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США: МЛС

2022

Стадион:
Нью-Йорк Сити
1:2
Конец матча
Ди Си Юнайтед
0'
22' Желтая карточка
Одои-Атсем Крис
0:1
24' Гол
Камара Ола
25' Желтая карточка
Martín Rodríguez1
1:1
27' Гол
Эбер Араужо
56' Желтая карточка
Асеведо Николас
1:2
57' Гол
Бирнбом Стив
62' Желтая карточка
Амундсен Мальте
69' Желтая карточка
Vuk Latinovich
90' Желтая карточка
Kristian Fletcher
90'+6
1
Джонсон
Шон
3
Тиннерхольм
Антон
24
Грей
Тэйвон
4
Шано
Максим
12
Амундсен
Мальте
26
Асеведо
Николас
80
Хаак
Джастин
38
Перейра
Габриэл
20
Родригес
Сантьяго
43
Talles
Magno
9
Эбер
Араужо
32
Очоа
Дэвид
3
Одои-Атсем
Крис
23
Пинс
Донован
15
Бирнбом
Стив
14
Найяр
Энди
8
Дуркин
Кристофер
44
Палссон
Виктор
6
Каноуз
Расселл
77
Martín
Rodríguez1
22
Берри
Мигель
9
Камара
Ола
Нью-Йорк Сити
4-2-3-1
Ди Си Юнайтед
4-4-2

История личных встреч

Нью-Йорк Сити
Ди Си Юнайтед

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы

18 матчей

55.6%
16.7%
27.7%
10 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
6 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

50%
38.9%
11.1%
9 побед 7 ничьих 2 победы

История матчей

М
0:2
М
6:0
М
2:1
М
2:1
М
4:1
М
0:0
ОК
1:2
М
0:2
М
0:0
М
3:1
М
1:1
М
2:1
М
4:0
М
3:1
М
3:2
М
0:2
М
2:1
М
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастельянос Валентин 13 (5) 0.46
Эбер Араужо 7 (1) 0.25
Talles Magno 6 (1) 0.21
Перейра Габриэл 6 0.21
Хавьер Тиаго 5 0.18
Родригес Сантьяго 3 0.11
Калленс Александр 3 0.11
Моралес Максимильяно 2 0.07
Паркс Китон 2 0.07
Шано Максим 1 0.04
Глостер Кристофер 1 0.04
Моралес Альфредо 0 0
Амундсен Мальте 0 0
Жассон Андрес 0 0
Ди Си Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фунтас Таксиархис 11 0.39
Камара Ола 9 (1) 0.32
Эстрада Майкл 4 (1) 0.14
Бирнбом Стив 2 0.07
Nigel Robertha 1 0.04
Дуркин Кристофер 1 0.04
Каноуз Расселл 1 0.04
Смит Кимарни 1 0.04
Моррисон Равел 1 0.04
Флорес Эдисон 1 0.04
Грессель Юлиан 0 0
Найяр Энди 0 0
Смит Брэд 0 0
Drew Skundrich 0 0
Martín Rodríguez1 0 0
Jackson Hopkins 0 0

Карточки

Нью-Йорк Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Моралес Альфредо 8 1
Родригес Сантьяго 9 0
Кастельянос Валентин 9 0
Асеведо Николас 6 0
Калленс Александр 5 0
Шано Максим 4 0
Амундсен Мальте 4 0
Моралес Максимильяно 3 0
Мартинс Тьяго II 3 0
Хаак Джастин 3 0
Паркс Китон 2 0
Talles Magno 2 0
Хавьер Тиаго 1 0
Тиннерхольм Антон 1 0
Джонсон Шон 1 0
Зелалем Гедион 1 0
Грей Тэйвон 1 0
Жассон Андрес 1 0
Vuk Latinovich 1 0
Ди Си Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бирнбом Стив 5 1
Найяр Энди 6 0
Хайнс-Айк Брендан 5 0
Дуркин Кристофер 3 1
Каноуз Расселл 4 0
Одои-Атсем Крис 4 0
Jackson Hopkins 4 0
Sofiane Djeffal 3 0
Камара Ола 1 1
Грессель Юлиан 2 0
Смит Брэд 2 0
Nigel Robertha 2 0
Drew Skundrich 2 0
Ньеман Моузес 0 1
Ромо Рафаэль 1 0
Палссон Виктор 1 0
Моррисон Равел 1 0
Фунтас Таксиархис 1 0
Флорес Эдисон 1 0
Эстрада Майкл 1 0
Альфаро Тони 1 0
Очоа Дэвид 1 0
Перес Эдриен 1 0
Йоу Гриффин 1 0
Gaoussou Samake 1 0
Пинс Донован 1 0
Martín Rodríguez1 1 0
Sami Guediri 1 0
Kristian Fletcher 1 0

Голы по времени матча

Забито

32
16
14 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 6
16 Не забивали 20
6
19%
4
25%
1-15
4
13%
1
6%
16-30
4
13%
1
6%
31-45
8
25%
4
25%
46-60
5
16%
2
13%
61-75
5
16%
4
25%
76-90

Пропущено

17
31
7 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 13
3
18%
2
6%
1-15
3
18%
6
19%
16-30
1
6%
5
16%
31-45
3
18%
7
23%
46-60
1
6%
9
29%
29%
61-75
6
35%
2
6%
76-90

Забито

18
18
11 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
17 Не забивали 19
1
6%
1
6%
1-15
3
17%
2
11%
16-30
7
39%
7
39%
31-45
3
17%
3
17%
46-60
2
11%
1
6%
61-75
2
11%
4
22%
76-90

Пропущено

17
26
10 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 11
4
24%
5
19%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
2
12%
7
27%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
3
18%
3
12%
61-75
4
24%
9
35%
76-90

Забито

50
34
25 В 1-м тайме 16
25 Во 2-м тайме 18
14 Забивали первыми 10
5 Не забивали 11
7
14%
5
15%
1-15
7
14%
3
9%
16-30
11
22%
8
24%
31-45
11
22%
7
21%
46-60
7
14%
3
9%
61-75
7
14%
8
24%
76-90

Пропущено

34
57
17 В 1-м тайме 25
17 Во 2-м тайме 32
11 Пропускали первыми 17
15 Не пропускали 24
7
21%
7
12%
1-15
7
21%
6
11%
16-30
3
9%
12
21%
31-45
3
9%
9
16%
46-60
4
12%
12
21%
61-75
10
29%
29%
11
19%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 2:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 0:2 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 1:3 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 3:2
Коламбус Кру - Нью-Йорк Сити 3:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Сити 0:0 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 0:1 Даллас - Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 4:2 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 2:2 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 4:4 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 3:0 Нью-Йорк Сити - Колорадо Рэпидс 1:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:2 Нью-Йорк Сити - Коламбус Кру 2:0
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:2 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 0:6 Лос-Анджелес - Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед 1:0
Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 3:0 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 2:1 Ди Си Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Ди Си Юнайтед - Бавария 2:6 Миннесота Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 2:2 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 7:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 3:5 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 1:3 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 4:1 Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:2 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 29 16 9 4 61 - 21 57
2. Клёб де Фут Монреаль 28 15 4 9 49 - 42 49
3. Нью-Йорк Ред Буллз 29 13 8 8 45 - 34 47
4. Нью-Йорк Сити 28 13 6 9 50 - 34 45
5. Орландо Сити 28 12 6 10 35 - 40 42
6. Коламбус Кру 26 9 12 5 37 - 29 39
7. Интер Майами 28 10 6 12 35 - 46 36
8. Нью-Инглэнд Революшн 28 8 11 9 39 - 42 35
9. Цинциннати 27 8 11 8 45 - 48 35
10. Торонто 29 9 7 13 44 - 49 34
11. Атланта Юнайтед 28 8 9 11 40 - 46 33
12. Шарлотт 28 10 2 16 34 - 44 32
13. Чикаго Файр 28 8 7 13 28 - 38 31
14. Ди Си Юнайтед 28 7 4 17 32 - 59 25

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 27 17 3 7 55 - 32 54
2. Остин 0:1 28 15 6 7 59 - 38 51
3. Миннесота Юнайтед 0:3 28 13 5 10 44 - 40 44
4. Даллас 29 11 10 8 40 - 33 43
5. Нэшвилл 29 11 9 9 45 - 37 42
6. Реал Солт-Лейк 3:0 28 11 9 8 38 - 36 42
7. Портленд Тимберс 1:0 29 9 12 8 46 - 45 39
8. Лос-Анджелес Гэлакси 27 11 5 11 44 - 40 38
9. Ванкувер Уайткэпс 28 9 7 12 32 - 49 34
10. Сиэтл Саундерс 28 10 3 15 38 - 39 33
11. Колорадо Рэпидс 28 8 8 12 38 - 50 32
12. Спортинг Канзас-Сити 28 8 5 15 31 - 49 29
13. Хьюстон Динамо 28 8 5 15 35 - 46 29
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 27 6 9 12 42 - 55 27

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 15 10 5 0 40 - 8 35
2. Нью-Йорк Сити 14 8 3 3 32 - 17 27
3. Интер Майами 14 8 3 3 27 - 23 27
4. Атланта Юнайтед 14 7 4 3 26 - 20 25
5. Торонто 15 7 3 5 27 - 24 24
6. Шарлотт 14 8 0 6 21 - 14 24
7. Клёб де Фут Монреаль 14 7 2 5 24 - 17 23
8. Коламбус Кру 13 6 4 3 19 - 11 22
9. Нью-Инглэнд Революшн 14 5 6 3 17 - 14 21
10. Орландо Сити 14 7 0 7 20 - 26 21
11. Чикаго Файр 14 5 4 5 12 - 12 19
12. Цинциннати 14 4 6 4 27 - 24 18
13. Нью-Йорк Ред Буллз 14 4 5 5 22 - 19 17
14. Ди Си Юнайтед 14 4 3 7 18 - 26 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 14 11 2 1 34 - 13 35
2. Даллас 15 8 4 3 24 - 13 28
3. Реал Солт-Лейк 3:0 14 8 4 2 23 - 12 28
4. Колорадо Рэпидс 14 7 5 2 23 - 13 26
5. Остин 0:1 14 7 4 3 36 - 20 25
6. Миннесота Юнайтед 0:3 14 7 4 3 24 - 16 25
7. Портленд Тимберс 1:0 14 6 6 2 24 - 16 24
8. Ванкувер Уайткэпс 14 7 3 4 18 - 19 24
9. Лос-Анджелес Гэлакси 14 7 2 5 28 - 21 23
10. Сиэтл Саундерс 13 7 1 5 21 - 15 22
11. Спортинг Канзас-Сити 14 6 2 6 17 - 16 20
12. Нэшвилл 14 5 5 4 25 - 18 20
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 13 5 5 3 24 - 23 20
14. Хьюстон Динамо 14 5 4 5 20 - 18 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 15 9 3 3 23 - 15 30
2. Клёб де Фут Монреаль 14 8 2 4 25 - 25 26
3. Филадельфия Юнион 14 6 4 4 21 - 13 22
4. Орландо Сити 14 5 6 3 15 - 14 21
5. Нью-Йорк Сити 14 5 3 6 18 - 17 18
6. Коламбус Кру 13 3 8 2 18 - 18 17
7. Цинциннати 13 4 5 4 18 - 24 17
8. Нью-Инглэнд Революшн 14 3 5 6 22 - 28 14
9. Чикаго Файр 14 3 3 8 16 - 26 12
10. Торонто 14 2 4 8 17 - 25 10
11. Ди Си Юнайтед 14 3 1 10 14 - 33 10
12. Интер Майами 14 2 3 9 8 - 23 9
13. Шарлотт 14 2 2 10 13 - 30 8
14. Атланта Юнайтед 14 1 5 8 14 - 26 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 0:1 14 8 2 4 23 - 18 26
2. Нэшвилл 15 6 4 5 20 - 19 22
3. Лос-Анджелес 13 6 1 6 21 - 19 19
4. Миннесота Юнайтед 0:3 14 6 1 7 20 - 24 19
5. Даллас 14 3 6 5 16 - 20 15
6. Лос-Анджелес Гэлакси 13 4 3 6 16 - 19 15
7. Портленд Тимберс 1:0 15 3 6 6 22 - 29 15
8. Реал Солт-Лейк 3:0 14 3 5 6 15 - 24 14
9. Сиэтл Саундерс 15 3 2 10 17 - 24 11
10. Хьюстон Динамо 14 3 1 10 15 - 28 10
11. Ванкувер Уайткэпс 14 2 4 8 14 - 30 10
12. Спортинг Канзас-Сити 14 2 3 9 14 - 33 9
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 14 1 4 9 18 - 32 7
14. Колорадо Рэпидс 14 1 3 10 15 - 37 6
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