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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Ливерпуль
 
Позже
Ньюкасл
Прогнозы 34
Ливерпуль 97.1% (33)
X 2.9% (1)
Ньюкасл 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ливерпуль
Ничья
Ньюкасл
1.38
6.15
9.62
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Ливерпуль
Ньюкасл

19 матчей

84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

78.9%
5.3%
15.8%
15 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

78.9%
21.1%
15 побед 0 ничьих 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 6 побед

26 матчей

61.5%
23.1%
15.4%
16 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

57.7%
26.9%
15.4%
15 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

57.7%
19.2%
23.1%
15 побед 5 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
ПЛ
3:1
ПЛ
2:3
ПЛ
4:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:6
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
3:0
ПЛ
3:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:5
ПЛ
3:0
ПЛ
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диас Луис 3 0.75
Фирмино Роберто 2 0.5
Салах Мохамед 2 0.5
Нуньес Дарвин 1 0.25
Ван Дейк Виргил 1 0.25
Карвалью Фабиу 1 0.25
Александер-Арнольд Трент 1 0.25
Эллиотт Харви 1 0.25
Цимикас Костас 0 0
Милнер Джеймс 0 0
Робертсон Эндрю 0 0
Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уилсон Каллум 2 0.5
Сен-Максимен Аллан 1 0.25
Триппьер Киран 1 0.25
Шёр Фабиан 1 0.25
Альмирон Мигель 1 0.25
Жоэлинтон 0 0

Карточки

Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нуньес Дарвин 0 1
Цимикас Костас 1 0
Александер-Арнольд Трент 1 0
Диас Луис 1 0
Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шёр Фабиан 3 0
Жоэлинтон 2 0
Триппьер Киран 1 0
Сен-Максимен Аллан 1 0
Гимараэс Бруно 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
1
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
1
100%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
5
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
1
20%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

12
6
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
2
17%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
4
33%
2
33%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
25%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ливерпуль - Борнмут 9:0 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм - Ливерпуль 2:2
Ливерпуль - Страсбург 0:3 Ливерпуль - Манчестер Сити 3:1 Ред Булл Зальцбург - Ливерпуль 1:0 РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:5 Ливерпуль - Кристал Пэлас 2:0 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:0 Ливерпуль - Реал Мадрид 0:1 Ливерпуль - Вулверхэмптон 3:1 Саутгемптон - Ливерпуль 1:2 Челси - Ливерпуль 0:0 Астон Вилла - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Тоттенхэм 1:1 Вильярреал - Ливерпуль 2:3 Ньюкасл - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Вильярреал 2:0 Ливерпуль - Эвертон 2:0
Ньюкасл
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:1 Транмир - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Манчестер Сити 3:3 Брайтон - Ньюкасл 0:0
Ньюкасл - Ноттингем Форест 2:0 Ньюкасл - Атлетик Б 2:1 Ньюкасл - Аталанта 1:0 Бенфика - Ньюкасл 3:2 Майнц - Ньюкасл 1:0 Ньюкасл - Мюнхен-1860 3:0 Ньюкасл - Гейтсхед 5:1 Бёрнли - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Арсенал 2:0 Манчестер Сити - Ньюкасл 5:0 Ньюкасл - Ливерпуль 0:1 Норвич - Ньюкасл 0:3 Ньюкасл - Кристал Пэлас 1:0 Ньюкасл - Лестер 2:1 Ньюкасл - Вулверхэмптон 1:0 Тоттенхэм - Ньюкасл 5:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 4 4 0 0 11 - 3 12
2. Манчестер Сити Заявка 4 3 1 0 13 - 5 10
3. Тоттенхэм Заявка 4 3 1 0 9 - 3 10
4. Брайтон Заявка 4 3 1 0 5 - 1 10
5. Лидс Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
6. Челси Заявка 4 2 1 1 5 - 6 7
7. Ньюкасл Заявка 4 1 3 0 6 - 4 6
8. Манчестер Юнайтед Заявка 4 2 0 2 4 - 7 6
9. Ливерпуль Заявка 4 1 2 1 13 - 5 5
10. Фулхэм Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
11. Брентфорд Заявка 4 1 2 1 9 - 6 5
12. Кристал Пэлас Заявка 4 1 1 2 6 - 8 4
13. Ноттингем Форест Заявка 4 1 1 2 2 - 5 4
14. Саутгемптон Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
15. Вест Хэм Заявка 4 1 0 3 1 - 5 3
16. Борнмут Заявка 4 1 0 3 2 - 16 3
17. Астон Вилла Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
18. Эвертон Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
19. Вулверхэмптон Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
20. Лестер Заявка 4 0 1 3 6 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
2. Тоттенхэм Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Лидс Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Арсенал Заявка 2 2 0 0 6 - 3 6
5. Ливерпуль Заявка 2 1 1 0 10 - 1 4
6. Фулхэм Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
7. Брентфорд Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
8. Ньюкасл Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
9. Челси Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
10. Брайтон Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
11. Кристал Пэлас Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Астон Вилла Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
13. Манчестер Юнайтед Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
14. Ноттингем Форест Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
15. Борнмут Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
16. Вулверхэмптон Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
17. Эвертон Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
18. Саутгемптон Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
19. Лестер Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
20. Вест Хэм Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Брайтон Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Тоттенхэм Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
4. Манчестер Сити Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
5. Вест Хэм Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
6. Саутгемптон Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
7. Челси Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
8. Манчестер Юнайтед Заявка 2 1 0 1 1 - 4 3
9. Ньюкасл Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Эвертон Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
11. Лидс Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
12. Фулхэм Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Брентфорд Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
14. Кристал Пэлас Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
15. Ливерпуль Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
16. Ноттингем Форест Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17. Вулверхэмптон Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
18. Лестер Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
19. Борнмут Заявка 2 0 0 2 0 - 13 0
20. Астон Вилла Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Ньюкасл от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 августа 2022, осталось 2 дня 13 часов 20 минут.

    Главный судья: Марринер Андре

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 34
    Ливерпуль 97.1% (33)
    X 2.9% (1)
    Ньюкасл 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ливерпуль
    Ничья
    Ньюкасл
    1.38
    6.15
    9.62
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Ливерпуль - Ньюкасл онлайн

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    Прогнозы на матч Ливерпуль - Ньюкасл

    Исход игры
    Ливерпуль
    97.1% (33)
    Ничья
    2.9% (1)
    Ньюкасл
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.65% (23)
    Меньше
    32.35% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    58.82% (20)
    Нет
    41.18% (14)
    Популярный счёт
    2:0 Ливерпуль
    26.5% (9)
    2:1 Ливерпуль
    26.5% (9)
    3:1 Ливерпуль
    20.6% (7)
    3:0 Ливерпуль
    8.8% (3)
    1:0 Ливерпуль
    5.9% (2)
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    Ньюкасл
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