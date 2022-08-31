Стадион: Раймон Копа
0'
0:1
23' ГолМанетси Маршал
0:2
45' ГолИто Дзюнъя
46' Желтая карточкаМанетси Маршал
58' Желтая карточкаБузи Максим
1:2
59' ПенальтиБуфаль Софьян
64' Желтая карточкаКаюсте Йенс
65' Вторая желтая карточкаКаюсте Йенс
2:2
67' ГолЭну Адриен
2:3
70' ПенальтиБалогун Фоларин
80' Желтая карточкаАдлен Мартин
85' Желтая карточкаТиуб Сада
89' Желтая карточкаПенц Патрик
2:4
90' ГолФлипс Алексис
90'+5
Ход матча
23'
0:1
45'
0:2
46'
58'
59'
1:2
64'
65'
67'
2:2
70'
2:3
80'
85'
89'
90'
2:4
Статистика матча
-
2 Голы 4
-
5 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 5
-
4 Угловые 3
-
3 Офсайды 4
-
10 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 3
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
29
Камара
Усман
26
Таиби
Ванисс
11
Салама
Амин
23
Эну
Адриен
28
Локо
Банзузи
39
Ито
Дзюнъя
10
Зенели
Арбер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Камара УсманЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Таиби ВаниссПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Салама АминНападающий
-
23 Эну АдриенНападающий
- Запасные игроки
-
30 Фофана ЯхьяВратарь
- Защитник
-
31 Четти ИльесЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
92 Тиуб СадаПолузащитник
-
19 Сима АбдаллаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Батикль Жеральд
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Локо БанзузиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Ито ДзюнъяНападающий
-
10 Зенели АрберНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Адлен МартинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гарсия Оскар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Анже
Реймс
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
85.7%
2 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед
17 матчей
23.5%
41.2%
35.3%
4 победы 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
11.8%
70.6%
17.6%
2 победы 12 ничьих 3 победы
Второй тайм
23.5%
41.2%
35.3%
4 победы 7 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Анже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буфаль Софьян
|2 (1)
|0.4
|Дьони Лои
|2
|0.4
|Салама Амин
|1
|0.2
|Эну Адриен
|1
|0.2
|Тиуб Сада
|0
|0
|Таиби Ванисс
|0
|0
Реймс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Балогун Фоларин
|4 (2)
|0.8
|Ито Дзюнъя
|2
|0.4
|Флипс Алексис
|1
|0.2
|Манетси Маршал
|1
|0.2
|Думбия Камори
|1 (1)
|0.2
|Зенели Арбер
|0
|0
|Каюсте Йенс
|0
|0
|Бузи Максим
|0
|0
Карточки
Анже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Менди Батиста
|2
|1
|Шабанович Халид
|1
|1
|Тиуб Сада
|2
|0
|Капель Пьеррик
|1
|0
|Унтонджи Седрик
|1
|0
|Думбия Сулейман
|1
|0
|Дьони Лои
|1
|0
|Таиби Ванисс
|1
|0
|Унаи Аззедин
|1
|0
Реймс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каюсте Йенс
|2
|1
|Гарсия Оскар
|2
|0
|Фас Ваут
|2
|0
|Манетси Маршал
|2
|0
|Бузи Максим
|2
|0
|Лопи Дион
|0
|1
|Агбаду Эммануэль
|0
|1
|Пенц Патрик
|1
|0
|Гравильон Эндрю
|1
|0
|Ван Берген Митчелл
|1
|0
|Балогун Фоларин
|1
|0
|Адлен Мартин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
7
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Пропущено
7
6
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
29%
2
33%
61-75
1
14%
1
17%
76-90
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
3
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
2
40%
61-75
1
25%
2
40%
76-90
Забито
7
10
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
1
14%
1
10%
1-15
1
14%
4
40%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
3
43%
1
10%
61-75
1
14%
3
30%
76-90
Пропущено
11
11
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
3
27%
4
36%
61-75
2
18%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Анже
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Труа - Анже 3:1 Анже - Брест 1:3 Осер - Анже 2:2 Анже - Нант 0:0
Анже - Специя 2:2 Севилья - Анже 6:0 Анже - Сент-Этьен 4:1 Динамо-Брест - Анже 2:0 Анже - Лаваль 0:0 Анже - Шоле 2:1 Анже - Ньор 2:1 Анже - Монпелье 2:0 Мец - Анже 1:0 Анже - Бордо 4:1 Монако - Анже 2:0 Клермон - Анже 2:2 Анже - ПСЖ 0:3 Нант - Анже 1:1 Анже - Лилль 1:1 Лион - Анже 3:2
Реймс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Реймс - Лион 1:1 Страсбург - Реймс 1:1 Реймс - Клермон 2:4 Марсель - Реймс 4:1
Реймс - Сассуоло 2:2 Реймс - Вильярреал 0:1 Реймс - Мец 1:0 Осер - Реймс 0:2 Ломмель - Реймс 1:2 Реймс - Paris 13 Atl. 1:2 Реймс - Ницца 2:3 Сент-Этьен - Реймс 1:2 Реймс - Ланс 1:2 Лорьян - Реймс 1:2 Реймс - Марсель 0:1 Реймс - Лилль 2:1 Монпелье - Реймс 0:0 Реймс - Ренн 2:3 Труа - Реймс 1:0 Реймс - Лион 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|21 - 4
|13
|2.
|Ланс
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 6
|13
|3.
|Марсель
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 3
|13
|4.
|Лион
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|5.
|Монпелье
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|15 - 9
|9
|6.
|Ренн
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|7.
|Лорьян
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 8
|7
|8.
|Лилль
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 12
|7
|9.
|Осер
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|10.
|Труа
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|10 - 13
|6
|11.
|Нант
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|12.
|Клермон
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 10
|6
|13.
|Тулуза
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|14.
|Реймс
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 12
|5
|15.
|Ницца
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|16.
|Монако
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 11
|5
|17.
|Брест
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 15
|4
|18.
|Страсбург
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|19.
|Анже
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 12
|2
|20.
|Аяччо
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|2.
|Лион
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|3.
|Ланс
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 5
|9
|4.
|Монпелье
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|5.
|Ренн
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|ПСЖ
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|7.
|Нант
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|8.
|Осер
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Лорьян
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Труа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|Клермон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 5
|3
|12.
|Лилль
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 10
|3
|13.
|Страсбург
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|14.
|Тулуза
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|15.
|Реймс
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|16.
|Аяччо
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|Ницца
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|18.
|Анже
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|19.
|Брест
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 8
|1
|20.
|Монако
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|15 - 1
|9
|2.
|Марсель
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|Ланс
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|4.
|Лилль
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|5.
|Монако
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Ницца
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|7.
|Реймс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 7
|4
|8.
|Лорьян
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|9.
|Монпелье
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|9 - 5
|3
|10.
|Тулуза
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|11.
|Клермон
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|12.
|Брест
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 7
|3
|13.
|Труа
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|7 - 9
|3
|14.
|Осер
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|15.
|Нант
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|16.
|Лион
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|Страсбург
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|Ренн
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|19.
|Анже
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|20.
|Аяччо
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
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Прогнозы на матч Анже 2:4 Реймс
Исход игры
Анже
32.8% (38)
Ничья
57.8% (67)
Реймс
9.5% (11)
Тотал 2.5
Больше
23.21% (26)
Меньше
76.79% (86)
Обе команды забьют
Да
74.11% (83)
Нет
25.89% (29)
Популярный счёт
1:1 Ничья
49.1% (57)
1:0 Анже
15.5% (18)
2:1 Анже
12.9% (15)
0:0 Ничья
6.9% (8)
1:2 Реймс
6% (7)
1:3 Реймс
1.7% (2)
2:0 Анже
1.7% (2)
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