Стадион: Роазон Парк
0'
1:0
53' ГолРодон Джо
1:1
57' ГолОнора Франк
61' Желтая карточкаАссиньон Лоренс
86' Желтая карточкаТэт Флавьен
2:1
89' ГолТеррье Мартен
3:1
90' ГолДуэ Дезире
90'+5
Ход матча
53'
1:0
57'
1:1
61'
86'
89'
2:1
90'
3:1
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
3 Удары по воротам 3
-
9 Удары в створ 2
-
7 Угловые 3
-
3 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 1
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
21
Майер
Ловро
20
Тэт
Флавьен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Майер ЛовроПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Тэт ФлавьенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Траоре АмариЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Дуэ ДезиреПолузащитник
-
35 Франсуаз НоаПолузащитник
-
28 Аблин МаттисНападающий
-
Главный тренер: Женезио Брюно
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
40 Бизот МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Белайли ЮсефПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Уронен ЙереЗащитник
-
23 Эрей КристофЗащитник
-
45 Камара МахдиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Ренн
Брест
16 матчей
81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
25%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
200%
0 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 4 ничьи 1 победа
20 матчей
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
20%
60%
20%
4 победы 12 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
45%
5%
10 побед 9 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лаборд Гаэтан
|2
|0.4
|Террье Мартен
|2
|0.4
|Родон Джо
|1
|0.2
|Теате Артур
|1
|0.2
|Дуэ Дезире
|1
|0.2
|Трюффер Адриен
|0
|0
|Буриго Бенжамен
|0
|0
|Траоре Амари
|0
|0
|Майер Ловро
|0
|0
|Баде Луак
|0
|0
Брест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ле Дуарон Жереми
|2
|0.4
|Онора Франк
|1
|0.2
|Белькебла Арис
|1
|0.2
|Лис-Мелу Пьерр
|1
|0.2
|Дари Ашраф
|1
|0.2
|Дель Кастильо Ромен
|1 (1)
|0.2
|Белайли Юсеф
|0
|0
Карточки
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сален Ромен
|1
|1
|Теате Артур
|2
|0
|Дуэ Дезире
|2
|0
|Угочукву Лесли
|0
|1
|Манданда Стив
|1
|0
|Тэт Флавьен
|1
|0
|Сантамария Батист
|1
|0
|Траоре Амари
|1
|0
|Родон Джо
|1
|0
|Баде Луак
|1
|0
|Трюффер Адриен
|1
|0
|Ассиньон Лоренс
|1
|0
|Bruno Genesio
|1
|0
Брест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лис-Мелу Пьерр
|1
|1
|Белайли Юсеф
|2
|0
|Шардонне Брендан
|1
|0
|Брассье Лилиан
|1
|0
|Мишель Тер-Закарян
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
6
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
2
33%
2
33%
61-75
2
33%
1
17%
76-90
Пропущено
2
7
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
8
0 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
3
38%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
100%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
8
7
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
2
25%
3
43%
61-75
3
38%
1
14%
76-90
Пропущено
5
15
0 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
3
20%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
2
40%
1
7%
46-60
3
60%
4
27%
61-75
0
0%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Ренн
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ланс - Ренн 2:1 Ренн - Аяччо 2:1 Монако - Ренн 1:1 Ренн - Лорьян 0:1
Ренн - Астон Вилла 1:2 Нант - Ренн 0:1 Аугсбург - Ренн 2:3 Кан - Ренн 1:2 Фрайбург - Ренн 1:0 Лилль - Ренн 2:2 Ренн - Марсель 2:0 Нант - Ренн 2:1 Ренн - Сент-Этьен 2:0 Ренн - Лорьян 5:0 Страсбург - Ренн 2:1 Ренн - Монако 2:3 Реймс - Ренн 2:3 Ницца - Ренн 1:1 Ренн - Мец 6:1 Ренн - Лестер 2:1
Брест
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Брест - Монпелье 0:7 Анже - Брест 1:3 Брест - Марсель 1:1 Ланс - Брест 3:2
Брест - Бордо 2:4 Монако - Брест 4:2 Брест - Страсбург 0:1 Брест - Клермон 2:0 Мец - Брест 0:1 Брест - Лион 2:1 Сент-Этьен - Брест 2:1 Брест - Нант 1:1 Монпелье - Брест 1:2 Анже - Брест 1:0 Брест - Марсель 1:4 Ланс - Брест 0:1 Брест - Лорьян 0:1 Реймс - Брест 1:1 Брест - Труа 5:1 Ренн - Брест 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|21 - 4
|13
|2.
|Ланс
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 6
|13
|3.
|Марсель
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 3
|13
|4.
|Лион
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|5.
|Монпелье
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|15 - 9
|9
|6.
|Ренн
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|7.
|Лорьян
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 8
|7
|8.
|Лилль
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 12
|7
|9.
|Осер
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|10.
|Труа
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|10 - 13
|6
|11.
|Нант
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|12.
|Клермон
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 10
|6
|13.
|Тулуза
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|14.
|Реймс
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 12
|5
|15.
|Ницца
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|16.
|Монако
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 11
|5
|17.
|Брест
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 15
|4
|18.
|Страсбург
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|19.
|Анже
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 12
|2
|20.
|Аяччо
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|2.
|Лион
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|3.
|Ланс
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 5
|9
|4.
|Монпелье
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|5.
|Ренн
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|ПСЖ
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|7.
|Нант
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|8.
|Осер
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Лорьян
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Труа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|Клермон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 5
|3
|12.
|Лилль
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 10
|3
|13.
|Страсбург
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|14.
|Тулуза
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|15.
|Реймс
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|16.
|Аяччо
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|Ницца
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|18.
|Анже
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|19.
|Брест
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 8
|1
|20.
|Монако
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|15 - 1
|9
|2.
|Марсель
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|Ланс
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|4.
|Лилль
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|5.
|Монако
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Ницца
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|7.
|Реймс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 7
|4
|8.
|Лорьян
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|9.
|Монпелье
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|9 - 5
|3
|10.
|Тулуза
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|11.
|Клермон
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|12.
|Брест
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 7
|3
|13.
|Труа
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|7 - 9
|3
|14.
|Осер
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|15.
|Нант
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|16.
|Лион
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|Страсбург
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|Ренн
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|19.
|Анже
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|20.
|Аяччо
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой раунд Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Ренн 3:1 Брест
Исход игры
Ренн
83.5% (96)
Ничья
13.9% (16)
Брест
2.6% (3)
Тотал 2.5
Больше
50% (57)
Меньше
50% (57)
Обе команды забьют
Да
63.16% (72)
Нет
36.84% (42)
Популярный счёт
2:1 Ренн
39.1% (45)
1:0 Ренн
24.3% (28)
1:1 Ничья
13% (15)
2:0 Ренн
12.2% (14)
3:1 Ренн
6.1% (7)
1:2 Брест
1.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!