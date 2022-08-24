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Франция: Лига 1

2022-2023

Стадион:
Монако
 
Позже
Труа
Прогнозы 33
Монако 97% (32)
X 3% (1)
Труа 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Монако
Ничья
Труа
1.36
5.88
9.60
Все Коэффициенты

История личных встреч

Монако
Труа

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

9 матчей

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

Л1
2:1
Л1
1:2
Л1
0:3
Л1
3:2
Л1
3:1
Л1
0:0
КЛ
1:2
Л2
0:2
Л2
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фолланд Кевин 1 0.25
Эмболо Брель 1 0.25
Дьятта Крепен 1 0.25
Диоп Софьян 1 0.25
Бадьяшиль Бенуа 1 0.25
Головин Александр 0 0
Дисаси Аксель 0 0
Кайо Энрике 0 0
Труа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бальде Мама 2 0.5
Тардьё Флориан 2 (2) 0.5
Рипар Рено 1 0.25
Одоберт Уилсон 1 0.25
Лопеш Рони 0 0
Н'Гессан Куаме 0 0
Бруус Андреас 0 0
Яде Папа Ндиага 0 0

Карточки

Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скардовелли Вандерсон 1 1
Фофана Юссуф 1 1
Бен-Йеддер Виссам 1 0
Эмболо Брель 1 0
Кайо Энрике 1 0
Клемент Филипп 1 0
Дьятта Крепен 1 0
Бадьяшиль Бенуа 1 0
Камара Мохамед VII 1 0
Аклиоче Махнес 1 0
Труа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Н'Гессан Куаме 2 0
Рами Адиль 1 0
Тардьё Флориан 1 0
Сальмье Йоанн 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
20%
3
43%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
20%
1
14%
76-90

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
100%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

5
7
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
2
29%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
2
40%
2
29%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

7
10
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
14%
3
30%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
3
30%
46-60
2
29%
2
20%
61-75
1
14%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Монако
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
ПСЖ - Монако 1:1 Монако - Ланс 1:4 Монако - Ренн 1:1 ПСВ - Монако 3:2
Страсбург - Монако 1:2 Монако - ПСВ 1:1 Саутгемптон - Монако 3:1 Порту - Монако 2:1 Интер Милан - Монако 2:2 Портимоненсе - Монако 0:2 Монако - Австрия Вена 2:2 Монако - Санкт-Галлен 1:1 Монако - Серкль Брюгге 1:0 Ланс - Монако 2:2 Монако - Брест 4:2 Лилль - Монако 1:2 Монако - Анже 2:0 Сент-Этьен - Монако 1:4 Монако - Ницца 1:0 Ренн - Монако 2:3
Труа
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Труа - Анже 3:1 Лион - Труа 4:1 Труа - Тулуза 0:3 Монпелье - Труа 3:2
Труа - Нанси 5:4 Осер - Труа 1:0 Гавр - Труа 0:3 Мец - Труа 4:0 Тулуза - Труа 6:1 Лорьян - Труа 1:1 Труа - Ланс 1:3 ПСЖ - Труа 2:2 Труа - Лилль 3:0 Ницца - Труа 1:0 Труа - Клермон 0:1 Труа - Страсбург 1:1 Монако - Труа 2:1 Труа - Реймс 1:0 Сент-Этьен - Труа 1:1 Труа - Нант 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 4 3 1 0 18 - 4 10
2. Марсель Заявка 4 3 1 0 10 - 3 10
3. Ланс Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
4. Лион Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
5. Лорьян Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
6. Лилль Заявка 4 2 1 1 9 - 10 7
7. Осер Заявка 4 2 1 1 6 - 7 7
8. Монпелье Заявка 4 2 0 2 13 - 9 6
9. Клермон Заявка 4 2 0 2 6 - 9 6
10. Нант Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
11. Тулуза Заявка 4 1 2 1 7 - 6 5
12. Монако Заявка 4 1 2 1 5 - 7 5
13. Ренн Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
14. Брест Заявка 4 1 1 2 6 - 12 4
15. Труа Заявка 4 1 0 3 6 - 11 3
16. Страсбург Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
17. Анже Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
18. Ницца Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
19. Реймс Заявка 4 0 2 2 5 - 10 2
20. Аяччо Заявка 4 0 1 3 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Марсель Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Ланс Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
4. ПСЖ Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
5. Нант Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
6. Осер Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Лорьян Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Ренн Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Монпелье Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
10. Труа Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
11. Лилль Заявка 2 1 0 1 5 - 8 3
12. Клермон Заявка 2 1 0 1 1 - 5 3
13. Тулуза Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
14. Страсбург Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Анже Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Реймс Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
17. Аяччо Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
18. Ницца Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
19. Монако Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
20. Брест Заявка 2 0 1 1 1 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 2 2 0 0 12 - 1 6
2. Ланс Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
3. Марсель Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
4. Лилль Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
5. Лорьян Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Монако Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Монпелье Заявка 2 1 0 1 9 - 5 3
8. Клермон Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
9. Тулуза Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
10. Брест Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
11. Осер Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
12. Лион Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Нант Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Страсбург Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Ницца Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Ренн Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
17. Анже Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
18. Реймс Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
19. Аяччо Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
20. Труа Заявка 2 0 0 2 3 - 7 0
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  • — Вылет в Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Монако - Труа от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 августа 2022, осталось 2 дня 11 часов 21 минуту.

    Главный судья: Буке Рюдди

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 33
    Монако 97% (32)
    X 3% (1)
    Труа 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Монако
    Ничья
    Труа
    1.36
    5.88
    9.60
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Монако - Труа онлайн

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    Прогнозы на матч Монако - Труа

    Исход игры
    Монако
    97% (32)
    Ничья
    3% (1)
    Труа
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.55% (18)
    Меньше
    45.45% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    48.48% (16)
    Нет
    51.52% (17)
    Популярный счёт
    2:1 Монако
    39.4% (13)
    2:0 Монако
    30.3% (10)
    1:0 Монако
    12.1% (4)
    3:0 Монако
    6.1% (2)
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    Труа
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