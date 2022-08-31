Стадион: Велодром
0'
37' Желтая карточкаКомнен Андрич
44' Желтая карточкаРонжье Валентин
1:0
49' ГолГуйе Пап
64' Желтая карточкаСейду Алиду
1:0
87' Не забитый пенальтиСанчес Алексис
90' Желтая карточкаБайи Эрик
90'+6
Ход матча
37'
44'
49'
1:0
64'
87'
1:0
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
9 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 0
-
7 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 6
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
16
Пау
Лопес
30
Тавареш
Нуну
22
Гуйе
Пап
10
Пайе
Димитри
99
Диао
Мори
36
Сейду
Алиду
21
Ожье
Флоран
91
Бела
Жереми
19
Менди
Ариал
25
Гастьен
Йоан
- Основной состав
-
16 Пау ЛопесВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Тавареш НунуЗащитник
- Полузащитник
-
22 Гуйе ПапПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Пайе ДимитриПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Рубен БланкоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Каборе ИссаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Суарес ЛуисНападающий
-
Главный тренер: Тудор Игор
- Основной состав
-
99 Диао МориВратарь
- Защитник
-
36 Сейду АлидуЗащитник
-
21 Ожье ФлоранЗащитник
-
91 Бела ЖеремиЗащитник
-
19 Менди АриалЗащитник
- Полузащитник
-
25 Гастьен ЙоанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Джоко УпаринВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Байе БрандонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Доссу ЖодельПолузащитник
-
95 Киэ ГрежонНападающий
-
31 Baila Diallo
-
Главный тренер: Pascal Gastien
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Марсель
Клермон
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тавареш Нуну
|3
|0.6
|Санчес Алексис
|2
|0.4
|Суарес Луис III
|2
|0.4
|М'Бемба Шансель
|1
|0.2
|Гуйе Пап
|1
|0.2
|Клосс Жонатан
|0
|0
|Пайе Димитри
|0
|0
|Бакамбу Седрик
|0
|0
|Гендузи Маттео
|0
|0
|Балерди Леонардо
|0
|0
Клермон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Комнен Андрич
|2 (1)
|0.4
|Сарачевич Мухаммед-Чам
|2
|0.4
|Хауи Саиф-Эдин
|1
|0.2
|Бела Жереми
|1
|0.2
|Гастьен Йоан
|0
|0
|Ожье Флоран
|0
|0
Карточки
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жиго Самуэль
|2
|1
|Ронжье Валентин
|3
|0
|Игорь Тудор
|1
|0
|Верету Жордан
|1
|0
|Милик Аркадиуш
|1
|0
|Пау Лопес
|1
|0
|Байи Эрик
|1
|0
|Жерсон Сантос
|1
|0
|Гендузи Маттео
|1
|0
|Тавареш Нуну
|1
|0
Клермон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гоналон Максим
|3
|0
|Борхес Нето
|1
|1
|Гастьен Йоан
|1
|0
|Ожье Флоран
|1
|0
|Комнен Андрич
|1
|0
|Маньен Йоанн
|1
|0
|Аллевина Джим
|1
|0
|Сейду Алиду
|1
|0
|Pascal Gastien
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
5
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
2
40%
3
60%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Пропущено
4
5
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90
Забито
4
1
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
25%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
9
6
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
1
11%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
2
22%
3
50%
61-75
1
11%
1
17%
76-90
Пропущено
5
10
1 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
20%
1
10%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Марсель
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ницца - Марсель 0:3 Марсель - Нант 2:1 Брест - Марсель 1:1 Марсель - Реймс 4:1
Марсель - Милан 0:2 Бетис - Марсель 1:1 Мидлсбро - Марсель 2:0 Марсель - Норвич 0:3 Марсель - Мариньян 4:1 Марсель - Страсбург 4:0 Ренн - Марсель 2:0 Лорьян - Марсель 0:3 Марсель - Фейеноорд 0:0 Марсель - Лион 0:3 Фейеноорд - Марсель 3:2 Реймс - Марсель 0:1 Марсель - Нант 3:2 ПСЖ - Марсель 2:1 ПАОК - Марсель 0:1 Марсель - Монпелье 2:0
Клермон
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Лорьян - Клермон 2:1 Клермон - Ницца 1:0 Реймс - Клермон 2:4 Клермон - ПСЖ 0:5
Тулуза - Клермон 0:1 Клермон - Родез 2:0 Монпелье - Клермон 0:2 Ланс - Клермон 3:1 Клермон - ФППФ 4:2 Гренобль - Клермон 1:0 Клермон - Лион 1:2 Страсбург - Клермон 1:0 Клермон - Монпелье 2:1 Брест - Клермон 2:0 Клермон - Анже 2:2 Труа - Клермон 0:1 Мец - Клермон 1:1 Клермон - ПСЖ 1:6 Клермон - Нант 2:3 Ланс - Клермон 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|21 - 4
|13
|2.
|Ланс
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 6
|13
|3.
|Марсель
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 3
|13
|4.
|Лион
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|5.
|Монпелье
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|15 - 9
|9
|6.
|Ренн
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|7.
|Лорьян
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 8
|7
|8.
|Лилль
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 12
|7
|9.
|Осер
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|10.
|Труа
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|10 - 13
|6
|11.
|Нант
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|12.
|Клермон
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 10
|6
|13.
|Тулуза
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|14.
|Реймс
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 12
|5
|15.
|Ницца
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|16.
|Монако
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 11
|5
|17.
|Брест
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 15
|4
|18.
|Страсбург
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|19.
|Анже
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 12
|2
|20.
|Аяччо
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|2.
|Лион
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|3.
|Ланс
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 5
|9
|4.
|Монпелье
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|5.
|Ренн
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|ПСЖ
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|7.
|Нант
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|8.
|Осер
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Лорьян
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Труа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|Клермон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 5
|3
|12.
|Лилль
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 10
|3
|13.
|Страсбург
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|14.
|Тулуза
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|15.
|Реймс
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|16.
|Аяччо
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|Ницца
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|18.
|Анже
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|19.
|Брест
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 8
|1
|20.
|Монако
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|15 - 1
|9
|2.
|Марсель
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|Ланс
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|4.
|Лилль
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|5.
|Монако
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Ницца
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|7.
|Реймс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 7
|4
|8.
|Лорьян
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|9.
|Монпелье
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|9 - 5
|3
|10.
|Тулуза
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|11.
|Клермон
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|12.
|Брест
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 7
|3
|13.
|Труа
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|7 - 9
|3
|14.
|Осер
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|15.
|Нант
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|16.
|Лион
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|Страсбург
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|Ренн
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|19.
|Анже
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|20.
|Аяччо
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
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Прогнозы на матч Марсель 1:0 Клермон
Исход игры
Марсель
98.3% (114)
Ничья
1.7% (2)
Клермон
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
45.22% (52)
Меньше
54.78% (63)
Обе команды забьют
Да
38.26% (44)
Нет
61.74% (71)
Популярный счёт
2:0 Марсель
45.7% (53)
2:1 Марсель
18.1% (21)
3:1 Марсель
16.4% (19)
3:0 Марсель
7.8% (9)
1:0 Марсель
6.9% (8)
1:1 Ничья
1.7% (2)
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