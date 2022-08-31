Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Г О О О О Л - Desire Doue забивает с левой ноги!

89' Траоре Амари из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

88' Удар от ворот произведет Брест

87' Матч возобновлен

87' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Ренн пробьет пенальти!

86' Тэт Флавьен совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

86' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Маньетти Уго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Desire Doue из команды Ренн в офсайде

82' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Адриен Трюффер из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

81' Адриен Трюффер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Буриго Бенжамен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

80' Буриго Бенжамен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Удар от ворот произведет Брест

79' Тактическая замена. Мелинг Биргер уходит с поля и его заменяет Адриен Трюффер

78' Удар от ворот произведет Ренн

77' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' Удар от ворот произведет Брест

77' Тэт Флавьен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

76' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

75' Перейра-Лаже Матиаш навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

75' Маньетти Уго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

72' Тактическая замена. Лоренц Ассиньон уходит с поля и его заменяет Траоре Амари

72' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

71' Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе

71' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Матч возобновлен

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Desire Doue нанес удар, но тот был заблокирован.

69' Буриго Бенжамен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

69' Матч возобновлен

69' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

68' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Хорошую попытку сделал Тэт Флавьен . Удар в створ, но вратарь начеку

65' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Матч возобновлен

61' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

61' Лоренц Ассиньон совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

61' Назначен штрафной. Пострадал Белайли Юсеф , его свалил Лоренц Ассиньон.

60' Тактическая замена. Камальдин Сулемана уходит с поля и его заменяет Аблин Маттис

60' Тактическая замена. Майер Ловро уходит с поля и его заменяет Desire Doue

58' Команда Брест сравняла счет! Игра продолжается!

57' Г О О О О Л - Онора Франк первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

56' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Команда Ренн забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

52' Мелинг Биргер из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

51' Удар от ворот произведет Ренн

50' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Удар от ворот произведет Брест

48' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Белькебла Арис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Лоренц Ассиньон ослабляет давление, выбив мяч.

46' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Лоренц Ассиньон ослабляет давление, выбив мяч.