге, а потом попытался исправить ошибку, но безуспешно - нарушил правила, наступив на ногу Рено Рипару.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-1!!! ТАРДЬЁ!!! В левый угол стреляет Тардьё и забивает. Нюбель реагировал по удару, но до круглого не дотянулся.

Помимо того, что Гильермо Марипан привёз пенальти, так он ещё и жёлтую карточку за фол на Мама Бальде получил.

После забитого гола "Труа" пытается провести ещё одно позиционное наступление, выбирая для этого левый фланг.

Флориан Тардьё ушёл от Вандерсона Скардовелли на левом фланге, а вот справиться ещё и с Акселем Дисаси не получилось.

Брель Эмболо открылся под передачу на правом краю штрафной, но не справился с приёмом, слишком далеко отпустив игровой снаряд.

Юссуф Фофана добегает до штрафной площадки по центру и падает после контакта с Палмером-Брауном, но арбитр показывает, что нужно подниматься.

Сарр решил сыграть через Нюбеля, но слишком слабо выполнил передачу, в результате чего возник намёк на остроту, но Александр успел выбить мяч подальше, опередив Мама Бальде.

Эмболо ворвался в штрафную площадь с правого фланга и прострелил в ноги Поросо, а потом Дисаси нарушил правила на Бальде.

Нюбель начал атаку длинной передачей, отправив мяч на чужую половину поля. Эмболо ускорился, но проиграл борьбу Палмеру-Брауну.

Куаме ворвался в штрафную площадку левым краем и нанёс удар, который получился неточным. Выше перекладины прошёл круглый.

23' После просмотра эпизода судья назначает пенальти в ворота "Монако". Хозяева недовольны, настаивают на том, что фола не было, но решение принято.

22' В момент удара по воротам Бальде получил удар в голову, после чего оказался на газоне. Сейчас Рюдди Буке отправляется смотреть повтор.

21' Мама Бальде выиграл позицию у Гильермо Марипана и нанёс удар, отправив игровой снаряд значительно выше цели.

20' МОМЕНТИЩЕ! Рено Рипар избавляется от опеки в чужой штрафной и пробивает с линии вратарской после передачи с левого фланга, но Александр Нюбель демонстрирует реакцию, переводя мяч за лицевую линию.

19' Фофана успешно сыграл в отборе на левом фланге, а потом закрыл мяч корпусом и заставил Тардьё нарушить правила.

18' Минамино снова выполнил подачу от углового флага, но на сей раз довести мяч до партнёров не получилось. Палмер-Браун снял верх.

17' Эмболо встречается с мячом на левом краю штрафной площадки и выполняет прострел, который приводит к назначению углового.

16' Бен-Йеддер прострелил с левого фланга и попал в Поросо, рикошетом от которого мяч вылетел из штрафной и достался Якобсу.

15' Одоберт дошёл до штрафной по правому флангу и перевёл мяч на левый край на Мама Бальде, которого опередил Дисаси, выбив игровой снаряд в аут.

14' "Труа" активно пошла в атаку, пройдя по левому флангу, а потом снова пошёл безадресный навес, с которым уверенно разобрался Александр Нюбель.

13' Ошибся Готье Галлон. Вышел он из ворот, но до игрового снаряда не добрался, чем и воспользовался Гильермо Марипан. Стартовая активность приносит "Монако" дивиденды.

12' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! МАРИПАН!!! Минамино исполнил корнер с левого фланга и нашёл на линии вратарской Марипана, который результативно пробил в правый угол.

11' Камара прорвался по левому флангу и отдал в центр на Эмболо, который нанёс слишком неточный удар с линии штрафной площади.

9' Такуми Минамино выполнил подачу с угла поля, отправив мяч на левый край штрафной площадки, где партнёров не оказалось.

8' Якобс проходит по левому флангу и вырезает передачу на дальнюю штангу, где надёжно действует Сальмье, выбивая мяч за лицевую.

7' А вот сейчас гостям удалось перехватить игровой снаряд и провести наступление левым флангом, которое завершилось подачей, а вот удар не случился.

6' Активно работает на бровке Филипп Клеман, подсказывая своим подопечным как нужно действовать. Пока "Монако" играет хорошо, не позволяя "Труа" зацепиться за мяч.

5' На правом фланге "монегаски" заработали штрафной. Якобс выполнил подачу во вратарскую, но не сумел найти партнёров.

4' Бен-Йеддер выполнил подачу на правый угол вратарской, куда ворвался Брель Эмболо, но пробил значительно выше ворот.

3' Хозяева ввели мяч в игру из аута и выполнили безадресную подачу, а потом и гости ответили неточным кроссом в штрафную площадь.

2' "Монегаски" начинают с центра поля и сразу же отправляются в атаку левым флангом, добиваясь права на вбрасывание из-за боковой.