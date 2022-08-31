Стадион: Стад де ля Моссон
0'
20' Желтая карточкаАмума Ромен
1:0
28' ГолНорден Арно
37' Вторая желтая карточкаАмума Ромен
42' Желтая карточкаФерри Жордан
45' Красная карточкаОмлин Йонас
45' Undefined phrase: football_event_Спадануда Кевин
52' Желтая карточкаСако Фалае
72' Желтая карточкаГонсалес Омар
75' Желтая карточкаСпадануда Кевин
2:0
77' ГолВахи Элю
90'+4
Ход матча
20'
28'
1:0
37'
42'
45'
45'
52'
67'
72'
75'
77'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
2 Удары по воротам 8
-
4 Удары в створ 0
-
3 Угловые 8
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
77
Сако
Фалае
14
Эстев
Максим
31
Коцца
Николя
17
Сент-Люс
Тео
13
Шотар
Жорис
12
Ферри
Жордан
27
Мауасса
Фет
21
Вахи
Элю
14
Баяла
Сириль
10
Ляци
Казим
18
Ботье
Жан
17
Амума
Ромен
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Сако ФалаеЗащитник
-
14 Эстев МаксимЗащитник
-
31 Коцца НиколяЗащитник
-
17 Сент-Люс ТеоЗащитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Мауасса ФетПолузащитник
-
21 Вахи ЭлюНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Тшато ЭнзоЗащитник
-
75 Сахо МамадуЗащитник
-
18 Леруа ЛеоПолузащитник
-
22 Фаяд ХалилПолузащитник
-
28 Макуана БениПолузащитник
-
-
37 Teo Allix
-
Главный тренер: Далл'Ольо Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Баяла СирильПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ляци КазимПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Ботье ЖанНападающий
-
17 Амума РоменНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
99 Коне ЮссуфЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Мангани ТомаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Панталони Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Монпелье
Аяччо
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
12 матчей
66.7%
8.3%
25%
8 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Монпелье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вахи Элю
|3
|0.6
|Хазри Вахби
|2
|0.4
|Жермен Валер
|2
|0.4
|Саванье Тежи
|2
|0.4
|Мауасса Фет
|1
|0.2
|Норден Арно
|1
|0.2
|Коцца Николя
|1
|0.2
|Сент-Люс Тео
|1
|0.2
|Тшато Энзо
|1
|0.2
|Сахо Мамаду
|1
|0.2
|Сако Фалае
|0
|0
|Фаяд Халил
|0
|0
Аяччо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мангани Тома
|1 (1)
|0.2
|Баяла Сириль
|1
|0.2
|Эль-Идрисси Мунем
|1
|0.2
Карточки
Монпелье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саванье Тежи
|0
|1
|Омлин Йонас
|0
|1
|Фаяд Халил
|0
|1
|Сахо Мамаду
|1
|0
|Ферри Жордан
|1
|0
|Сако Фалае
|1
|0
|Норден Арно
|1
|0
|Леруа Лео
|1
|0
|Вахи Элю
|1
|0
|Макуана Бени
|1
|0
Аяччо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амума Ромен
|2
|2
|Гонсалес Омар II
|3
|0
|Эль-Идрисси Мунем
|3
|0
|Мангани Тома
|2
|0
|Баяла Сириль
|2
|0
|Спадануда Кевин
|2
|0
|Авинель Седрик
|1
|0
|Диалло Исмаэль
|1
|0
|Маршетти Венсан
|1
|0
|Майембо Фернан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
2
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
4
6
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
25%
1
17%
1-15
1
25%
3
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
10
1
6 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
1
100%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
16
3
10 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
5
31%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
19%
1
33%
31-45
1
6%
1
33%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
4
25%
1
33%
76-90
Пропущено
8
9
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
13%
1
11%
1-15
1
13%
4
44%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
2
22%
61-75
1
13%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Монпелье
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Брест - Монпелье 0:7 Монпелье - Осер 1:2 ПСЖ - Монпелье 5:2 Монпелье - Труа 3:2
Кристал Пэлас - Монпелье 4:2 Монпелье - Тулуза 4:5 Монпелье - Клермон 0:2 Эспаньол - Монпелье 2:0 Монпелье - Родез 0:1 Анже - Монпелье 2:0 Монпелье - ПСЖ 0:4 Клермон - Монпелье 2:1 Монпелье - Мец 2:2 Лион - Монпелье 5:2 Ланс - Монпелье 2:0 Монпелье - Реймс 0:0 Марсель - Монпелье 2:0 Монпелье - Брест 1:2 Бордо - Монпелье 0:2 Монпелье - Ницца 0:0
Аяччо
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Аяччо - Лилль 1:3 Ренн - Аяччо 2:1 Аяччо - Ланс 0:0 Лион - Аяччо 2:1
Лорьян - Аяччо 1:1 Париж - Аяччо 1:0 Шоле - Аяччо 1:3 Аяччо - Ньор 2:0 Кан - Аяччо 1:0 Аяччо - Тулуза 1:0 Гренобль - Аяччо 1:1 Аяччо - Гавр 2:1 Валансьен - Аяччо 0:0 Аяччо - Дюнкерк 2:1 Дижон - Аяччо 0:3 Аяччо - По 2:1 Нанси - Аяччо 0:2 Аяччо - Ним 1:0 Кевийи - Аяччо 0:0 Аяччо - Бастия 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|21 - 4
|13
|2.
|Ланс
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 6
|13
|3.
|Марсель
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 3
|13
|4.
|Лион
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|5.
|Монпелье
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|15 - 9
|9
|6.
|Ренн
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|7.
|Лорьян
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 8
|7
|8.
|Лилль
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 12
|7
|9.
|Осер
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|10.
|Труа
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|10 - 13
|6
|11.
|Нант
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|12.
|Клермон
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 10
|6
|13.
|Тулуза
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|14.
|Реймс
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 12
|5
|15.
|Ницца
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|16.
|Монако
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 11
|5
|17.
|Брест
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 15
|4
|18.
|Страсбург
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|19.
|Анже
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 12
|2
|20.
|Аяччо
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|2.
|Лион
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|3.
|Ланс
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 5
|9
|4.
|Монпелье
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|5.
|Ренн
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|ПСЖ
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|7.
|Нант
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|8.
|Осер
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Лорьян
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Труа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|Клермон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 5
|3
|12.
|Лилль
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 10
|3
|13.
|Страсбург
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|14.
|Тулуза
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|15.
|Реймс
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|16.
|Аяччо
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|Ницца
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|18.
|Анже
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|19.
|Брест
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 8
|1
|20.
|Монако
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|15 - 1
|9
|2.
|Марсель
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|Ланс
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|4.
|Лилль
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|5.
|Монако
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Ницца
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|7.
|Реймс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 7
|4
|8.
|Лорьян
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|9.
|Монпелье
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|9 - 5
|3
|10.
|Тулуза
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|11.
|Клермон
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|12.
|Брест
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 7
|3
|13.
|Труа
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|7 - 9
|3
|14.
|Осер
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|15.
|Нант
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|16.
|Лион
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|Страсбург
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|Ренн
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|19.
|Анже
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|20.
|Аяччо
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой раунд Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Монпелье 2:0 Аяччо
Исход игры
Монпелье
90.4% (103)
Ничья
7.9% (9)
Аяччо
1.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
51.79% (58)
Меньше
48.21% (54)
Обе команды забьют
Да
57.14% (64)
Нет
42.86% (48)
Популярный счёт
2:1 Монпелье
34.2% (39)
1:0 Монпелье
22.8% (26)
2:0 Монпелье
16.7% (19)
3:1 Монпелье
10.5% (12)
1:1 Ничья
7.9% (9)
3:0 Монпелье
2.6% (3)
1:2 Аяччо
1.8% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!