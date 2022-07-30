Стадион: Рейн Энерги
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Результаты последних матчей
Виктория Кёльн
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Виктория Кёльн - Мюнхен-1860 1:1 Фрайбург-2 - Виктория Кёльн 1:0 Виктория Кёльн - Динамо Дрезден 2:1 Рот-Вайсс Эссен - Виктория Кёльн 1:4
Виктория Кёльн - Веен Висбаден 1:0 Кобленц - Виктория Кёльн 0:2 Вальдхоф - Виктория Кёльн 3:1 Виктория Кёльн - Астерас 1:2 Боруссия М - Виктория Кёльн 5:2 Ситтард - Виктория Кёльн 2:3 Ремшейд - Виктория Кёльн 0:7 Цюрих - Виктория Кёльн 3:1 Айнтрахт Бр - Виктория Кёльн 0:1 Виктория Кёльн - Кайзерслаутерн 2:0 Галлешер - Виктория Кёльн 1:1 Виктория Кёльн - Меппен 1:1 Магдебург - Виктория Кёльн 4:2 Виктория Кёльн - Боруссия-2 Д 0:2 Вюрцбург Кикерс - Виктория Кёльн 0:1 Виктория Кёльн - Веен Висбаден 2:1
Бавария
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Бавария - Боруссия М 1:1 Бохум - Бавария 0:7 Бавария - Вольфсбург 2:0 Айнтрахт Фр - Бавария 1:6
РБ Лейпциг - Бавария 3:5 Бавария - Манчестер Сити 0:1 Ди Си Юнайтед - Бавария 2:6 Вольфсбург - Бавария 2:2 Бавария - Штуттгарт 2:2 Майнц - Бавария 3:1 Бавария - Боруссия Д 3:1 Арминия - Бавария 0:3 Бавария - Вильярреал 1:1 Бавария - Аугсбург 1:0 Вильярреал - Бавария 1:0 Фрайбург - Бавария 1:4 Бавария - Унион Берлин 4:0 Хоффенхайм - Бавария 1:1 Бавария - Ред Булл Зальцбург 7:1 Бавария - Байер Л 1:1
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Виктория Кёльн - Бавария
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