Стадион: Энфилд
История личных встреч
Ливерпуль
Ньюкасл
19 матчей
84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
78.9%
5.3%
15.8%
15 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
78.9%
21.1%
15 побед 0 ничьих 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 6 побед
26 матчей
61.5%
23.1%
15.4%
16 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
57.7%
26.9%
15.4%
15 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
57.7%
19.2%
23.1%
15 побед 5 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диас Луис
|3
|0.75
|Фирмино Роберто
|2
|0.5
|Салах Мохамед
|2
|0.5
|Нуньес Дарвин
|1
|0.25
|Ван Дейк Виргил
|1
|0.25
|Карвалью Фабиу
|1
|0.25
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0.25
|Эллиотт Харви
|1
|0.25
|Цимикас Костас
|0
|0
|Милнер Джеймс
|0
|0
|Робертсон Эндрю
|0
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уилсон Каллум
|2
|0.5
|Сен-Максимен Аллан
|1
|0.25
|Триппьер Киран
|1
|0.25
|Шёр Фабиан
|1
|0.25
|Альмирон Мигель
|1
|0.25
|Жоэлинтон
|0
|0
Карточки
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нуньес Дарвин
|0
|1
|Цимикас Костас
|1
|0
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0
|Диас Луис
|1
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шёр Фабиан
|3
|0
|Жоэлинтон
|2
|0
|Триппьер Киран
|1
|0
|Сен-Максимен Аллан
|1
|0
|Гимараэс Бруно
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
1
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
1
100%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
5
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
1
20%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
12
6
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
2
17%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
4
33%
2
33%
76-90
Пропущено
6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
25%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ливерпуль
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ливерпуль - Борнмут 9:0 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм - Ливерпуль 2:2
Ливерпуль - Страсбург 0:3 Ливерпуль - Манчестер Сити 3:1 Ред Булл Зальцбург - Ливерпуль 1:0 РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:5 Ливерпуль - Кристал Пэлас 2:0 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:0 Ливерпуль - Реал Мадрид 0:1 Ливерпуль - Вулверхэмптон 3:1 Саутгемптон - Ливерпуль 1:2 Челси - Ливерпуль 0:0 Астон Вилла - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Тоттенхэм 1:1 Вильярреал - Ливерпуль 2:3 Ньюкасл - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Вильярреал 2:0 Ливерпуль - Эвертон 2:0
Ньюкасл
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:1 Транмир - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Манчестер Сити 3:3 Брайтон - Ньюкасл 0:0
Ньюкасл - Ноттингем Форест 2:0 Ньюкасл - Атлетик Б 2:1 Ньюкасл - Аталанта 1:0 Бенфика - Ньюкасл 3:2 Майнц - Ньюкасл 1:0 Ньюкасл - Мюнхен-1860 3:0 Ньюкасл - Гейтсхед 5:1 Бёрнли - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Арсенал 2:0 Манчестер Сити - Ньюкасл 5:0 Ньюкасл - Ливерпуль 0:1 Норвич - Ньюкасл 0:3 Ньюкасл - Кристал Пэлас 1:0 Ньюкасл - Лестер 2:1 Ньюкасл - Вулверхэмптон 1:0 Тоттенхэм - Ньюкасл 5:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 3
|12
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|13 - 5
|10
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 3
|10
|4.
|Брайтон
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|5.
|Лидс
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|6.
|Челси
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|7.
|Ньюкасл
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 7
|6
|9.
|Ливерпуль
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|13 - 5
|5
|10.
|Фулхэм
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 6
|5
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|13.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|15.
|Вест Хэм
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|1 - 5
|3
|16.
|Борнмут
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 16
|3
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|18.
|Эвертон
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|19.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|20.
|Лестер
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|6 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|2.
|Тоттенхэм
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Лидс
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Арсенал
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|10 - 1
|4
|6.
|Фулхэм
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|7.
|Брентфорд
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|8.
|Ньюкасл
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|9.
|Челси
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|10.
|Брайтон
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|14.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|15.
|Борнмут
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|16.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|17.
|Эвертон
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|19.
|Лестер
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|20.
|Вест Хэм
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Брайтон
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|Манчестер Сити
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|6.
|Саутгемптон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|7.
|Челси
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|9.
|Ньюкасл
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Эвертон
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|Лидс
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|Фулхэм
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|15.
|Ливерпуль
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|16.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|18.
|Лестер
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|19.
|Борнмут
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 13
|0
|20.
|Астон Вилла
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
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Прогнозы на матч Ливерпуль - Ньюкасл
Исход игры
Ливерпуль
97.1% (33)
Ничья
2.9% (1)
Ньюкасл
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
67.65% (23)
Меньше
32.35% (11)
Обе команды забьют
Да
58.82% (20)
Нет
41.18% (14)
Популярный счёт
2:0 Ливерпуль
26.5% (9)
2:1 Ливерпуль
26.5% (9)
3:1 Ливерпуль
20.6% (7)
3:0 Ливерпуль
8.8% (3)
1:0 Ливерпуль
5.9% (2)
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