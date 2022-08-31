  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1

2022-2023

Стадион:
Монпелье
2:0
Конец матча
Аяччо
0'
20' Желтая карточка
Амума Ромен
1:0
28' Гол
Норден Арно
37' Вторая желтая карточка
Амума Ромен
42' Желтая карточка
Ферри Жордан
45' Красная карточка
Омлин Йонас
45' Undefined phrase: football_event_
Спадануда Кевин
52' Желтая карточка
Сако Фалае
72' Желтая карточка
Гонсалес Омар
75' Желтая карточка
Спадануда Кевин
2:0
77' Гол
Вахи Элю
90'+4

Ход матча

8'
Сахо Мамаду
Сент-Люс Тео
 
20'
 
Амума Ромен
28'
Норден Арно
(Мауасса Фет)
1:0
37'
 
Амума Ромен
42'
Ферри Жордан
 
45'
Омлин Йонас
 
45'
Карвалью Матис
Жермен Валер
 
45'
 
Спадануда Кевин
52'
Сако Фалае
 
59'
 
Нури Рияд
Баяла Сириль
62'
 
Муссити-Око Бевик
Ботье Жан
63'
 
Кутадьер Матьё
Маршетти Венсан
67'
Леруа Лео
Ферри Жордан
 
67'
Мауасса Фет
Сако Фалае
 
67'
Тшато Энзо
Суке Арно
 
72'
 
Гонсалес Омар
75'
 
Спадануда Кевин
77'
Вахи Элю
(Тшато Энзо)
2:0
79'
 
Тузгар Йоанн
Спадануда Кевин
79'
 
Киминьяни Янис
Юссуф Мохамед

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 8
  • 4 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 8
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 114
Монпелье 90.4% (103)
X 7.9% (9)
Аяччо 1.8% (2)
-1
выиграет Монпелье, со счетом 3:1
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Омлин
Йонас
77
Сако
Фалае
14
Эстев
Максим
31
Коцца
Николя
17
Сент-Люс
Тео
13
Шотар
Жорис
12
Ферри
Жордан
7
Норден
Арно
9
Жермен
Валер
27
Мауасса
Фет
21
Вахи
Элю
1
Леруа
Бенжамен
2
Альфонс
Микаэль
25
Гонсалес
Омар
II
15
Видаль
Клеман
20
Юссуф
Мохамед
14
Баяла
Сириль
8
Маршетти
Венсан
10
Ляци
Казим
27
Спадануда
Кевин
18
Ботье
Жан
17
Амума
Ромен
Монпелье
4-2-3-1
Аяччо
4-4-2

История личных встреч

Монпелье
Аяччо

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

12 матчей

66.7%
8.3%
25%
8 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

КЛ
0:1
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
2:1
Л1
3:0
Л1
3:0
Л1
1:3
КЛ
2:0
Л2
2:1
Л2
0:3
КЛ
2:4
Л2
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вахи Элю 3 0.6
Хазри Вахби 2 0.4
Жермен Валер 2 0.4
Саванье Тежи 2 0.4
Мауасса Фет 1 0.2
Норден Арно 1 0.2
Коцца Николя 1 0.2
Сент-Люс Тео 1 0.2
Тшато Энзо 1 0.2
Сахо Мамаду 1 0.2
Сако Фалае 0 0
Фаяд Халил 0 0
Аяччо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мангани Тома 1 (1) 0.2
Баяла Сириль 1 0.2
Эль-Идрисси Мунем 1 0.2

Карточки

Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саванье Тежи 0 1
Омлин Йонас 0 1
Фаяд Халил 0 1
Сахо Мамаду 1 0
Ферри Жордан 1 0
Сако Фалае 1 0
Норден Арно 1 0
Леруа Лео 1 0
Вахи Элю 1 0
Макуана Бени 1 0
Аяччо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амума Ромен 2 2
Гонсалес Омар II 3 0
Эль-Идрисси Мунем 3 0
Мангани Тома 2 0
Баяла Сириль 2 0
Спадануда Кевин 2 0
Авинель Седрик 1 0
Диалло Исмаэль 1 0
Маршетти Венсан 1 0
Майембо Фернан 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
2
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
25%
1
17%
1-15
1
25%
3
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

10
1
6 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
1
100%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

16
3
10 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
5
31%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
19%
1
33%
31-45
1
6%
1
33%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
4
25%
1
33%
76-90

Пропущено

8
9
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
13%
1
11%
1-15
1
13%
4
44%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
2
22%
61-75
1
13%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Монпелье
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Брест - Монпелье 0:7 Монпелье - Осер 1:2 ПСЖ - Монпелье 5:2 Монпелье - Труа 3:2
Кристал Пэлас - Монпелье 4:2 Монпелье - Тулуза 4:5 Монпелье - Клермон 0:2 Эспаньол - Монпелье 2:0 Монпелье - Родез 0:1 Анже - Монпелье 2:0 Монпелье - ПСЖ 0:4 Клермон - Монпелье 2:1 Монпелье - Мец 2:2 Лион - Монпелье 5:2 Ланс - Монпелье 2:0 Монпелье - Реймс 0:0 Марсель - Монпелье 2:0 Монпелье - Брест 1:2 Бордо - Монпелье 0:2 Монпелье - Ницца 0:0
Аяччо
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Аяччо - Лилль 1:3 Ренн - Аяччо 2:1 Аяччо - Ланс 0:0 Лион - Аяччо 2:1
Лорьян - Аяччо 1:1 Париж - Аяччо 1:0 Шоле - Аяччо 1:3 Аяччо - Ньор 2:0 Кан - Аяччо 1:0 Аяччо - Тулуза 1:0 Гренобль - Аяччо 1:1 Аяччо - Гавр 2:1 Валансьен - Аяччо 0:0 Аяччо - Дюнкерк 2:1 Дижон - Аяччо 0:3 Аяччо - По 2:1 Нанси - Аяччо 0:2 Аяччо - Ним 1:0 Кевийи - Аяччо 0:0 Аяччо - Бастия 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 5 4 1 0 21 - 4 13
2. Ланс Заявка 5 4 1 0 14 - 6 13
3. Марсель Заявка 5 4 1 0 11 - 3 13
4. Лион Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
5. Монпелье Заявка 5 3 0 2 15 - 9 9
6. Ренн Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
7. Лорьян Заявка 4 2 1 1 7 - 8 7
8. Лилль Заявка 5 2 1 2 10 - 12 7
9. Осер Заявка 5 2 1 2 7 - 9 7
10. Труа Заявка 5 2 0 3 10 - 13 6
11. Нант Заявка 5 1 3 1 6 - 5 6
12. Клермон Заявка 5 2 0 3 6 - 10 6
13. Тулуза Заявка 5 1 2 2 7 - 9 5
14. Реймс Заявка 5 1 2 2 9 - 12 5
15. Ницца Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
16. Монако Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
17. Брест Заявка 5 1 1 3 7 - 15 4
18. Страсбург Заявка 5 0 3 2 4 - 6 3
19. Анже Заявка 5 0 2 3 6 - 12 2
20. Аяччо Заявка 5 0 1 4 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 3 3 0 0 7 - 2 9
2. Лион Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
3. Ланс Заявка 3 3 0 0 10 - 5 9
4. Монпелье Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
5. Ренн Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
6. ПСЖ Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
7. Нант Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
8. Осер Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Лорьян Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Труа Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
11. Клермон Заявка 2 1 0 1 1 - 5 3
12. Лилль Заявка 3 1 0 2 6 - 10 3
13. Страсбург Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
14. Тулуза Заявка 3 0 2 1 3 - 6 2
15. Реймс Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
16. Аяччо Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17. Ницца Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
18. Анже Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
19. Брест Заявка 2 0 1 1 1 - 8 1
20. Монако Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 3 3 0 0 15 - 1 9
2. Марсель Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
3. Ланс Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
4. Лилль Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
5. Монако Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Ницца Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
7. Реймс Заявка 3 1 1 1 6 - 7 4
8. Лорьян Заявка 3 1 1 1 5 - 7 4
9. Монпелье Заявка 2 1 0 1 9 - 5 3
10. Тулуза Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
11. Клермон Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
12. Брест Заявка 3 1 0 2 6 - 7 3
13. Труа Заявка 3 1 0 2 7 - 9 3
14. Осер Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
15. Нант Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16. Лион Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
17. Страсбург Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
18. Ренн Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
19. Анже Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
20. Аяччо Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2
Новости матча
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 114
    Монпелье 90.4% (103)
    X 7.9% (9)
    Аяччо 1.8% (2)
    -1
    выиграет Монпелье, со счетом 3:1
    да
    Arii #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Монпелье 2:0 Аяччо онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Монпелье 2:0 Аяччо

    Исход игры
    Монпелье
    90.4% (103)
    Ничья
    7.9% (9)
    Аяччо
    1.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.79% (58)
    Меньше
    48.21% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    57.14% (64)
    Нет
    42.86% (48)
    Популярный счёт
    2:1 Монпелье
    34.2% (39)
    1:0 Монпелье
    22.8% (26)
    2:0 Монпелье
    16.7% (19)
    3:1 Монпелье
    10.5% (12)
    1:1 Ничья
    7.9% (9)
    3:0 Монпелье
    2.6% (3)
    1:2 Аяччо
    1.8% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     