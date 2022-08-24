Стадион: Луи II
История личных встреч
Монако
Труа
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
9 матчей
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фолланд Кевин
|1
|0.25
|Эмболо Брель
|1
|0.25
|Дьятта Крепен
|1
|0.25
|Диоп Софьян
|1
|0.25
|Бадьяшиль Бенуа
|1
|0.25
|Головин Александр
|0
|0
|Дисаси Аксель
|0
|0
|Кайо Энрике
|0
|0
Труа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бальде Мама
|2
|0.5
|Тардьё Флориан
|2 (2)
|0.5
|Рипар Рено
|1
|0.25
|Одоберт Уилсон
|1
|0.25
|Лопеш Рони
|0
|0
|Н'Гессан Куаме
|0
|0
|Бруус Андреас
|0
|0
|Яде Папа Ндиага
|0
|0
Карточки
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скардовелли Вандерсон
|1
|1
|Фофана Юссуф
|1
|1
|Бен-Йеддер Виссам
|1
|0
|Эмболо Брель
|1
|0
|Кайо Энрике
|1
|0
|Клемент Филипп
|1
|0
|Дьятта Крепен
|1
|0
|Бадьяшиль Бенуа
|1
|0
|Камара Мохамед VII
|1
|0
|Аклиоче Махнес
|1
|0
Труа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Н'Гессан Куаме
|2
|0
|Рами Адиль
|1
|0
|Тардьё Флориан
|1
|0
|Сальмье Йоанн
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
20%
3
43%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
20%
1
14%
76-90
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
100%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
5
7
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
2
29%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
2
40%
2
29%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
7
10
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
14%
3
30%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
3
30%
46-60
2
29%
2
20%
61-75
1
14%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Монако
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
ПСЖ - Монако 1:1 Монако - Ланс 1:4 Монако - Ренн 1:1 ПСВ - Монако 3:2
Страсбург - Монако 1:2 Монако - ПСВ 1:1 Саутгемптон - Монако 3:1 Порту - Монако 2:1 Интер Милан - Монако 2:2 Портимоненсе - Монако 0:2 Монако - Австрия Вена 2:2 Монако - Санкт-Галлен 1:1 Монако - Серкль Брюгге 1:0 Ланс - Монако 2:2 Монако - Брест 4:2 Лилль - Монако 1:2 Монако - Анже 2:0 Сент-Этьен - Монако 1:4 Монако - Ницца 1:0 Ренн - Монако 2:3
Труа
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Труа - Анже 3:1 Лион - Труа 4:1 Труа - Тулуза 0:3 Монпелье - Труа 3:2
Труа - Нанси 5:4 Осер - Труа 1:0 Гавр - Труа 0:3 Мец - Труа 4:0 Тулуза - Труа 6:1 Лорьян - Труа 1:1 Труа - Ланс 1:3 ПСЖ - Труа 2:2 Труа - Лилль 3:0 Ницца - Труа 1:0 Труа - Клермон 0:1 Труа - Страсбург 1:1 Монако - Труа 2:1 Труа - Реймс 1:0 Сент-Этьен - Труа 1:1 Труа - Нант 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|18 - 4
|10
|2.
|Марсель
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|3.
|Ланс
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|4.
|Лион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|5.
|Лорьян
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|6.
|Лилль
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 10
|7
|7.
|Осер
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|8.
|Монпелье
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|13 - 9
|6
|9.
|Клермон
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 9
|6
|10.
|Нант
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|11.
|Тулуза
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 6
|5
|12.
|Монако
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|13.
|Ренн
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|14.
|Брест
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 12
|4
|15.
|Труа
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 11
|3
|16.
|Страсбург
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|17.
|Анже
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|18.
|Ницца
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|19.
|Реймс
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 10
|2
|20.
|Аяччо
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Марсель
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|Ланс
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|4.
|ПСЖ
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|5.
|Нант
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|6.
|Осер
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Лорьян
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Ренн
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Монпелье
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|10.
|Труа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|Лилль
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 8
|3
|12.
|Клермон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 5
|3
|13.
|Тулуза
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|14.
|Страсбург
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Анже
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Реймс
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|17.
|Аяччо
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|18.
|Ницца
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|19.
|Монако
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|20.
|Брест
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|12 - 1
|6
|2.
|Ланс
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|Марсель
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|4.
|Лилль
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|5.
|Лорьян
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Монако
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Монпелье
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|9 - 5
|3
|8.
|Клермон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|9.
|Тулуза
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|10.
|Брест
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|11.
|Осер
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|12.
|Лион
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Нант
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Страсбург
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Ницца
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Ренн
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|Анже
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|18.
|Реймс
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|19.
|Аяччо
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|20.
|Труа
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
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Прогнозы на матч Монако - Труа
Исход игры
Монако
97% (32)
Ничья
3% (1)
Труа
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
54.55% (18)
Меньше
45.45% (15)
Обе команды забьют
Да
48.48% (16)
Нет
51.52% (17)
Популярный счёт
2:1 Монако
39.4% (13)
2:0 Монако
30.3% (10)
1:0 Монако
12.1% (4)
3:0 Монако
6.1% (2)
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