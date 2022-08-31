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Франция: Лига 1

2022-2023

Стадион:
Монпелье
1:0
Перерыв
Аяччо
0'
20' Желтая карточка
Амума Ромен
1:0
28' Гол
Норден Арно
37' Вторая желтая карточка
Амума Ромен
42' Желтая карточка
Ферри Жордан
45' Красная карточка
Омлин Йонас
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Спадануда Кевин

Ход матча

8'
Сахо Мамаду
Сент-Люс Тео
 
20'
 
Амума Ромен
28'
Норден Арно
(Мауасса Фет)
1:0
37'
 
Амума Ромен
42'
Ферри Жордан
 
45'
Омлин Йонас
 
45'
Карвалью Матис
Жермен Валер
 
45'
 
Спадануда Кевин

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 1
  • 2 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Прогнозы 114
Монпелье 90.4% (103)
X 7.9% (9)
Аяччо 1.8% (2)
-1
выиграет Монпелье, со счетом 3:1
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Монпелье
Ничья
Аяччо
3.25
6.93
4.17
Все Коэффициенты
1
Омлин
Йонас
14
Эстев
Максим
31
Коцца
Николя
77
Сако
Фалае
27
Мауасса
Фет
17
Сент-Люс
Тео
13
Шотар
Жорис
12
Ферри
Жордан
7
Норден
Арно
9
Жермен
Валер
21
Вахи
Элю
1
Леруа
Бенжамен
2
Альфонс
Микаэль
25
Гонсалес
Омар
II
15
Видаль
Клеман
20
Юссуф
Мохамед
14
Баяла
Сириль
8
Маршетти
Венсан
10
Ляци
Казим
27
Спадануда
Кевин
18
Ботье
Жан
17
Амума
Ромен
Монпелье
5-2-3
Аяччо
4-4-2

История личных встреч

Монпелье
Аяччо

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

12 матчей

66.7%
8.3%
25%
8 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

КЛ
0:1
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
2:1
Л1
3:0
Л1
3:0
Л1
1:3
КЛ
2:0
Л2
2:1
Л2
0:3
КЛ
2:4
Л2
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хазри Вахби 2 0.4
Вахи Элю 2 0.4
Жермен Валер 2 0.4
Саванье Тежи 2 0.4
Мауасса Фет 1 0.2
Норден Арно 1 0.2
Коцца Николя 1 0.2
Сент-Люс Тео 1 0.2
Сахо Мамаду 1 0.2
Тшато Энзо 1 0.2
Сако Фалае 0 0
Фаяд Халил 0 0
Аяччо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мангани Тома 1 (1) 0.2
Баяла Сириль 1 0.2
Эль-Идрисси Мунем 1 0.2

Карточки

Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саванье Тежи 0 1
Омлин Йонас 0 1
Фаяд Халил 0 1
Сахо Мамаду 1 0
Ферри Жордан 1 0
Норден Арно 1 0
Леруа Лео 1 0
Вахи Элю 1 0
Макуана Бени 1 0
Аяччо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амума Ромен 2 2
Эль-Идрисси Мунем 3 0
Мангани Тома 2 0
Баяла Сириль 2 0
Гонсалес Омар II 2 0
Авинель Седрик 1 0
Диалло Исмаэль 1 0
Маршетти Венсан 1 0
Майембо Фернан 1 0
Спадануда Кевин 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
1
25%
1-15
1
25%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
1
6 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
1
100%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

14
3
9 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
5
36%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
1
33%
31-45
1
7%
1
33%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
21%
1
33%
76-90

Пропущено

8
7
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
13%
1
14%
1-15
1
13%
3
43%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
2
29%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Монпелье
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Брест - Монпелье 0:7 Монпелье - Осер 1:2 ПСЖ - Монпелье 5:2 Монпелье - Труа 3:2
Кристал Пэлас - Монпелье 4:2 Монпелье - Тулуза 4:5 Монпелье - Клермон 0:2 Эспаньол - Монпелье 2:0 Монпелье - Родез 0:1 Анже - Монпелье 2:0 Монпелье - ПСЖ 0:4 Клермон - Монпелье 2:1 Монпелье - Мец 2:2 Лион - Монпелье 5:2 Ланс - Монпелье 2:0 Монпелье - Реймс 0:0 Марсель - Монпелье 2:0 Монпелье - Брест 1:2 Бордо - Монпелье 0:2 Монпелье - Ницца 0:0
Аяччо
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Аяччо - Лилль 1:3 Ренн - Аяччо 2:1 Аяччо - Ланс 0:0 Лион - Аяччо 2:1
Лорьян - Аяччо 1:1 Париж - Аяччо 1:0 Шоле - Аяччо 1:3 Аяччо - Ньор 2:0 Кан - Аяччо 1:0 Аяччо - Тулуза 1:0 Гренобль - Аяччо 1:1 Аяччо - Гавр 2:1 Валансьен - Аяччо 0:0 Аяччо - Дюнкерк 2:1 Дижон - Аяччо 0:3 Аяччо - По 2:1 Нанси - Аяччо 0:2 Аяччо - Ним 1:0 Кевийи - Аяччо 0:0 Аяччо - Бастия 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 4 3 1 0 18 - 4 10
2. Марсель Заявка 4 3 1 0 10 - 3 10
3. Лион 1:0 Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
4. Ланс Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
5. Монпелье 1:0 Заявка 5 3 0 2 14 - 9 9
6. Лорьян Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
7. Лилль Заявка 4 2 1 1 9 - 10 7
8. Осер 0:1 Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
9. Клермон Заявка 4 2 0 2 6 - 9 6
10. Труа 2:1 Заявка 5 2 0 3 8 - 12 6
11. Нант 0:1 Заявка 5 1 2 2 5 - 5 5
12. Тулуза Заявка 4 1 2 1 7 - 6 5
13. Страсбург 1:0 Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
14. Монако 1:2 Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
15. Реймс 2:0 Заявка 5 1 2 2 7 - 10 5
16. Ренн Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
17. Брест Заявка 4 1 1 2 6 - 12 4
18. Ницца Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
19. Анже 0:2 Заявка 5 0 2 3 4 - 10 2
20. Аяччо 0:1 Заявка 5 0 1 4 3 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион 1:0 Заявка 3 3 0 0 7 - 2 9
2. Марсель Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Ланс Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
4. Монпелье 1:0 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
5. ПСЖ Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
6. Нант 0:1 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
7. Осер 0:1 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Страсбург 1:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
9. Лорьян Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Ренн Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Труа 2:1 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
12. Лилль Заявка 2 1 0 1 5 - 8 3
13. Клермон Заявка 2 1 0 1 1 - 5 3
14. Тулуза Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
15. Реймс 2:0 Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
16. Аяччо 0:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17. Ницца Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
18. Анже 0:2 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
19. Брест Заявка 2 0 1 1 1 - 8 1
20. Монако 1:2 Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 2 2 0 0 12 - 1 6
2. Марсель Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
3. Ланс Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
4. Лилль Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
5. Лорьян Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Монако 1:2 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Реймс 2:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
8. Монпелье 1:0 Заявка 2 1 0 1 9 - 5 3
9. Клермон Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
10. Тулуза Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
11. Брест Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
12. Труа 2:1 Заявка 3 1 0 2 5 - 8 3
13. Осер 0:1 Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
14. Лион 1:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Ренн Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
16. Страсбург 1:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Ницца Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
18. Анже 0:2 Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
19. Нант 0:1 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
20. Аяччо 0:1 Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0
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  • Первый тайм
  • 52'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 52'
    Контроль мяча: Монпелье: 44%, Аяччо: 56%.
  • Офсайд
    51'
    Ляци Казим из команды Аяччо в офсайде
  • 51'
    НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Аяччо отменен из-за положения "вне игры".
  • Описание гола
    50'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • 50'
    Альфонс Микаэль сделал ключевой пас для гола!
  • 49'
    Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 48'
      Маршетти Венсан пробил со штрафного прямо в стенку
    • 47'
      Тактическая замена. Жермен Валер уходит с поля и его заменяет Карвалью Матис
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 45'
      Контроль мяча: Монпелье: 46%, Аяччо: 54%.
    • 45'
      УДАЛЕНИЕ! - Омлин Йонас увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Травма, повреждение
      44'
      Омлин Йонас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • Травма, повреждение
      44'
      Ботье Жан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 44'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      44'
      Омлин Йонас из команды Монпелье опасно и грубо сыграл. Ботье Жан пострадал.
    • 43'
      Аяччо идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 114
    Монпелье 90.4% (103)
    X 7.9% (9)
    Аяччо 1.8% (2)
    -1
    выиграет Монпелье, со счетом 3:1
    да
    Arii #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Монпелье
    Ничья
    Аяччо
    3.25
    6.93
    4.17
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Монпелье 1:0 Аяччо онлайн

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    Прогнозы на матч Монпелье 1:0 Аяччо

    Исход игры
    Монпелье
    90.4% (103)
    Ничья
    7.9% (9)
    Аяччо
    1.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.79% (58)
    Меньше
    48.21% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    57.14% (64)
    Нет
    42.86% (48)
    Популярный счёт
    2:1 Монпелье
    34.2% (39)
    1:0 Монпелье
    22.8% (26)
    2:0 Монпелье
    16.7% (19)
    3:1 Монпелье
    10.5% (12)
    1:1 Ничья
    7.9% (9)
    3:0 Монпелье
    2.6% (3)
    1:2 Аяччо
    1.8% (2)
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    Аяччо
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