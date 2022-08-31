Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

88' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

88' Тактическая замена. Ожье Флоран уходит с поля и его заменяет Souleymane Cisse

87' ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Санчес Алексис из команды Марсель пробил пенальти, но мяч отбит вратарем из самого угла.

87' Матч возобновлен

86' Ох, нехорошо это выглядит. М'Бемба Шансель получил травму и медбригада забирает его с поля.

85' М'Бемба Шансель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Санчес Алексис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

82' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

81' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Хауи Саиф-Эдин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Матч возобновится спорным мячом

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Юндер Дженгиз навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Хорошую попытку сделал Санчес Алексис . Удар в створ, но вратарь начеку

76' Бела Жереми выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Удар от ворот произведет Марсель

74' Балерди Леонардо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Ветеска Матеуш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Клосс Жонатан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

72' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Удар от ворот произведет Марсель

70' Хауи Саиф-Эдин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

69' Гендузи Маттео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Аллевина Джим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Матч возобновлен

64' Судья подбегает и показывает Сейду Алиду из команды Клермон отложенную желтую карточку за фол.

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Матч возобновлен

61' Ох, нехорошо это выглядит. Ветеска Матеуш получил травму и медбригада забирает его с поля.

61' Ветеска Матеуш на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

58' Пау Лопес взял и забрал мяч на выходе

57' Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Маньен Йоанн и попал в перекладину!

56' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Сарачевич Мухаммед-Чам

54' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' Удар от ворот произведет Клермон

53' Оооо... вот это был удар! Пайе Димитри должен был забить с этой позиции.

53' Пайе Димитри оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

53' Клосс Жонатан из команды Марсель своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

53' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Удар от ворот произведет Марсель

51' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Команда Марсель забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

49' Тавареш Нуну пробует нанести удар издали, но Mory Diaw держит все под контролем

48' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Пайе Димитри из команды Марсель своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля