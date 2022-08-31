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Франция: Лига 1

2022-2023

Стадион:
Марсель
1:0
Конец матча
Клермон
0'
37' Желтая карточка
Комнен Андрич
44' Желтая карточка
Ронжье Валентин
1:0
49' Гол
Гуйе Пап
64' Желтая карточка
Сейду Алиду
1:0
87' Не забитый пенальти
Санчес Алексис
90' Желтая карточка
Байи Эрик
90'+6

Ход матча

37'
 
Киэ Грежон
Комнен Андрич
37'
 
Комнен Андрич
44'
Ронжье Валентин
 
46'
Балерди Леонардо
Жиго Самуэль
 
49'
Гуйе Пап
(Пайе Димитри)
1:0
58'
Верету Жордан
Ронжье Валентин
 
59'
Юндер Дженгиз
Пайе Димитри
 
62'
 
Хауи Саиф-Эдин
Сарачевич Мухаммед-Чам
63'
 
Аллевина Джим
Рашани Эльбасан
64'
 
Сейду Алиду
75'
Жерсон Сантос
Гуйе Пап
 
78'
 
Доссу Жодель
Бела Жереми
87'
Санчес Алексис
1:0
88'
 
Сиссе Сулейман
Ожье Флоран
88'
 
Байе Брандон
Гастьен Йоан
90'
Байи Эрик
 
90'
Туре Сулейман
Клосс Жонатан
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 9 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 0
  • 7 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 6
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 116
Марсель 98.3% (114)
X 1.7% (2)
Клермон 0% (0)
0
выиграет Марсель, со счетом 3:2
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
16
Пау
Лопес
99
М'Бемба
Шансель
3
Байи
Эрик
4
Жиго
Самуэль
7
Клосс
Жонатан
30
Тавареш
Нуну
21
Ронжье
Валентин
22
Гуйе
Пап
6
Гендузи
Маттео
10
Пайе
Димитри
70
Санчес
Алексис
99
Диао
Мори
4
Ветеска
Матеуш
36
Сейду
Алиду
21
Ожье
Флоран
91
Бела
Жереми
19
Менди
Ариал
7
Маньен
Йоанн
25
Гастьен
Йоан
70
Сарачевич
Мухаммед-Чам
18
Рашани
Эльбасан
9
Комнен
Андрич
Марсель
3-4-2-1
Клермон
3-4-2-1

История личных встреч

Марсель
Клермон

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

Л1
0:2
Л1
0:1
КЛ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тавареш Нуну 3 0.6
Санчес Алексис 2 0.4
Суарес Луис III 2 0.4
М'Бемба Шансель 1 0.2
Гуйе Пап 1 0.2
Клосс Жонатан 0 0
Пайе Димитри 0 0
Бакамбу Седрик 0 0
Гендузи Маттео 0 0
Балерди Леонардо 0 0
Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Комнен Андрич 2 (1) 0.4
Сарачевич Мухаммед-Чам 2 0.4
Хауи Саиф-Эдин 1 0.2
Бела Жереми 1 0.2
Гастьен Йоан 0 0
Ожье Флоран 0 0

Карточки

Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жиго Самуэль 2 1
Ронжье Валентин 3 0
Игорь Тудор 1 0
Верету Жордан 1 0
Милик Аркадиуш 1 0
Пау Лопес 1 0
Байи Эрик 1 0
Жерсон Сантос 1 0
Гендузи Маттео 1 0
Тавареш Нуну 1 0
Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гоналон Максим 3 0
Борхес Нето 1 1
Гастьен Йоан 1 0
Ожье Флоран 1 0
Комнен Андрич 1 0
Маньен Йоанн 1 0
Аллевина Джим 1 0
Сейду Алиду 1 0
Pascal Gastien 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
5
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
2
40%
3
60%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90

Забито

4
1
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
25%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

9
6
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
1
11%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
2
22%
3
50%
61-75
1
11%
1
17%
76-90

Пропущено

5
10
1 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
20%
1
10%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Марсель
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ницца - Марсель 0:3 Марсель - Нант 2:1 Брест - Марсель 1:1 Марсель - Реймс 4:1
Марсель - Милан 0:2 Бетис - Марсель 1:1 Мидлсбро - Марсель 2:0 Марсель - Норвич 0:3 Марсель - Мариньян 4:1 Марсель - Страсбург 4:0 Ренн - Марсель 2:0 Лорьян - Марсель 0:3 Марсель - Фейеноорд 0:0 Марсель - Лион 0:3 Фейеноорд - Марсель 3:2 Реймс - Марсель 0:1 Марсель - Нант 3:2 ПСЖ - Марсель 2:1 ПАОК - Марсель 0:1 Марсель - Монпелье 2:0
Клермон
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Лорьян - Клермон 2:1 Клермон - Ницца 1:0 Реймс - Клермон 2:4 Клермон - ПСЖ 0:5
Тулуза - Клермон 0:1 Клермон - Родез 2:0 Монпелье - Клермон 0:2 Ланс - Клермон 3:1 Клермон - ФППФ 4:2 Гренобль - Клермон 1:0 Клермон - Лион 1:2 Страсбург - Клермон 1:0 Клермон - Монпелье 2:1 Брест - Клермон 2:0 Клермон - Анже 2:2 Труа - Клермон 0:1 Мец - Клермон 1:1 Клермон - ПСЖ 1:6 Клермон - Нант 2:3 Ланс - Клермон 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 5 4 1 0 21 - 4 13
2. Ланс Заявка 5 4 1 0 14 - 6 13
3. Марсель Заявка 5 4 1 0 11 - 3 13
4. Лион Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
5. Монпелье Заявка 5 3 0 2 15 - 9 9
6. Ренн Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
7. Лорьян Заявка 4 2 1 1 7 - 8 7
8. Лилль Заявка 5 2 1 2 10 - 12 7
9. Осер Заявка 5 2 1 2 7 - 9 7
10. Труа Заявка 5 2 0 3 10 - 13 6
11. Нант Заявка 5 1 3 1 6 - 5 6
12. Клермон Заявка 5 2 0 3 6 - 10 6
13. Тулуза Заявка 5 1 2 2 7 - 9 5
14. Реймс Заявка 5 1 2 2 9 - 12 5
15. Ницца Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
16. Монако Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
17. Брест Заявка 5 1 1 3 7 - 15 4
18. Страсбург Заявка 5 0 3 2 4 - 6 3
19. Анже Заявка 5 0 2 3 6 - 12 2
20. Аяччо Заявка 5 0 1 4 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 3 3 0 0 7 - 2 9
2. Лион Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
3. Ланс Заявка 3 3 0 0 10 - 5 9
4. Монпелье Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
5. Ренн Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
6. ПСЖ Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
7. Нант Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
8. Осер Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Лорьян Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Труа Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
11. Клермон Заявка 2 1 0 1 1 - 5 3
12. Лилль Заявка 3 1 0 2 6 - 10 3
13. Страсбург Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
14. Тулуза Заявка 3 0 2 1 3 - 6 2
15. Реймс Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
16. Аяччо Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17. Ницца Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
18. Анже Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
19. Брест Заявка 2 0 1 1 1 - 8 1
20. Монако Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 3 3 0 0 15 - 1 9
2. Марсель Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
3. Ланс Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
4. Лилль Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
5. Монако Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Ницца Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
7. Реймс Заявка 3 1 1 1 6 - 7 4
8. Лорьян Заявка 3 1 1 1 5 - 7 4
9. Монпелье Заявка 2 1 0 1 9 - 5 3
10. Тулуза Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
11. Клермон Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
12. Брест Заявка 3 1 0 2 6 - 7 3
13. Труа Заявка 3 1 0 2 7 - 9 3
14. Осер Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
15. Нант Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16. Лион Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
17. Страсбург Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
18. Ренн Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
19. Анже Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
20. Аяччо Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
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Новости матча
  • Второй тайм
  • 96'
    Марсель заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Марсель: 60%, Клермон: 40%.
  • 96'
    Марсель пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    95'
    Судья сигнализирует, что Тавареш Нуну из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Маньен Йоанн
  • 95'
    Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 95'
    Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Orange Velodrome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    Марсель 98.3% (114)
    X 1.7% (2)
    Клермон 0% (0)
    0
    выиграет Марсель, со счетом 3:2
    да
    Arii #
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    Где смотреть матч Марсель 1:0 Клермон онлайн

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    Прогнозы на матч Марсель 1:0 Клермон

    Исход игры
    Марсель
    98.3% (114)
    Ничья
    1.7% (2)
    Клермон
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.22% (52)
    Меньше
    54.78% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    38.26% (44)
    Нет
    61.74% (71)
    Популярный счёт
    2:0 Марсель
    45.7% (53)
    2:1 Марсель
    18.1% (21)
    3:1 Марсель
    16.4% (19)
    3:0 Марсель
    7.8% (9)
    1:0 Марсель
    6.9% (8)
    1:1 Ничья
    1.7% (2)
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