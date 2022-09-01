Стадион: Tehtaan kentta
0'
0:1
37' ГолМодесто Руй
42' Желтая карточкаAgon Sadiku
56' Желтая карточкаКоски Вилле
1:1
57' ПенальтиЭрвин Ли
66' Желтая карточкаРале Матиас
2:1
79' ГолЭрвин Ли
90'+4
Ход матча
37'
0:1
42'
56'
57'
1:1
66'
79'
2:1
12
Хакала
Аату
27
Артур
Джуд
9
Эрвин
Ли
21
Коски
Вилле
20
Рале
Матиас
17
Модесто
Руй
18
Agon
Sadiku
- Основной состав
-
12 Хакала АатуВратарь
-
27 Артур ДжудЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 Эрвин ЛиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Пурме ТиноЗащитник
-
18 Сааринен СетЗащитник
-
23 Ойала СаломоПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Teemu Tainio
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Коски ВиллеЗащитник
- Защитник
-
20 Рале МатиасЗащитник
-
17 Модесто РуйПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Agon SadikuНападающий
- Запасные игроки
-
12 Паунио РоопеВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
47 Elias Aijala
-
Главный тренер: Весара Веса
История личных встреч
Хака
Хонка
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
69.2%
15.4%
15.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
84.6%
30.8%
11 побед 4 ничьи 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 10 побед
27 матчей
33.3%
25.9%
40.8%
9 побед 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
33.3%
22.2%
44.5%
9 побед 6 ничьих 12 побед
Второй тайм
40.7%
22.2%
37.1%
11 побед 6 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эрвин Ли
|14 (3)
|0.67
|Stavros Zarokostas
|7
|0.33
|Роджерсон Логан
|4
|0.19
|Мастокангас Элиас
|2
|0.1
|Лайне Янне-Пекка
|2
|0.1
|Ойала Саломо
|1
|0.05
|Oliver Whyte
|1
|0.05
|Сааринен Сет
|1
|0.05
|Артур Джуд
|1
|0.05
|Де Лукас Луии
|1
|0.05
|Ацка Нтоналнто
|1
|0.05
|Малундама Хенри
|0
|0
|Пурме Тино
|0
|0
Хонка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Agon Sadiku
|10
|0.48
|Модесто Руй
|6
|0.29
|Воутилайнен Джерри
|5
|0.24
|Florian Krebs2
|4
|0.19
|Янсен Кевин
|4
|0.19
|Эрнандес Алдайр
|3
|0.14
|Арко-Менса Эдмунд
|2
|0.1
|Коски Вилле
|2
|0.1
|Рале Матиас
|2
|0.1
|Коскинен Отсо
|2
|0.1
|Кауфманн Лукас
|1 (1)
|0.05
|Аалто Хенри
|1
|0.05
|Багарич Дражен
|1
|0.05
Карточки
Хака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Stavros Zarokostas
|5
|0
|Фриберг Никлас
|4
|0
|Де Лукас Луии
|4
|0
|Эрвин Ли
|3
|0
|Малундама Хенри
|3
|0
|Atte Sihvonen
|3
|0
|Лайне Янне-Пекка
|3
|0
|Хакала Аату
|2
|0
|Сааринен Сет
|2
|0
|Ацка Нтоналнто
|2
|0
|Аувинен Ээро-Матти
|1
|0
|Мастокангас Элиас
|1
|0
|Ойала Саломо
|1
|0
|Артур Джуд
|1
|0
|Пурме Тино
|1
|0
Хонка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Таммилето Дуарте
|6
|0
|Agon Sadiku
|4
|0
|Florian Krebs2
|3
|0
|Коски Вилле
|3
|0
|Янсен Кевин
|2
|0
|Воутилайнен Джерри
|2
|0
|Багарич Дражен
|2
|0
|Эрнандес Алдайр
|2
|0
|Арко-Менса Эдмунд
|2
|0
|Рале Матиас
|2
|0
|Рудаков Максим
|1
|0
|Кауфманн Лукас
|1
|0
|Модесто Руй
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
17
7 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 6
12 Не забивали 11
1
5%
1
6%
1-15
4
21%
2
12%
16-30
2
11%
2
12%
31-45
5
26%
3
18%
46-60
1
5%
5
29%
29%
61-75
6
32%
4
24%
76-90
Пропущено
17
10
9 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 7
2
12%
0
0%
1-15
2
12%
2
20%
16-30
5
29%
29%
0
0%
31-45
2
12%
4
40%
46-60
1
6%
1
10%
61-75
5
29%
29%
3
30%
76-90
Забито
16
27
6 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 7
13 Не забивали 12
2
13%
7
26%
1-15
3
19%
3
11%
16-30
1
6%
2
7%
31-45
1
6%
4
15%
46-60
5
31%
5
19%
61-75
4
25%
6
22%
76-90
Пропущено
21
9
13 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
4
19%
0
0%
1-15
4
19%
1
11%
16-30
5
24%
0
0%
31-45
2
10%
3
33%
46-60
4
19%
2
22%
61-75
2
10%
3
33%
76-90
Забито
35
44
13 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 27
8 Забивали первыми 13
4 Не забивали 2
3
9%
8
18%
1-15
7
20%
5
11%
16-30
3
9%
4
9%
31-45
6
17%
7
16%
46-60
6
17%
10
23%
61-75
10
29%
10
23%
76-90
Пропущено
38
19
22 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 16
13 Пропускали первыми 7
19 Не пропускали 13
6
16%
0
0%
1-15
6
16%
3
16%
16-30
10
26%
0
0%
31-45
4
11%
7
37%
46-60
5
13%
3
16%
61-75
7
18%
6
32%
76-90
Результаты последних матчей
Хака
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ильвес - Хака 2:3 Хака - ХИК 0:3 Хака - Оулу 3:2 Мариехамн - Хака 2:0
Хака - КуПС 2:1 ВПС - Хака 3:3 Хака - Интер Турку 3:2 ХИФК - Хака 0:2 Хака - КуПС 2:2 СЯК Сейнайоки - Хака 2:2 Хака - Мариехамн 3:2 ХЯС Академия - Хака 0:1 Хака - Лахти 1:1 КТП - Хака 2:4 ХИК - Хака 4:1 Хака - СЯК Сейнайоки 1:1 КуПС - Хака 2:1 Хака - ВПС 0:2 Оулу - Хака 3:0 Хака - ХИФК 2:1
Хонка
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Хонка - Оулу 2:2 Хонка - ХИФК 4:1 Ильвес - Хонка 0:4 КуПС - Хонка 1:1
Хонка - ВПС 4:0 Интер Турку - Хонка 0:1 Хонка - Лахти 5:0 СЯК Сейнайоки - Хонка 3:2 Хонка - Мариехамн 1:1 ВПС - Хонка 0:1 Хонка - КуПС 2:0 ХИФК - Хонка 1:2 Хонка - Ильвес 0:0 Оулу - Хонка 2:1 Хонка - Интер Турку 2:1 Лахти - Хонка 0:2 Хонка - СЯК Сейнайоки 5:1 Мариехамн - Хонка 1:1 Хонка - Хака 3:2 ХИК - Хонка 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|20
|13
|4
|3
|35 - 16
|43
|2.
|ХИК
|20
|13
|4
|3
|30 - 16
|43
|3.
|Хонка
|21
|12
|5
|4
|44 - 19
|41
|4.
|Хака
|21
|10
|4
|7
|35 - 38
|34
|5.
|Оулу
|20
|8
|5
|7
|30 - 31
|29
|6.
|СЯК Сейнайоки
|20
|8
|4
|8
|27 - 30
|28
|7.
|Интер Турку
|20
|7
|4
|9
|33 - 26
|25
|8.
|Ильвес
|20
|6
|5
|9
|30 - 35
|23
|9.
|ВПС
|20
|6
|4
|10
|39 - 33
|22
|10.
|Мариехамн
|20
|5
|6
|9
|21 - 30
|21
|11.
|Лахти
|20
|4
|5
|11
|19 - 42
|17
|12.
|ХИФК
|20
|1
|6
|13
|13 - 40
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|10
|8
|2
|0
|22 - 6
|26
|2.
|Хонка
|10
|7
|3
|0
|28 - 8
|24
|3.
|Хака
|11
|7
|2
|2
|19 - 17
|23
|4.
|ХИК
|10
|7
|1
|2
|17 - 11
|22
|5.
|Оулу
|10
|5
|3
|2
|14 - 15
|18
|6.
|СЯК Сейнайоки
|10
|5
|3
|2
|18 - 15
|18
|7.
|Интер Турку
|11
|4
|3
|4
|18 - 13
|15
|8.
|Мариехамн
|9
|3
|4
|2
|11 - 13
|13
|9.
|Ильвес
|10
|4
|0
|6
|14 - 19
|12
|10.
|ВПС
|10
|1
|3
|6
|13 - 17
|6
|11.
|Лахти
|10
|1
|3
|6
|5 - 18
|6
|12.
|ХИФК
|10
|0
|1
|9
|3 - 22
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|10
|6
|3
|1
|13 - 5
|21
|2.
|Хонка
|11
|5
|2
|4
|16 - 11
|17
|3.
|КуПС
|10
|5
|2
|3
|13 - 10
|17
|4.
|ВПС
|10
|5
|1
|4
|26 - 16
|16
|5.
|Оулу
|10
|3
|2
|5
|16 - 16
|11
|6.
|Хака
|10
|3
|2
|5
|16 - 21
|11
|7.
|Ильвес
|10
|2
|5
|3
|16 - 16
|11
|8.
|Лахти
|10
|3
|2
|5
|14 - 24
|11
|9.
|Интер Турку
|9
|3
|1
|5
|15 - 13
|10
|10.
|СЯК Сейнайоки
|10
|3
|1
|6
|9 - 15
|10
|11.
|ХИФК
|10
|1
|5
|4
|10 - 18
|8
|12.
|Мариехамн
|11
|2
|2
|7
|10 - 17
|8
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