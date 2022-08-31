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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1

2022-2023

Стадион:
Анже
0:2
Перерыв
Реймс
0'
0:1
23' Гол
Манетси Маршал
0:2
45' Гол
Ито Дзюнъя

Ход матча

23'
0:1
Манетси Маршал
(Зенели Арбер)
45'
0:2
Ито Дзюнъя
(Каюсте Йенс)

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 4
  • 0 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 0
  • 1 Офсайды 3
  • 5 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Прогнозы 112
Анже 33.9% (38)
X 57.1% (64)
Реймс 8.9% (10)
-1
матч окончится ничьей, со счетом 2:2
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Анже
Ничья
Реймс
3.10
5.19
3.20
Все Коэффициенты
1
Бернардони
Поль
25
Бамба
Абдулайе
22
Унтонджи
Седрик
29
Камара
Усман
4
Шабанович
Халид
3
Думбия
Сулейман
6
Бенталеб
Набиль
26
Таиби
Ванисс
8
Унаи
Аззедин
11
Салама
Амин
23
Эну
Адриен
1
Пенц
Патрик
6
Гравильон
Эндрю
24
Агбаду
Эммануэль
5
Абдельамид
Юнис
4
Бузи
Максим
28
Локо
Банзузи
15
Манетси
Маршал
8
Каюсте
Йенс
3
Думбия
Камори
39
Ито
Дзюнъя
10
Зенели
Арбер
Анже
3-5-2
Реймс
3-4-1-2

История личных встреч

Анже
Реймс

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
85.7%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед

17 матчей

23.5%
41.2%
35.3%
4 победы 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

11.8%
70.6%
17.6%
2 победы 12 ничьих 3 победы

Второй тайм

23.5%
41.2%
35.3%
4 победы 7 ничьих 6 побед

История матчей

Л1
0:1
Л1
1:2
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
1:4
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
2:1
Л1
0:0
Л2
3:0
Л2
0:0
Л2
0:1
Л2
2:0
Л2
0:0
Л2
3:1
Л2
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Анже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьони Лои 2 0.4
Буфаль Софьян 1 0.2
Салама Амин 1 0.2
Тиуб Сада 0 0
Таиби Ванисс 0 0
Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Балогун Фоларин 3 (1) 0.6
Ито Дзюнъя 1 0.2
Манетси Маршал 1 0.2
Думбия Камори 1 (1) 0.2
Зенели Арбер 0 0
Флипс Алексис 0 0
Бузи Максим 0 0

Карточки

Анже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Менди Батиста 2 1
Шабанович Халид 1 1
Капель Пьеррик 1 0
Унтонджи Седрик 1 0
Думбия Сулейман 1 0
Дьони Лои 1 0
Тиуб Сада 1 0
Таиби Ванисс 1 0
Унаи Аззедин 1 0
Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Оскар 2 0
Фас Ваут 2 0
Лопи Дион 0 1
Агбаду Эммануэль 0 1
Гравильон Эндрю 1 0
Ван Берген Митчелл 1 0
Манетси Маршал 1 0
Каюсте Йенс 1 0
Бузи Максим 1 0
Балогун Фоларин 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
3
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
2
40%
61-75
1
25%
2
40%
76-90

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
20%
1
17%
1-15
1
20%
3
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
2
33%
76-90

Пропущено

7
9
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
3
43%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
29%
3
33%
61-75
1
14%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Анже
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Труа - Анже 3:1 Анже - Брест 1:3 Осер - Анже 2:2 Анже - Нант 0:0
Анже - Специя 2:2 Севилья - Анже 6:0 Анже - Сент-Этьен 4:1 Динамо-Брест - Анже 2:0 Анже - Лаваль 0:0 Анже - Шоле 2:1 Анже - Ньор 2:1 Анже - Монпелье 2:0 Мец - Анже 1:0 Анже - Бордо 4:1 Монако - Анже 2:0 Клермон - Анже 2:2 Анже - ПСЖ 0:3 Нант - Анже 1:1 Анже - Лилль 1:1 Лион - Анже 3:2
Реймс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Реймс - Лион 1:1 Страсбург - Реймс 1:1 Реймс - Клермон 2:4 Марсель - Реймс 4:1
Реймс - Сассуоло 2:2 Реймс - Вильярреал 0:1 Реймс - Мец 1:0 Осер - Реймс 0:2 Ломмель - Реймс 1:2 Реймс - Paris 13 Atl. 1:2 Реймс - Ницца 2:3 Сент-Этьен - Реймс 1:2 Реймс - Ланс 1:2 Лорьян - Реймс 1:2 Реймс - Марсель 0:1 Реймс - Лилль 2:1 Монпелье - Реймс 0:0 Реймс - Ренн 2:3 Труа - Реймс 1:0 Реймс - Лион 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 4 3 1 0 18 - 4 10
2. Марсель Заявка 4 3 1 0 10 - 3 10
3. Лион 1:0 Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
4. Ланс Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
5. Монпелье 1:0 Заявка 5 3 0 2 14 - 9 9
6. Лорьян Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
7. Лилль Заявка 4 2 1 1 9 - 10 7
8. Осер 0:1 Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
9. Клермон Заявка 4 2 0 2 6 - 9 6
10. Труа 2:1 Заявка 5 2 0 3 8 - 12 6
11. Нант 0:1 Заявка 5 1 2 2 5 - 5 5
12. Тулуза Заявка 4 1 2 1 7 - 6 5
13. Страсбург 1:0 Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
14. Монако 1:2 Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
15. Реймс 2:0 Заявка 5 1 2 2 7 - 10 5
16. Ренн Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
17. Брест Заявка 4 1 1 2 6 - 12 4
18. Ницца Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
19. Анже 0:2 Заявка 5 0 2 3 4 - 10 2
20. Аяччо 0:1 Заявка 5 0 1 4 3 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион 1:0 Заявка 3 3 0 0 7 - 2 9
2. Марсель Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Ланс Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
4. Монпелье 1:0 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
5. ПСЖ Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
6. Нант 0:1 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
7. Осер 0:1 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Страсбург 1:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
9. Лорьян Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Ренн Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Труа 2:1 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
12. Лилль Заявка 2 1 0 1 5 - 8 3
13. Клермон Заявка 2 1 0 1 1 - 5 3
14. Тулуза Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
15. Реймс 2:0 Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
16. Аяччо 0:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17. Ницца Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
18. Анже 0:2 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
19. Брест Заявка 2 0 1 1 1 - 8 1
20. Монако 1:2 Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 2 2 0 0 12 - 1 6
2. Марсель Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
3. Ланс Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
4. Лилль Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
5. Лорьян Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Монако 1:2 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Реймс 2:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
8. Монпелье 1:0 Заявка 2 1 0 1 9 - 5 3
9. Клермон Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
10. Тулуза Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
11. Брест Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
12. Труа 2:1 Заявка 3 1 0 2 5 - 8 3
13. Осер 0:1 Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
14. Лион 1:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Ренн Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
16. Страсбург 1:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Ницца Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
18. Анже 0:2 Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
19. Нант 0:1 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
20. Аяччо 0:1 Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 47'
    Контроль мяча: Анже: 43%, Реймс: 57%.
  • 45'
    Каюсте Йенс сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Ито Дзюнъя забивает с правой ноги!
  • 45'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 45'
    Гравильон Эндрю выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 45'
    Контроль мяча: Анже: 43%, Реймс: 57%.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 40'
      Ито Дзюнъя из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 40'
      Контроль мяча: Анже: 40%, Реймс: 60%.
    • 40'
      Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Офсайд
      39'
      Ито Дзюнъя из команды Реймс в офсайде
    • 38'
      Бернардони Поль из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 37'
      Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 37'
      Удар от ворот произведет Анже
    • 37'
      Манетси Маршал не смог попасть в створ ударом издали
    • 36'
      Бенталеб Набиль из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 36'
      Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 35'
      Контроль мяча: Анже: 44%, Реймс: 56%.
    • 35'
      Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 34'
      Бамба Абдулайе из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      34'
      Бенталеб Набиль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 33'
      Агбаду Эммануэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 33'
      Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 33'
      Шабанович Халид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 32'
      Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 32'
      Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Офсайд
      31'
      Думбия Сулейман из команды Анже в офсайде
    • 30'
      Контроль мяча: Анже: 46%, Реймс: 54%.
    • 30'
      Унтонджи Седрик успешно блокирует удар.
    • 30'
      Ито Дзюнъя нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 30'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      29'
      Манетси Маршал наказан за толчок Аззеддин Унахи
    • 28'
      Бамба Абдулайе из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      27'
      Аззеддин Унахи задерживает мяч рукой
    • 27'
      Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      25'
      Ванисс Таиби из команды Анже опасно и грубо сыграл. Манетси Маршал пострадал.
    • 25'
      Контроль мяча: Анже: 47%, Реймс: 53%.
    • 23'
      Зенели Арбер сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      23'
      Г О О О О Л - Манетси Маршал забивает с правой ноги!
    • 23'
      Зенели Арбер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      23'
      Судья сигнализирует, что Зенели Арбер из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Бамба Абдулайе
    • 22'
      Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 22'
      Удар от ворот произведет Анже
    • 22'
      Абдельамид Юнис не смог попасть в створ ударом издали
    • 21'
      Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 21'
      Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 21'
      Реймс контролирует мяч.
    • 21'
      Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 20'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 20'
      Контроль мяча: Анже: 44%, Реймс: 56%.
    • 20'
      Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 19'
      Удар от ворот произведет Анже
    • 19'
      Манетси Маршал не смог попасть в створ ударом издали
    • 19'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 18'
      Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Офсайд
      18'
      Ито Дзюнъя из команды Реймс в офсайде
    • 17'
      Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      16'
      Бенталеб Набиль из команды Анже заходит слишком далеко, он валит Ито Дзюнъя.
    • 15'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 15'
      Аззеддин Унахи не смог попасть в створ ударом издали
    • 15'
      Анже пытается что-то создать.
    • 15'
      Контроль мяча: Анже: 47%, Реймс: 53%.
    • 14'
      Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 14'
      Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      13'
      Судья сигнализирует, что Ито Дзюнъя из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Думбия Сулейман
    • 13'
      Гравильон Эндрю из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      13'
      Судья сигнализирует, что Манетси Маршал из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Эну Адриен
    • 12'
      Ousmane Camara выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 12'
      Удар от ворот произведет Анже
    • 12'
      Зенели Арбер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 11'
      Ито Дзюнъя выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 11'
      Удар от ворот произведет Анже
    • 11'
      Ито Дзюнъя создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 10'
      Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 10'
      Контроль мяча: Анже: 46%, Реймс: 54%.
    • 10'
      Матч возобновлен
    • 9'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 9'
      Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 9'
      Абдельамид Юнис выиграл воздушное противоборство у Бернардони Поль.
    • Офсайд
      8'
      Ито Дзюнъя из команды Реймс в офсайде
    • 8'
      Бенталеб Набиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 7'
      Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • Угловой
      7'
      Бенталеб Набиль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 7'
      Бузи Максим ослабляет давление, выбив мяч.
    • 6'
      Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 5'
      Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 5'
      Контроль мяча: Анже: 58%, Реймс: 42%.
    • 4'
      Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      4'
      Судья сигнализирует, что Ванисс Таиби из команды Анже поставил подножку. Пострадал Манетси Маршал
    • 4'
      Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 3'
      Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 3'
      Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 3'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • Угловой
      3'
      Бенталеб Набиль из команды Анже разыграл угловой с левого угла.
    • 2'
      Гравильон Эндрю из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      2'
      Судья сигнализирует, что Агбаду Эммануэль из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Эну Адриен
    • Фол, нарушение
      1'
      Судья сигнализирует, что Аззеддин Унахи из команды Анже поставил подножку. Пострадал Каюсте Йенс
    • 1'
      Каюсте Йенс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Идет дождь, трудные условия для игроков.
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Анже начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Raymond Kopa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 112
    Анже 33.9% (38)
    X 57.1% (64)
    Реймс 8.9% (10)
    -1
    матч окончится ничьей, со счетом 2:2
    да
    Arii #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Анже
    Ничья
    Реймс
    3.10
    5.19
    3.20
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Анже 0:2 Реймс онлайн

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    Прогнозы на матч Анже 0:2 Реймс

    Исход игры
    Анже
    32.8% (38)
    Ничья
    57.8% (67)
    Реймс
    9.5% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    23.21% (26)
    Меньше
    76.79% (86)
    Обе команды забьют
    Да
    74.11% (83)
    Нет
    25.89% (29)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    49.1% (57)
    1:0 Анже
    15.5% (18)
    2:1 Анже
    12.9% (15)
    0:0 Ничья
    6.9% (8)
    1:2 Реймс
    6% (7)
    1:3 Реймс
    1.7% (2)
    2:0 Анже
    1.7% (2)
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