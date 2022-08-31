да
Arii #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хазри Вахби
|2
|0.4
|Вахи Элю
|2
|0.4
|Жермен Валер
|2
|0.4
|Саванье Тежи
|2
|0.4
|Мауасса Фет
|1
|0.2
|Норден Арно
|1
|0.2
|Коцца Николя
|1
|0.2
|Сент-Люс Тео
|1
|0.2
|Сахо Мамаду
|1
|0.2
|Тшато Энзо
|1
|0.2
|Сако Фалае
|0
|0
|Фаяд Халил
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мангани Тома
|1 (1)
|0.2
|Баяла Сириль
|1
|0.2
|Эль-Идрисси Мунем
|1
|0.2
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саванье Тежи
|0
|1
|Омлин Йонас
|0
|1
|Фаяд Халил
|0
|1
|Сахо Мамаду
|1
|0
|Ферри Жордан
|1
|0
|Норден Арно
|1
|0
|Леруа Лео
|1
|0
|Вахи Элю
|1
|0
|Макуана Бени
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амума Ромен
|2
|2
|Эль-Идрисси Мунем
|3
|0
|Мангани Тома
|2
|0
|Баяла Сириль
|2
|0
|Гонсалес Омар II
|2
|0
|Авинель Седрик
|1
|0
|Диалло Исмаэль
|1
|0
|Маршетти Венсан
|1
|0
|Майембо Фернан
|1
|0
|Спадануда Кевин
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|18 - 4
|10
|2.
|Марсель
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|3.
|Лион
|1:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|4.
|Ланс
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|5.
|Монпелье
|1:0 Заявка
|5
|3
|0
|2
|14 - 9
|9
|6.
|Лорьян
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|7.
|Лилль
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 10
|7
|8.
|Осер
|0:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|9.
|Клермон
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 9
|6
|10.
|Труа
|2:1 Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 12
|6
|11.
|Нант
|0:1 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|12.
|Тулуза
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 6
|5
|13.
|Страсбург
|1:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|14.
|Монако
|1:2 Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|15.
|Реймс
|2:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 10
|5
|16.
|Ренн
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|17.
|Брест
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 12
|4
|18.
|Ницца
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|19.
|Анже
|0:2 Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 10
|2
|20.
|Аяччо
|0:1 Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|1:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|2.
|Марсель
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|Ланс
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|4.
|Монпелье
|1:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|5.
|ПСЖ
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|6.
|Нант
|0:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|7.
|Осер
|0:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Страсбург
|1:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Лорьян
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Ренн
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Труа
|2:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|12.
|Лилль
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 8
|3
|13.
|Клермон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 5
|3
|14.
|Тулуза
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|15.
|Реймс
|2:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|16.
|Аяччо
|0:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|Ницца
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|18.
|Анже
|0:2 Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|19.
|Брест
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 8
|1
|20.
|Монако
|1:2 Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|12 - 1
|6
|2.
|Марсель
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|Ланс
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|4.
|Лилль
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|5.
|Лорьян
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Монако
|1:2 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Реймс
|2:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|8.
|Монпелье
|1:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|9 - 5
|3
|9.
|Клермон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|10.
|Тулуза
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|11.
|Брест
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|12.
|Труа
|2:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
|13.
|Осер
|0:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|14.
|Лион
|1:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Ренн
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|Страсбург
|1:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Ницца
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|Анже
|0:2 Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|19.
|Нант
|0:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|20.
|Аяччо
|0:1 Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0