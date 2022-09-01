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США: МЛС

2022

Стадион:
Нью-Йорк Сити
0:1
Первый тайм: 27'
Ди Си Юнайтед
0'
23' Желтая карточка
Одои-Атсем Крис
0:1
24' Гол
Камара Ола
25' Желтая карточка

Ход матча

23'
 
Одои-Атсем Крис
24'
0:1
Камара Ола
(Дуркин Кристофер)
25'
 
Лучшие коэффициенты
Нью-Йорк Сити
Ничья
Ди Си Юнайтед
1.50
4.90
6.40
Все Коэффициенты
1
Джонсон
Шон
3
Тиннерхольм
Антон
4
Шано
Максим
24
Грей
Тэйвон
12
Амундсен
Мальте
26
Асеведо
Николас
80
Хаак
Джастин
38
Перейра
Габриэл
20
Родригес
Сантьяго
9
Эбер
Араужо
43
Talles
Magno
32
Очоа
Дэвид
14
Найяр
Энди
15
Бирнбом
Стив
23
Пинс
Донован
3
Одои-Атсем
Крис
8
Дуркин
Кристофер
44
Палссон
Виктор
6
Каноуз
Расселл
22
Берри
Мигель
77
Martín
Rodríguez1
9
Камара
Ола
Нью-Йорк Сити
4-2-3-1
Ди Си Юнайтед
4-3-1-2

История личных встреч

Нью-Йорк Сити
Ди Си Юнайтед

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы

18 матчей

55.6%
16.7%
27.7%
10 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
6 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

50%
38.9%
11.1%
9 побед 7 ничьих 2 победы

История матчей

М
0:2
М
6:0
М
2:1
М
2:1
М
4:1
М
0:0
ОК
1:2
М
0:2
М
0:0
М
3:1
М
1:1
М
2:1
М
4:0
М
3:1
М
3:2
М
0:2
М
2:1
М
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастельянос Валентин 13 (5) 0.46
Talles Magno 6 (1) 0.21
Перейра Габриэл 6 0.21
Эбер Араужо 6 (1) 0.21
Хавьер Тиаго 5 0.18
Родригес Сантьяго 3 0.11
Калленс Александр 3 0.11
Моралес Максимильяно 2 0.07
Паркс Китон 2 0.07
Шано Максим 1 0.04
Глостер Кристофер 1 0.04
Моралес Альфредо 0 0
Жассон Андрес 0 0
Ди Си Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фунтас Таксиархис 11 0.39
Камара Ола 8 (1) 0.29
Эстрада Майкл 4 (1) 0.14
Nigel Robertha 1 0.04
Дуркин Кристофер 1 0.04
Каноуз Расселл 1 0.04
Смит Кимарни 1 0.04
Моррисон Равел 1 0.04
Флорес Эдисон 1 0.04
Бирнбом Стив 1 0.04
Грессель Юлиан 0 0
Найяр Энди 0 0
Смит Брэд 0 0
Drew Skundrich 0 0
Jackson Hopkins 0 0

Карточки

Нью-Йорк Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Моралес Альфредо 8 1
Родригес Сантьяго 9 0
Кастельянос Валентин 9 0
Калленс Александр 5 0
Асеведо Николас 5 0
Шано Максим 4 0
Моралес Максимильяно 3 0
Мартинс Тьяго II 3 0
Амундсен Мальте 3 0
Хаак Джастин 3 0
Паркс Китон 2 0
Talles Magno 2 0
Хавьер Тиаго 1 0
Тиннерхольм Антон 1 0
Джонсон Шон 1 0
Зелалем Гедион 1 0
Грей Тэйвон 1 0
Жассон Андрес 1 0
Ди Си Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бирнбом Стив 5 1
Найяр Энди 6 0
Хайнс-Айк Брендан 5 0
Дуркин Кристофер 3 1
Каноуз Расселл 4 0
Одои-Атсем Крис 4 0
Jackson Hopkins 4 0
Sofiane Djeffal 3 0
Камара Ола 1 1
Грессель Юлиан 2 0
Смит Брэд 2 0
Nigel Robertha 2 0
Drew Skundrich 2 0
Ньеман Моузес 0 1
Ромо Рафаэль 1 0
Палссон Виктор 1 0
Моррисон Равел 1 0
Фунтас Таксиархис 1 0
Флорес Эдисон 1 0
Эстрада Майкл 1 0
Альфаро Тони 1 0
Очоа Дэвид 1 0
Перес Эдриен 1 0
Йоу Гриффин 1 0
Gaoussou Samake 1 0
Пинс Донован 1 0
Sami Guediri 1 0

Голы по времени матча

Забито

31
14
13 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 5
16 Не забивали 20
6
19%
4
29%
1-15
3
10%
0
0%
16-30
4
13%
1
7%
31-45
8
26%
3
21%
46-60
5
16%
2
14%
61-75
5
16%
4
29%
76-90

Пропущено

15
30
6 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 18
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 12
3
20%
2
7%
1-15
2
13%
5
17%
16-30
1
7%
5
17%
31-45
2
13%
7
23%
46-60
1
7%
9
30%
61-75
6
40%
2
7%
76-90

Забито

18
18
11 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
16 Не забивали 18
1
6%
1
6%
1-15
3
17%
2
11%
16-30
7
39%
7
39%
31-45
3
17%
3
17%
46-60
2
11%
1
6%
61-75
2
11%
4
22%
76-90

Пропущено

17
26
10 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 11
4
24%
5
19%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
2
12%
7
27%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
3
18%
3
12%
61-75
4
24%
9
35%
76-90

Забито

49
32
24 В 1-м тайме 15
25 Во 2-м тайме 17
14 Забивали первыми 9
5 Не забивали 11
7
14%
5
16%
1-15
6
12%
2
6%
16-30
11
22%
8
25%
31-45
11
22%
6
19%
46-60
7
14%
3
9%
61-75
7
14%
8
25%
76-90

Пропущено

32
56
16 В 1-м тайме 24
16 Во 2-м тайме 32
10 Пропускали первыми 17
14 Не пропускали 23
7
22%
7
13%
1-15
6
19%
5
9%
16-30
3
9%
12
21%
31-45
2
6%
9
16%
46-60
4
13%
12
21%
61-75
10
31%
11
20%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 2:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 0:2 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 1:3 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 3:2
Коламбус Кру - Нью-Йорк Сити 3:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Сити 0:0 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 0:1 Даллас - Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 4:2 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 2:2 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 4:4 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 3:0 Нью-Йорк Сити - Колорадо Рэпидс 1:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:2 Нью-Йорк Сити - Коламбус Кру 2:0
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:2 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 0:6 Лос-Анджелес - Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед 1:0
Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 3:0 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 2:1 Ди Си Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Ди Си Юнайтед - Бавария 2:6 Миннесота Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 2:2 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 7:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 3:5 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 1:3 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 4:1 Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:2 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 2:1 29 16 9 4 59 - 21 57
2. Клёб де Фут Монреаль 0:1 28 15 4 9 49 - 42 49
3. Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 29 13 8 8 45 - 34 47
4. Нью-Йорк Сити 0:1 28 13 6 9 49 - 33 45
5. Орландо Сити 27 11 6 10 32 - 38 39
6. Коламбус Кру 0:0 26 8 13 5 36 - 29 37
7. Интер Майами 0:0 28 10 7 11 35 - 45 37
8. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 28 8 11 9 39 - 42 35
9. Цинциннати 27 8 11 8 45 - 48 35
10. Торонто 0:1 29 9 6 14 42 - 48 33
11. Атланта Юнайтед 1:2 28 8 9 11 40 - 44 33
12. Шарлотт 28 10 2 16 34 - 44 32
13. Чикаго Файр 0:0 28 8 7 13 28 - 38 31
14. Ди Си Юнайтед 1:0 28 7 4 17 31 - 58 25

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 26 17 3 6 54 - 30 54
2. Остин 27 15 6 6 59 - 37 51
3. Миннесота Юнайтед 27 13 5 9 44 - 37 44
4. Даллас 29 11 10 8 40 - 33 43
5. Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 27 12 4 11 43 - 38 40
6. Нэшвилл 28 10 9 9 41 - 36 39
7. Реал Солт-Лейк 27 10 9 8 35 - 36 39
8. Портленд Тимберс 28 8 12 8 45 - 45 36
9. Ванкувер Уайткэпс 28 9 7 12 32 - 49 34
10. Сиэтл Саундерс 27 10 3 14 36 - 36 33
11. Колорадо Рэпидс 27 8 8 11 37 - 46 32
12. Спортинг Канзас-Сити 28 8 5 15 31 - 49 29
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 27 6 9 12 42 - 55 27
14. Хьюстон Динамо 27 7 5 15 33 - 45 26

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 2:1 15 10 5 0 38 - 8 35
2. Нью-Йорк Сити 0:1 14 8 3 3 31 - 16 27
3. Интер Майами 0:0 14 8 3 3 27 - 23 27
4. Атланта Юнайтед 1:2 14 7 4 3 26 - 20 25
5. Шарлотт 14 8 0 6 21 - 14 24
6. Клёб де Фут Монреаль 0:1 14 7 2 5 24 - 17 23
7. Торонто 0:1 15 7 2 6 25 - 23 23
8. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 14 5 6 3 17 - 14 21
9. Коламбус Кру 0:0 13 5 5 3 18 - 11 20
10. Чикаго Файр 0:0 14 5 4 5 12 - 12 19
11. Цинциннати 14 4 6 4 27 - 24 18
12. Орландо Сити 13 6 0 7 17 - 24 18
13. Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 14 4 5 5 22 - 19 17
14. Ди Си Юнайтед 1:0 14 4 3 7 18 - 26 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 14 11 2 1 34 - 13 35
2. Даллас 15 8 4 3 24 - 13 28
3. Колорадо Рэпидс 14 7 5 2 23 - 13 26
4. Реал Солт-Лейк 13 7 4 2 20 - 12 25
5. Остин 13 7 4 2 36 - 19 25
6. Миннесота Юнайтед 14 7 4 3 24 - 16 25
7. Портленд Тимберс 14 6 6 2 24 - 16 24
8. Ванкувер Уайткэпс 14 7 3 4 18 - 19 24
9. Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 14 7 2 5 28 - 21 23
10. Сиэтл Саундерс 13 7 1 5 21 - 15 22
11. Спортинг Канзас-Сити 14 6 2 6 17 - 16 20
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 13 5 5 3 24 - 23 20
13. Нэшвилл 13 4 5 4 21 - 17 17
14. Хьюстон Динамо 13 4 4 5 18 - 17 16

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 15 9 3 3 23 - 15 30
2. Клёб де Фут Монреаль 0:1 14 8 2 4 25 - 25 26
3. Филадельфия Юнион 2:1 14 6 4 4 21 - 13 22
4. Орландо Сити 14 5 6 3 15 - 14 21
5. Нью-Йорк Сити 0:1 14 5 3 6 18 - 17 18
6. Коламбус Кру 0:0 13 3 8 2 18 - 18 17
7. Цинциннати 13 4 5 4 18 - 24 17
8. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 14 3 5 6 22 - 28 14
9. Чикаго Файр 0:0 14 3 3 8 16 - 26 12
10. Интер Майами 0:0 14 2 4 8 8 - 22 10
11. Торонто 0:1 14 2 4 8 17 - 25 10
12. Ди Си Юнайтед 1:0 14 3 1 10 13 - 32 10
13. Шарлотт 14 2 2 10 13 - 30 8
14. Атланта Юнайтед 1:2 14 1 5 8 14 - 24 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 14 8 2 4 23 - 18 26
2. Нэшвилл 15 6 4 5 20 - 19 22
3. Лос-Анджелес 12 6 1 5 20 - 17 19
4. Миннесота Юнайтед 13 6 1 6 20 - 21 19
5. Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 13 5 2 6 15 - 17 17
6. Даллас 14 3 6 5 16 - 20 15
7. Реал Солт-Лейк 14 3 5 6 15 - 24 14
8. Портленд Тимберс 14 2 6 6 21 - 29 12
9. Сиэтл Саундерс 14 3 2 9 15 - 21 11
10. Хьюстон Динамо 14 3 1 10 15 - 28 10
11. Ванкувер Уайткэпс 14 2 4 8 14 - 30 10
12. Спортинг Канзас-Сити 14 2 3 9 14 - 33 9
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 14 1 4 9 18 - 32 7
14. Колорадо Рэпидс 13 1 3 9 14 - 33 6
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    25'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Камара Ола бьет в цель!
  • Желтая карточка
    23'
    Одои-Атсем Крис получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Нью-Йорк Сити
Ничья
Ди Си Юнайтед
1.50
4.90
6.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Нью-Йорк Сити 0:1 Ди Си Юнайтед онлайн

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