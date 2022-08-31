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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1

2022-2023

Стадион:
Анже
2:4
Конец матча
Реймс
0'
0:1
23' Гол
Манетси Маршал
0:2
45' Гол
Ито Дзюнъя
46' Желтая карточка
Манетси Маршал
58' Желтая карточка
Бузи Максим
1:2
59' Пенальти
Буфаль Софьян
64' Желтая карточка
Каюсте Йенс
65' Вторая желтая карточка
Каюсте Йенс
2:2
67' Гол
Эну Адриен
2:3
70' Пенальти
Балогун Фоларин
80' Желтая карточка
Адлен Мартин
85' Желтая карточка
Тиуб Сада
89' Желтая карточка
Пенц Патрик
2:4
90' Гол
Флипс Алексис
90'+5

Ход матча

23'
0:1
Манетси Маршал
(Зенели Арбер)
45'
0:2
Ито Дзюнъя
(Каюсте Йенс)
46'
Буфаль Софьян
Шабанович Халид
 
46'
Тиуб Сада
Таиби Ванисс
 
46'
 
Манетси Маршал
58'
 
Бузи Максим
59'
Буфаль Софьян
1:2
64'
 
Адлен Мартин
Думбия Камори
64'
 
Балогун Фоларин
Зенели Арбер
64'
Сима Абдалла
Салама Амин
 
64'
 
Каюсте Йенс
65'
 
Каюсте Йенс
67'
Эну Адриен
(Буфаль Софьян)
2:2
69'
 
Флипс Алексис
Ито Дзюнъя
70'
2:3
Балогун Фоларин
78'
Дьони Лои
Унтонджи Седрик
 
80'
 
Адлен Мартин
85'
Тиуб Сада
 
87'
Абделли Химад
Эну Адриен
 
89'
 
Пенц Патрик
90'
2:4
Флипс Алексис
(Балогун Фоларин)

Статистика матча

  • 2 Голы 4
  • 5 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 3
  • 3 Офсайды 4
  • 10 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 3
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 116
Анже 32.8% (38)
X 57.8% (67)
Реймс 9.5% (11)
-1
матч окончится ничьей, со счетом 2:2
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Бернардони
Поль
25
Бамба
Абдулайе
22
Унтонджи
Седрик
29
Камара
Усман
4
Шабанович
Халид
3
Думбия
Сулейман
6
Бенталеб
Набиль
26
Таиби
Ванисс
8
Унаи
Аззедин
11
Салама
Амин
23
Эну
Адриен
1
Пенц
Патрик
6
Гравильон
Эндрю
24
Агбаду
Эммануэль
5
Абдельамид
Юнис
4
Бузи
Максим
28
Локо
Банзузи
15
Манетси
Маршал
8
Каюсте
Йенс
3
Думбия
Камори
39
Ито
Дзюнъя
10
Зенели
Арбер
Анже
3-5-2
Реймс
3-4-1-2

История личных встреч

Анже
Реймс

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
85.7%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед

17 матчей

23.5%
41.2%
35.3%
4 победы 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

11.8%
70.6%
17.6%
2 победы 12 ничьих 3 победы

Второй тайм

23.5%
41.2%
35.3%
4 победы 7 ничьих 6 побед

История матчей

Л1
0:1
Л1
1:2
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
1:4
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
2:1
Л1
0:0
Л2
3:0
Л2
0:0
Л2
0:1
Л2
2:0
Л2
0:0
Л2
3:1
Л2
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Анже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буфаль Софьян 2 (1) 0.4
Дьони Лои 2 0.4
Салама Амин 1 0.2
Эну Адриен 1 0.2
Тиуб Сада 0 0
Таиби Ванисс 0 0
Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Балогун Фоларин 4 (2) 0.8
Ито Дзюнъя 2 0.4
Флипс Алексис 1 0.2
Манетси Маршал 1 0.2
Думбия Камори 1 (1) 0.2
Зенели Арбер 0 0
Каюсте Йенс 0 0
Бузи Максим 0 0

Карточки

Анже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Менди Батиста 2 1
Шабанович Халид 1 1
Тиуб Сада 2 0
Капель Пьеррик 1 0
Унтонджи Седрик 1 0
Думбия Сулейман 1 0
Дьони Лои 1 0
Таиби Ванисс 1 0
Унаи Аззедин 1 0
Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каюсте Йенс 2 1
Гарсия Оскар 2 0
Фас Ваут 2 0
Манетси Маршал 2 0
Бузи Максим 2 0
Лопи Дион 0 1
Агбаду Эммануэль 0 1
Пенц Патрик 1 0
Гравильон Эндрю 1 0
Ван Берген Митчелл 1 0
Балогун Фоларин 1 0
Адлен Мартин 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
7
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Пропущено

7
6
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
29%
2
33%
61-75
1
14%
1
17%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
3
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
2
40%
61-75
1
25%
2
40%
76-90

Забито

7
10
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
1
14%
1
10%
1-15
1
14%
4
40%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
3
43%
1
10%
61-75
1
14%
3
30%
76-90

Пропущено

11
11
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
3
27%
4
36%
61-75
2
18%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Анже
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Труа - Анже 3:1 Анже - Брест 1:3 Осер - Анже 2:2 Анже - Нант 0:0
Анже - Специя 2:2 Севилья - Анже 6:0 Анже - Сент-Этьен 4:1 Динамо-Брест - Анже 2:0 Анже - Лаваль 0:0 Анже - Шоле 2:1 Анже - Ньор 2:1 Анже - Монпелье 2:0 Мец - Анже 1:0 Анже - Бордо 4:1 Монако - Анже 2:0 Клермон - Анже 2:2 Анже - ПСЖ 0:3 Нант - Анже 1:1 Анже - Лилль 1:1 Лион - Анже 3:2
Реймс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Реймс - Лион 1:1 Страсбург - Реймс 1:1 Реймс - Клермон 2:4 Марсель - Реймс 4:1
Реймс - Сассуоло 2:2 Реймс - Вильярреал 0:1 Реймс - Мец 1:0 Осер - Реймс 0:2 Ломмель - Реймс 1:2 Реймс - Paris 13 Atl. 1:2 Реймс - Ницца 2:3 Сент-Этьен - Реймс 1:2 Реймс - Ланс 1:2 Лорьян - Реймс 1:2 Реймс - Марсель 0:1 Реймс - Лилль 2:1 Монпелье - Реймс 0:0 Реймс - Ренн 2:3 Труа - Реймс 1:0 Реймс - Лион 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 5 4 1 0 21 - 4 13
2. Ланс Заявка 5 4 1 0 14 - 6 13
3. Марсель Заявка 5 4 1 0 11 - 3 13
4. Лион Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
5. Монпелье Заявка 5 3 0 2 15 - 9 9
6. Ренн Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
7. Лорьян Заявка 4 2 1 1 7 - 8 7
8. Лилль Заявка 5 2 1 2 10 - 12 7
9. Осер Заявка 5 2 1 2 7 - 9 7
10. Труа Заявка 5 2 0 3 10 - 13 6
11. Нант Заявка 5 1 3 1 6 - 5 6
12. Клермон Заявка 5 2 0 3 6 - 10 6
13. Тулуза Заявка 5 1 2 2 7 - 9 5
14. Реймс Заявка 5 1 2 2 9 - 12 5
15. Ницца Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
16. Монако Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
17. Брест Заявка 5 1 1 3 7 - 15 4
18. Страсбург Заявка 5 0 3 2 4 - 6 3
19. Анже Заявка 5 0 2 3 6 - 12 2
20. Аяччо Заявка 5 0 1 4 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 3 3 0 0 7 - 2 9
2. Лион Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
3. Ланс Заявка 3 3 0 0 10 - 5 9
4. Монпелье Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
5. Ренн Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
6. ПСЖ Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
7. Нант Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
8. Осер Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Лорьян Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Труа Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
11. Клермон Заявка 2 1 0 1 1 - 5 3
12. Лилль Заявка 3 1 0 2 6 - 10 3
13. Страсбург Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
14. Тулуза Заявка 3 0 2 1 3 - 6 2
15. Реймс Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
16. Аяччо Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17. Ницца Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
18. Анже Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
19. Брест Заявка 2 0 1 1 1 - 8 1
20. Монако Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 3 3 0 0 15 - 1 9
2. Марсель Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
3. Ланс Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
4. Лилль Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
5. Монако Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Ницца Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
7. Реймс Заявка 3 1 1 1 6 - 7 4
8. Лорьян Заявка 3 1 1 1 5 - 7 4
9. Монпелье Заявка 2 1 0 1 9 - 5 3
10. Тулуза Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
11. Клермон Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
12. Брест Заявка 3 1 0 2 6 - 7 3
13. Труа Заявка 3 1 0 2 7 - 9 3
14. Осер Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
15. Нант Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16. Лион Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
17. Страсбург Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
18. Ренн Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
19. Анже Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
20. Аяччо Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
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  • — Вылет в Лигу 2
Новости матча
  • Второй тайм
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Анже: 58%, Реймс: 42%.
  • 94'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    94'
    Судья сигнализирует, что Думбия Сулейман из команды Анже поставил подножку. Пострадал Folarin Balogun
  • 94'
    Локо Банзузи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 93'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • Угловой
    92'
    Локо Банзузи из команды Реймс разыграл угловой с правого угла.
  • 92'
    Ousmane Camara ослабляет давление, выбив мяч.
  • 90'
    Folarin Balogun сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    90'
    Г О О О О Л - Флипс Алексис забивает с правой ноги!
  • 90'
    Folarin Balogun выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 90'
    Контроль мяча: Анже: 58%, Реймс: 42%.
  • 89'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Желтая карточка
    89'
    Судье надоело, что Пенц Патрик тянет время и он наказал его горчичником
  • Фол, нарушение
    88'
    Бенталеб Набиль из команды Анже заходит слишком далеко, он валит Флипс Алексис.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Фол, нарушение
      83'
      Судья сигнализирует, что Folarin Balogun из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Ousmane Camara
    • 82'
      Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 82'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 81'
      Буфаль Софьян решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
    • Желтая карточка
      80'
      Martin Adeline - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • Фол, нарушение
      80'
      Martin Adeline из команды Реймс заходит слишком далеко, он валит Буфаль Софьян.
    • 80'
      Контроль мяча: Анже: 55%, Реймс: 45%.
    • 80'
      Абдельамид Юнис из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 80'
      Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 79'
      Бенталеб Набиль выиграл воздушное противоборство у Folarin Balogun.
    • 79'
      Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 79'
      Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 78'
      Тактическая замена. Унтонджи Седрик уходит с поля и его заменяет Дьони Лои
    • Фол, нарушение
      76'
      Судья сигнализирует, что Бенталеб Набиль из команды Анже поставил подножку. Пострадал Folarin Balogun
    • 76'
      Матч возобновлен
    • 75'
      Контроль мяча: Анже: 55%, Реймс: 45%.
    • 75'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 75'
      Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 74'
      Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      74'
      Локо Банзузи из команды Реймс опасно и грубо сыграл. Бенталеб Набиль пострадал.
    • 73'
      Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 70'
      Контроль мяча: Анже: 52%, Реймс: 48%.
    • Описание гола
      70'
      Г О О О О О Л - Folarin Balogun из команды Реймс забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Поль Бернардони прыгнул не в ту сторону.
    • Фол, нарушение
      69'
      ПЕНАЛЬТИ - Унтонджи Седрик из команды Анже привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Folarin Balogun.
    • 69'
      Тактическая замена. Ито Дзюнъя уходит с поля и его заменяет Флипс Алексис
    • 67'
      Буфаль Софьян сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      67'
      ГОООООЛ - Эну Адриен Анже забивает ударом головой
    • 67'
      Буфаль Софьян из команды Анже своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 65'
      Контроль мяча: Анже: 52%, Реймс: 48%.
    • Фол, нарушение
      65'
      Каюсте Йенс из команды Реймс опасно и грубо сыграл. Аззеддин Унахи пострадал.
    • 65'
      УДАЛЕНИЕ! - Каюсте Йенс удален из-за второго грубого нарушения
    • Желтая карточка
      64'
      Каюсте Йенс из команды Реймс получает желтую после опасной игры.
    • Фол, нарушение
      64'
      Каюсте Йенс из команды Реймс опасно и грубо сыграл. Аззеддин Унахи пострадал.
    • 64'
      Тактическая замена. Салама Амин уходит с поля и его заменяет Абдалла Сима
    • 64'
      Тактическая замена. Зенели Арбер уходит с поля и его заменяет Folarin Balogun
    • 64'
      Тактическая замена. Kamory Doumbia уходит с поля и его заменяет Martin Adeline
    • Фол, нарушение
      63'
      Судья сигнализирует, что Kamory Doumbia из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Ousmane Camara
    • 63'
      Унтонджи Седрик из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      63'
      Зенели Арбер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 63'
      Буфаль Софьян ослабляет давление, выбив мяч.
    • Угловой
      62'
      Ито Дзюнъя из команды Реймс разыграл угловой с правого угла.
    • 62'
      Хорошую попытку сделал Каюсте Йенс. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 62'
      Пенц Патрик из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 61'
      Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе
    • 61'
      Ousmane Camara ослабляет давление, выбив мяч.
    • 61'
      Локо Банзузи выиграл воздушное противоборство у Тиуб Сада.
    • Офсайд
      60'
      Салама Амин из команды Анже в офсайде
    • 60'
      Контроль мяча: Анже: 52%, Реймс: 48%.
    • Описание гола
      59'
      'Г О О О О О Л - Буфаль Софьян из команды Анже забивает с пенальти! Он пробил правой. Патрик Пенц был близок к тому, чтобы отразить мяч.'
    • Желтая карточка
      58'
      Бузи Максим - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • Фол, нарушение
      58'
      ПЕНАЛЬТИ - Бузи Максим из команды Реймс привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Думбия Сулейман.
    • 57'
      Думбия Сулейман выиграл воздушное противоборство у Бузи Максим.
    • 57'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 56'
      Салама Амин не смог попасть в створ ударом издали
    • 55'
      Контроль мяча: Анже: 49%, Реймс: 51%.
    • 55'
      Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 54'
      Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 54'
      Каюсте Йенс ослабляет давление, выбив мяч.
    • 53'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 53'
      ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Салама Амин и попал в каркас ворот!
    • 52'
      Думбия Сулейман из команды Анже своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 52'
      Пенц Патрик взял и забрал мяч на выходе
    • 52'
      Каюсте Йенс ослабляет давление, выбив мяч.
    • Офсайд
      51'
      Ито Дзюнъя из команды Реймс в офсайде
    • 50'
      Аззеддин Унахи нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 50'
      Контроль мяча: Анже: 46%, Реймс: 54%.
    • 49'
      Хорошую попытку сделал Думбия Сулейман. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 48'
      Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 48'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 47'
      Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Офсайд
      47'
      Думбия Сулейман из команды Анже в офсайде
    • Желтая карточка
      46'
      Манетси Маршал из команды Реймс получает желтую после опасной игры.
    • Фол, нарушение
      46'
      Манетси Маршал из команды Реймс опасно и грубо сыграл. Эну Адриен пострадал.
    • 46'
      Тактическая замена. Ванисс Таиби уходит с поля и его заменяет Тиуб Сада
    • 46'
      Тактическая замена. Шабанович Халид уходит с поля и его заменяет Буфаль Софьян
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 47'
      Контроль мяча: Анже: 43%, Реймс: 57%.
    • 45'
      Каюсте Йенс сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      45'
      Г О О О О Л - Ито Дзюнъя забивает с правой ноги!
    • 45'
      Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 45'
      Гравильон Эндрю выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 45'
      Контроль мяча: Анже: 43%, Реймс: 57%.
    • 45'
      Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      44'
      Судья сигнализирует, что Бузи Максим из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Думбия Сулейман
    • 43'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 43'
      Унтонджи Седрик нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
    • 43'
      Агбаду Эммануэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • Угловой
      43'
      Бенталеб Набиль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 42'
      Бузи Максим ослабляет давление, выбив мяч.
    • 41'
      Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 40'
      Ито Дзюнъя из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 40'
      Контроль мяча: Анже: 40%, Реймс: 60%.
    • 40'
      Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Офсайд
      39'
      Ито Дзюнъя из команды Реймс в офсайде
    • 38'
      Бернардони Поль из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 37'
      Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 37'
      Удар от ворот произведет Анже
    • 37'
      Манетси Маршал не смог попасть в створ ударом издали
    • 36'
      Бенталеб Набиль из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 36'
      Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 35'
      Контроль мяча: Анже: 44%, Реймс: 56%.
    • 35'
      Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 34'
      Бамба Абдулайе из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      34'
      Бенталеб Набиль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 33'
      Агбаду Эммануэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 33'
      Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 33'
      Шабанович Халид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 32'
      Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 32'
      Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Офсайд
      31'
      Думбия Сулейман из команды Анже в офсайде
    • 30'
      Контроль мяча: Анже: 46%, Реймс: 54%.
    • 30'
      Унтонджи Седрик успешно блокирует удар.
    • 30'
      Ито Дзюнъя нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 30'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      29'
      Манетси Маршал наказан за толчок Аззеддин Унахи
    • 28'
      Бамба Абдулайе из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      27'
      Аззеддин Унахи задерживает мяч рукой
    • 27'
      Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 26'
      Зенели Арбер пробил со штрафного прямо в стенку
    • Фол, нарушение
      25'
      Ванисс Таиби из команды Анже опасно и грубо сыграл. Манетси Маршал пострадал.
    • 25'
      Контроль мяча: Анже: 47%, Реймс: 53%.
    • 23'
      Зенели Арбер сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      23'
      Г О О О О Л - Манетси Маршал забивает с левой ноги!
    • 23'
      Зенели Арбер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      23'
      Судья сигнализирует, что Зенели Арбер из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Бамба Абдулайе
    • 22'
      Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 22'
      Удар от ворот произведет Анже
    • 22'
      Абдельамид Юнис не смог попасть в створ ударом издали
    • 21'
      Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 21'
      Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 21'
      Реймс контролирует мяч.
    • 21'
      Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 20'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 20'
      Контроль мяча: Анже: 44%, Реймс: 56%.
    • 20'
      Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 19'
      Удар от ворот произведет Анже
    • 19'
      Манетси Маршал не смог попасть в створ ударом издали
    • 19'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 18'
      Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Офсайд
      18'
      Ито Дзюнъя из команды Реймс в офсайде
    • 17'
      Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      16'
      Бенталеб Набиль из команды Анже заходит слишком далеко, он валит Ито Дзюнъя.
    • 15'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 15'
      Аззеддин Унахи не смог попасть в створ ударом издали
    • 15'
      Анже пытается что-то создать.
    • 15'
      Контроль мяча: Анже: 47%, Реймс: 53%.
    • 14'
      Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 14'
      Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      13'
      Судья сигнализирует, что Ито Дзюнъя из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Думбия Сулейман
    • 13'
      Гравильон Эндрю из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      13'
      Судья сигнализирует, что Манетси Маршал из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Эну Адриен
    • 12'
      Ousmane Camara выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 12'
      Удар от ворот произведет Анже
    • 12'
      Зенели Арбер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 11'
      Ито Дзюнъя выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 11'
      Удар от ворот произведет Анже
    • 11'
      Ито Дзюнъя создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 10'
      Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 10'
      Контроль мяча: Анже: 46%, Реймс: 54%.
    • 10'
      Матч возобновлен
    • 9'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 9'
      Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 9'
      Абдельамид Юнис выиграл воздушное противоборство у Бернардони Поль.
    • Офсайд
      8'
      Ито Дзюнъя из команды Реймс в офсайде
    • 8'
      Бенталеб Набиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 7'
      Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • Угловой
      7'
      Бенталеб Набиль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 7'
      Бузи Максим ослабляет давление, выбив мяч.
    • 6'
      Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 5'
      Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 5'
      Контроль мяча: Анже: 58%, Реймс: 42%.
    • 4'
      Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      4'
      Судья сигнализирует, что Ванисс Таиби из команды Анже поставил подножку. Пострадал Манетси Маршал
    • 4'
      Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 3'
      Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 3'
      Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 3'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • Угловой
      3'
      Бенталеб Набиль из команды Анже разыграл угловой с левого угла.
    • 2'
      Гравильон Эндрю из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      2'
      Судья сигнализирует, что Агбаду Эммануэль из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Эну Адриен
    • Фол, нарушение
      1'
      Судья сигнализирует, что Аззеддин Унахи из команды Анже поставил подножку. Пострадал Каюсте Йенс
    • 1'
      Каюсте Йенс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Идет дождь, трудные условия для игроков.
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Анже начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Raymond Kopa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    Анже 32.8% (38)
    X 57.8% (67)
    Реймс 9.5% (11)
    -1
    матч окончится ничьей, со счетом 2:2
    да
    Arii #
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогнозы на матч Анже 2:4 Реймс

    Исход игры
    Анже
    32.8% (38)
    Ничья
    57.8% (67)
    Реймс
    9.5% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    23.21% (26)
    Меньше
    76.79% (86)
    Обе команды забьют
    Да
    74.11% (83)
    Нет
    25.89% (29)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    49.1% (57)
    1:0 Анже
    15.5% (18)
    2:1 Анже
    12.9% (15)
    0:0 Ничья
    6.9% (8)
    1:2 Реймс
    6% (7)
    1:3 Реймс
    1.7% (2)
    2:0 Анже
    1.7% (2)
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