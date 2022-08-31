Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Folarin Balogun выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Судья сигнализирует, что Folarin Balogun из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Ousmane Camara

82' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Удар от ворот произведет Реймс

81' Буфаль Софьян решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

80' Martin Adeline - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

80' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Бенталеб Набиль выиграл воздушное противоборство у Folarin Balogun.

79' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

76' Матч возобновлен

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

70' Г О О О О О Л - Folarin Balogun из команды Реймс забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Поль Бернардони прыгнул не в ту сторону.

67' Буфаль Софьян из команды Анже своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

64' Тактическая замена. Салама Амин уходит с поля и его заменяет Абдалла Сима

64' Тактическая замена. Зенели Арбер уходит с поля и его заменяет Folarin Balogun

64' Тактическая замена. Kamory Doumbia уходит с поля и его заменяет Martin Adeline

63' Судья сигнализирует, что Kamory Doumbia из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Ousmane Camara

63' Зенели Арбер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

62' Хорошую попытку сделал Каюсте Йенс . Удар в створ, но вратарь начеку

61' Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе

61' Ousmane Camara ослабляет давление, выбив мяч.

59' 'Г О О О О О Л - Буфаль Софьян из команды Анже забивает с пенальти! Он пробил правой. Патрик Пенц был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

58' Бузи Максим - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

57' Удар от ворот произведет Реймс

56' Салама Амин не смог попасть в створ ударом издали

55' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Удар от ворот произведет Реймс

53' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Салама Амин и попал в каркас ворот!

52' Думбия Сулейман из команды Анже своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

52' Пенц Патрик взял и забрал мяч на выходе

50' Аззеддин Унахи нанес удар, но тот был заблокирован.

49' Хорошую попытку сделал Думбия Сулейман . Удар в створ, но вратарь начеку

48' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Удар от ворот произведет Реймс

47' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Тактическая замена. Ванисс Таиби уходит с поля и его заменяет Тиуб Сада