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Финляндия: Вейккауслига

2022

Стадион:
Хака
2:1
Конец матча
Хонка
0'
0:1
37' Гол
Модесто Руй
42' Желтая карточка
Agon Sadiku
56' Желтая карточка
Коски Вилле
1:1
57' Пенальти
Эрвин Ли
66' Желтая карточка
Рале Матиас
2:1
79' Гол
Эрвин Ли
90'+4
12
Хакала
Аату
27
Артур
Джуд
5
Де
Лукас
Луии
4
Аувинен
Ээро-Матти
20
Малундама
Хенри
17
Лайне
Янне-Пекка
7
Oliver
Whyte
6
Atte
Sihvonen
11
Роджерсон
Логан
9
Эрвин
Ли
13
Мастокангас
Элиас
1
Рудаков
Максим
5
Аалто
Хенри
21
Коски
Вилле
23
Эрнандес
Алдайр
20
Рале
Матиас
17
Модесто
Руй
6
Воутилайнен
Джерри
11
Florian
Krebs2
8
Янсен
Кевин
15
Арко-Менса
Эдмунд
18
Agon
Sadiku
Хака
Хонка

История личных встреч

Хака
Хонка

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

69.2%
15.4%
15.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

84.6%
30.8%
11 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 10 побед

27 матчей

33.3%
25.9%
40.8%
9 побед 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

33.3%
22.2%
44.5%
9 побед 6 ничьих 12 побед

Второй тайм

40.7%
22.2%
37.1%
11 побед 6 ничьих 10 побед

История матчей

В
3:2
В
0:2
В
1:1
В
2:1
К
1:0
В
1:2
В
1:1
И
2:2
И
1:0
И
0:4
К
2:1
Р
3:2
В
1:0
В
2:2
В
2:1
ТМС
1:0
В
0:4
В
1:1
В
2:2
КЛ
4:2
В
2:0
В
4:2
В
2:0
В
1:1
КЛ
1:0
К
0:1
В
7:0

Бомбардиры внутри турнира

Хака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрвин Ли 14 (3) 0.67
Stavros Zarokostas 7 0.33
Роджерсон Логан 4 0.19
Мастокангас Элиас 2 0.1
Лайне Янне-Пекка 2 0.1
Ойала Саломо 1 0.05
Oliver Whyte 1 0.05
Сааринен Сет 1 0.05
Артур Джуд 1 0.05
Де Лукас Луии 1 0.05
Ацка Нтоналнто 1 0.05
Малундама Хенри 0 0
Пурме Тино 0 0
Хонка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Agon Sadiku 10 0.48
Модесто Руй 6 0.29
Воутилайнен Джерри 5 0.24
Florian Krebs2 4 0.19
Янсен Кевин 4 0.19
Эрнандес Алдайр 3 0.14
Арко-Менса Эдмунд 2 0.1
Коски Вилле 2 0.1
Рале Матиас 2 0.1
Коскинен Отсо 2 0.1
Кауфманн Лукас 1 (1) 0.05
Аалто Хенри 1 0.05
Багарич Дражен 1 0.05

Карточки

Хака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Stavros Zarokostas 5 0
Фриберг Никлас 4 0
Де Лукас Луии 4 0
Эрвин Ли 3 0
Малундама Хенри 3 0
Atte Sihvonen 3 0
Лайне Янне-Пекка 3 0
Хакала Аату 2 0
Сааринен Сет 2 0
Ацка Нтоналнто 2 0
Аувинен Ээро-Матти 1 0
Мастокангас Элиас 1 0
Ойала Саломо 1 0
Артур Джуд 1 0
Пурме Тино 1 0
Хонка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Таммилето Дуарте 6 0
Agon Sadiku 4 0
Florian Krebs2 3 0
Коски Вилле 3 0
Янсен Кевин 2 0
Воутилайнен Джерри 2 0
Багарич Дражен 2 0
Эрнандес Алдайр 2 0
Арко-Менса Эдмунд 2 0
Рале Матиас 2 0
Рудаков Максим 1 0
Кауфманн Лукас 1 0
Модесто Руй 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
17
7 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 6
12 Не забивали 11
1
5%
1
6%
1-15
4
21%
2
12%
16-30
2
11%
2
12%
31-45
5
26%
3
18%
46-60
1
5%
5
29%
29%
61-75
6
32%
4
24%
76-90

Пропущено

17
10
9 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 7
2
12%
0
0%
1-15
2
12%
2
20%
16-30
5
29%
29%
0
0%
31-45
2
12%
4
40%
46-60
1
6%
1
10%
61-75
5
29%
29%
3
30%
76-90

Забито

16
27
6 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 7
13 Не забивали 12
2
13%
7
26%
1-15
3
19%
3
11%
16-30
1
6%
2
7%
31-45
1
6%
4
15%
46-60
5
31%
5
19%
61-75
4
25%
6
22%
76-90

Пропущено

21
9
13 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
4
19%
0
0%
1-15
4
19%
1
11%
16-30
5
24%
0
0%
31-45
2
10%
3
33%
46-60
4
19%
2
22%
61-75
2
10%
3
33%
76-90

Забито

35
44
13 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 27
8 Забивали первыми 13
4 Не забивали 2
3
9%
8
18%
1-15
7
20%
5
11%
16-30
3
9%
4
9%
31-45
6
17%
7
16%
46-60
6
17%
10
23%
61-75
10
29%
10
23%
76-90

Пропущено

38
19
22 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 16
13 Пропускали первыми 7
19 Не пропускали 13
6
16%
0
0%
1-15
6
16%
3
16%
16-30
10
26%
0
0%
31-45
4
11%
7
37%
46-60
5
13%
3
16%
61-75
7
18%
6
32%
76-90

Результаты последних матчей

Хака
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ильвес - Хака 2:3 Хака - ХИК 0:3 Хака - Оулу 3:2 Мариехамн - Хака 2:0
Хака - КуПС 2:1 ВПС - Хака 3:3 Хака - Интер Турку 3:2 ХИФК - Хака 0:2 Хака - КуПС 2:2 СЯК Сейнайоки - Хака 2:2 Хака - Мариехамн 3:2 ХЯС Академия - Хака 0:1 Хака - Лахти 1:1 КТП - Хака 2:4 ХИК - Хака 4:1 Хака - СЯК Сейнайоки 1:1 КуПС - Хака 2:1 Хака - ВПС 0:2 Оулу - Хака 3:0 Хака - ХИФК 2:1
Хонка
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Хонка - Оулу 2:2 Хонка - ХИФК 4:1 Ильвес - Хонка 0:4 КуПС - Хонка 1:1
Хонка - ВПС 4:0 Интер Турку - Хонка 0:1 Хонка - Лахти 5:0 СЯК Сейнайоки - Хонка 3:2 Хонка - Мариехамн 1:1 ВПС - Хонка 0:1 Хонка - КуПС 2:0 ХИФК - Хонка 1:2 Хонка - Ильвес 0:0 Оулу - Хонка 2:1 Хонка - Интер Турку 2:1 Лахти - Хонка 0:2 Хонка - СЯК Сейнайоки 5:1 Мариехамн - Хонка 1:1 Хонка - Хака 3:2 ХИК - Хонка 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС 20 13 4 3 35 - 16 43
2. ХИК 20 13 4 3 30 - 16 43
3. Хонка 21 12 5 4 44 - 19 41
4. Хака 21 10 4 7 35 - 38 34
5. Оулу 20 8 5 7 30 - 31 29
6. СЯК Сейнайоки 20 8 4 8 27 - 30 28
7. Интер Турку 20 7 4 9 33 - 26 25
8. Ильвес 20 6 5 9 30 - 35 23
9. ВПС 20 6 4 10 39 - 33 22
10. Мариехамн 20 5 6 9 21 - 30 21
11. Лахти 20 4 5 11 19 - 42 17
12. ХИФК 20 1 6 13 13 - 40 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС 10 8 2 0 22 - 6 26
2. Хонка 10 7 3 0 28 - 8 24
3. Хака 11 7 2 2 19 - 17 23
4. ХИК 10 7 1 2 17 - 11 22
5. Оулу 10 5 3 2 14 - 15 18
6. СЯК Сейнайоки 10 5 3 2 18 - 15 18
7. Интер Турку 11 4 3 4 18 - 13 15
8. Мариехамн 9 3 4 2 11 - 13 13
9. Ильвес 10 4 0 6 14 - 19 12
10. ВПС 10 1 3 6 13 - 17 6
11. Лахти 10 1 3 6 5 - 18 6
12. ХИФК 10 0 1 9 3 - 22 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 10 6 3 1 13 - 5 21
2. Хонка 11 5 2 4 16 - 11 17
3. КуПС 10 5 2 3 13 - 10 17
4. ВПС 10 5 1 4 26 - 16 16
5. Оулу 10 3 2 5 16 - 16 11
6. Хака 10 3 2 5 16 - 21 11
7. Ильвес 10 2 5 3 16 - 16 11
8. Лахти 10 3 2 5 14 - 24 11
9. Интер Турку 9 3 1 5 15 - 13 10
10. СЯК Сейнайоки 10 3 1 6 9 - 15 10
11. ХИФК 10 1 5 4 10 - 18 8
12. Мариехамн 11 2 2 7 10 - 17 8
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    • Первый тайм
    • 45'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      42'
      Agon Sadiku получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      37'
      Г О О О О Л - Модесто Руй бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Хака 2:1 Хонка онлайн

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