Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Первый тайм

52' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

51' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Аяччо отменен из-за положения "вне игры".

50' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

49' Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Ляци Казим создает голевую возможность для своего партнера по команде.

49' Альфонс Микаэль из команды Аяччо своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

48' Маршетти Венсан пробил со штрафного прямо в стенку

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' УДАЛЕНИЕ! - Омлин Йонас увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!

44' Омлин Йонас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

44' Ботье Жан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Аяччо идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Ферри Жордан получил желтую карточку от судьи

42' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Аяччо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Удар от ворот произведет Монпелье

39' Норден Арно наказан за толчок Клеман Видаль

39' Матч возобновлен

39' Ох, нехорошо это выглядит. Сахо Мамаду получил травму и медбригада забирает его с поля.

38' Сахо Мамаду на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Удар от ворот произведет Монпелье

35' Амума Ромен из команды Аяччо своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

34' Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Матч возобновлен

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Удар от ворот произведет Аяччо

29' Команда Монпелье забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

28' Г О О О О Л - Норден Арно забивает с правой ноги!

28' Мауасса Фет из команды Монпелье своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

28' Вахи Элю создает голевую возможность для своего партнера по команде.

25' Гонсалес Омар II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Оооо... вот это был удар! Сако Фалае должен был забить с этой позиции.

24' Мауасса Фет из команды Монпелье своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

23' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Удар от ворот произведет Монпелье

21' Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Амума Ромен получил желтую карточку от судьи

19' Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Игрок команды Аяччо совершает фол

18' Амума Ромен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' Аяччо идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Амума Ромен из команды Аяччо своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

16' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Удар от ворот произведет Аяччо

14' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Эстев Максим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Аяччо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Удар от ворот произведет Аяччо

13' Норден Арно из команды Монпелье своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

12' Клеман Видаль успешно блокирует удар.

12' Коцца Николя из команды Монпелье своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

11' Маршетти Венсан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

10' Ляци Казим создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' Юссуф Мохамед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Удар от ворот произведет Монпелье

7' Аяччо идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Шотар Жорис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Клеман Видаль выиграл воздушное противоборство у Жермен Валер

5' Удар от ворот произведет Монпелье

5' Матч возобновлен

4' Ох, нехорошо это выглядит. Сент-Люс Тео получил травму и медбригада забирает его с поля.

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Удар от ворот произведет Монпелье

2' Амума Ромен из команды Аяччо своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

2' Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Аяччо начинает с центра поля