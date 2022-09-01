Стадион: Ред Булл Арена
1:2
Конец матча
0'
22' Желтая карточкаОдои-Атсем Крис
0:1
24' ГолКамара Ола
25' Желтая карточкаMartín Rodríguez1
1:1
27' ГолЭбер Араужо
56' Желтая карточкаАсеведо Николас
1:2
57' ГолБирнбом Стив
62' Желтая карточкаАмундсен Мальте
69' Желтая карточкаVuk Latinovich
90' Желтая карточкаKristian Fletcher
90'+6
Ход матча
22'
24'
0:1
27'
1:1
56'
57'
62'
69'
24
Грей
Тэйвон
80
Хаак
Джастин
43
Talles
Magno
32
Очоа
Дэвид
23
Пинс
Донован
15
Бирнбом
Стив
14
Найяр
Энди
22
Берри
Мигель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Грей ТэйвонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
80 Хаак ДжастинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Talles MagnoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Барраса ЛуисВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Овусу СэмюэлПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Nick Cushing
- Основной состав
-
32 Очоа ДэвидВратарь
- Защитник
-
23 Пинс ДонованЗащитник
-
15 Бирнбом СтивЗащитник
-
14 Найяр ЭндиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Берри МигельНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Смит КимарниЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Руни Уэйн
История личных встреч
Нью-Йорк Сити
Ди Си Юнайтед
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы
18 матчей
55.6%
16.7%
27.7%
10 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
6 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
50%
38.9%
11.1%
9 побед 7 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастельянос Валентин
|13 (5)
|0.46
|Эбер Араужо
|7 (1)
|0.25
|Talles Magno
|6 (1)
|0.21
|Перейра Габриэл
|6
|0.21
|Хавьер Тиаго
|5
|0.18
|Родригес Сантьяго
|3
|0.11
|Калленс Александр
|3
|0.11
|Моралес Максимильяно
|2
|0.07
|Паркс Китон
|2
|0.07
|Шано Максим
|1
|0.04
|Глостер Кристофер
|1
|0.04
|Моралес Альфредо
|0
|0
|Амундсен Мальте
|0
|0
|Жассон Андрес
|0
|0
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фунтас Таксиархис
|11
|0.39
|Камара Ола
|9 (1)
|0.32
|Эстрада Майкл
|4 (1)
|0.14
|Бирнбом Стив
|2
|0.07
|Nigel Robertha
|1
|0.04
|Дуркин Кристофер
|1
|0.04
|Каноуз Расселл
|1
|0.04
|Смит Кимарни
|1
|0.04
|Моррисон Равел
|1
|0.04
|Флорес Эдисон
|1
|0.04
|Грессель Юлиан
|0
|0
|Найяр Энди
|0
|0
|Смит Брэд
|0
|0
|Drew Skundrich
|0
|0
|Martín Rodríguez1
|0
|0
|Jackson Hopkins
|0
|0
Карточки
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Моралес Альфредо
|8
|1
|Родригес Сантьяго
|9
|0
|Кастельянос Валентин
|9
|0
|Асеведо Николас
|6
|0
|Калленс Александр
|5
|0
|Шано Максим
|4
|0
|Амундсен Мальте
|4
|0
|Моралес Максимильяно
|3
|0
|Мартинс Тьяго II
|3
|0
|Хаак Джастин
|3
|0
|Паркс Китон
|2
|0
|Talles Magno
|2
|0
|Хавьер Тиаго
|1
|0
|Тиннерхольм Антон
|1
|0
|Джонсон Шон
|1
|0
|Зелалем Гедион
|1
|0
|Грей Тэйвон
|1
|0
|Жассон Андрес
|1
|0
|Vuk Latinovich
|1
|0
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бирнбом Стив
|5
|1
|Найяр Энди
|6
|0
|Хайнс-Айк Брендан
|5
|0
|Дуркин Кристофер
|3
|1
|Каноуз Расселл
|4
|0
|Одои-Атсем Крис
|4
|0
|Jackson Hopkins
|4
|0
|Sofiane Djeffal
|3
|0
|Камара Ола
|1
|1
|Грессель Юлиан
|2
|0
|Смит Брэд
|2
|0
|Nigel Robertha
|2
|0
|Drew Skundrich
|2
|0
|Ньеман Моузес
|0
|1
|Ромо Рафаэль
|1
|0
|Палссон Виктор
|1
|0
|Моррисон Равел
|1
|0
|Фунтас Таксиархис
|1
|0
|Флорес Эдисон
|1
|0
|Эстрада Майкл
|1
|0
|Альфаро Тони
|1
|0
|Очоа Дэвид
|1
|0
|Перес Эдриен
|1
|0
|Йоу Гриффин
|1
|0
|Gaoussou Samake
|1
|0
|Пинс Донован
|1
|0
|Martín Rodríguez1
|1
|0
|Sami Guediri
|1
|0
|Kristian Fletcher
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
32
16
14 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 6
16 Не забивали 20
6
19%
4
25%
1-15
4
13%
1
6%
16-30
4
13%
1
6%
31-45
8
25%
4
25%
46-60
5
16%
2
13%
61-75
5
16%
4
25%
76-90
Пропущено
17
31
7 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 13
3
18%
2
6%
1-15
3
18%
6
19%
16-30
1
6%
5
16%
31-45
3
18%
7
23%
46-60
1
6%
9
29%
29%
61-75
6
35%
2
6%
76-90
Забито
18
18
11 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
17 Не забивали 19
1
6%
1
6%
1-15
3
17%
2
11%
16-30
7
39%
7
39%
31-45
3
17%
3
17%
46-60
2
11%
1
6%
61-75
2
11%
4
22%
76-90
Пропущено
17
26
10 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 11
4
24%
5
19%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
2
12%
7
27%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
3
18%
3
12%
61-75
4
24%
9
35%
76-90
Забито
50
34
25 В 1-м тайме 16
25 Во 2-м тайме 18
14 Забивали первыми 10
5 Не забивали 11
7
14%
5
15%
1-15
7
14%
3
9%
16-30
11
22%
8
24%
31-45
11
22%
7
21%
46-60
7
14%
3
9%
61-75
7
14%
8
24%
76-90
Пропущено
34
57
17 В 1-м тайме 25
17 Во 2-м тайме 32
11 Пропускали первыми 17
15 Не пропускали 24
7
21%
7
12%
1-15
7
21%
6
11%
16-30
3
9%
12
21%
31-45
3
9%
9
16%
46-60
4
12%
12
21%
61-75
10
29%
29%
11
19%
76-90
Результаты последних матчей
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 2:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 0:2 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 1:3 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 3:2
Коламбус Кру - Нью-Йорк Сити 3:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Сити 0:0 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 0:1 Даллас - Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 4:2 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 2:2 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 4:4 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 3:0 Нью-Йорк Сити - Колорадо Рэпидс 1:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:2 Нью-Йорк Сити - Коламбус Кру 2:0
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:2 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 0:6 Лос-Анджелес - Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед 1:0
Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 3:0 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 2:1 Ди Си Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Ди Си Юнайтед - Бавария 2:6 Миннесота Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 2:2 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 7:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 3:5 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 1:3 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 4:1 Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:2 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|29
|16
|9
|4
|61 - 21
|57
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|28
|15
|4
|9
|49 - 42
|49
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|29
|13
|8
|8
|45 - 34
|47
|4.
|Нью-Йорк Сити
|28
|13
|6
|9
|50 - 34
|45
|5.
|Орландо Сити
|28
|12
|6
|10
|35 - 40
|42
|6.
|Коламбус Кру
|26
|9
|12
|5
|37 - 29
|39
|7.
|Интер Майами
|28
|10
|6
|12
|35 - 46
|36
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|28
|8
|11
|9
|39 - 42
|35
|9.
|Цинциннати
|27
|8
|11
|8
|45 - 48
|35
|10.
|Торонто
|29
|9
|7
|13
|44 - 49
|34
|11.
|Атланта Юнайтед
|28
|8
|9
|11
|40 - 46
|33
|12.
|Шарлотт
|28
|10
|2
|16
|34 - 44
|32
|13.
|Чикаго Файр
|28
|8
|7
|13
|28 - 38
|31
|14.
|Ди Си Юнайтед
|28
|7
|4
|17
|32 - 59
|25
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|27
|17
|3
|7
|55 - 32
|54
|2.
|Остин
|0:1
|28
|15
|6
|7
|59 - 38
|51
|3.
|Миннесота Юнайтед
|0:3
|28
|13
|5
|10
|44 - 40
|44
|4.
|Даллас
|29
|11
|10
|8
|40 - 33
|43
|5.
|Нэшвилл
|29
|11
|9
|9
|45 - 37
|42
|6.
|Реал Солт-Лейк
|3:0
|28
|11
|9
|8
|38 - 36
|42
|7.
|Портленд Тимберс
|1:0
|29
|9
|12
|8
|46 - 45
|39
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|27
|11
|5
|11
|44 - 40
|38
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|28
|9
|7
|12
|32 - 49
|34
|10.
|Сиэтл Саундерс
|28
|10
|3
|15
|38 - 39
|33
|11.
|Колорадо Рэпидс
|28
|8
|8
|12
|38 - 50
|32
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|28
|8
|5
|15
|31 - 49
|29
|13.
|Хьюстон Динамо
|28
|8
|5
|15
|35 - 46
|29
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|27
|6
|9
|12
|42 - 55
|27
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|15
|10
|5
|0
|40 - 8
|35
|2.
|Нью-Йорк Сити
|14
|8
|3
|3
|32 - 17
|27
|3.
|Интер Майами
|14
|8
|3
|3
|27 - 23
|27
|4.
|Атланта Юнайтед
|14
|7
|4
|3
|26 - 20
|25
|5.
|Торонто
|15
|7
|3
|5
|27 - 24
|24
|6.
|Шарлотт
|14
|8
|0
|6
|21 - 14
|24
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|14
|7
|2
|5
|24 - 17
|23
|8.
|Коламбус Кру
|13
|6
|4
|3
|19 - 11
|22
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|14
|5
|6
|3
|17 - 14
|21
|10.
|Орландо Сити
|14
|7
|0
|7
|20 - 26
|21
|11.
|Чикаго Файр
|14
|5
|4
|5
|12 - 12
|19
|12.
|Цинциннати
|14
|4
|6
|4
|27 - 24
|18
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|14
|4
|5
|5
|22 - 19
|17
|14.
|Ди Си Юнайтед
|14
|4
|3
|7
|18 - 26
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|14
|11
|2
|1
|34 - 13
|35
|2.
|Даллас
|15
|8
|4
|3
|24 - 13
|28
|3.
|Реал Солт-Лейк
|3:0
|14
|8
|4
|2
|23 - 12
|28
|4.
|Колорадо Рэпидс
|14
|7
|5
|2
|23 - 13
|26
|5.
|Остин
|0:1
|14
|7
|4
|3
|36 - 20
|25
|6.
|Миннесота Юнайтед
|0:3
|14
|7
|4
|3
|24 - 16
|25
|7.
|Портленд Тимберс
|1:0
|14
|6
|6
|2
|24 - 16
|24
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|14
|7
|3
|4
|18 - 19
|24
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|14
|7
|2
|5
|28 - 21
|23
|10.
|Сиэтл Саундерс
|13
|7
|1
|5
|21 - 15
|22
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|14
|6
|2
|6
|17 - 16
|20
|12.
|Нэшвилл
|14
|5
|5
|4
|25 - 18
|20
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|13
|5
|5
|3
|24 - 23
|20
|14.
|Хьюстон Динамо
|14
|5
|4
|5
|20 - 18
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|15
|9
|3
|3
|23 - 15
|30
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|14
|8
|2
|4
|25 - 25
|26
|3.
|Филадельфия Юнион
|14
|6
|4
|4
|21 - 13
|22
|4.
|Орландо Сити
|14
|5
|6
|3
|15 - 14
|21
|5.
|Нью-Йорк Сити
|14
|5
|3
|6
|18 - 17
|18
|6.
|Коламбус Кру
|13
|3
|8
|2
|18 - 18
|17
|7.
|Цинциннати
|13
|4
|5
|4
|18 - 24
|17
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|14
|3
|5
|6
|22 - 28
|14
|9.
|Чикаго Файр
|14
|3
|3
|8
|16 - 26
|12
|10.
|Торонто
|14
|2
|4
|8
|17 - 25
|10
|11.
|Ди Си Юнайтед
|14
|3
|1
|10
|14 - 33
|10
|12.
|Интер Майами
|14
|2
|3
|9
|8 - 23
|9
|13.
|Шарлотт
|14
|2
|2
|10
|13 - 30
|8
|14.
|Атланта Юнайтед
|14
|1
|5
|8
|14 - 26
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|0:1
|14
|8
|2
|4
|23 - 18
|26
|2.
|Нэшвилл
|15
|6
|4
|5
|20 - 19
|22
|3.
|Лос-Анджелес
|13
|6
|1
|6
|21 - 19
|19
|4.
|Миннесота Юнайтед
|0:3
|14
|6
|1
|7
|20 - 24
|19
|5.
|Даллас
|14
|3
|6
|5
|16 - 20
|15
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|13
|4
|3
|6
|16 - 19
|15
|7.
|Портленд Тимберс
|1:0
|15
|3
|6
|6
|22 - 29
|15
|8.
|Реал Солт-Лейк
|3:0
|14
|3
|5
|6
|15 - 24
|14
|9.
|Сиэтл Саундерс
|15
|3
|2
|10
|17 - 24
|11
|10.
|Хьюстон Динамо
|14
|3
|1
|10
|15 - 28
|10
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|14
|2
|4
|8
|14 - 30
|10
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|14
|2
|3
|9
|14 - 33
|9
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|14
|1
|4
|9
|18 - 32
|7
|14.
|Колорадо Рэпидс
|14
|1
|3
|10
|15 - 37
|6
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию