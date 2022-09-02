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Голландия: Эредивизие

2022-2023

Стадион:
Фортуна Ситтард
1:3
Второй тайм: 90+'
Утрехт
0'
0:1
64' Гол
Дост Бас
1:1
67' Гол
Гут Родриго
1:2
70' Пенальти
Дувикас Анастасиос
71' Желтая карточка
Тирпан Микаэль
1:3
77' Гол
Дувикас Анастасиос

Ход матча

46'
Ферати Арианит
Эрдоган Доган
 
63'
 
Клейбер Шон
Тер Авест Хидде
63'
 
Дувикас Анастасиос
Редан Дайшон
64'
0:1
Дост Бас
(Силла Мусса)
67'
Гут Родриго
(Сёнтьенс Матс)
1:1
70'
1:2
Дувикас Анастасиос
71'
Тирпан Микаэль
 
75'
Бассетт Коул
Кокс Джордж
 
77'
1:3
Дувикас Анастасиос
(Клейбер Шон)

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 1 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Фортуна Ситтард
Ничья
Утрехт
3.70
5.08
2.16
Все Коэффициенты
31
Пандур
Ивор
25
Тирпан
Микаэль
14
Гут
Родриго
33
Сиовас
Димитрис
77
Tijjani
Noslin
5
Кокс
Джордж
21
Эрдоган
Доган
6
Дуарте
Дерой
10
Сёнтьенс
Матс
11
Гладон
Пол
17
Йилмаз
Бурак
1
Баркас
Василис
5
Тер
Авест
Хидде
2
Ван
дер
Марел
Марк
24
Виргевер
Ник
15
Ван
дер
Кюст
Джевенсио
29
Силла
Мусса
18
Тоорнстра
Йенс
8
Брауэрс
Люк
26
Бауссайд
Отман
7
Редан
Дайшон
28
Дост
Бас
Фортуна Ситтард
3-4-1-2
Утрехт
4-4-2

История личных встреч

Фортуна Ситтард
Утрехт

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

9 матчей

11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы

История матчей

Э
1:1
Э
2:2
ТМК
7:0
ТМК
2:3
Э
0:1
Э
1:1
Э
6:0
Э
2:1
Э
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йилмаз Бурак 3 (1) 0.6
Гладон Пол 1 0.2
Гут Родриго 1 0.2
Сёнтьенс Матс 0 0
Кордоба Иньиго 0 0
Ферати Арианит 0 0
Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дост Бас 4 0.8
Дувикас Анастасиос 3 (1) 0.6
Брауэрс Люк 0 0
Силла Мусса 0 0
Боздоган Джан 0 0

Карточки

Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сёнтьенс Матс 3 0
Йилмаз Бурак 2 0
Ферати Арианит 2 0
Гладон Пол 1 0
Эрдоган Доган 1 0
Тирпан Микаэль 1 0
Дуарте Дерой 1 0
Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дост Бас 1 0
Ван дер Марел Марк 1 0
Брауэрс Люк 1 0
Бауссайд Отман 1 0
Бут Тейлор 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
2
67%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Пропущено

7
5
0 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
3
43%
1
20%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
1
20%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
2
40%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
2
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
25%
76-90

Пропущено

12
7
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
2
17%
1
14%
16-30
2
17%
2
29%
31-45
4
33%
1
14%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Фортуна Ситтард
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Херенвен - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Камбюр 1:4 Твенте - Фортуна Ситтард 3:0 Фортуна Ситтард - Аякс 2:3
НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Витесс 1:2 Твенте - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 1:3 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 1:0 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 3:0 Утрехт - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Хераклес 0:2 ПСВ - Фортуна Ситтард 5:0 Фортуна Ситтард - Виллем II 1:0 Фортуна Ситтард - ПЕК Зволле 0:1 Камбюр - Фортуна Ситтард 2:1 Гронинген - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0 Ваалвейк - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:2
Утрехт
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Утрехт - Аякс 0:2 Эммен - Утрехт 3:2 Утрехт - Камбюр 0:0 Ваалвейк - Утрехт 2:2
Утрехт - Шахтёр Донецк 2:2 АЕК - Утрехт 1:0 Утрехт - ОФИ 4:0 Кортрейк - Утрехт 2:1 Брюгге - Утрехт 4:2 Херенвен - Утрехт 0:1 Генк - Утрехт 2:1 Утрехт - Куинз Парк 2:4 Витесс - Утрехт 3:0 Утрехт - Витесс 3:1 Виллем II - Утрехт 3:0 Утрехт - АЗ Алкмаар 2:2 ПЕК Зволле - Утрехт 1:1 Утрехт - НЕК Неймеген 1:0 Фейеноорд - Утрехт 2:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 4 4 0 0 22 - 5 12
2. Аякс 4 4 0 0 12 - 3 12
3. Фейеноорд 4 3 1 0 10 - 2 10
4. АЗ Алкмаар 4 3 1 0 7 - 3 10
5. Твенте 4 3 0 1 8 - 1 9
6. Херенвен 4 2 2 0 6 - 1 8
7. Эксельсиор 4 2 0 2 6 - 11 6
8. НЕК Неймеген 4 1 2 1 6 - 4 5
9. Утрехт 3:1 5 1 2 2 7 - 8 5
10. Гронинген 4 1 2 1 5 - 9 5
11. Камбюр 4 1 1 2 4 - 4 4
12. Спарта Роттердам 4 1 1 2 3 - 4 4
13. Эммен 4 1 1 2 5 - 11 4
14. Волендам 4 1 1 2 5 - 13 4
15. Ваалвейк 4 0 3 1 5 - 6 3
16. Витесс 4 0 1 3 5 - 14 1
17. Гоу Эхед Иглс 4 0 0 4 2 - 9 0
18. Фортуна Ситтард 1:3 5 0 0 5 5 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 2 2 0 0 11 - 2 6
2. Твенте 2 2 0 0 7 - 0 6
3. Фейеноорд 2 1 1 0 4 - 0 4
4. АЗ Алкмаар 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Херенвен 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Эммен 2 1 1 0 4 - 3 4
7. Гронинген 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Аякс 1 1 0 0 6 - 1 3
9. Волендам 2 1 0 1 2 - 4 3
10. Эксельсиор 2 1 0 1 4 - 7 3
11. НЕК Неймеген 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Ваалвейк 2 0 1 1 2 - 3 1
13. Утрехт 3:1 2 0 1 1 0 - 2 1
14. Витесс 3 0 1 2 4 - 11 1
15. Спарта Роттердам 2 0 0 2 2 - 4 0
16. Камбюр 2 0 0 2 0 - 3 0
17. Гоу Эхед Иглс 2 0 0 2 2 - 6 0
18. Фортуна Ситтард 1:3 3 0 0 3 4 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 3 3 0 0 6 - 2 9
2. ПСВ 2 2 0 0 11 - 3 6
3. Фейеноорд 2 2 0 0 6 - 2 6
4. АЗ Алкмаар 2 2 0 0 4 - 2 6
5. Херенвен 2 1 1 0 4 - 0 4
6. Камбюр 2 1 1 0 4 - 1 4
7. НЕК Неймеген 2 1 1 0 5 - 2 4
8. Спарта Роттердам 2 1 1 0 1 - 0 4
9. Утрехт 3:1 3 1 1 1 7 - 6 4
10. Твенте 2 1 0 1 1 - 1 3
11. Эксельсиор 2 1 0 1 2 - 4 3
12. Ваалвейк 2 0 2 0 3 - 3 2
13. Волендам 2 0 1 1 3 - 9 1
14. Гронинген 2 0 1 1 2 - 7 1
15. Витесс 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Гоу Эхед Иглс 2 0 0 2 0 - 3 0
17. Фортуна Ситтард 1:3 2 0 0 2 1 - 5 0
18. Эммен 2 0 0 2 1 - 8 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион
  • Второй тайм
  • 81'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • Фол, нарушение
    80'
    ПЕНАЛЬТИ! - Тоорнстра Йенс сфолил. Одиннадцатиметровый заработал Бассетт Коул. Игроки уже окружили судью.
  • 79'
    Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 79'
    Фортуна Ситтард пытается что-то создать.
  • 77'
    Клейбер Шон сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    77'
    Г О О О О Л - Дувикас Анастасиос забивает с левой ноги!
  • 77'
    Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fortuna Sittard Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Фортуна Ситтард
    Ничья
    Утрехт
    3.70
    5.08
    2.16
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    Где смотреть матч Фортуна Ситтард 1:3 Утрехт онлайн

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