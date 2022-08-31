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Франция: Лига 1

2022-2023

Стадион:
Ренн
3:1
Конец матча
Брест
0'
1:0
53' Гол
Родон Джо
1:1
57' Гол
Онора Франк
61' Желтая карточка
Ассиньон Лоренс
86' Желтая карточка
Тэт Флавьен
2:1
89' Гол
Террье Мартен
3:1
90' Гол
Дуэ Дезире
90'+5

Ход матча

53'
Родон Джо
(Майер Ловро)
1:0
57'
1:1
Онора Франк
60'
Дуэ Дезире
Майер Ловро
 
60'
Аблин Маттис
Сулемана Камалдин
 
61'
Ассиньон Лоренс
 
72'
Траоре Амари
Ассиньон Лоренс
 
73'
 
Камара Махди
Белайли Юсеф
79'
Трюффер Адриен
Мелинг Биргер
 
86'
Тэт Флавьен
 
89'
Террье Мартен
(Траоре Амари)
2:1
90'
Дуэ Дезире
(Трюффер Адриен)
3:1

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 3
  • 9 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 3
  • 3 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 1
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 115
Ренн 83.5% (96)
X 13.9% (16)
Брест 2.6% (3)
0
выиграет Ренн, со счетом 2:1
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
30
Манданда
Стив
22
Ассиньон
Лоренс
2
Родон
Джо
5
Теате
Артур
25
Мелинг
Биргер
21
Майер
Ловро
8
Сантамария
Батист
20
Тэт
Флавьен
10
Сулемана
Камалдин
7
Террье
Мартен
14
Буриго
Бенжамен
40
Бизот
Марко
2
Дюверн
Жан-Кевин
5
Шардонне
Брендан
4
Дари
Ашраф
3
Брассье
Лилиан
7
Белькебла
Арис
8
Маньетти
Уго
9
Онора
Франк
29
Перейра-Лаже
Матиаш
31
Белайли
Юсеф
13
Слимани
Ислам
Ренн
4-3-3
Брест
4-2-3-1

История личных встреч

Ренн
Брест

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

200%
0 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 1 победа

20 матчей

65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

20%
60%
20%
4 победы 12 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
45%
5%
10 побед 9 ничьих 1 победа

История матчей

Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
2:1
ТМК
1:2
ТМС
1:2
Л1
0:0
Л1
0:0
К
2:2
ТМК
1:2
ТМК
0:1
ТМК
0:1
ТМК
0:1
Л1
0:2
Л1
2:2
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
2:0
Л1
2:1
ТМС
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лаборд Гаэтан 2 0.4
Террье Мартен 2 0.4
Родон Джо 1 0.2
Теате Артур 1 0.2
Дуэ Дезире 1 0.2
Трюффер Адриен 0 0
Буриго Бенжамен 0 0
Траоре Амари 0 0
Майер Ловро 0 0
Баде Луак 0 0
Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ле Дуарон Жереми 2 0.4
Онора Франк 1 0.2
Белькебла Арис 1 0.2
Лис-Мелу Пьерр 1 0.2
Дари Ашраф 1 0.2
Дель Кастильо Ромен 1 (1) 0.2
Белайли Юсеф 0 0

Карточки

Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сален Ромен 1 1
Теате Артур 2 0
Дуэ Дезире 2 0
Угочукву Лесли 0 1
Манданда Стив 1 0
Тэт Флавьен 1 0
Сантамария Батист 1 0
Траоре Амари 1 0
Родон Джо 1 0
Баде Луак 1 0
Трюффер Адриен 1 0
Ассиньон Лоренс 1 0
Bruno Genesio 1 0
Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лис-Мелу Пьерр 1 1
Белайли Юсеф 2 0
Шардонне Брендан 1 0
Брассье Лилиан 1 0
Мишель Тер-Закарян 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
6
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
2
33%
2
33%
61-75
2
33%
1
17%
76-90

Пропущено

2
7
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
8
0 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
3
38%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
100%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

8
7
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
2
25%
3
43%
61-75
3
38%
1
14%
76-90

Пропущено

5
15
0 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
3
20%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
2
40%
1
7%
46-60
3
60%
4
27%
61-75
0
0%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Ренн
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ланс - Ренн 2:1 Ренн - Аяччо 2:1 Монако - Ренн 1:1 Ренн - Лорьян 0:1
Ренн - Астон Вилла 1:2 Нант - Ренн 0:1 Аугсбург - Ренн 2:3 Кан - Ренн 1:2 Фрайбург - Ренн 1:0 Лилль - Ренн 2:2 Ренн - Марсель 2:0 Нант - Ренн 2:1 Ренн - Сент-Этьен 2:0 Ренн - Лорьян 5:0 Страсбург - Ренн 2:1 Ренн - Монако 2:3 Реймс - Ренн 2:3 Ницца - Ренн 1:1 Ренн - Мец 6:1 Ренн - Лестер 2:1
Брест
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Брест - Монпелье 0:7 Анже - Брест 1:3 Брест - Марсель 1:1 Ланс - Брест 3:2
Брест - Бордо 2:4 Монако - Брест 4:2 Брест - Страсбург 0:1 Брест - Клермон 2:0 Мец - Брест 0:1 Брест - Лион 2:1 Сент-Этьен - Брест 2:1 Брест - Нант 1:1 Монпелье - Брест 1:2 Анже - Брест 1:0 Брест - Марсель 1:4 Ланс - Брест 0:1 Брест - Лорьян 0:1 Реймс - Брест 1:1 Брест - Труа 5:1 Ренн - Брест 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 5 4 1 0 21 - 4 13
2. Ланс Заявка 5 4 1 0 14 - 6 13
3. Марсель Заявка 5 4 1 0 11 - 3 13
4. Лион Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
5. Монпелье Заявка 5 3 0 2 15 - 9 9
6. Ренн Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
7. Лорьян Заявка 4 2 1 1 7 - 8 7
8. Лилль Заявка 5 2 1 2 10 - 12 7
9. Осер Заявка 5 2 1 2 7 - 9 7
10. Труа Заявка 5 2 0 3 10 - 13 6
11. Нант Заявка 5 1 3 1 6 - 5 6
12. Клермон Заявка 5 2 0 3 6 - 10 6
13. Тулуза Заявка 5 1 2 2 7 - 9 5
14. Реймс Заявка 5 1 2 2 9 - 12 5
15. Ницца Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
16. Монако Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
17. Брест Заявка 5 1 1 3 7 - 15 4
18. Страсбург Заявка 5 0 3 2 4 - 6 3
19. Анже Заявка 5 0 2 3 6 - 12 2
20. Аяччо Заявка 5 0 1 4 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 3 3 0 0 7 - 2 9
2. Лион Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
3. Ланс Заявка 3 3 0 0 10 - 5 9
4. Монпелье Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
5. Ренн Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
6. ПСЖ Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
7. Нант Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
8. Осер Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Лорьян Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Труа Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
11. Клермон Заявка 2 1 0 1 1 - 5 3
12. Лилль Заявка 3 1 0 2 6 - 10 3
13. Страсбург Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
14. Тулуза Заявка 3 0 2 1 3 - 6 2
15. Реймс Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
16. Аяччо Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17. Ницца Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
18. Анже Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
19. Брест Заявка 2 0 1 1 1 - 8 1
20. Монако Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 3 3 0 0 15 - 1 9
2. Марсель Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
3. Ланс Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
4. Лилль Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
5. Монако Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Ницца Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
7. Реймс Заявка 3 1 1 1 6 - 7 4
8. Лорьян Заявка 3 1 1 1 5 - 7 4
9. Монпелье Заявка 2 1 0 1 9 - 5 3
10. Тулуза Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
11. Клермон Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
12. Брест Заявка 3 1 0 2 6 - 7 3
13. Труа Заявка 3 1 0 2 7 - 9 3
14. Осер Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
15. Нант Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16. Лион Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
17. Страсбург Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
18. Ренн Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
19. Анже Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
20. Аяччо Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
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  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2
Новости матча
  • Второй тайм
  • 94'
    Ренн заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Ренн: 65%, Брест: 35%.
  • Офсайд
    94'
    Дари Ашраф из команды Брест в офсайде
  • Угловой
    94'
    Маньетти Уго навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 94'
    Родон Джо ослабляет давление, выбив мяч.
  • 94'
    ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Белькебла Арис и попал в перекладину!
  • 94'
    Хорошую попытку сделал Онора Франк. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 94'
    Онора Франк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 94'
    Брест контролирует мяч.
  • 93'
    Траоре Амари из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 93'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 93'
    Брест контролирует мяч.
  • 92'
    Команда Ренн забила решающий гол в последние минуты игры!
  • 91'
    Адриен Трюффер сделал результативную передачу.
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    • Описание гола
      91'
      Г О О О О Л - Desire Doue забивает с левой ноги!
    • 91'
      Ренн начинает контратаку
    • 91'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 91'
      Брест контролирует мяч.
    • 90'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 90'
      Контроль мяча: Ренн: 66%, Брест: 34%.
    • 90'
      Буриго Бенжамен сделал ключевой пас для гола!
    • 89'
      Траоре Амари сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      89'
      ГОООООЛ - Террье Мартен Ренн забивает ударом головой
    • 89'
      Траоре Амари создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 89'
      Траоре Амари из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 89'
      Ренн контролирует мяч.
    • 89'
      Сантамария Батист выиграл воздушное противоборство у Слимани Ислам.
    • Фол, нарушение
      88'
      Судья сигнализирует, что Камара Махди из команды Брест поставил подножку. Пострадал Террье Мартен
    • 88'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 87'
      Сантамария Батист выиграл воздушное противоборство у Перейра-Лаже Матиаш.
    • 87'
      Матч возобновлен
    • 87'
      После проверки VAR рефери не стал менять решения - Ренн пробьет пенальти!
    • Желтая карточка
      86'
      Тэт Флавьен совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 86'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • 85'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 85'
      Тэт Флавьен из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Онора Франк пострадал.
    • 85'
      Маньетти Уго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 85'
      Контроль мяча: Ренн: 66%, Брест: 34%.
    • 85'
      Брассье Лилиан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 85'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 84'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 84'
      Ренн контролирует мяч.
    • 84'
      Онора Франк выиграл воздушное противоборство у Траоре Амари.
    • Офсайд
      83'
      Desire Doue из команды Ренн в офсайде
    • Фол, нарушение
      82'
      Судья свистит. Теате Артур атаковал сзади соперника. Это Слимани Ислам заработал своей команде штрафной
    • 82'
      Шардонне Брендан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 82'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 82'
      Шардонне Брендан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 82'
      Адриен Трюффер из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 82'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 81'
      Адриен Трюффер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 81'
      Брест начинает контратаку
    • Угловой
      81'
      Буриго Бенжамен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 81'
      Онора Франк ослабляет давление, выбив мяч.
    • 80'
      Контроль мяча: Ренн: 64%, Брест: 36%.
    • Угловой
      80'
      Буриго Бенжамен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 80'
      Дари Ашраф ослабляет давление, выбив мяч.
    • 80'
      Ренн контролирует мяч.
    • 79'
      Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 79'
      Траоре Амари выиграл воздушное противоборство у Перейра-Лаже Матиаш.
    • 79'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 79'
      Тактическая замена. Мелинг Биргер уходит с поля и его заменяет Адриен Трюффер
    • 78'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 78'
      Слимани Ислам нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 78'
      Брест начинает контратаку
    • 77'
      Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 77'
      Слимани Ислам выиграл воздушное противоборство у Сантамария Батист.
    • 77'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 77'
      Тэт Флавьен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 76'
      Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 76'
      Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 76'
      Ренн контролирует мяч.
    • 75'
      Контроль мяча: Ренн: 65%, Брест: 35%.
    • Угловой
      75'
      Перейра-Лаже Матиаш навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 75'
      Траоре Амари из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 75'
      Маньетти Уго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 74'
      Ренн контролирует мяч.
    • 74'
      Родон Джо из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 74'
      Слимани Ислам выиграл воздушное противоборство у Родон Джо.
    • 73'
      Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 73'
      Тактическая замена. Белайли Юсеф уходит с поля и его заменяет Камара Махди
    • Фол, нарушение
      72'
      Судья сигнализирует, что Буриго Бенжамен из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Брассье Лилиан
    • 72'
      Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 72'
      Тактическая замена. Лоренц Ассиньон уходит с поля и его заменяет Траоре Амари
    • 72'
      Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 72'
      Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 71'
      Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
    • 71'
      Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 71'
      Матч возобновлен
    • 70'
      Контроль мяча: Ренн: 65%, Брест: 35%.
    • 70'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 70'
      Белайли Юсеф выиграл воздушное противоборство у Сантамария Батист.
    • Офсайд
      69'
      Террье Мартен из команды Ренн в офсайде
    • 69'
      Слимани Ислам успешно блокирует удар.
    • 69'
      Desire Doue нанес удар, но тот был заблокирован.
    • Угловой
      69'
      Буриго Бенжамен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 69'
      Матч возобновлен
    • 69'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 68'
      Дари Ашраф из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 68'
      Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 67'
      Хорошую попытку сделал Тэт Флавьен. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 67'
      Брассье Лилиан успешно блокирует удар.
    • 67'
      Аблин Маттис нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 66'
      Дари Ашраф из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 66'
      Родон Джо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 66'
      Брест контролирует мяч.
    • 65'
      Контроль мяча: Ренн: 64%, Брест: 36%.
    • 65'
      Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 65'
      Дари Ашраф из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 64'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 64'
      Шардонне Брендан из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 64'
      Сантамария Батист ослабляет давление, выбив мяч.
    • 64'
      Перейра-Лаже Матиаш из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 63'
      Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 63'
      Слимани Ислам выиграл воздушное противоборство у Сантамария Батист.
    • 63'
      Дари Ашраф ослабляет давление, выбив мяч.
    • 62'
      Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 62'
      Матч возобновлен
    • 61'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • Желтая карточка
      61'
      Лоренц Ассиньон совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • Фол, нарушение
      61'
      Назначен штрафной. Пострадал Белайли Юсеф, его свалил Лоренц Ассиньон.
    • 61'
      Ренн контролирует мяч.
    • 60'
      Контроль мяча: Ренн: 64%, Брест: 36%.
    • 60'
      Тактическая замена. Камальдин Сулемана уходит с поля и его заменяет Аблин Маттис
    • 60'
      Тактическая замена. Майер Ловро уходит с поля и его заменяет Desire Doue
    • Фол, нарушение
      60'
      Судья сигнализирует, что Онора Франк из команды Брест поставил подножку. Пострадал Камальдин Сулемана
    • 59'
      Теате Артур выиграл воздушное противоборство у Онора Франк.
    • Офсайд
      59'
      Террье Мартен из команды Ренн в офсайде
    • 58'
      Ренн контролирует мяч.
    • 58'
      Команда Брест сравняла счет! Игра продолжается!
    • Описание гола
      57'
      Г О О О О Л - Онора Франк первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!
    • 57'
      Террье Мартен успешно блокирует удар.
    • 57'
      Онора Франк нанес удар, но тот был заблокирован.
    • Угловой
      57'
      Перейра-Лаже Матиаш из команды Брест подал угловой слева.
    • 57'
      Родон Джо из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 57'
      Теате Артур из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      56'
      Судья сигнализирует, что Майер Ловро из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Маньетти Уго
    • 56'
      Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 55'
      Контроль мяча: Ренн: 66%, Брест: 34%.
    • 55'
      Мелинг Биргер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 55'
      Ренн контролирует мяч.
    • 54'
      Теате Артур из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 54'
      Брест контролирует мяч.
    • 54'
      Команда Ренн забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 53'
      Майер Ловро сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      53'
      ГОООООЛ - Родон Джо Ренн забивает ударом головой
    • Угловой
      53'
      Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой слева.
    • 53'
      Шардонне Брендан успешно блокирует удар.
    • 53'
      Буриго Бенжамен из команды Ренн нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 52'
      Мелинг Биргер из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Фол, нарушение
      52'
      Дюверн Жан-Кевин наказан за толчок Майер Ловро
    • 51'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 51'
      Брест контролирует мяч.
    • 50'
      Контроль мяча: Ренн: 69%, Брест: 31%.
    • 50'
      Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 50'
      Мелинг Биргер из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 50'
      Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 50'
      Онора Франк выиграл воздушное противоборство у Мелинг Биргер.
    • 50'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 49'
      Ренн контролирует мяч.
    • 48'
      Сантамария Батист ослабляет давление, выбив мяч.
    • 48'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 48'
      Мелинг Биргер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 48'
      Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 47'
      Родон Джо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 47'
      Белькебла Арис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 47'
      Ренн контролирует мяч.
    • 47'
      Лоренц Ассиньон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 47'
      Дюверн Жан-Кевин из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 46'
      Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 46'
      Лоренц Ассиньон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 46'
      Родон Джо из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Маньетти Уго выиграл воздушное противоборство у Сантамария Батист.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 46'
      Команда Ренн имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 46'
      Контроль мяча: Ренн: 69%, Брест: 31%.
    • 46'
      Брассье Лилиан из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 45'
      Контроль мяча: Ренн: 68%, Брест: 32%.
    • Фол, нарушение
      45'
      Судья сигнализирует, что Шардонне Брендан из команды Брест поставил подножку. Пострадал Террье Мартен
    • 45'
      Ренн контролирует мяч.
    • 44'
      Маньетти Уго ослабляет давление, выбив мяч.
    • 44'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 44'
      Перейра-Лаже Матиаш выиграл воздушное противоборство у Теате Артур.
    • 44'
      Матч возобновлен
    • 43'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      43'
      Судья сигнализирует, что Тэт Флавьен из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Маньетти Уго
    • 43'
      Маньетти Уго ослабляет давление, выбив мяч.
    • 43'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 43'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 42'
      Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 41'
      Ренн контролирует мяч.
    • 41'
      Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 41'
      Камальдин Сулемана нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 40'
      Контроль мяча: Ренн: 66%, Брест: 34%.
    • 40'
      Брассье Лилиан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 40'
      Ренн контролирует мяч.
    • 39'
      Онора Франк ослабляет давление, выбив мяч.
    • 39'
      Белькебла Арис ослабляет давление, выбив мяч.
    • 38'
      Ренн контролирует мяч.
    • 38'
      Манданда Стив из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 37'
      Буриго Бенжамен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 37'
      Родон Джо из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      36'
      Мелинг Биргер из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Перейра-Лаже Матиаш пострадал.
    • 36'
      Брест пытается что-то создать.
    • 35'
      Контроль мяча: Ренн: 69%, Брест: 31%.
    • 35'
      Хорошую попытку сделал Тэт Флавьен. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 35'
      Шардонне Брендан из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 35'
      Дари Ашраф из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 35'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 35'
      Онора Франк ослабляет давление, выбив мяч.
    • 35'
      Мелинг Биргер из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 34'
      Ренн контролирует мяч.
    • 34'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 34'
      Белайли Юсеф нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 34'
      Брест начинает контратаку
    • 33'
      Камальдин Сулемана пробует нанести удар издали, но Марко Бизот держит все под контролем
    • 33'
      Белькебла Арис успешно блокирует удар.
    • 33'
      Террье Мартен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 32'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 32'
      Сантамария Батист из команды Ренн наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • Угловой
      32'
      Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
    • 31'
      Хорошую попытку сделал Террье Мартен. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 31'
      Ренн контролирует мяч.
    • 31'
      Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 30'
      Контроль мяча: Ренн: 70%, Брест: 30%.
    • 30'
      Ренн контролирует мяч.
    • 30'
      Слимани Ислам нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 30'
      Перейра-Лаже Матиаш из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 29'
      Дари Ашраф ослабляет давление, выбив мяч.
    • 29'
      Майер Ловро из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 29'
      Ренн начинает контратаку
    • 28'
      Родон Джо успешно блокирует удар.
    • 28'
      Слимани Ислам нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 28'
      Белайли Юсеф из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 28'
      Брест контролирует мяч.
    • 27'
      Бизот Марко делает важнейший сейв!
    • 27'
      Хорошую попытку сделал Лоренц Ассиньон. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 27'
      Дари Ашраф успешно блокирует удар.
    • 27'
      Буриго Бенжамен из команды Ренн нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 27'
      Тэт Флавьен из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 26'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 26'
      Дюверн Жан-Кевин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 25'
      Ренн нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
    • 25'
      Контроль мяча: Ренн: 71%, Брест: 29%.
    • 25'
      Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 25'
      Дари Ашраф ослабляет давление, выбив мяч.
    • 25'
      Ренн контролирует мяч.
    • 24'
      Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 24'
      Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 24'
      Дари Ашраф ослабляет давление, выбив мяч.
    • Фол, нарушение
      24'
      Террье Мартен задерживает мяч рукой
    • 23'
      Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 23'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 23'
      Брест контролирует мяч.
    • 22'
      Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 22'
      Дюверн Жан-Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 22'
      Ренн контролирует мяч.
    • 21'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 21'
      Онора Франк ослабляет давление, выбив мяч.
    • Угловой
      21'
      Майер Ловро навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 21'
      Брассье Лилиан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 21'
      Дюверн Жан-Кевин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 20'
      Контроль мяча: Ренн: 71%, Брест: 29%.
    • 20'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 20'
      Буриго Бенжамен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 20'
      Сантамария Батист пробует нанести удар издали, но Марко Бизот держит все под контролем
    • 20'
      Белькебла Арис из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 19'
      Ренн контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      18'
      Судья сигнализирует, что Майер Ловро из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Маньетти Уго
    • 18'
      Онора Франк выиграл воздушное противоборство у Мелинг Биргер.
    • 18'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 17'
      Сантамария Батист из команды Ренн наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • Угловой
      17'
      Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой слева.
    • 17'
      Дари Ашраф успешно блокирует удар.
    • 17'
      Буриго Бенжамен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 17'
      Теате Артур выиграл воздушное противоборство у Слимани Ислам.
    • 16'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 16'
      Игра в одни ворота сейчас. Ренн доминирует и владеет мячом
    • 16'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 15'
      Контроль мяча: Ренн: 79%, Брест: 21%.
    • Фол, нарушение
      15'
      Судья сигнализирует, что Тэт Флавьен из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Маньетти Уго
    • 15'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 14'
      Ренн контролирует мяч.
    • 14'
      Дюверн Жан-Кевин ослабляет давление, выбив мяч.
    • Фол, нарушение
      13'
      Назначен штрафной. Пострадал Бизот Марко, его свалил Мелинг Биргер.
    • 13'
      Бизот Марко из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Офсайд
      12'
      Белайли Юсеф из команды Брест в офсайде
    • 11'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 11'
      Ренн контролирует мяч.
    • 11'
      Онора Франк ослабляет давление, выбив мяч.
    • 10'
      Контроль мяча: Ренн: 76%, Брест: 24%.
    • 10'
      Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 10'
      Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 9'
      Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе
    • 9'
      Матч возобновлен
    • 8'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 8'
      Ренн контролирует мяч.
    • 7'
      Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 7'
      Ренн контролирует мяч.
    • 6'
      Дари Ашраф ослабляет давление, выбив мяч.
    • 6'
      Брассье Лилиан из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Шардонне Брендан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 6'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 5'
      Контроль мяча: Ренн: 79%, Брест: 21%.
    • 5'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      4'
      Судья сигнализирует, что Шардонне Брендан из команды Брест поставил подножку. Пострадал Террье Мартен
    • 4'
      Ренн контролирует мяч.
    • 3'
      Дюверн Жан-Кевин из команды Брест заходит слишком далеко, он валит Камальдин Сулемана.
    • 2'
      Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 2'
      Ренн контролирует мяч.
    • 1'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 1'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идет дождь, трудные условия для игроков.
    • 1'
      Ренн начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 115
    Ренн 83.5% (96)
    X 13.9% (16)
    Брест 2.6% (3)
    0
    выиграет Ренн, со счетом 2:1
    да
    Arii #
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    Прогнозы на матч Ренн 3:1 Брест

    Исход игры
    Ренн
    83.5% (96)
    Ничья
    13.9% (16)
    Брест
    2.6% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (57)
    Меньше
    50% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    63.16% (72)
    Нет
    36.84% (42)
    Популярный счёт
    2:1 Ренн
    39.1% (45)
    1:0 Ренн
    24.3% (28)
    1:1 Ничья
    13% (15)
    2:0 Ренн
    12.2% (14)
    3:1 Ренн
    6.1% (7)
    1:2 Брест
    1.7% (2)
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